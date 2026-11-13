ഇന്ത്യാ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബന്ധം; ചീറ്റ സംരക്ഷണം മുതല് അപൂര്വ മൂലകങ്ങള് വരെ
പന്ത്രണ്ടാമത് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക-ഇന്ത്യ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ തല ചര്ച്ചകളില് ചീറ്റ സംരക്ഷണം മുതല് അപൂര്വ ധാതുക്കള്, പ്രതിരോധം, വാണിജ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ശാസ്ത്രീയ സഹകരണം വരെയുള്ള വിശാലമായ മേഖലകള് ചര്ച്ചയായി
Published : November 13, 2026 at 7:35 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പന്ത്രണ്ടാമത് ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ ചര്ച്ചകളില് ചീറ്റ സംരക്ഷണം അടക്കമുള്ള മേഖലകള് കടന്നു വന്നു. പരമ്പരാഗത നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ സഹകരണത്തിനുമപ്പുറത്തേക്കുള്ള മാനങ്ങള് തേടുന്ന ചര്ച്ചകളാണ് പ്രിട്ടോറിയയില് നടന്നത്.
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വാണിജ്യം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകള് പരമ്പരാഗത തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തിന്റെ സ്തംഭങ്ങളായി നിലകൊള്ളുമ്പോഴും വന്യജീവി സംരക്ഷണം, സഹകരണമേഖലയില് സുപ്രധാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത എന്നിവയും ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങളുടെ മുപ്പതാം വാര്ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചര്ച്ചകള്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെ മുഴുവന് മേഖലകളെയും കുറിച്ച് പുനപ്പരിശോധന നടത്താനുള്ള അവസരമായിരുന്നു ഇത്. ഉന്നതതല കൈമാറ്റങ്ങള്, വാണിജ്യം, നിക്ഷേപം,പ്രതിരോധം സുരക്ഷ, വികസന പങ്കാളിത്തം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികത, വിദ്യാഭ്യാസം, ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടം, ചീറ്റ സംരക്ഷണം, സംസ്കാരം, ജനങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ചയായി.
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വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിലെ കിഴക്കന്-ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയുടെ ചുമതലയുള്ള ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജാനേഷ് കെയിനാണ് ഇന്ത്യന് സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയത്. അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് സംഘത്തെ ഇന്റര്നാഷണ് റിലേഷന്സ് ആന്ഡ് കോ ഓപ്പറേഷന് വകുപ്പിന്റെ ആക്ടിങ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് ജനറലിന്റെ ചുമതലയുള്ള സ്ഥാനപതി ഡേവിഡ് മാല്കോം സണ് നയിച്ചുവെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
ഇരുഭാഗവും പ്രാദേശിക ആഗോള മാറ്റങ്ങളും വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാടുകള് പങ്കുവച്ചു. ഒപ്പം തന്ത്രപരമായ ബന്ധം ആഴത്തിലുള്ളതാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ചും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് നമ്മുടെ വിദേശനയത്തില് സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിക്കുമപ്പുറം പ്രിട്ടോറിയ ബ്രിക്സ്, ഇബ്സ, ജി20 തുടങ്ങിയവയിലെ സ്വാധീനമുള്ളൊരു അംഗവുമാണ്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ആഫ്രിക്കന് വന്കരയുമായി രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, തന്ത്രപരമായ വിശാല ബന്ധം എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം സാധ്യമാകും.
വാണിജ്യവും നിക്ഷേപവും; സാമ്പത്തിക ഇടപെടല് വര്ദ്ധിപ്പിക്കല്
ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബന്ധത്തിലെ നെടുംതൂണായി സാമ്പത്തിക സഹകരണം നിലനില്ക്കുന്നു. 2024-25ല് ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യം ഏകദേശം 1801 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റേതായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിട്ടോറിയയിലെ ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വാഹനങ്ങളും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളും, മരുന്നുകള്, നിര്മ്മാണ സാമഗ്രികള്, രാസവസ്തുക്കള്, വസ്ത്രം, പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങള് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന കയറ്റുമതികള്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് നിന്ന് സ്വര്ണം, കല്ക്കരി, ചെമ്പയിര്, മാംഗനീസ് മറ്റ് ധാതുക്കള് തുടങ്ങിയവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു.
