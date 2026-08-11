ETV Bharat / opinion

ഒറ്റക്കുട്ടി പോലുമില്ലാത്ത അയ്യായിരത്തിലേറെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍; ഒറ്റ അധ്യാപകരുമായി ഒരുലക്ഷം വിദ്യാലയങ്ങള്‍, പത്ത് ലക്ഷം അധ്യാപക ഒഴിവുകള്‍

രാജ്യത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരുടെ ആകെ എണ്ണം ഒരു കോടി പിന്നിട്ടു. ഇതില്‍ പകുതിയും വനിതകളാണ്.

SCHOOL CRISIS TEACHER STUDENT TEACHER VACANCIES INDIA ZERO STUDENTS SCHOOLS INDIA TEACHER STUDENT RATIO INDIA
School Crisis Teacher Student (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 1:13 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രതിസന്ധിയില്‍: രാജ്യത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ഉടച്ച് വാര്‍ക്കാന്‍ അതിവേഗത്തില്‍ പല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടു വരുന്നു. ഡിജിറ്റല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം, പിഎം ശ്രീ സ്‌കൂള്‍ എന്നിവ ഇതില്‍ ചിലതാണ്.

എന്നാല്‍ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വായിച്ചു വളരൂ എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ മുദ്രാവാക്യത്തിനപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഗുരുതര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുവെന്ന് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഏകീകൃത ജില്ലാ വിവര സംവിധാനം പുറത്ത് വിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങള്‍ ഉള്ളത്.

Also Read: വെള്ളപ്പൊക്കവും വരള്‍ച്ചയും, ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിയുമോ? ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്...

രാജ്യത്തെ 1,00,843 വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു അധ്യാപകരുടെ മാത്രം ബലത്തിലാണ്. ഈ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ആകെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം കുട്ടികളുണ്ട്. ഇത്തരം ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ്. ഇവിടെ ആകെ 16,357 വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളാണ്. ഇതിന് കടകവിരുദ്ധമായി 5663 വിദ്യാലയങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരൊറ്റ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പോലുമില്ല. എന്നാല്‍ അധ്യാപര്‍ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ട് താനും. ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഏറെയുള്ളത് പശ്ചിമബംഗാളിലാണ്. രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥി, വിദ്യാലയ അനുപാതം പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇടിവി ഭാരത് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിലൂടെ.

രാജ്യത്തെ ആകെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍

രാജ്യത്ത് ആകെ 14.66 ലക്ഷം വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിദ്യാലയങ്ങളുള്ള രാജ്യമെന്ന പദവ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സ്വന്തമാണ്. ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലെല്ലാം കൂടി 24.72 കോടി കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2023-24ല്‍ രാജ്യത്ത് ആകെ 14,71,891 വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2024-25ല്‍ ഇത് 14,71,473 ആയി ചുരുങ്ങി. 2025-26ല്‍ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം 14,66,682 ആയി. അതായത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ 5,209 കുറവുണ്ടായി. നീതി ആയോഗിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില്‍ വന്‍ തോതില്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ അടച്ചു പൂട്ടി. കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവുണ്ടായി.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങള്‍

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉള്ളത് പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളാണ്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ 49.3 ശതമാനവും പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളാണ്. അതായത് അടിസ്ഥാന തലത്തില്‍ വലിയ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെന്നര്‍ത്ഥം. വന്‍തോതില്‍ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യം രാജ്യത്തുണ്ട്. പ്രഥമിക-അപ്പര്‍ പ്രൈമറി തലത്തില്‍ ആകെ 78.8ശതമാനം വിദ്യാലയങ്ങള്‍ രാജ്യത്തുണ്ട്. അതായത് രാജ്യത്തെ അഞ്ചില്‍ നാല് വിദ്യാലയങ്ങളും പ്രാഥമിക തലത്തിലുള്ളതാണ്. അതേസമയം ഉയര്‍ന്ന തലത്തിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവുണ്ട്. സെക്കന്‍ഡറി, ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം ആകെയുള്ളവയുടെ 21.3ശതമാനം മാത്രമാണ്.

രാജ്യത്തെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഇക്കൊല്ലം രാജ്യത്തെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടികടന്നു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമാണ് ഇത്. രാജ്യത്തെ മൊത്തം വിദ്യാലയങ്ങളിലായി ആകെ 1,02,73,020 അധ്യാപകരുണ്ട്. ഇതില്‍ 25,48,939 പേര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ എട്ടുവരെയുള്ള അപ്പര്‍പ്രൈമറി തലത്തില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. ആകെ അധ്യാപകരുടെ 24.81ശതമാനം വരുമിത്. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അധ്യാപകരുള്ളത്. ഒന്നുമുതല്‍ അഞ്ച് വരെയുള്ള പ്രാഥമിക തലത്തില്‍ ആകെ 23,60,500 അധ്യാപകരാണുള്ളത്. പ്രാഥമികതലത്തിലാണ് അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇത് മൊത്തം അധ്യാപകരുടെ എണ്ണത്തിന്‍റെ 22.98ശതമാനം വരും. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയുടെ വലിയ ഭാഗം തൊഴില്‍ സേനയും പ്രാഥമിക തലത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്നര്‍ത്ഥം. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി തലം അതായത് ഒന്നുമുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വിഭാഗവും വലുതാണ്. ഇവിടെ ആകെ 20,95,846 അധ്യാപകരുണ്ട്. ആകെ അധ്യാപകരുടെ 20.40ശതമാനം വരുമിത്.

