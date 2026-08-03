ഉത്തര്പ്രദേശിനും ബിഹാറിനും ഗുജറാത്തിനെക്കാള് ഇരട്ടിക്കടം, ഡല്ഹി വലുതായി കടം വാങ്ങാറില്ല
മൊത്തസംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവുമായി താരത്യമപ്പെടുത്തുമ്പോള് അരുണാചല്പ്രദേശും പഞ്ചാബുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കടം വാങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികാരോഗ്യം പരിശോധിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു.
Published : August 3, 2026 at 6:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ലോകത്ത് ആറാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായ- ഏറ്റവും വേഗത്തില് വളരുന്ന ഇന്ത്യന് സമ്പദ്ഘടന മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യന് സമ്പദ്ഘടനയെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതില് സംസ്ഥാനങ്ങള് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, ഉത്തര്പ്രദേശ്, കര്ണാടക, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തില് യഥാക്രമം ഏറ്റവും കൂടുതല് സംഭാവനകള് നല്കുന്നത്.
Also Read: വാണിജ്യത്തിനപ്പുറം; നാഥുലാ വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോള്?
ഈ പരമ്പരയില് ഞങ്ങള് ഇടിവി ഭാരത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ശേഷി, അവരുടെ പൊതുകടം, വരുമാനം, ചെലവ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഞങ്ങള് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.
ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കടമുള്ളത്?
രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങള് പരിഗണിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടക്കാരായ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. മൊത്തം പൊതുക്കടവും പൊതുക്കടവും മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതവും. തമിഴ്നാടാണ് ഈ പട്ടികയില് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരന്. ഇവരുടെ മൊത്തം കടം ഏതാണ്ട് 9.6 ലക്ഷം കോടിയാണ്. ഉത്തര്പ്രദേശാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇവര്ക്ക് 8.6 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കടമുണ്ട്. 8.1 ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ കടവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടം കംപ്ട്രോളര് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റര് ജനറലിന്റെ കണക്കുകളനുസരിച്ചുള്ള അതിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് പഞ്ചാബും അരുണാചല് പ്രദേശുമാണ് കടം-ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന അനുപാതത്തില് ഏറ്റവും മുന്നില് നില്ക്കുന്നത്. പഞ്ചാബ് 46.9ശതമാനം കടവുമാണ് പട്ടികയില് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം കുന്നുകളുടെ നാടായ വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനം അരുണാചല് പ്രദേശിന് ഇത് 59.8ശതമാനമാണ്. നാഗാലാന്ഡിനാകട്ടെ 47 ശതമാനമാണ് ഈ കണക്ക്. വടക്ക് കിഴക്കോ, കുന്നിന്മുകളിലോ ഉള്ള ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കിടപ്പ് ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇത്തരം അനുപാതങ്ങള് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള് പട്ടികയില് മുകളില് വരുന്നു.
പഞ്ചാബിന്റെ പൊതുക്കടം അവരുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 46.9ശതമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനം തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പഴയകാല വായ്പകളുടെ പലിശ അടയ്ക്കുവാന് വേണ്ടിയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനര്ത്ഥം. പിന്നാലെ പശ്ചിമബംഗാളുണ്ട്. (40ശതമാനമാണ് ഇവരുടെ പൊതുക്കടം). 37.3ശതമാനവുമായി ബിഹാറാണ് മൂന്നാമതുള്ളത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള് അവരുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് വലിയ കടക്കെണിയിലാണ്. ഇതിന് കടകവിരുദ്ധമായി വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഗുജറാത്തും മഹാരാഷ്ട്രയും അവരുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് കുറഞ്ഞ കടമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പ് പരിധി എങ്ങനെ?
2003ല് പാസാക്കിയ ധന ഉത്തരവാദിത്ത ബജറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യല് നിയമം (എഫ്ആര്ബിഎം) 2004 ജൂലൈയിലാണ് നിലവില് വന്നത്. ഈ നിയമം ധന സൂചനകള്ക്കായി പ്രതിവര്ഷ ഇളവ് പരിധികള് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക കടമെടുപ്പ് പരിധിയുണ്ട്. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കണം ധനകമ്മി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കടമെടുപ്പ് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കണം ധനകമ്മിയെന്നാണ് ഈ ചട്ടങ്ങളില് കേന്ദ്രസര്ക്കാരും ധനകാര്യ കമ്മീഷനും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലും ഊര്ജ്ജ മേഖല പരിഷ്കാരങ്ങളിലും മറ്റും 3.5 ശതമാനം വരെ ധനകമ്മി അനുവദനീയമാണ്.
