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റഷ്യന്‍ ഉപരോധ ബില്‍; ഇന്ത്യാ അമേരിക്ക ബന്ധത്തില്‍ അസ്വസ്ഥതകള്‍

ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യ കരാറിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടം അതിന്‍റെ അവസാനഘട്ടത്തില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് ബില്‍ വരുന്നത്.

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President Donald Trump in the Oval Office of the White House on Wednesday (AP)
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By Nirmala Ganapathy

Published : July 31, 2026 at 10:46 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ സാവധാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് 100 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദ്രുതഗതിയിലുള്ള അമേരിക്കന്‍ ബില്‍ ഇന്ത്യ -അമേരിക്ക ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാക്കുകയാണ്.

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റഷ്യയുടെയും ഇറാന്‍റെയും എണ്ണ വാങ്ങുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യ, ചൈന, സ്ലൊവാക്യ, ഹംഗറി, അസർബൈജാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 100 ​​ശതമാനം തീരുവ ചുമത്താൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ അനുവദിക്കുന്ന 2026 ലെ ലിൻഡ്സെ ഒ. ഗ്രഹാം ഉപരോധ നിയമം വേഗത്തിലാക്കാൻ യുഎസ് സെനറ്റ് വോട്ട് ചെയ്‌തു.

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റഷ്യയിൽ നിന്ന് യുഎസിലേക്കുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് 500 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുന്നതിനൊപ്പം ഇറാനെതിരായ ഉപരോധങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സർക്കാർ ഇതുവരെ ഇതിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല, കൂടാതെ ഊഹാപോഹ റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ലെന്ന് വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനിടയിലും ബിൽ വരുന്നു.

ഇറാൻ സംഘർഷം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനാലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്‍റെ ഉപരോധം മൂലവും ആഗോള എണ്ണ വിതരണ പാതകളിലെ തടസ്സങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങലുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

2026 മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി മൊത്തം ഇറക്കുമതിയുടെ 40 ശതമാനം കവിഞ്ഞു. ബിൽ നിയമമാകുകയും ഇറാൻ സംഘർഷം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുകയും ചെയ്‌താൽ, അത് ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും.

"റഷ്യൻ എണ്ണയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചു, അതിനാൽ ഈ 100 ശതമാനം ചുങ്കം നമ്മെ വളരെയധികം ബാധിക്കും. യുഎസിൽ നിന്നോ വെനിസ്വേലയിൽ നിന്നോ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയാൽ, ഗതാഗത ചെലവ് വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ പണപ്പെരുപ്പം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും? ഒരു കാസ്കേഡിംഗ് പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും," ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർവകലാശാലയിലെ മുൻ പ്രൊഫസര്‍ ബിശ്വജിത് ധർ പറഞ്ഞു.

"ഇത് ഒരു അലോസരപ്പെടുത്തൽ മാത്രമല്ല. ട്രംപ് ഈ ബിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ പോകുന്നു."

പ്രതിനിധി സഭയുടെ അംഗീകാരവും എക്സിക്യൂട്ടീവിന്‍റെ അംഗീകാരവും ലഭിക്കുന്നതുവരെ നിയമനിർമ്മാണം ഇനിയും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ബിൽ പാസാകുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റംഗമായ ജോൺ തുനെ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ചു.

"ഈ രാജ്യത്തിനും നമ്മുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രധാന ബില്ലാണിത്, അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒടുവിൽ പാസാക്കാനും ഇവിടെ ഫിനിഷ് ലൈൻ കടക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്."

ഇന്ത്യൻ താൽപ്പര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതും സാമ്പത്തിക വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നതുമായ യുഎസ് ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച നിരവധി നികുതി പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് ഈ ബിൽ.

