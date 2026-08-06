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ബംഗ്ലാദേശിലേക്കുള്ള ഹസീനയുടെ മടക്കം അവാമി ലീഗിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനോ?

ഈ വര്‍ഷം അവസാനം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന ഹസീനയുടെ പ്രഖ്യാപനം ആയിരക്കണക്കായ അവരുടെ അനുയായികള്‍ വീണ്ടും സംഘടിക്കാന്‍ സാഹചര്യമൊരുക്കും.

SHEIKH HASINA POLITICAL MOVE INDIA BANGLADESH AWAMI LEAGUE
Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina (file ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 6, 2026 at 5:29 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ നിലനില്‍ക്കേത്തന്നെ തന്‍റെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ബംഗ്ളാദേശ് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷേഖ് ഹസീനയുടെ തീരുമാനം സങ്കീര്‍ണ്ണത നിറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ക്കൊടുവിലാണോ? വളരെ കരുതലോടെ ഏറെ കണക്കു കൂട്ടലുകളോടെ എടുത്ത രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിനു പുറകില്‍ ഗൗരവ തരമായ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷകര്‍ കരുതുന്നു. ഹസീനയ്ക്കെതിരായനിയമ നടപടികളെ വെല്ലുവിളിക്കുക, അവാമി ലീഗെന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലെ അങ്ങേയറ്റം ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തില്‍ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഹസീന പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷകര്‍ കരുതുന്നു.

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ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ സൗത്ത് ഏഷ്യന്‍ ഫോറിന്‍ കറസ്പോണ്ടന്‍റ്സ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹസീന ഓണ്‍ലൈനായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു.ഡിസംബറില്‍ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുണ്ടെന്ന കാര്യം അവിടെയാണ് അവര്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞത്.പല വിധ പ്രയാസങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ബംഗ്ലാദേശി ജനതയില്‍ നിന്ന് അകന്നു നില്‍ക്കാന്‍ തനിക്കാവില്ലെന്ന് ഹസീന പറഞ്ഞു.

"എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിധി എന്തു തന്നെയായാലും ഞാന്‍ എന്‍റെ നാട്ടുകാര്‍ക്കിടയിലേക്ക് മടങ്ങും. എന്‍റെ നാട്ടുകാര്‍ പ്രയാസമനുഭവിക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് മാത്രം അവരെ പിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കാന്‍ ആവില്ല. എന്നു മടങ്ങും എന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കും." ഹസീന പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശില്‍ അവാമി ലീഗിന് നിലവിലുള്ള നിരോധനം നീക്കണമെന്നും ജയിലുകളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ മുഴുവന്‍ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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ബംഗ്ലാദേശില്‍ അരങ്ങേറിയ വന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടര്‍ന്ന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം 2024 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് ഹസീന ഇന്ത്യയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത്.പിന്നീടങ്ങോട്ട് ബംഗ്ലാദേശില്‍ നാടകീയമായ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. അവാമി ലീഗ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. നേതാക്കളില്‍ പലര്‍ക്കുമെതിരെ എണ്ണമറ്റ ക്രിമിനല്‍ കേസുകള്‍ ചുമത്തപ്പെട്ടു. പ്രക്ഷോഭകര്‍ക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ പൊലീസ് നടപടികളുടെ പേരില്‍ വിചാരണ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഹസീനയെ കുറ്റക്കാരിയായി വിധിച്ചിരുന്നു.

തനിക്കെതിരായ വിധി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നായിരുന്നു ഹസീന പ്രതികരിച്ചത്.ഇന്ത്യയില്‍ അഭയം തേടിയ ഹസീനയെ കൈമാറണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് ബംഗ്ലാദേശ് ആവശ്യപ്പെടുകയുമുണ്ടായി. തിരികെ വരാനുള്ള ഹസീനയുടെ തീരുമാനം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ സൈഫുര്‍ റഹ്മാന്‍ തപന്‍ പറയുന്നത്.

"ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ നിശ്ചയിച്ച സമയ പരിധിക്കകം ഹസീനക്ക് മടങ്ങി വരാനാകുമോ എന്ന് ആര്‍ക്കും തീര്‍ത്ത് പറയാനാവില്ല. എന്തു തന്നെയായാലും അതവര്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാകുമെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. നിലവിലുള്ള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സഹായമില്ലാതെ ഹസീനക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാവില്ല. അതേ സമയം 2024 ലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ നയിച്ചവരില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാരിന് സമ്മര്‍ദ്ദവുമുണ്ട്. ഷേഖ് ഹസീനയെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് ശിക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. " ധാക്കയില്‍ നിന്ന് സെയ്ഫുര്‍ റഹ്മാന്‍ തപന്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഡിസംബറില്‍ തനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞമാസമാണ് ഷേഖ് ഹസീന പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശിലെത്തിയാല്‍ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നിയമ നടപടികളും വധ ശിക്ഷ അടക്കമുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളും വക വെക്കാതെയാണ്അവര്‍ ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.എത്ര കാലമെന്നറിയാതെ വിദേശത്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനേക്കാള്‍ അവര്‍ക്കെതിരായ കേസുകള്‍ നേരിടാനാണ് ഹസീന തീരുമാനിച്ചത്. തനിക്കെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളും വിധിച്ച വധ ശിക്ഷയും കേവലം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന വാദമാണ് ഹസീന ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

