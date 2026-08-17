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റോബോട്ടിക്‌ ശസ്‌ത്രക്രിയ ഭാവിയുടെ കാര്യമല്ല, സങ്കീര്‍ണ ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍ക്കുള്ള മാനദണ്ഡമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

ശസ്‌ത്രക്രിയ വൈദഗ്ദ്ധ്യവും സാങ്കേതികതയും തമ്മില്‍ കോര്‍ത്തിണക്കാനുള്ള കഴിവാണ് റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ മൂല്യമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയാവിദഗ്ദ്ധന്‍ ഡോ.ആശിഷ് ഗൗതം എഴുതുന്നു.

ROBOTIC SURGERY MEDTECH DR ASHISH GAUTAM Surgical Care
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 7:05 PM IST

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റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ എന്നത് പഞ്ചനക്ഷത്ര ആശുപത്രികളില്‍ നിന്നിറങ്ങി ശസ്‌ത്രക്രിയയുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. മൂത്രാശയ, കുടല്‍-മലാശയ ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍, ഗര്‍ഭപാത്ര സംബന്ധമായ നടപടികള്‍, നെഞ്ച്, ഹെര്‍ണിയ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ ചികിത്സകള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ വന്‍ തോതില്‍ റോബോട്ടിക് സംവിധാനങ്ങള്‍ നാം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

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ചില ശസ്‌ത്രക്രിയകളില്‍ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൂടുതല്‍ കടക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും പരമ്പരാഗത ലാപ്റോസ്‌കോപിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് കടന്ന് ചെല്ലാന്‍ അതീവ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഭാഗങ്ങളാകും. റോബോട്ടിക് സംവിധാനങ്ങളാകട്ടെ ശസ്‌ത്രക്രിയാ വിദഗ്ദ്ധര്‍ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ത്രിമാന കാഴ്‌ചകള്‍ നല്‍കുന്നു. ഇതിലൂടെ സ്വതന്ത്രമായി ഓരോയിടത്തേക്കും സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാനും ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ സാങ്കേതികത ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ അവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കൃത്യതയോടെ ചികിത്സ നടത്താനും സാധിക്കുന്നു.

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ഒരു റോബോട്ടിക് സംവിധാനം ശസ്‌ത്രക്രിയ സ്വതന്ത്രമായി നടത്തുന്നില്ല. ശസ്‌ത്രക്രിയ വിദഗ്ദ്ധന്‍ തന്നെയാണ് ഇതിന്‍റെ നിയന്ത്രണവും തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ശസ്‌ത്രക്രിയ വിദഗ്ദ്ധന്‍റെ കയ്യെത്തേണ്ട രോഗിയുടെ ശരീരത്തിന്‍റെ ഉള്ളിലെ ഇടങ്ങളില്‍ നൂതന ചെറു ഉപകരണങ്ങള്‍ കടന്ന് ചെല്ലുന്നു. ശസ്‌ത്രക്രിയ വിദഗ്ദ്ധന്‍ ഇതിനെ ത്രിമാന കാഴ്‌ചയുടെ സഹായത്തോടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ സൂക്ഷ്‌മ ശാരീരിക ഘടനകള്‍ പോലും ഡോക്‌ടര്‍ക്ക് കാണാനാകും. ഇത് വഴി അവര്‍ക്ക് ഇവ നീക്കം ചെയ്യുകയോ പുനഃസൃഷ്‌ടിക്കുകയോ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. മറ്റൊരു നേട്ടം ഉപകരണം വ്യക്തമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നു എന്നതാണ്. ലാപ്‌റോസ്‌കോപിക് ശസ്‌ത്രക്രിയയില്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം പരിമിതമാണ്. റോബോട്ടുകള്‍ നമുക്ക് ശരീരത്തില്‍ ഘടിപ്പിച്ച് തന്നെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നീക്കാനും സാധിക്കും. ഇത് ഇടുങ്ങിയ ഇടങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങാനുള്ള അവസരം വിദഗ്ദ്ധര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു.