2028 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ യുഎസ് 100 ശതമാനം താരിഫ് ചുമത്താൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ജനറിക് മരുന്ന് താരിഫ് പദ്ധതി ട്രംപ് അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇത് 2029 ഓഗസ്റ്റിൽ 200 ശതമാനമായി ഉയരും, ഇത് കമ്പനികൾക്ക് യുഎസിലേക്ക് ഉൽപ്പാദനം മാറ്റാൻ സമയം നൽകും.

ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിതരണക്കാരായ ഇന്ത്യ, അമേരിക്കയ്ക്ക് ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ 40 ശതമാനത്തോളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയായതിനാൽ ഇത് ഔഷധമേഖലയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിർബന്ധിത തൊഴിലാളികളുടെ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ചുങ്ക ഭീഷണി നേരിടുന്ന 60 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ വ്യാപാര നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 301 പ്രകാരം യുഎസ് 10 ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2025 ൽ ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മികച്ച നികുതി കരാർ ലഭിക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടയിലും താരിഫുകൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്‍റെ അന്തിമരൂപം സങ്കീർണ്ണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് യുഎസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിയെ മത്സര നേട്ടം നഷ്‌ടപ്പെടുത്താൻ നിർബന്ധിതരാക്കി.

ഫെബ്രുവരിയിൽ കരാറിന്‍റെ ചട്ടക്കൂട് അന്തിമമാക്കിയിരുന്നു, എന്നാൽ "നമ്മുടെ അയൽപക്ക രാജ്യങ്ങൾ, ആസിയാൻ മേഖല, നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയേക്കാൾ നമുക്ക് താരതമ്യ നേട്ടം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാർ ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ ആവർത്തിച്ചു.

ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സഖ്യകക്ഷികളോടും പങ്കാളികളോടും എതിരാളികളോടുമുള്ള വിദേശനയത്തിന്‍റെ ആണിക്കല്ലായി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചുങ്കനയം മാറിയിരിക്കുന്നു. തന്‍റെ നികുതി നയത്തിലൂടെ, അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും രാജ്യങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും വ്യാപാര കമ്മി കുറയ്ക്കാനും ബിസിനസുകളെ യുഎസിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പിന്തുണാ അടിത്തറയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന വാഗ്‌ദാനമാണ്.

ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബിടിഎ അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും കമ്പനികൾക്കും വലിയൊരു വിപണി തുറക്കുമെന്ന് ധർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള കരാർ വലിയ പ്രോത്സാഹനമാകുമെന്ന് പറയുന്ന ട്രംപ്, വ്യാപാര കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ട്രംപിന്‍റെ മുഴുവൻ വ്യാപാര നയവും ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ വലിയ വിപണികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചൈന തങ്ങളുടെ വിപണി വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വലിയ ഓഹരികളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വലിയ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വലിയ സമ്മാനം," ധർ പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ"

വർഷങ്ങളായി, ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു, കാരണം വാഷിംഗ്‌ടൺ ന്യൂഡൽഹിയെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചൈനീസ് സ്വാധീനത്തിനെതിരെ ഒരു കോട്ടയായി വീക്ഷിച്ചു.

എന്നാൽ രണ്ടാം തവണ പ്രസിഡന്‍റ് പദത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ ട്രംപ് കൂടുതൽ ഇടപെട്ടു. കൂടാതെ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വ്യാപാരത്തെ ഒരു ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിച്ചു.

യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ട്രംപ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ തന്‍റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബന്ധങ്ങളിൽ പിരിമുറുക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്‌ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

യുഎസുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണെന്ന് ഒബ്‌സർവർ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലെ ഗവേഷകന്‍ മനോജ് ജോഷി വാദിക്കുന്നു.

"അവർ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്, ഇടപാട് വാദത്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. താരിഫുകളും കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു ഇളവും നൽകില്ലെന്ന് യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"എന്നാൽ റഷ്യൻ എണ്ണ വ്യാപാരം കാരണം ഇന്ത്യ കടുത്ത ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഘർഷം വർദ്ധിക്കും." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

TAGGED:

RUSSIA SANCTIONS BILL
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