ഔഷധം, വിവര സാങ്കേതിക, വാഹന, ബാങ്കിങ്, ടെലി കമ്യൂണിക്കേഷന്സ്, ഖനനം, ഉത്പാദനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് ഇന്ത്യന് കമ്പനികള് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെമ്പാടുമായി നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈനിക്ഷേപങ്ങള് തൊഴില് സൃഷ്ടിക്കും വാണിജ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള് ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും സഹായമായിട്ടുണ്ട്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യന് വ്യവസായികള്ക്ക് പരമപ്രധാനം തന്നെയാണ്. വാണിജ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, സാമ്പത്തിക സേവന മേഖല, ധാതു വിഭവങ്ങള്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് വിപണികളുടെ പ്രാപ്യത എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണങ്ങള്. പ്രിട്ടോറിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാതുക്കള്, ഉത്പന്നങ്ങള്, ചരക്കുകള്, താങ്ങാനാകുന്ന ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, ഡിജിറ്റല് സാങ്കേതികത, ഔഷധം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങിയവയില് ഇന്ത്യ വിശാലവും വളര്ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വിപണിയാണ്.
ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ബോട്സ്വാന, നമീബിയ, ലോസോതോ, ഈശ്വാട്ടിനി തുടങ്ങിയവയുള്പ്പെടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് കസ്റ്റംസ് യൂണിയന്(എസ്എസിയു-സാകു)നിര്ദ്ദിഷ്ട മുന്ഗണന വാണിജ്യ കരാര് മികച്ച ഒരു അവസരമാണ്. ഇത്തരമൊരു ക്രമീകരണം കൂടുതല് വിപണി ലഭ്യതയ്ക്കും ഇന്ത്യന് വ്യവസായങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് ഉത്പാദന, വിതരണ ശൃംഖലകള് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് സ്ഥാപിക്കാനും അവസരമൊരുക്കും.
ഇക്കൊല്ലം സെപ്റ്റംബറില് ന്യൂഡല്ഹിയില് നടന്ന പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് പ്രസിഡന്റ് സിറില് റാമഫോസയുമായി നിര്ദ്ദിഷ്ട ഇന്തോ-സാകു വാണിജ്യ കരാര് സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് നടത്തിയിരുന്നു.
ഖനനം, അപൂര്വ ധാതുക്കള്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ഡിജിറ്റല് പബ്ലിക് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്, നൂതന സാങ്കേതികതകള് തുടങ്ങിയ മേഖലയിലും ചര്ച്ചകള് നടന്നു.
സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങള്, വ്യവസായ സംഘടനകള് , നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന സ്ഥാപനങ്ങള് തുടങ്ങിയവ വഴിയുള്ള ഏകോപനങ്ങള്ക്ക് ഈ മാസം നടന്ന ചര്ച്ചകള് ഇത്തരം ഉദ്യമങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് പ്രോത്സാഹനവും സഹായകമാകും. ഖനനം, അപൂര്വ ധാതുക്കള്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, ഡിജിറ്റല് പബ്ലിക് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്, നൂതന സാങ്കേതികതകള് എന്നിവയാണ് മറ്റ് വിഷയങ്ങള്.
പ്രതിരോധം, സമുദ്രസുരക്ഷ; ഉടലെടുക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ മാനങ്ങള്
പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ സഹകരണം തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തില് സുപ്രധാന ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന് 1996ല് ധാരണാപത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇടപെടലുകള്ക്ക് തുടക്കമായത്. തുടര്ന്ന് 2000ത്തില് വിശാല പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിനും ഒരു ധാരണാപത്രമുണ്ടായി. തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ സമിതിയും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജൂണില് സംയുക്ത പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ ഒന്പതാമത് യോഗവും നടന്നിരുന്നു. സൈനിക കൈമാറ്റങ്ങള്, ആയുധങ്ങള് വാങ്ങല്, ഉത്പാദനം, ഗവേഷണവും വികസനവും തുടങ്ങിപ്രതിരോധ നയത്തില് സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഇരു ഭാഗവും ധാരണയിലെത്തി.