സമാനമായി റവന്യൂ കമ്മി ഓരോ വര്ഷവും മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 0.5ശതമാനം വരെ ചുരുക്കുകയും 2008-09ഓടെ പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെയും ധനകാര്യ കമ്മീന്റെയും ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള ധനകമ്മി പരിധി മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനമാക്കി നിശ്ചയിച്ചു. അതേസമയം ഊര്ജ്ജമേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങള്ക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഇത് 3.5 ശതമാനം വരെയാകാം. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും വേതനം, പെന്ഷന്, വായ്പാ പലിശ തുടങ്ങിയ പ്രതിബദ്ധത ചെലവുകള് ഉയരുന്നത് ധനസന്തുലിതത്വത്തെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന് കംപ്ട്രോളര് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റര് ജനറലിന്റെ ഒരു റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇളവുകള് നല്കാനും സൗജന്യ പദ്ധതികള്ക്കും പണക്കൈമാറ്റത്തിനും വേണ്ടി സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കടക്കെണിയിലാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചെലവുകളില് സിംഹഭാഗവും ജീവനക്കാരുടെ വേതനം, പെന്ഷന്, മുന്കാലങ്ങളിലെ വായ്പകള്ക്കുള്ള പലിശ എന്നിവയ്ക്ക് നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു.
ചരക്കുസേവന നികുതി നിലവില് വന്നതോടെ നികുതി വരുമാനം കുറഞ്ഞതും മറ്റൊരു കാരണമാണ്. ഇതിന് പുറമെ കോവിഡ് കാലത്ത് ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കും ദുരിതാശ്വാസത്തിനുമായി വന്തോതില് കടമെടുക്കേണ്ടി വന്നു. വിപണികളില് നിന്നുള്ള കടത്തിന് പലിശ വര്ദ്ധിച്ചതും മറ്റൊരു കാരണമായി.
സംസ്ഥാനങ്ങള് ബാധ്യതകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും വായ്പകളുടെ ലഭ്യതയും
ഇന്ത്യയുടെ പൊതുക്കട കൈകാര്യം ചെയ്യല് ഏജന്സി(പിഡിഎംഎ)ഇടക്കാല പ്രവര്ത്തന ഘടകമായാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നത്. ധനകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിലായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവര്ത്തനം. ഇത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ബാഹ്യ ബാധ്യതക് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില് തികച്ചും സൗജന്യമായി വേണ്ട മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ചെയ്ത് പോരികയും ചെയ്തു. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് വേണ്ടി പിഡിഎംഎ നിക്ഷേപകനോ വാണിജ്യ ബാങ്കോ ആയും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇത് സര്ക്കാര് സെക്യുരിറ്റികള് നല്കുകയും വാണിജ്യം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ ബാധ്യതകളില് അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം പണമിടപാടുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ അടിയന്തര നിധിയില് നിന്ന് സെക്യുരിറ്റി നല്കി സര്ക്കാരിന് കടം വാങ്ങാനുള്ള അധികാരം ഭരണഘടന നല്കുന്നുണ്ട്. റിസര്വ് ബാങ്കാണ് സര്ക്കാര് ഏജന്സി എന്ന നിലയില് വായ്പ പദ്ധതികള് കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്നത്. 1934ലെ റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന് 21 പ്രകാരം കടം കൈകാര്യം ചെയ്യാന് ഇതിന് നിയമപരമായ അധികാരവുമുണ്ട്. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ കടം കൈകാര്യം ചെയ്യല് ആര്ബിഐയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാകുമ്പോഴും ഇവ പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കടം ചില പ്രത്യേക കരാറുകളിന്മേല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
കടം എങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകും?
