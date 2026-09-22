വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഹൂതി ഭീഷണിക്കെതിരെ പോരാടാന് സഖ്യകക്ഷികളില്ലാതെ സൗദി അറേബ്യ
സഖ്യകക്ഷിയായ അമേരിക്ക സൈനിക ഇടപെടല് നടത്താന് വിസമ്മതിച്ചതോടെ അവരുയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തില് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് സൗദി അറേബ്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
Published : September 22, 2026 at 10:46 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഹൂതികളില് നിന്ന് കനത്ത വെല്ലുവിളികള് നേരിടുകയാണ് സൗദി അറേബ്യ. ഇറാന് പിന്തുണയുള്ള യെമനിലെ ഈ ഷിയ വിമത സംഘം നിര്ണായക ഇടങ്ങള് കയ്യടക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യെമനിലെ ചെങ്കടല് തീരം കയ്യടിക്കയതോടെ തന്ത്രപരമായ ബാബ് അല് മാന്ദേബ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം അവര് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. വന്തോതില് എണ്ണയും വാതകവും അടക്കമുള്ളവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതില് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര കപ്പല്ചാലാണിത്.
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ഇറാന് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ആക്രമണ പരമ്പര അഴിച്ച് വിട്ടതോടെ അമേരിക്കയുമായുള്ള സൗഹൃദം തങ്ങള്ക്ക് തെല്ലും ഗുണകരമാകില്ലെന്ന് അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൂതികള്ക്കെതിരെ പോരാടാന് മറ്റ് സൗഹൃദ രാഷ്ട്രങ്ങളും സഹായ ഹസ്തം നീട്ടുകയില്ലെന്ന് ഇവര് മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.
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അമേരിക്ക മാത്രമല്ല സൈനിക ഇടപെടല് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പ് മുതല് പാകിസ്ഥാന് വരെയുള്ള സഖ്യ രാഷ്ട്രങ്ങളും സങ്കീര്ണമായൊരു പോരാട്ടത്തിലേക്ക് അനാവശ്യമായി ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്.
ട്രംപ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴില്ലെന്നാണ്
നേരിട്ട് സൈനിക ഇടപെടല് നടത്തണമെന്ന സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് രാജകുമാരന്റെ അഭ്യര്ത്ഥന ഇരുരാജ്യങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പോലും അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് തള്ളിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഹൂതികളുമായി ചര്ച്ചകള്ക്കുള്ള അവസരങ്ങള് തുറന്നിടുകയാണ് അമേരിക്ക.
ഒമാന് വഴിയാണ് ട്രംപ് ഇപ്പോള് ഇത്തരത്തിലുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങള് നടത്തുന്നത്. ചെങ്കടലിലെ അമേരിക്കന് കപ്പലുകളെ അക്രമിക്കില്ലെന്നൊരു ഉറപ്പ് ട്രംപ് ഹൂതികളില് നിന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പിന്നാമ്പുറ സംസാരം.
അതേസമയം അമേരിക്ക പൂര്ണമായും സൗദി അറേബ്യയെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല. അവര് സൗദിക്ക് വിവരങ്ങള് കൈമാറുന്നുണ്ട്. 2430 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന് എഫ്-35 വിമാനങ്ങള് വില്ക്കാമെന്ന് അമേരിക്ക സൗദിയോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണിത്. എന്നാല് ഹൂതി ഭീഷണി നേരിടാന് അടിയന്തര സഹായം അമേരിക്കയില് നിന്ന് കിട്ടില്ലെന്നത് റിയാദിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പോര് വിമാനങ്ങള് ഉടന് കൈമാറില്ല. ഇതിന് നിരവധി വര്ഷങ്ങളഅക വേണ്ടി വരും.
ഇവിടെ ഒരു ഇസ്രയേല് വീക്ഷണം കൂടിയുണ്ട്. റിയാദ് ഇസ്രയേലിനെ അംഗീകരിക്കണമന്നൊരു ഉപാധിയാണ് അമേരിക്ക സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. സയണിസ്റ്റ് രാജ്യവുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള് സാധാരണ നിലയിലാക്കണമെന്നും അവര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തില് സൗദി അറേബ്യ മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. പലസ്തീന് രാജ്യമെന്ന പ്രശ്നത്തില് പുരോഗതിയുണ്ടാകാതെ ഇസ്രയേലുമായുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണിവര്. എന്നാല് ഹൂതികള്ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്താന് അമേരിക്ക വിസമ്മതിക്കുന്നതിന് ഇത് മാത്രമാണോ കാരണം?