പുത്തന് സഹകരണ മേഖലകളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തലിനുള്ള അവസരമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ചര്ച്ചകള് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
സമുദ്ര സുരക്ഷ പ്രത്യേകിച്ചും സുപ്രധാനമാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള കടല്പ്പാതകളിലും നിര്ണായക താത്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ഗുഡ്ഹോപ് മുനമ്പിലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ കിടപ്പ് ഈ മേഖലയ്ക്ക് രാജ്യാന്തര കടല് വാണിജ്യമടക്കമുള്ള മേഖലകളില് നിര്ണായക തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് സുപ്രധാന കപ്പല്ചാലുകള് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തില്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യാന്തര വാണിജ്യത്തിനും ഊര്ജ്ജ വിതരണത്തിനും വന്തോതില് കടല് ഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷിതവും തടസങ്ങളുമില്ലാത്ത കപ്പല് ചാലുകള് സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് സുപ്രധാന തന്ത്രപരമായ മുന്ഗണന തന്നെയാണ്.
കടല് ഇടബോധവത്ക്കരണം, കടല്ക്കൊള്ള തടയല് നടപടിക്, വാണിജ്യ കപ്പല്ഗതാഗത സംരക്ഷണം, നാവിക പരിശീലനം, പരമ്പരാഗതമല്ലാത്ത ഭീഷണികളായ അനധികൃത മീന്പിടിത്തം, കടത്ത്, പാരിസ്ഥിതിക നാശം എന്നിവയില് ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനാകും.
ഇന്ത്യ, ബ്രസീല് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നാവികാഭ്യാസം നിലവിലുള്ള ത്രിരാഷ്ട്രനാവിക ഇടപാടുകള്ക്ക് ഒരു ചട്ടക്കൂട് നല്കും. ഒപ്പം നടത്തിപ്പ് അനുഭവ കൈമാറ്റത്തിനും.
ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടമാണ് മറ്റൊരു സുപ്രധാന മേഖല. ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും രാജ്യാന്തര ഭീകരശൃംഖല, ഭീകരര്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം, സംഘടിതമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്, അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണികള് എന്നിവ തടയേണ്ടതുണ്ട്. വിശാലമായ വിവര കൈമാറ്റങ്ങള്, രാജ്യാന്തര വേദികളിലെ ഏകോപനം എന്നിവയിലൂടെ ഇരുകൂട്ടരുടെയും ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാകും.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള കൂടുതല് ശക്തമായ പ്രതിരോധ ഇടപാടുകള്ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്ത വികസന പ്രയ്ത്നങ്ങള്ക്ക് പൂരകമാകും. ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തില് സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കാനും.
അപൂര്വ ധാതുക്കളും ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷയും; വളര്ന്ന് വരുന്ന കൂട്ടായ്മ
അപൂര്വ ധാതുക്കളാണ് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഭാവി സഹകരണത്തിന്റെ വാഗ്ദത്ത മേഖല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പ്ലാറ്റിനം ഗ്രൂപ്പ് ലോഹങ്ങള്, മാംഗനീസ്, ക്രോമിയം, തുടങ്ങിയ അപൂര്വ കലവറയാണ്. ഇവ മെച്ചപ്പെട്ട ഉത്പാദനം, വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള്, ബാറ്ററികള്, ഹൈഡ്രജന് സാങ്കേതികതകള്, ഹരിതോര്ജ്ജ ഉപയോഗം എന്നിവയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ്.