സന്തുലിതമായ ബജറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള് കടങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നത്. ഒപ്പം തീവ്ര കടം തിരിച്ചടയ്ക്കല് പരിപാടികളും ചെലവ് നിയന്ത്രണവും കൊണ്ടു വരുന്നു. നിയമച്ചട്ടക്കൂടുകളിലൂടെയും ധനച്ചട്ടങ്ങളിലൂടെയും കേന്ദ്രബാങ്കുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും സാമ്പത്തികം നിയന്ത്രിച്ച് കടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. കടമെടുപ്പ് പരിധി പരിമിതപ്പെടുത്തിയും ബോണ്ട് ലേലങ്ങളിലൂടെയും പണമൊഴുക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തിയും ഇവര് ബജറ്റ് സന്തുലിതമാക്കുന്നു. ധനച്ചട്ടങ്ങളിലൂടെയും ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയും കടമെടുപ്പും ചെലവഴിക്കലും കമ്മിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാന ബജറ്റുകളുടെയും കംപ്ട്രോളര് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റ് ജനറലിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ചില ഫണ്ട് അനുവദിക്കലുകളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും പരിശോധിച്ചതില് നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യമേഖലകളിലെ സൗജന്യ പദ്ധതികള്ക്ക് സാമൂഹ്യമേഖല ചെലവഴിക്കലില് നിര്ണായക ശുഭ സ്വാധീനമുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. മറ്റൊരുതരത്തില് പറഞ്ഞാല് ജനപ്രിയ നടപടികള്ക്ക് ഇത്തരം മേഖലകളില് കൂടുതല് ബജറ്റ് തുക നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു. നിരന്തര ധനകമ്മിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന കടത്തിനിടയിലും സൗജന്യങ്ങളും വര്ദ്ധിക്കുന്നു. ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ ദീര്ഘകാല സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങളുയരുന്നു.
സൗജന്യങ്ങള് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് സാമൂഹ്യ ചെലവിടാന് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടങ്ങള് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നാല് അവ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ചോദ്യചിഹ്നത്തിലാക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില് ഇതിന് ശക്തമായ വരുമാനവും നിര്ദ്ദിഷ്ട ക്ഷേമ ചട്ടക്കൂടും ഉണ്ടാകണം.
ഇനി നമുക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങള് ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാം
ബിഹാര്
- കടം
2024-2025 സാമ്പത്തിക വര്ഷം ആകെ കടം 2,68,613 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇത് 2025-26 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 3.74 ലക്ഷം കോടിയായി ഉയര്ന്നു. അതായത് മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 37.72ശതമാനം. 2026-27ല് ഇത് 4.47 ലക്ഷം കോടയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
ബിഹാറിന്റെ ധനകമ്മി മുന് വര്ഷത്തേതിനെക്കാള് വര്ദ്ധിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വളര്ച്ചാ നിരക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട്. 2025-26ല് ധനകമ്മി 3,27,128 കോടി രൂപ ആയിരുന്നത് 2026-27ല് 39,111.80 കോടിആയി. വളര്ച്ചാനിരക്ക് അനുസരിച്ച് 2024-25ലെ 13.1ശതമാനത്തില് നിന്ന് 2025-26ല് 14.9ശതമാനമായി.
- വരുമാനം
രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ബിഹാര്. വലുപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തില് പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനവും. ബജറ്റിന്റെ കാര്യത്തില് പത്താംസ്ഥാനവും സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ട്. 2026-27ല് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം ബജറ്റ് 3,47,589.76 കോടി(3.47 ലക്ഷം കോടി) രൂപയായായിരുന്നു.മൊത്തം വരുമാനം 3.47 ലക്ഷം കോടിരൂപയാണ് അവര് വകയിരുത്തിയത്. വാണിജ്യ നികുതി(അന്പതിനായിരം കോടിരൂപ)മുദ്രപത്ര നികുതി-രജിസ്ട്രേഷന്(പതിനായിരം കോടി), ഗതാഗത നികുതി(അയ്യായിരം കോടി രൂപ)ഭൂമിയില് നിന്നുള്ള നികുതി വരുമാനം(എണ്ണൂറ് കോടിരൂപ), നികുതിയേതര വരുമാനം(9,402.99 കോടിരൂപ)
- ചെലവ്
ബിഹാറിന്റെ ചെലവ് ഏതാണ്ട് വരുമാനത്തിന് തുല്യം തന്നെയാണ്. സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതല് ചെലവിടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കായാണ്. (68,216.95കോടി രൂപ), ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന് (23,701.18 കോടിരൂപ), ആരോഗ്യം(21,270.40കോടിരൂപ) പൊലീസും ക്രമസമാധാനവും(20,132.87 കോടിരൂപ)ഇതിന് പുറമെ 18,737.06 കോടിരൂപ വൈദ്യുതിയ്ക്കായും ചെലവിടുന്നു.