പുരുഷന്‍മാരെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വനിതകള്‍

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2025-26 അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ അധ്യാപികമാരുടെ എണ്ണം 56.4 ലക്ഷം കടന്നു. രാജ്യത്തെ ആകെ അധ്യാപകരുട െഎണ്ണമായ 1.02 കോടിയുടെ 54.2ശതമാനം വരുമിത്. കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിനിടെ അധ്യാപികമാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വന്‍ കുതിച്ച് ചാട്ടമാണിത്. 2013-14ല്‍ അധ്യാപികമാരുടെ എണ്ണം 38.25 ലക്ഷമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിത് 56.4 ലക്ഷത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ അധ്യാപക-വിദ്യാര്‍ത്ഥി അനുപാതം

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം വിവിധ തലങ്ങളില്‍ അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥി അനുപാതത്തില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അടിസ്ഥാന, തയാറെടുപ്പ്, മധ്യ, സെക്കന്‍ഡറി തലങ്ങളില്‍ 10,12,17,21 എന്നിങ്ങനെയാണ് അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥി അനുപാതം. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയപ്രകാരം 30:1 എന്ന അനുപാതമാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മെച്ചപ്പെട്ട അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥി അനുപാതം ഓരോ വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും അധ്യാപകരില്‍ നിന്ന് മതിയായ ശ്രദ്ധകിട്ടാനും തമ്മില്‍ ഇടപഴകാനും ഉള്ള അവസരമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് പഠനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ഫലത്തിലേക്കും ആത്യന്തികമായി എത്തിക്കുന്നു. എങ്കിലും താഴെത്തട്ടില്‍ മിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളിലും അധ്യാപകരുടെ വിന്യാസം തോന്നിയത് പോലെയാണ്. ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളും വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നു.

ചിലയിടങ്ങളില്‍ 47 കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു അധ്യാപകന്‍, ചിലയിടങ്ങളിലാകട്ടെ ഏഴ് പേര്‍ക്ക് ഒരാള്‍

രാജ്യത്തെ അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥി അനുപാതത്തില്‍ കാര്യമായ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ മിക്കയിടത്തുമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഝാര്‍ഖണ്ഡിലെ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഒരു അധ്യാപകന് ശരാശരി 47 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതേസമയം സിക്കിമില്‍ ഈ ശരാശരി ഏഴ് കുട്ടികളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളുള്ളത് പശ്ചിമബംഗാളിലാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് വിദ്യാലയങ്ങളുള്ളത് ചണ്ഡിഗഢിലും.

ചണ്ഡിഗഢിലെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ ശരാശരി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1222 ആണ്. അതേസമയം ലഡാക്കിലിത് 59ഉം.

രാജ്യത്തെ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തെ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണവും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഏതാണ്ട് ഒരുലക്ഷത്തില്‍ പരം വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഒരൊറ്റ അധ്യാപകനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള 16,357വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്.9827 വിദ്യാലയങ്ങളുമായി ഝാര്‍ഖണ്ഡാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ ഇത്തരം 9,269 വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. കര്‍ണാടകയില്‍ ഇത്തരം 8,042 വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം 7,874 ആണ്. അസമിലിത് 6,159 ആണ്.

33 ലക്ഷത്തിലേറെ കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളിലാണ്. അധ്യാപകരുടെ വിന്യാസത്തില്‍ വന്‍ കുറവുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഈ കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവുണ്ടാകാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2022-23ല്‍ 1,18,190 ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോഴിത് 1,00,843 ആയി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഒറ്റ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പോലും ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്തെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍

അധ്യാപകരുണ്ടായിട്ടും ഒറ്റ കുട്ടികള്‍ പോലും പഠിക്കാന്‍ വരാത്ത നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങള്‍ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് 5663 വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പശ്ചിമബംഗാളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ 2200 വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഒരു കുട്ടി പോലുമില്ല. തെലങ്കാനയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ രണ്ടാമതുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ 1400വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ആരും പഠിക്കാന്‍ വരുന്നില്ല.