ഇന്ത്യയാകട്ടെ നമ്മുടെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉത്പാദനം, വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്, സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജം, മെച്ചപ്പെട്ട വാണിജ്യ മേഖലകള് എന്നിവയ്ക്ക് പിന്തുണയേകാന് അപൂര്വ ധാതുക്കളുടെ വിഭവ വൈവിധ്യം തേടുകയാണ്. ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക സംഭാവനകളും നല്കും. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ധാതുവിഭവങ്ങളില് നിന്നും ഖനന വിദഗ്ദ്ധരില് നിന്നും നേട്ടമുണ്ടാകും. അതേസമയം പ്രിട്ടോറിയയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് നിക്ഷേപം ലഭിക്കും. ഒപ്പം നിര്മ്മാണ ശേഷി, ധാതു സംസ്കരണ സാങ്കേതികതകള്, വിശാലമായ വാണിജ്യ വിപണയുടെ പ്രാപ്യത എന്നിവയുമുണ്ടാകും.
സഹകരണം ധാതുക്കള് കണ്ടെത്തല്, വേര്തിരിക്കല്, സംസ്കരിക്കല്, പ്രയോജനപ്പെടുത്തല്, ഗവേഷണം, വികസനം, സുസ്ഥിര വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാകും.
ഇക്കൊല്ലം മാര്ച്ചില് പ്രിട്ടോറിയയില് സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, അപൂര്വ ധാതു ശില്പ്പശാല ഈ മേഖലയിലെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന താത്പര്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഖനന കമ്പനികളെയുംവാണിജ്യ വിദഗ്ദ്ധരെയും അക്കാദമിക സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഐഐടി ബോംബെ, ഐഐടി ഹൈദരാബാദ്, ഐഐടി(ഐഎസ്എം) ധന്ബാദ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഇന്ത്യന് പ്രതിനിധികളെയും ഒരേ വേദിയിലെത്തിക്കാന് സഹായകമായി.
സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജവും ഹരിത ഹൈഡ്രജനും മികച്ച അവസരങ്ങള് ഒരുക്കുന്നു. സൗരോര്ജ്ജ നിര്മ്മാണത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ശേഷി,സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജം, ഹരിത ഹൈഡ്രജന് എന്നിവ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ധാതു വിഭവങ്ങള്ക്കും വാണിജ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കും അനുപൂരകമാകും.
അപൂര്വ ധാതുക്കളുടെ ആഗോള മത്സരം തീവ്രമായതോടെ അടുത്ത സഹകരണം ഇവയുടെ വിതരണത്തില് വൈവിധ്യവത്ക്കരണം നടത്താന് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കും. അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് കൂടുതല് നിക്ഷേപം ആകര്ഷിക്കാനും അവരുടെ ഖനന മേഖലയില് മൂല്യവര്ദ്ധിതത്വം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും.
വികസന പങ്കാളിത്തം; ആഫ്രിക്കയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടല് ശക്തമാക്കും
വികസന പങ്കാളിത്തം ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ ആഫ്രിക്കന് നയത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില് വേണം ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കല്, സാങ്കേതിക സഹായം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ഓരോ ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളോടുമുള്ള സഹകരണാധിഷ്ഠിത മുന്ഗണനകള് എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നല് നല്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
വൈദ്യുതോത്പാദനം, കൃഷി, ഗതാഗതം, ജലവിതരണം, ഗ്രാമീണ വികസനം, വാണിജ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് തുടങ്ങിയ മേഖലകള്ക്ക് ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഇളവുകളോടെ വായ്പ നല്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴില് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും വിവിധമേഖലകള്ക്ക് സാങ്കേതിക സഹായവും നല്കുന്നു.
41 ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങള്ക്കായി 1000 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ 190 ഇളവുകളുള്ള വായ്പയാണ് ഇന്ത്യ നല്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ വികസന പദ്ധതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ശേഷി നിര്മ്മാണ ഉദ്യമങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സുപ്രധാന പങ്കാളി തന്നെയാണ്. അവരുടെ വാണിജ്യ ശേഷിയും സാമ്പത്തിക കരുത്തും, പ്രാദേശിക സ്വാധീനവും തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം. ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, കാര്ഷിക ആധുനീകരണം, വിദ്യാഭ്യാസം, നൈപുണ്യ വികസനം, ഡിജിറ്റല് ഭരണം, ആഫ്രിക്കയിലെമ്പാടുമുള്ള സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജ പദ്ധതികള് തുടങ്ങിയവയില് ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും സഹകരണത്തിന് നിര്ണായക ഇടമുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ താങ്ങാനാകുന്ന മരുന്നുകള്, ഡിജിറ്റല് പബ്ലിക് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്, കാര്ഷിക സാങ്കേതികത, കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് എന്നിവ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വാണിജ്യ സാങ്കേതിക ശേഷിക്ക് അനുപൂരകമാകും.