- സൗജന്യങ്ങള്
ബിഹാര് ക്ഷേമ പദ്ധതികള്ക്കായി 13,202.38 കോടി രൂപ ചെലവിടുന്നു. ഇത്രയും തുക തന്നെ സൗജന്യങ്ങള്ക്കും നല്കുന്നു. സൗജന്യ വൈദ്യുതിക്കായി 23000 കോടി ചെലവാക്കുന്നു. 20,000 കോടി രൂപ വനിതകളുടെ തൊഴില് ഉദ്യമങ്ങള്ക്കും 16000 കോടി പെന്ഷന് പദ്ധതികള്ക്കും ചെലവിടുന്നു. ബിഹാറിന്റെ കടം 4.47 ലക്ഷ കോടി കടന്നിരിക്കുന്നു.
ഝാര്ഖണ്ഡ്
- കടം
ഝാര്ഖണ്ഡിന് ഒരു മിശ്രിത സാമ്പത്തിക ചിത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതേസമയം വര്ഷം തോറും ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കടവും വര്ദ്ധിക്കുന്നു. 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 84,779 കോടി രൂപ ആയിരുന്ന പൊതുക്കടം 2026-27 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 1.33 ലക്ഷം കോടിയിലെത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അതായത് ആളോഹരി കടം 35,000 രൂപയെന്ന് അര്ത്ഥം.
എഫ്ആര്ബിഎം നിയം അനുശാസിക്കുന്ന പരിധിക്കുള്ളില് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനകമ്മി. വര്ദ്ധിക്കുന്ന പൊതുക്കടവും ക്ഷേമ പദ്ധതികള്ക്കായി വര്ദ്ധിക്കുന്ന ചെലവും പൊതുപ്പണത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയില് ചില വിട്ടുവീഴ്ചകള്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ നിര്ബന്ധിതമാക്കുന്നു. ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദീര്ഘകാലത്തെ വികസന തന്ത്രങ്ങളെയും.
2026-27ലെ ധനകമ്മി13,595.96 കോടിയിലെത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അതായത് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 2.18 ശതമാനം. എഫ്ആര്ബിഎം നിയമത്തിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന പരിധിക്കുള്ളില് ഇത് വരും.
- വരുമാനം
2011-12 മുതല് സംസ്ഥാനം 6.90 ശതമാനം എന്ന സുസ്ഥിര വളര്ച്ചാനിരക്കിലാണ് പോകുന്നത്. 2026-27ല് ഇത് 10.03ശതമാനമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
- ചെലവ്
2000 നവംബര് പതിനഞ്ചിന് സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ ശേഷം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബജറ്റില് നിര്ണായക വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാല്നൂറ്റാണ്ടായി ആദ്യ ബജറ്റില് നിന്ന് പതിനാറ് മടങ്ങ് വര്ദ്ധന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബജറ്റിലുണ്ടായി. 2001-02 സാമ്പത്തിക വര്ഷം അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കണക്കാണിത്. അതേസമയം സര്ക്കാര് വരുമാനത്തില് പന്ത്രണ്ട് മടങ്ങ് മാത്രമാണ് വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ചെലവ് വരവിനെക്കാള് കൂടുതലാണെന്ന് അര്ത്ഥം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കടം വാങ്ങല് ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും മനസിലാക്കാം.
- സൗജന്യങ്ങള്
2026-27ലെ 1,58,560 കോടി രൂപയുടെ ബദറ്റില് സര്ക്കാര് ഏറ്റവും കൂടുതല് വിഹിതമായ 67,459.54 കോടി രൂപ നക്കി വച്ചത് സാമൂഹ്യമേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാ പദ്ധതികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് മയ്യ സമ്മാന് യോജനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് തുക അനുവദിച്ചത്. 14,065.57 കോടിരൂപയാണ് ഇതിനായി നീക്കി വച്ചത്. പദ്ധതിയിലൂടെ 51 ലക്ഷം സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രതിമാസം 2500 രൂപ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെത്തും. ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സാമൂഹ്യമേഖലയില് 13.94 ശതമാനമാണ് നീക്കി വയ്ക്കുന്നത്. മൊത്തം ബജറ്റിന്റെ 8.87ശതമാനവും.