എവിടെയാണ് സാങ്കേതികത കൂടുതല്‍ മുതല്‍ക്കൂട്ടാകുന്നത്?

സങ്കീര്‍ണമായ നടപടികളിലാണ് റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത നല്‍കുന്നത്. പെല്‍വിക് ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍, മലാശയത്തിലെ ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍, കുടല്‍ സംബന്ധമായവ തുടങ്ങി വയറിലെ വെല്ലുവിളികള്‍ നിറഞ്ഞ ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍ അടക്കം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നടത്താനാകും. പുനര്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയകളാണ് മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി. മുന്‍പ് നടത്തിയ ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍ കോശങ്ങളില്‍ വടുക്കള്‍ വീഴ്‌ത്തുകയും സാധാരണ ശാരീരിക ഘടന മാറ്റികയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടാകും. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രോഗികളില്‍ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില്‍ ഇത് കാണാനും ഉപകരണങ്ങള്‍ അതനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാനും റോബോട്ടിക് ഇടങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഇത് ശസ്‌ത്രക്രിയ വിദഗ്ദ്ധരുടെ സാങ്കേതികത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മറികടക്കാനും സഹായകമാകുന്നു.

ROBOTIC SURGERY MEDTECH DR ASHISH GAUTAM Surgical Care
A surgeon performs robotic surgery (Getty Images)

എല്ലാ രോഗികള്‍ക്കും റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണെല്ല ഇതിനര്‍ത്ഥം. രോഗനിര്‍ണയം, നിശ്ചയിക്കുന്ന നടപടി, രോഗിയുടെ വൈദ്യ ചരിത്രം, ശസ്‌ത്രക്രിയ വിദഗ്ദ്ധരുടെ നിരീക്ഷണം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നത്. ചില പ്രത്യേക ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍ ആവശ്യമായി വരുമ്പോള്‍ റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികത ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്.

രോഗികള്‍ക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം

തുറന്ന ശസ്‌ത്രക്രിയയെക്കാള്‍ ചെറിയ നടപടികള്‍ക്കായാണ് പലപ്പോഴും റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്. കോശങ്ങള്‍ക്കുള്ള കുറഞ്ഞ സമ്മര്‍ദ്ദം, ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ കുറവ്, രക്തം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് കുറയല്‍, ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വേഗത്തില്‍ ശാരീരിക പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് മടങ്ങല്‍ എന്നിവ റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയയുടെ നേട്ടങ്ങളാണ്. ആശുപത്രി വാസവും രോഗത്തല്‍ നിന്നുള്ള മുക്തിയും ശസ്‌ത്രക്രിയയും രോഗിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വേഗത്തില്‍ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവര്‍ക്കും ഇതൊരു മികച്ച ബദലാണ്. നേരത്തെയുള്ള ശാരീരിക പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് മടങ്ങല്‍ പെട്ടെന്ന് രോഗമുക്തി നേടാനും സഹായകമാകും. ദീര്‍ഘകാലം ആശുപത്രി വാസം മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്കും ഇത് പരിഹാരമാണ്.

അതേസമയം റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ വേഗത്തിലുള്ള രോഗമുക്തി ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നില്ല. ശസ്‌ത്രക്രിയയുടെ തരം, സങ്കീര്‍ണത, ശസ്‌ത്രക്രിയാ വിദഗ്ദ്ധന്‍റെ പ്രവൃത്തി പരിചയം, രോഗിയുടെ ആരോഗ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത്.

പ്രവൃത്തി പരിചയം തന്നെ കാര്യം

റോബോട്ടിക് സംവിധാനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കൊണ്ട് മാത്രം മേന്‍മയേറിയ ശസ്‌ത്രക്രിയ ലഭ്യമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ശസ്‌ത്രക്രിയ വിദഗ്ദ്ധന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനവും പരിചയവും നിര്‍ണായകം തന്നെയാണ്. റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഇതുമായുള്ള പരിചയം അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം ശാരീരിക ഘടനയെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ അവബോധമുണ്ടായിരിക്കണം. ഒപ്പം ശസ്‌ത്രക്രിയ തത്വങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ കടന്ന് കയറ്റമേ പാടുള്ളൂ. സങ്കീര്‍ണമായ ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍ കൂടുതല്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയ നിര്‍ണയം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് റോബോട്ടിന്‍റെ സഹായം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കുറഞ്ഞ കടന്ന് കയറ്റ സമീപനം വേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് തുറന്ന ശസ്‌ത്രക്രിയ മികച്ച ബദലാകുന്നത് എന്നതടക്കം മികച്ച ശസ്‌ത്രക്രിയ നടപടികളെക്കുറിച്ചും ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം.