ആഫ്രിക്കന് ഭൂഖണ്ഡ സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ മേഖല ഒരൊറ്റ വന് കര വിപണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒപ്പം ആഫ്രിക്കയ്ക്കുള്ളിലെ വാണിജ്യം മറ്റൊരു അവസരം കൂടി തുറന്ന് നല്കുന്നു. ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വ്യവസായങ്ങള് സംയുക്ത സംരംഭ സാധ്യത തുറക്കുന്നു. ഉത്പാദന പങ്കാളിത്തം, പ്രാദേശിക വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയിലും ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും കൂടുതല് സാധ്യതകള് തേടാം.
ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം പരസ്പര പൂരകമാണ്. മറ്റ് ആഫ്രിക്കന് സര്ക്കാരുകളോ പ്രാദേശിക സംഘടനകളോ തമ്മിലുള്ളതിനെക്കാള് വലുതാണിത്. ഇത് വന്കരയ്ക്ക് സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവത്ക്കരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക ഡിജിറ്റല് സഹകരണം
ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യാന്തര സഹകരണത്തില് ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികതയ്ക്ക് വലിയ പങ്കാണ് ഉള്ളത്. ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും സഹകരണത്തിന് മികച്ച അവസരങ്ങളുമുണ്ട്. വിവര സാങ്കേതികത, ഔഷധം, ബഹിരാകാശ മേഖല, ഡിജിറ്റല് ഭരണം, ജൈവ സാങ്കേതികത എന്നിവയില് ഇന്ത്യയുടെ ശേ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും വാണിജ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കും ഉപയോഗിക്കാനാകും.
ഡിപിഐ ആണ് മറ്റൊരു വാഗ്ദത്ത മേഖല. ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റല് സ്വത്വം, ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെന്റുകള്, സാങ്കേതികതയിലധിഷ്ഠിതമായ പൊതുസേവനങ്ങള് എന്നിവ സാമ്പത്തിക ഉള്പ്പെടുത്തലിനും മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണത്തിനും വഴികള് തേടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും മറ്റ് ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങള്ക്കും മികച്ച പാഠങ്ങളാണ് നല്കുന്നത്.
നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, സൈബര് സുരക്ഷ, ജൈവസാങ്കേതികത, ബഹിരാകാശം, മെച്ചപ്പെട്ട ഉത്പാദനം എന്നിവയുടെ സഹകരണവും തേടാനാകും.
സര്വകലാശാലകള്, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് വ്യവസായ, സര്ക്കാര് ഏജന്സികള് എന്നിവയുമായുള്ള ബൃഹത്തായ സഹകരണവും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തവും സാങ്കേതിക മാനങ്ങളുള്ളതുമാക്കും.
ബ്രിക്സ്, ഇബ്സ, ആഗോള തെക്കിലെ പങ്കാളിത്ത താത്പര്യങ്ങളും
ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബന്ധത്തിലെ സുപ്രധാന തന്ത്രപരമായ മാനം രാജ്യാന്തര കാര്യങ്ങളില് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് കരുത്തേകാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ബ്രിക്സ്,(ബ്രസീല്, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക)ഇബ്സ(ഇന്ത്യ, ബ്രസീല്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക) എന്നിവയിലംഗങ്ങാണ്. ചര്ച്ച ഫോറം, ജി20 എന്നിവ രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളില് സംയോജില നിലാടുകളെടുക്കാനുള്ള വേദികള് ഇവ നല്കുന്നു.
ഇബ്സ ഒരു സുപ്രധാന വേദിയാണെങ്കിലും ഇത് ജി20യ്ക്കും ബ്രിക്സിനുമിടയില് പെട്ടമര്ന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആഫ്രിക്കന് കാര്യവിദഗ്ദ്ധനും ഒബ്സര്വര് റിസര്ച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലെ അസോസിയേറ്റ്ഫെലോയുമായ സമിര് ഭട്ടാചാര്യ പറയുന്നു.