ഹരിയാന
- കടം
ഹരിയാനയുടെ മൊത്തം കടം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വര്ഷമായി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇതിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന അനുപാതം സുസ്ഥിരമായി നിലനില്ക്കുകയാണ്. 2024-25ല് മൊത്തം ബാധ്യത3.32 ലക്ഷം കോടി ആയിരുന്നു. കട-മൊത്ത ആഭ്യന്ത ഉത്പാദന അനുപാതമാകട്ടെ 32.8ശതമാനവും.
2025-26ഓടെ ഈ ബാധ്യത 3.58 ലക്ഷം കോടിയായി ഉയര്ന്നു. കടം-മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന അനുപാതം 32.5ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
ഇതിനിടെ 2026-27ല് ആകെ കടം 3.91 ലക്ഷം കോടിരൂപയായി വിലയിരുത്തുന്നു. 2.23 ലക്ഷം കോടിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ബജറ്റിന് ഇതില് നിന്ന് കിട്ടുക. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം 2026-27ല് 15.18 ലക്ഷം കോടിരൂപയാണ്. ഈ കടം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 25.75ശതമാനം വരും.
ഹരിയാനയുടെ മൊത്തം കടം 40,148 കോടിരൂപയാണ്. ചെലവിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം കടത്തിന്റെ തിരിച്ചടവിനാണ് ചെലവിടുന്നത്. ലോകബാങ്കില് നിന്നുള്ള സഹായം ഹരിയാന ക്ലീന് എയര് പ്രോജക്ടിനുള്ള2,716 കോടി വായ്പയും ജല് സംരക്ഷിത് ഹരിയാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 4000 കോടി രൂപയും ആണ്.
- വരുമാനം
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്ത വരുമാനം 2025-26ല് 146,163.38 കോടിരൂപയാണ്. സേവന മേഖലയില് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് പണം എത്തുന്നത്. സംസ്ഥാന സമ്പദ്ഘടനയില് സേവനമേഖലയാണ് ആധിപത്യം പുലര്ത്തുന്നത്. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 51-54 ശതമാവും ഈ രംഗത്ത് നിന്നാണ്. ഇത് പ്രധാനമായും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഐടി അനുബന്ധ സേവനങ്ങള്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്, റിയല് എസ്റ്റേറ്റ്, വാണിജ്യം തുടങ്ങിയവയില് നിന്നുമാണ്.
ഉത്പാദനവും വ്യവസായവും മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 28ശതമാനവും നല്കുന്നു. ഒപ്പം ഇവ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാണിജ്യമേഖലയുടെ നട്ടെല്ലായി നിലകൊള്ളുന്നു. പ്രധാന ഹബ്ബുകള് മനേസറിലും ഫരീദാബാദിലുമാണ് ഉള്ളത്. രാജ്യത്തെ കാറുകളുടെയും ട്രാക്ടറുകളുടെയും അന്പത് ശതമാനവും ഹരിയാനയിലാണ് നിര്മ്മിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ കാര്ഷിക മേഖല കേവലം പതിനെട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കാര്ഷിക മേഖലയ്ക്ക് പക്ഷേ നിര്ണായക സംഭാവനകള് സംസ്ഥാനം നല്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ബസ്മതി അരിയുടെ കയറ്റുമതിയുടെ അറുപത് ശതമാനവും ഹരിയാനയില് നിന്നാണ്.