ഇത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ വളരുന്നതിനൊപ്പം വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനത്തിനും കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. ശസ്‌ത്രക്രിയ വിദഗ്ദ്ധര്‍ നിരവധി റോബോട്ടിക് ഇടങ്ങളില്‍ നിന്ന് പരിശീലനം നേടുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം സങ്കീര്‍ണ നടപടികള്‍ക്ക് വലിയ തോതില്‍ പുത്തന്‍ സാങ്കേതികത വികസിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ശസ്‌ത്രക്രിയ പരിരക്ഷയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം

റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ ഡിജിറ്റല്‍ ഇമേജിങ്, ശസ്‌ത്രക്രിയ ആസൂത്രണം, വിവരശേഖരണ ഉപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുമായി ആഴത്തില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങള്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നേടാന്‍ വിദഗ്ദ്ധര്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുന്നു. ഇത് ഓരോ രോഗികള്‍ക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും സഹായകമാകുന്നു. ഈ രംഗത്ത് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്രങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍. ശസ്‌ത്രക്രിയ ആസൂത്രണം, തീരുമാനമെടുക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ഇത് സഹായകമാണ്. എന്നാല്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയാ വിദഗ്ദ്ധന്‍ തന്നെയാണ് ഈ വിവരങ്ങള്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളയാള്‍. ഒപ്പം ആശുപത്രി തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാനും.

ROBOTIC SURGERY MEDTECH DR ASHISH GAUTAM Surgical Care
Automated surgeon operating on a robot (Getty Images)

ശസ്ത്രക്രിയ വൈദഗ്ദ്ധ്യവും സാങ്കേതികതയും തമ്മില്‍ കലര്‍ത്താനാകുന്നു എന്നതാണ് റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയയുടെ ശരിയായ മൂല്യം. സങ്കീര്‍ണമായ നടപടികളില്‍ കൃത്യമായ നിര്‍ണയങ്ങളും അര്‍ത്ഥവത്തായ മാറ്റങ്ങളും സൃഷ്‌ടിക്കാനാകുന്നു. കൂടുതല്‍ വ്യക്തമായി കാണാനും കൃത്യമായി ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്താനും സാധിക്കുന്നുവെന്നതും ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക ശസ്‌ത്രക്രിയ മുറികളില്‍ റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ ഇടം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശസ്‌ത്രക്രിയ വിദഗ്ദ്ധര്‍ക്ക് ഈ രംഗത്ത് കൂടുതല്‍ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ ഇവയുടെ പങ്ക് വര്‍ദ്ധിക്കും. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടും. വിവിധ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മേഖലകളില്‍ ഇവയുടെ സേവനം വ്യാപിക്കും. എങ്കിലും സങ്കീര്‍ണമായ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന രോഗികളില്‍ അപ്പോഴും ഒരു ആശങ്ക അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശസ്‌ത്രക്രിയ നടപടികളില്‍ ഇവര്‍ കേവലം സഹായികളാണോ അതോ സാങ്കേതികതയെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സംഘമാണോ തങ്ങളില്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ബാക്കിയാകുന്നത്.

ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ മാക്‌സ് സൂപ്പര്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ റോബോട്ടിക് ആന്‍ഡ് ലാപ്‌റോ സ്‌കോപിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ മേധാവിയാണ് ലേഖകനായ ഡോ.ആശിഷ് ഗൗതം. ലേഖനത്തില്‍ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളല്ല.

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