തനിക്കെതിരായ കേസുകളില്‍ നിയമപരമായി വാദിക്കാനും നീതി തേടാനും നാട്ടിലെത്തിയാല്‍ ഹസീനക്ക് സാധിച്ചേക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം കേസുകളില്‍ അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാതെ വിധി വരുന്നത് അവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായേക്കും. വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അസദുസ്സമാൻ ഖാൻ കമാൽ ഉൾപ്പെടെ നാടുകടത്തപ്പെട്ട മറ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളോട് തന്നോടൊപ്പം മടങ്ങി വരാന്‍ ഹസീന അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
2024 മുതലാണ് ബംഗ്ലാദേശില്‍ അവാമി ലീഗ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടത്. നിരവധി മുതിർന്ന പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ നാടുകടത്തുകയോ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി സ്വത്തുക്കൾ വന്‍ തോതില്‍ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിനുള്ളിൽ അവാമി ലീഗിന്‍റെ സംഘടനാ സംവിധാനം വലിയതോതിൽ തകർന്നു.
ഹസീനയുടെ തിരിച്ചുവരവ് പാർട്ടി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവരുടെ വിശ്വസ്‌തർക്കും നാടുകടത്തപ്പെട്ട പാര്‍ട്ടി നേതാക്കൾക്കും വീണ്ടും സംഘടിക്കാനുള്ള അവസരമായി മാറിയേക്കാം.
അത്തരമൊരു തിരിച്ചുവരവും കൂടിച്ചേരലും ബംഗ്ലാദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തെ കൂടുതൽ ധ്രുവീകരിക്കുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ വാദിക്കുന്നു.ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ നിയമാനുസൃത രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് താൻ തന്നെയാണന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം കാരണമല്ല, അസാധാരണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലമാണ് തന്നെ പുറത്താക്കിയതെന്നും ഹസീന നിരന്തരം വാദിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ ക്രമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ കഴിവുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് താനെന്നും ശാശ്വതമായ രാജ്യ ഭ്രഷ്ട് താന്‍ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നുമുള്ള സന്ദേശം നല്‍കാന്‍ ഹസീനയുടെ തിരിച്ചു വരവിലൂടെ സാധിക്കും.
2024 ജൂലൈയിലെ പ്രക്ഷോഭത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചവിട്ടു പടിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ (ബിഎൻപി) പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിലവിലെ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയത്.തങ്ങളുടെ തുടര്‍ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും ഈ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ബി എന്‍പി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്.

പ്രക്ഷോഭത്തിന്‍റെ സ്മരണയ്ക്കായി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപകാല നീക്കങ്ങൾ ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു.ഹസീന സർക്കാരിന്‍റെ പതനത്തെ ഒരു ജനാധിപത്യ വിപ്ലവമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ആഖ്യാനത്തെ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായി വേണം ഇവയെ കാണാന്‍.

ഈ പ്രചാരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും 2024 ല്‍ എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് തന്‍റേതായ രീതിയില്‍ വിശദീകരിക്കാനും തിരിച്ചുവരവിലൂടെ ഹസീനയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

ഹസീനയെ തങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ ഇന്ത്യയോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുകയും ഹസീനയുടെ പ്രസ്‌താവനകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശി മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അപ്പോൾ, ചോദ്യം ഇതാണ്: അവാമി ലീഗ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? അത് അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നു; എന്നാല്‍ സാധ്യതകള്‍ തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് ഹസീനയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

“അവാമി ലീഗ് പുനരുജ്ജീവിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.എന്നാൽ പ്രഖ്യാപിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാനാവില്ല. ഡിസംബറിന് മുമ്പ്, അവാമി ലീഗിന്‍റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് സഹായകമായേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഉണ്ടായേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.” മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനായ സെയ്‌ഫുര്‍ റഹ്മാന്‍ തപന്‍ പറയുന്നു.

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SHEIKH HASINA POLITICAL MOVE
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