വാഹന ഉത്പാദന മേഖലയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മേഖല. നിര്ണായകമായ വിദേശ നിക്ഷേപം ഈ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മെയ്ക്ക് ഇന് ഹരിയാന 2025ലൂടെ ഈ മേഖലയിലെ വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള് സംസ്ഥാനം കൈക്കൊണ്ടു. ഇതിന് പുറമെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, കാര്ഷിക സംസ്കരണം, ഭക്ഷ്യ സാങ്കേതികത തുടങ്ങിയവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഗ്രാമീണ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
- ചെലവ്
ഹരിയാനയുടെ ചെലവ് നിര്ണാകയായി വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് വരുമാനത്തേക്കാള് കൂടുതലാണ്. വരുമാനം 1.46 ലക്ഷം കോടിരൂപയാണ്. ചെലവ് 1.87 ലക്ഷം കോടി രൂപയും. വിദ്യാഭ്യാസ കായികമേഖലകളിലാണ് സംസ്ഥാനം ഏറെ ചെലവിടുന്നത്. 23,604 കോടിരൂപയാണ് ഇവര് ഈ രണ്ട് മേഖലകള്ക്കും കൂടി ആകെ ചെലവിടുന്നത്. ഇതിനിടെ 17,251 കോടി രൂപഇവര് സാമൂഹ്യനീതിയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനും ചെലവിടുന്നു. 14007 കോടി രൂ ആരോഗ്യം കുടുംബ ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കും ചെലവഴിക്കുന്നു.
- സൗജന്യങ്ങള്
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിലൂടെ ഹരിയാനയ്ക്ക് നിര്ണായക ചെലവുകള് വരുന്നു. ലഡോ ലക്ഷ്മി പദ്ധതിക്കായാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് പണം ചെലവഴിക്കുന്നത്. പദ്ധതി വഴി വനിതകള്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുന്നു. ഇതിനായി 6500 കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. മുന്കൊല്ലത്തെ അയ്യായിരം കോടിയില് നിന്നാണ് ആയിരം കോടി കൂടി വര്ദ്ധിച്ചത്. പ്രതിമാസ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്ഷനും നിര്ണായക ഭാഗം മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. വാര്ദ്ധക്യ, വിധവ, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങിലുള്ളവര്ക്കുള്ള പെന്ഷന് പദ്ധതികള്ക്കായാണ് ഈ തുക വേണ്ടി വരുന്നത്.
ആരോഗ്യകുടുംബ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്ക്കായി 14007.28 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റി വച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കായികമേഖലയ്ക്കുമായി 23,603.69 കോടി രൂപ നീക്കി വച്ചു. ഹരിയാനയുടെ 2026-27 ബജറ്റില് ക്ഷേമ പദ്ധതികള്ക്കും സൗജന്യത്തിനുമായി മൊത്ത ആഭ്യന്ത ഉത്പാദനത്തിന്റെ 2.4ശതമാനമാണ് നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്.
പ്രതിശീര്ഷ വരുമാനമാണ് ഹരിയാനയുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളില് സുപ്രധാനം. രാജ്യത്തിന്റെ കേവലം 1.34 ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന ഈ ഭൂവിഭാഗം ദേശീയ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 3.7ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. വലിയ ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഇവരുടെ ആളോഹരി വരുമാനം 3.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ്. 2026 മെയില് ഇവരുടെ ആകെ സംസ്ഥാന ചരക്കു സേവന നികുതി ശേഖരം 4,456 കോടിരുപയായിരുന്നു. പ്രതിവര്ഷം 22 ശതമാനം എന്ന തോതിലാണ് വര്ദ്ധന. ജിഎസ്ടി വര്ദ്ധനയുടെ കാര്യത്തില് രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന
ഡല്ഹി
- കടം
2025-26 വര്ഷത്തെ പരിഷ്ക്കരിച്ച കണക്കുകള് പ്രകാരം ഡല്ഹി സര്ക്കാരിന്റെ ധനകമ്മി 22,289 കോടിരൂപയാണ്. 2026-27ല് ഇവര് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് 16,966 കോടിരൂപയാണ്. കടലക്ഷ്യം 15,326 കോടി രൂപയും. ഡല്ഹി ജലബോര്ഡ് പോലുള്ളവയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കടമെന്നും ബജറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2022ഓടെ ഈ കടം പലിശയടക്കം 66,595 കോടിയിലെത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
- ചെലവ്
ഡല്ഹി സര്ക്കാരിന്റെ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 2025-26 മൊത്തം ബജറ്റില് 59,300 കോടി രൂപ ഡല്ഹി സര്ക്കാരിന്റെ പദ്ധതികള്ക്കായി നീക്കി വച്ചു. സര്ക്കാര് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, വൈദ്യുതി, ജലം, ബസ്യാത്ര തുടങ്ങിയ ഇളവുകള്ക്കായാണ് നീക്കി വച്ചത്. റവന്യൂ ചെലവുകള് എന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷമായി ഡല്ഹി സര്ക്കാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം ക്ഷേമ പദ്ധതികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവയാണ്.