മറ്റ് സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളായ ഫ്രാന്സ്, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയവയും ഇക്കാര്യത്തില് പിന്നാക്കം നില്ക്കുകയാണ്. ബ്രിട്ടന് ഇപ്പോള് സഹായിക്കാമെന്ന് സമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയുടെ അഭ്യര്ത്ഥന പ്രകാരം ചൈന ടെഹ്റാനോട് ഹൂതികളെ തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല് ഇറാന് ഹൂതികളെ സ്വാധീനിക്കാന് ശ്രമിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്. ഹൂതികള് സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും പശ്ചിമേഷ്യന് മേഖലയ്ക്കുമെതിരെ യുദ്ധം തുടരട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ മനോഭാവം.
മക്ക കരാര് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു
സൗദി അറേബ്യയും തുര്ക്കിയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മില് ഓഗസ്റ്റില് ഒപ്പ് വച്ച മക്ക പ്രതിരോധ കരാറിന് ഇനിയും സൗദി അറേബ്യയുടെ താഴെക്കിടയില് ആരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കരാര് നടപ്പാക്കാനുള്ള യഥാര്ത്ഥ സമയമാണിത്. ഹൂതികള് സൗദി അറേബ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറന് ഭാഗങ്ങളില് വന്തോതില് നാശനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും പാകിസ്ഥാന് എങ്ങനെ സൗദിയെ സഹായിക്കുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ആസൂത്രണവും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നേരിടാന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മക്ക കരാറിന് രൂപം കൊടുത്തത്.
ഹൂതികള്ക്കെതിരെ സൗദി അറേബ്യ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കില് തങ്ങള് തീര്ച്ചയായും അവര്ക്കൊപ്പം യുദ്ധമുഖത്ത് അണി ചേരുമെന്ന് പാക് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖോജ ആസിഫ് പാകിസ്ഥാന് ടെലിവിഷന് ചാനലായ ജിയോന്യൂസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫും സര്ക്കാരിനും സൗദി അറേബ്യയിലെ മുഴുവന് ജനങ്ങള്ക്കും പൂര്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന്റെ ഇന്റര് സര്വീസ് പബ്ലിക് റിലേഷന്സ് മേധാവി ലഫ്.ജനറല് അഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ചൗധരിയും തങ്ങള് സൗദി അറേബ്യക്കൊപ്പം നയതന്ത്രപരമായും ഭൗതികമായി പൂര്ണമായും നിലകൊള്ളുമെന്ന് അറബ് ന്യൂസിന് നല്കിയ ഒരു അഭിമുഖത്തില് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഇതിന് എങ്ങനെ ജനകീയ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് പ്രശ്നം. എണ്ണായിരത്തോളം പാകിസ്ഥാന് സൈനികര് സൗദിയില് തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് പാകിസ്ഥാന്റെ ഈ ആവേശകരമായ പിന്തുണ നേരിട്ട് ഇനിയും സൈനിക സഹകരണമായിട്ടില്ല.
മറ്റ് സങ്കീര്ണതകളുമുണ്ട്. മക്ക കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകള് പ്രകാരം-മുഴുവന് വ്യവസ്ഥകളും ഇനിയും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും - കരാറില് ഒപ്പു വച്ച മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാല് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഇവര്ക്കൊപ്പം അണിനിരക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാല് സൗദി അറേബ്യയും ഹൂതികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ശരിക്കുമൊരു നിഴല് യുദ്ധമാണ്. സൗദി അറേബ്യയടക്കം ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ ഒമാനൊഴിച്ച് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും യെമന് സര്ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കില് ഏദന് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രസിഡന്ഷ്യല് നേതൃത്വ സമിതിയെ.