മധ്യപ്രദേശില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള 380 വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. രാജസ്ഥാനില്‍ 290ഉം ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 65ഉം ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെന്നത് ആശാസ്യമാണ്. 2022-23ല്‍ രാജ്യത്ത് ഒരു കുട്ടി പോലും ഇല്ലാത്ത 10,294 വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിത് 5,663 ആയി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേതില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം ഇക്കൊല്ലം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം 29ശതമാനം കുറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥി-അധ്യാപക അനുപാതമുള്ള രാജ്യം

വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. എന്നാല്‍ അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥി അനുപാതത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ നാംവളരെ പിന്നാക്കമാണ്. 2023ല്‍ പ്രാഥമിക തലത്തില്‍ അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥി അനുപാതം 14:1 ആയിരുന്നുവെന്ന് സാമ്പത്തിക സഹകരണ വികസന സംഘടന(ഒഇസിഡി)യുടെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എല്‍പി യുപി തലത്തില്‍ ഇത് 13:1 ആയിരുന്നു. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ യൂറോ സ്റ്റാറ്റ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. 2024ല്‍ അവിടുത്തെ ശരാശരി വിദ്യാര്‍ത്ഥി-അധ്യാപക അനുപാതം 13:2ആയിരുന്നു. ഗ്രീസിലിത് 7:4ഉം ലക്‌സംബര്‍ഗില്‍ 8:2ഉം റുമാനിയയില്‍ 18:2ഉം ആയിരുന്നു.

വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ അതായത് ഡിജിറ്റല്‍ ലാബുകള്‍, സാങ്കേതികത, കെട്ടിടങ്ങള്‍ എന്നിവ വന്‍തോതില്‍ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അധ്യാപകരുടെ വേതന, മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ചെലവുകള്‍ ബജറ്റ് ആനുപാതികമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

അധ്യാപകരുടെ വേതനത്തിനായി 2024-25ല്‍ ചെലവിട്ടത് 18,133.91 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. ഈ ചെലവാകട്ടെ 2025-26ല്‍ 13,576.20 കോടിയായി ചുരുങ്ങി. അതായത് 25.13 ശതമാനത്തിന്‍റെ കുറവ്. അതായത് അധ്യാപകരുട വേതനച്ചെലവില്‍ മുന്‍വര്‍ഷത്തേതിനെക്കാള്‍ വലിയ കുറവ് ഉണ്ടായെന്നര്‍ത്ഥം.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി വന്‍ ചെലവിടല്‍

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നിലവില്‍ വന്നതോടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കി. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സഹായത്തോടെയുള്ള പഠനം, സ്‌മാര്‍ട്ട് ക്ലാസുകള്‍, കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ തോതില്‍ പണം ചെലവിടാന്‍ തുടങ്ങി. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ 2024-25ല്‍ 2,645.98 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടപ്പോള്‍ 2025-26ല്‍ ഇത് 4,629.52 കോടിയായി വര്‍ദ്ധിച്ചു. അതായത് 1,983.54 കോടിരൂപയുടെ വര്‍ദ്ധന. അതായത് 74.96ശതമാനം വര്‍ദ്ധന. അായത് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള നിക്ഷേപത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന ഉണ്ടായെന്ന് അര്‍ത്ഥം. അതായത് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍ കൂടുതല്‍ സാമ്പത്തിക ഊന്നല്‍ നല്‍കിയെന്നര്‍ത്ഥം.

രാജ്യമെമ്പാടുമായി ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം അധ്യാപക തസ്‌തികകള്‍

രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപക തസ്‌തികകളില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി പാര്‍ലമെന്‍ററി വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെയും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രാലയത്തിന്‍റെയും കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വരും. ഇത് രാജ്യത്തെ പ്രാഥമിക സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രൈമറി-അപ്പര്‍പ്രൈമറി അതായത് ഒന്നുമുതല്‍ എട്ടു വരെയുള്ള ക്ലാസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലായി 7.5 ലക്ഷം തസ്‌തികകള്‍ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. സെക്കന്‍ഡറി, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി തലങ്ങളില്‍ വിഷയാധിഷ്‌ഠിത അധ്യാപകരുടെ ക്ഷാമവും ഉണ്ട്. നിലവില്‍ ഇത്തരം അധ്യാപകരുടെ കുറവ് 4.09 ലക്ഷം കടന്നിട്ടുണ്ട്. 13.1ശതമാനം അധ്യാപക തസ്‌തികകള്‍ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ 24.8ശതമാനവും.

എന്ത് കൊണ്ട് അധ്യാപക തസ്‌തികകള്‍ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു?

അധ്യാപക തസ്‌തികകള്‍ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നു. നിയമനവും സേവന ചട്ടങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളിലെ നിയമനവും എല്ലാം സംസ്ഥാന-കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നാണ് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത്. അധ്യാപകര്‍ വിരമിച്ചത് മൂലമോ രാജി വച്ചത് മൂലമോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിലൂടെ പുതിയ തസ്‌തികകള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചതിലൂടെയും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കലിലൂടെയും ഒഴിവുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തസ്‌തികകള്‍ നികത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാന്‍റെ കീഴില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

TAGGED:

SCHOOL CRISIS TEACHER STUDENT
TEACHER VACANCIES INDIA
ZERO STUDENTS SCHOOLS INDIA
TEACHER STUDENT RATIO INDIA
SINGLE TEACHER SCHOOLS INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.