കര്ണാടക
- കടം
കര്ണാടകയുടെ ആകെ കടം 8,24,389 കോടി രൂപയാണ്. അതായത് അവരുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 24.94 ശതമാനം. ഇത് കര്ണാടക ഫിസ്കല് ഡെഫിസിറ്റി റെസ്പോണ്സിബിലിറ്റി നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരിധിയായ 25 ശതമാനത്തിനുള്ളില് തന്നെയാണ്. 2026-27ലെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര കടം 132,000 കോടി രൂപയാണ്. ഇതില് 6810കോടി രൂപ കേന്ദ്രത്തില് നിന്നുള്ള വായ്പയും 1,22,30 കോടിരൂപ മറ്റിടങ്ങളില് നിന്നുള്ളതുമാണ്. 2850 കോടിരൂപയുടെ വായ്പ എല്ഐസി, എന്എസ്എസ്എഫ്, എന്സിഡിസി, ആര്ഐഡിഎഫ് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ളതും.
- വരുമാനം
നികുതി നികുതിയേതര മാര്ഗങ്ങളില് നിന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനം. നികുതി വരുമാനത്തില് വാണിജ്യ നികുതികള്, സംസ്ഥാന എക്സൈസ് നികുതി, മുദ്രപ്പത്ര-രജിസ്ട്രേഷന് ഫീസുകള്, വാഹന നികുതി, മറ്റ് നികുതികള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു. നികുതിയേതര വരുമാനത്തില് ഖനനം റോയല്റ്റികള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു. 2026-27 ബജറ്റില് വാണിജ്യ നികുതികളില് നിന്നുള്ള ആകെ വരുമാനം 1,25,000 കോടി രൂപയാണ്. സംസ്ഥാന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിലൂടെ 45,000 കോടി രൂപയും. മുദ്രപത്ര രജിസ്ട്രേഷന് നികുതിയിനത്തില് 29,000 കോടി രൂപയും വാഹന നികുതിയിലൂടെ 15,500 കോടി രൂപയും നികുതിയേതര വരുമാനം 16000 കോടി രൂപയുമാണ്.
- ചെലവ്
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചെലവല് സിംഹഭാഗവും ജീവനക്കാരുടെ വേതനത്തിനായാണ് ചെലവാകുന്നത്. പിന്നീട് പെന്ഷന്, വായ്പ പലിശ, ഇളവുകള് എന്നിവയ്ക്കായും നല്ലൊരു തുക നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു. 2026-27ല് ആകെ വരുമാനച്ചെലവ് 3,38,0078 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു. മൂലധനച്ചെലവ് 74,682 കോടിയും. വായ്പ തിരിച്ചടവുകള്ക്കായി ആകെ 35,316 കോടി രൂപ നീക്കി വച്ചു. ഇതിന് പുറമെ അഞ്ച് പദ്ധതികളായ ഗൃഹലക്ഷ്മി, ഗൃഹജ്യോതിസ, അന്ന ഭാഗ്യ, ശക്തി, യുവനിധി തുടങ്ങിയവയ്ക്കായും പണം നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതിന് പുറമെ വികസന പദ്ധതികള്ക്കായും പണം നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.
- സൗജന്യങ്ങള്
2026-27 വര്ഷത്തേക്ക് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അഞ്ച് പദ്ധതികള്ക്കായി 51286 കോടി രൂപ നീക്കി വച്ചു. ഗൃഹലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടി 28608 കോടിരൂപയും ഗൃഹജ്യോതിക്കായി 10,578 കോടി രൂപയും 6200 കോടി രൂപ അന്ന ഭാഗ്യയ്ക്കും ശക്തിക്ക് വേണ്ടി 5300 കോടി രൂപയും യുവ നിധിക്കായി 913 കോടി രൂപയും നീക്കി വച്ചു.
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികള്ക്കായുള്ള ചെലവ് 11,871 കോടിയാണ് വകയിരുത്തിയത്. കര്ണാടക സൗജന്യങ്ങള്ക്ക വേണ്ടി മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 2 മുതല് 2.5 ശതമാനം വരെ ചെലവിട്ടു. ഈ പദ്ധതികളുടെ തുടക്കം മുതല് ഉള്ള ചെലവ് 97,800 കോടി കടന്നു.