യെമനി സര്ക്കാരില് ഭൂരിഭാഗവും സുന്നികളാണ്. ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനവും സുന്നികളാണിവിടെ. പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വ സമിതിയുടെ സര്ക്കാരിന് റിയാദ് സൈനിക സഹായം നല്കുന്നുണ്ട്. യെമന് മുഴുവന് ഹൂതികള് പിടിച്ചടാക്കാതിരിക്കേണ്ടത് സൗദിയുടെ തന്ത്രപരമായ വലിയൊരു ആവശ്യവുമാണ്. കാരണം ഇത് അതിര്ത്തികളില് ഇറാന്റെ ഭീഷണി ഉയര്ത്തും.
ശരിക്കും ഹൂതികളുമായുള്ള പോരാട്ടം ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അപ്രത്യക്ഷ യുദ്ധമാണ്. ഇറാന് നേരത്തെ തന്നെ ഗള്ഫിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും പക്ഷേ സൗദിയുടെ സഖ്യകക്ഷികളൊന്നും ഇവര്ക്കൊപ്പം അണിനിരന്നില്ല.
സമാനമായി തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാന് ഇറാനും അമേരിക്കയുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തുന്നതും. സൗദി അറേബ്യയ്ക്കൊപ്പം ഹൂതികള്ക്കെതിരെ അണിനിരന്നാല് പാകിസ്ഥാന്റെ ഈ മധ്യസ്ഥത ഇടം നഷ്ടമാകും.
ഇപ്പോള് സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് ചില സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതി ഹൂതികള് സൗദിയിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൂതി ഡ്രോണുകള് ഇസ്ലാമിലെ വിശുദ്ധ പള്ളി നിലനില്ക്കുന്ന മക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ടെന്നാണ് സൗദിയുടെ ആരോപണം. എന്നാല് ഹൂതികള് ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സൗദി അറേബ്യയുടെ സാമ്പത്തിക പുനര് ബ്രാന്ഡിങിന്റെ സ്വാധീനം
മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി സ്വയം പുനരവരോധിക്കപ്പെടാനുള്ള സൗദിയുടെ ശ്രമങ്ങള്ക്ക് ഏല്ക്കുന്ന തിരിച്ചടിയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളായി പതിച്ച് കിട്ടിയ പാരമ്പര്യ യാഥാസ്ഥിതികവാദികള് എന്ന സ്വത്വത്തില് നിന്ന പുറത്ത് കടക്കാനായി മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് നിരവധി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ആകര്ഷകമായ സാംസ്കാരിക വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയായി ലോകത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് തുറന്ന് കൊടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എണ്ണ വ്യവസായത്തിലൂന്നിയ സമ്പദ്ഘടനയില് നിന്ന് രാജ്യത്തെ, പ്രധാന എതിരാളികളായ ദുബായ് പോലെ രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക ഹബ്ബും വിനോദമേഖലയുമാക്കി മാറ്റാനാണ് സൗദിയുടെ വിഷന് 2030ലൂടെ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒപ്പം മേഖലയില് മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മേല് പ്രത്യേകിച്ച് ശത്രുരാജ്യമായ ഇറാന് മേല് തന്ത്രപരമായ അധീശത്വം ഉറപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
എന്നാല് ഇറാനുമായുള്ള ഈ നിഴല് യുദ്ധത്തില് സൗദി അറേബ്യയുടെ എത്രമാത്രം വിഭവങ്ങള് നഷ്ടമാകുമെന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. ഒപ്പം ഇത് വിഷന് 2030നെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. യെമനില് ഹൂതികള് വലിയ സ്വാധീന ശക്തിയായി മാറിയാല് ഇത് സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണി തന്നെയാകും സൃഷ്ടിക്കുക. യെമനിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത സൗദി അറേബ്യയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ആസൂത്രണങ്ങള്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും മറ്റ് ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള്ക്കും ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചേര്ന്ന് നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തില് എതിര്പ്പുണ്ട്. അതിനുള്ള വിലയാണ് ഇപ്പോള് കൊടുക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള അമേരിക്കന് സൈനികത്താവളങ്ങള് ഇറാന് ആക്രമിച്ചു. ഈ നടപടിക്കിടെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകര്ക്കപ്പെട്ടു. ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തില് തങ്ങള് ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന സൗദിയുടെ തോന്നല് തെല്ലും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതല്ല. ഈ തോന്നല് മേഖലയില് അവരുടെ സ്ഥാനത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യും.