ഒരുവശത്ത് ജി20. അതില് വികസിത വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. മറുവശത്ത് ബ്രിക്സ് ഇത് പൂര്ണമായും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടേതാണെന്നും ഭട്ടാചാര്യ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഈയൊരു കാഴ്ചപ്പാടില് ഇന്ത്യന് ഭരണകൂട ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് സര്ക്കാരുമായി ഇബ്സയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് ഇത് നല്ലൊരു സൂചനയാണ്. കാരണം ഇതിന് വലിയ കരുത്തുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇബ്സ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങളുടെ മുന്ഗണനകള് ഇതിനകം തന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലേറെയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തില് ചെയ്യാന് താത്പര്യമുള്ളവയുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വന്തോതില് ഒരു യോജിപ്പ് ഉണ്ട്. അത് അങ്ങേയറ്റം സുപ്രധാനവുമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്.
സന്തുലിതവും നീതി പൂര്വവുമായ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഭട്ടാചാര്യ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി. നഗരത്തിലെ പാചക വാതക വിതരണത്തിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉജ്വല പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് യഥാര്ത്ഥത്തില് ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും ബ്രസീലിനും ഈ മാതൃകയില് നിന്ന് ഏറെ പഠിക്കാനുണ്ട്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളില് ഒന്നും രണ്ടും ആയ ദാരിദ്ര്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനവം ശൂന്യ വിശപ്പും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നേടേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഭട്ടാചാര്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതൊക്കെയാണ് സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിങ്ങള്ക്ക് നെല്പ്പുരകളിലിരുന്ന് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ല. ദാരിദ്ര്യം തുടച്ച് നീക്കണമെങ്കില് തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. വിശപ്പ് നീക്കണമെങ്കില് ദാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കണം.
ബ്രിക്സ് സ്ഥാപകാംഗങ്ങളെന്ന നിലയില് ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും വളര്ന്ന് വരുന്ന സമ്പദ്ഘടനകളുമായി വാണിജ്യം, നിക്ഷേപം, വികസനസഹായം, ആഗോള ഭരണകൂട പരിഷ്ക്കാരങ്ങള് എന്നിവയില് സഹകരണ ശക്തമാക്കാന് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
വളര്ന്ന് വരുന്ന സമ്പദ്ഘടനകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സുസ്ഥിര വികസ പദ്ധതികള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബ്രിക്സ് ന്യൂ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും ഒന്നിച്ച് പ്രവര്ത്തിച്ച് തങ്ങളുടെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കരുത്ത് പകരാനാകും. പ്രത്യേകിച്ച് സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജം, ഗതാഗതം, വാണിജ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്.
ഇബ്സ ഡയലോഗ് ഫോറം 2003ലാണ് സ്ഥാപിചതമായത്. ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിനമേരിക്ക തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ മൂന്ന് സുപ്രധാന ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുകയായിരുന്നു ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. തെക്ക്-തെക്ക് സഹകരണം, ദാരിദ്ര്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം, സുസ്ഥിര വികസനം, രാജ്യാന്തര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിഷ്ക്കാരം എന്നിവ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ അജണ്ട. മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളില് അവര്ക്കുള്ള താത്പര്യം വെളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇബ്സയുടെ ദാരിദ്ര്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന ഫണ്ടും
ജി20നുള്ളില് ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങള് സമഗ്ര വികസനം, കാലാവസ്ഥ സാമ്പത്തിക സഹായം, കടസുസ്ഥിരത, രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിഷ്ക്കാരം തുടങ്ങിയവയില് സമാനമായ താത്പര്യങ്ങളാണ് പങ്കുവച്ചിരുന്നത്.
ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയുടെ പരിഷ്ക്കരണം, രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളില് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടുതല് പ്രാതിനിധ്യം തുടങ്ങിയവയടക്കം ഇരുരാജ്യങ്ങളും നിരന്തരം കൂടുല് പ്രാതിനിധ്യപരമായ രാജ്യാന്തര ക്രമത്തെ പിന്തുണച്ചു.
2026 സെപ്റ്റംബറില് ന്യൂഡല്ഹിയില് നടന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഇടയില് നടന്ന യോഗത്തില് മോദിയും റാമഫോസയും ആഫ്രിക്കയുടെ പുരോഗതിക്കായി യോജിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഒപ്പം ആഗോള തെക്കിന് നല്കുന്ന മുന്ഗണനയും കൂടുതല് സന്തുലിതമായ രാജ്യാന്തര ക്രമങ്ങളും.
ഈ നയതന്ത്ര ഏകോപനം സുസ്ഥിരമാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നവംബറിലെ ചര്ച്ചകള് നല്കിയത്. ആഫ്രിക്കയിലും രാജ്യാന്തര കാര്യങ്ങളിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ സ്വാധീനവും ഇന്ത്യയുടെ പ്രയ്ത്നങ്ങളും ആഗോള ഭരണ പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്ക്കും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടുതല് പങ്കാളിത്തത്തിനും പിന്തുണയാകും.
ചീറ്റ സംരക്ഷണവും ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിലെ വ്യത്യസ്ത മാനങ്ങളും
ചീറ്റ സംരക്ഷണം ചര്ച്ചകള്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രണ്ട് രാജ്യങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പങ്കാളിത്തം പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണത്തിനും ശാസ്ത്രീയ സഹകരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചീറ്റകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടു വരുന്നത് രാജ്യത്തെ വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ ഉദ്യമങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് കരുത്താകും. 1952ല് ഈ ജീവി വര്ഗത്തിന് ഇന്ത്യയില് വംശനാശം വന്നിരുന്നു. വേട്ടയാല് ആണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം, ഇതിന് പുറമെ മനുഷ്യ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് മൂലം ഇവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു.
ചീറ്റ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2022 സെപ്റ്റബറില് നമീബിയയില് നിന്ന് എട്ട് ചീറ്റകളെ മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തില് എത്തിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഉഭയകക്ഷി നീക്കങ്ങളിലൂടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് നിന്നും ചീറ്റകളെത്തി. ഇത് പദ്ധതിക്ക് കൂടുതല് കരുത്തായി.
വന്യജീവികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യല്, മൃഗശാസ്ത്രം, ആവാസ വ്യവസ്ഥകള് സംരക്ഷിക്കല്, ചീറ്റകളുടെ എണ്ണം നിലനിര്ത്തല് തുടങ്ങിയവയില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കുള്ള പരിചയം ഇക്കാര്യത്തില് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന പങ്കാളിയാകാന് വേണ്ട യോഗ്യത അവര്ക്ക് നല്കുന്നുണ്ട്.
ഈ സഹകരണം കേവലം മൃഗങ്ങളെ കൈമാറ്റത്തിനുമപ്പുറമാണ്. ഇത് മൃഗപരിപാലനം, ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണം, രോഗ നിയന്ത്രണം, ആവാസ വ്യവസ്ഥ കണക്കാക്കല്, ഇണചേര്ക്കല്, മതിയായ സംരക്ഷണ നടപടികള് വികസിപ്പിക്കല് എന്നിവയും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ഈ പദ്ധതിക്ക് ചില വെല്ലുവിളികളുമുണ്ട്. എത്തിക്കുന്ന മൃഗങ്ങള് ചാകുന്നത്, അപരിചിതമായ ഇടങ്ങളോട് ഇണങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, രോഗ വെല്ലുവിളികള്, ഇവയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഇരകളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കല് എന്നിവയാണ് അവ.
പദ്ധതിയുടെ ദീര്ഘകാല വിജയത്തിന് ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വന്യജീവ വിദഗ്ദ്ധരുടെ സുസ്ഥിര ശാസ്ത്രീയ സഹകരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനവും സ്ഥാപന വൈദഗ്ദ്ധ്യവും പങ്കിടുന്നതിലൂടെ
ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തം എങ്ങനെ പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന് സഹായിക്കുമെന്നതിന് ഇത് ഉദാഹരണമാണ്.
