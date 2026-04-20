ETV Bharat / opinion

പുകയുന്ന പീരങ്കികളും അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിഷപ്പുകയും, പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ...

യുദ്ധം വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ തർക്കമോ അതിർത്തി തർക്കമോ മാത്രമല്ല, അത് ഭൂമിക്ക് മേൽ നടത്തുന്ന ക്രൂരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യം കൂടിയാണ്. ആയുധങ്ങൾ നിശബ്‌ദമായാലും ദശാബ്‌ദങ്ങളോളം അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന മാരകമായ വിഷപ്പുകയാണ് ആധുനിക യുദ്ധങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്

Smoke rises after an Israeli airstrike hits a building near the airport road in Beirut, Lebanon, Tuesday, March 31, 2026. (AP)
author img

By C P Rajendran

Published : April 20, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സി.പി. രാജേന്ദ്രൻ

സ്രയേൽ-അമേരിക്കൻ അച്ചുതണ്ടും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ഒരു കടുത്ത സത്യം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കു‌ന്നു. യുദ്ധം ഒരു കാലാവസ്ഥാ കുറ്റകൃത്യമാണ്. വെറും രണ്ടാഴ്‌ചത്തെ യുദ്ധം സൃഷ്‌ടിച്ച മലിനീകരണം ലോകത്തെ 84 രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വാർഷിക കാർബൺ പുറന്തള്ളലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന കണ്ടെത്തൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

പുനർനിർമാണത്തിൻ്റെ കനത്ത വില

യുദ്ധക്കളത്തിലെ തീപ്പൊരിയേക്കാൾ അപകടകരമാണ് യുദ്ധാനന്തരമുള്ള പുനർനിർമാണം. തകർക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പകരം പുതിയവ നിർമിക്കുന്നതിനും വലിയ തോതിൽ ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്. സിമൻ്റ്, ഉരുക്ക് എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനം ആഗോള കാർബൺ ബജറ്റിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഗാസ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ ആധുനിക ലോകത്തെ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊപ്പം ദശകങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

Smoke rises following several Israeli airstrikes in Beirut, Lebanon, Wednesday, April 8, 2026. (AP)

പരിസ്ഥിതിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും ഏൽക്കുന്ന ആഘാതം

എണ്ണശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്കും സംഭരണികൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഊർജ്ജ വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ ദോഷകരമായ വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നു. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് പുറമെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് (SO₂), അപകടകാരികളായ വൊളാറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ (VOC) എന്നിവ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു.

ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ: പി.എം 2.5 (PM2.5) പോലുള്ള സൂക്ഷ്‌മ കണികകൾ ശ്വാസകോശ-ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. കുട്ടികൾ, വയോധികർ, ആസ്ത്മ രോഗികൾ എന്നിവരാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഇരകൾ.

Carbon emissions for first 14 days of Iran war (Data Source: Climate & Community Institute)

കണക്കിലെടുക്കാത്ത സൈനിക മലിനീകരണം

ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ദേശീയ മലിനീകരണ കണക്കുകളിൽ സൈനിക മേഖലയെ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, കപ്പലുകൾ, മിസൈലുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണവും ഉപയോഗവും സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന 'അദൃശ്യമായ' കാർബൺ പുറന്തള്ളല്‍ ആഗോള താപനത്തിന് വലിയൊരു കാരണമാണ്. പാരീസ് ഉടമ്പടി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന 1.5°C ലക്ഷ്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഇത്തരം സൈനിക നീക്കങ്ങൾ കാരണമാകുന്നു.

First responders and volunteers emerge through the smoke at the site of an Israeli airstrike that struck an apartment building in Beirut, Lebanon, Wednesday, April 8, 2026. (AP)

പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

യുദ്ധം എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് . യുദ്ധത്തിനായി ചെലവാക്കുന്ന ഓരോ ടൺ കാർബണും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം പോലുള്ള അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. കുറഞ്ഞ മലിനീകരണം മാത്രം നടത്തുന്ന ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളാണ് യുദ്ധം വരുത്തിവെക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. സമാധാന ചർച്ചകളിൽ യുദ്ധം വരുത്തിവെച്ച കാലാവസ്ഥാ ആഘാതങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കപ്പെടണം. യുദ്ധമുണ്ടാക്കിയ പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

സുസ്ഥിരമായ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ്

ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് പല യുദ്ധങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം. ഇതിന് പകരമായി പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് (സൗരോർജ്ജം, കാറ്റ്) മാറുന്നത് സുരക്ഷയും വർധിപ്പിക്കും. സൗരോർജ്ജ നിലയങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഒരു വിദേശ ശക്തിക്കും കഴിയില്ല.

An excavator removes rubble after a strike in Tehran, Iran, Tuesday, April 7, 2026. (AP)

എന്നാൽ "ഡ്രിൽ ബേബി ഡ്രിൽ" പോലുള്ള നയങ്ങളിലൂടെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങുന്നത് വിനാശകരമായിരിക്കും. യുദ്ധത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദുരന്തം വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന തെറ്റായ നയരൂപീകരണങ്ങളാണ്. ഊർജ്ജ സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ കാലാവസ്ഥാ നടപടികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരും തലമുറകളോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ അനീതിയായിരിക്കും.

യുദ്ധം കേവലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ പ്രശ്നമല്ല, അത് വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ വില നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ലോകത്തിലെ ഓരോ രാഷ്ട്രവുമാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുത്തുകാരൻ്റേത് മാത്രമാണ്. ഇതിലെ വസ്തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ നിലപാടുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല

TAGGED:

MIDDLE EAST CRISI
WAR CONSEQUENCES
ENVIRONMENT
CARBON EMISSION
IRAN ISRAEL US WAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.