ചരിത്രപരവും ജനങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും
ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ചരിത്ര സാംസ്കാരിക ബന്ധം അവരുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന് അടിത്തറയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇത് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് നിര്ണായക തോതില് ഇന്ത്യന് വംശജരുണ്ട്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇവിടെയെത്തിച്ചേര്ന്ന ഇന്ത്യന് തൊഴിലാളികളുടെ പിന്മുറക്കാരാണിവര്. രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹ്യ വികസനത്തിന് ഈ സമൂഹം സുപ്രധാന സംഭാവനകളാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്.
മഹാത്മാഗാന്ധിയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഇരുസമൂഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ഒരു ചരിത്രമാണ്.
സര്വകലാശാലകള്, സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങള്, മാധ്യമ സംഘടനകള്, വ്യവസായ അസോസിയേഷനുകള്, വിനോദസഞ്ചാര സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയിലൂടെ പരസ്പര ധാരണ ശക്തമാക്കാനും യുവതലമുറകള്ക്ക് അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിക്കും.
വിദ്യാഭ്യാസ കൈമാറ്റങ്ങള്, ശാസ്ത്രീയ സഹകരണം, വിനോദസഞ്ചാരം എന്നിവയിലൂടെ ഈ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങള് സുസ്ഥിരമാക്കാനുമാകും.
ചരിത്രപരമായ ഐക്യവും സമകാലിക തന്ത്രപരമായ സഹകരണവും
ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പന്ത്രണ്ടാം വട്ടം വിദേശകാര്യതല ചര്ച്ചകള് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് വളര്ന്ന് വരുന്ന തന്ത്രപരമായ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. 1993 മുതല് തന്നെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ഔദ്യോഗികമായി നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം 1997ലാണ് ആരംഭിച്ചത്.
ചീറ്റ സംരക്ഷണം കൂടി വാണിജ്യം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, വികസന സഹകരണം, ശാസ്ത്രസാങ്കേതികത തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊപ്പം സഹകരണ
മേഖലകളിലേക്ക് വന്നതോടെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടു. പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികള് നേരിടാന് വന്യജീവി സംരക്ഷണ ഉദ്യമങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രീയ വൈദഗ്ദ്ധ്യവും സ്ഥാപന ശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ നാം കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്.
അതേസമയം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്, പ്രതിരോധ സഹകരണം, അപൂര്വ ധാതു പങ്കാളിത്തം, ബ്രിക്സ്, ഇബ്സ, ജി20 എന്നിവയുടെ ഇടപെടലുകള് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചും വിശാലമായ തന്ത്രപരമായ മാനങ്ങള് നല്കുകയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കേവലമൊരു സുപ്രധാന ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിയല്ല. ആഴത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക, നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള് ആഫ്രിക്കയുമായി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വേദിയാണ്. ഇതിന്റെ വാണിജ്യ ശേഷി, ധാതുവിഭവങ്ങള്, പ്രാദേശിക സ്വാധീനം, രാജ്യാന്തര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച പങ്കാളിയാക്കുന്നു. ഒപ്പം ആഗോള തെക്കില് നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തിന് കരുത്തേകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം മുപ്പതാം വര്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കവേ വെല്ലുവിളികളെ നാം ചരിത്രപരമായ നന്മചിന്തകളിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടല് വാണിജ്യം, നിക്ഷേപം, സാങ്കേതികത, പ്രതിരോധം, വികസന സഹകരണം എന്നിവയിലേക്കും മാറ്റണം.
ആത്യന്തികമായി ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബന്ധം ഇരു രാജ്യങ്ങള്ക്കും പരസ്പര പൂരകമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ളതാണ്. ആഗോളതെക്കിലെ രണ്ട് സ്വാധീന ശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണം ഒപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ആഫ്രിക്കയുമായുള്ള ഇടപാടുകള്ക്ക് വിശാല അടിത്തറ പാകലും.