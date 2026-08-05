ETV Bharat / opinion

അപൂര്‍വ ധാതു നയം; ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് കൊണ്ട് ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ തന്ത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു

ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍റെ സമ്പന്നമായ ധാതുനിക്ഷേപം അപൂര്‍വ ധാതുക്കള്‍ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളുടെ നെടുംതൂണായി മാറിയിരിക്കുന്നു

RARE EARTH DIPLOMACY INDIA UZBEKISTAN COOPERATION JASYASANKAR CENTRAL ASIA
External Affairs Minister S Jaishankar meets Uzbekistan Foreign Minister Bakhtiyor Saidov, in New Delhi on Monday (Etv Bharat)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : August 5, 2026 at 3:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനിലെ നിര്‍ണായക അപൂര്‍വ ധാതു നിക്ഷേപ മേഖലയുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കാനുള്ള നീക്കം ഇന്ത്യയുടെ ഹരിതോര്‍ജ്ജ മേഖലയിലേക്കുള്ള ചുവട് മാറ്റത്തിന് ഏറെ സഹായകമാകും. ഒപ്പം പ്രതിരോധ മേഖലയെ അത്യാധുനീകരിക്കുന്നതിനും ഉയര്‍ന്ന സാങ്കേതികതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനും ഇത് ഏറെ സഹായകമാകും.

Also Read: എങ്ങനെയാണ് ഒഡിഷ തങ്ങളുടെ കടം കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ക്രാന്തദര്‍ശിത്വമുള്ള സംസ്ഥാനമായി മാറിയത്?

ഇത്തരം അപൂര്‍വ മൂലകങ്ങള്‍ക്കായി ആഗോള മാത്സര്യം കടുത്തതോടെ ചൈനയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് വലിയൊരു ആശങ്കയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ധാതു സമ്പന്നമായ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന പങ്കാളിയായി മാറുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ ഏഷ്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണിത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൂരദര്‍ശന്‍ ന്യൂസ് വെബ്‌സൈറ്റിലെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറും ഉസ്‌ബെക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഭക്തിയാര്‍ സായ് ദേവും തമ്മില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ധാരണയായി. ഇതിനായി അപൂര്‍വ ധാതുക്കള്‍, ഖനനം, വാണിജ്യം, ഊര്‍ജ്ജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, പ്രതിരോധം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില്‍ സഹകരണം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കാനാണ് ധാരണ.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ ഖനനമേഖലയില്‍ സഹകരണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കമെന്നും ഇത് അപൂര്‍വ ധാതുക്കളിലും അപൂര്‍വ മണ്ണിലുമാണെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മധ്യേഷ്യയിലെ ഒരു സുപ്രധാന പങ്കാളിയായി ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യ പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ കിടപ്പും ഊര്‍ജ്ജ വിഭവങ്ങളും, അപൂര്‍വ ധാതുക്കളും തന്ത്രപരമായ മുന്‍ഗണനകളായപ്പോള്‍ ബന്ധത്തിന് പുത്തന്‍ മാനങ്ങള്‍ കൈവന്നു.

അപൂര്‍വ മൂലകങ്ങള്‍ പതിനേഴ് ലോഹമൂലകങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നതാണ്. വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനും കാറ്റില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റാടികളുടെ നിര്‍മ്മിതിക്കും സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍, സെമികണ്ടക്‌ടറുകള്‍, മിസൈല്‍ സാങ്കേതികതകള്‍ക്കും റഡാര്‍ , ഇലക്‌ട്രോണിക് യുദ്ധോപകരണങ്ങള്‍ക്കും ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികതകള്‍ക്കും സ്ഥിരം കാന്തങ്ങള്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ ഇമേജിങ് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കുമെല്ലാം ഇതുപയോഗിക്കുന്നു

അപൂര്‍വം എന്ന് പേരിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പില്‍ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയുടെ ഖനനം, സംസ്‌കരിക്കല്‍, ശുദ്ധീകരിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവ സാമ്പത്തികമായി അത്ര ലാഭകരമല്ല. ഇതിന് പുറമെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികതയും വലിയ നിക്ഷേപവും ഇതിനാവശ്യമാണ്.

ആഗോള അപൂര്‍വ ധാതു വ്യവസായം ചൈനയുടെ അധീനതയിലാണ്. 60-70 ശതമാനം ആഗോള ഖനനവും അതിലും കൂടുതല്‍- അതായത് 85 ശതമാനത്തിലേറെ ശുദ്ധീകരണ സംസ്‌കരണ ശേഷിയും അവര്‍ക്കാണുള്ളത്. ഈയൊരു അപ്രമാദിത്തം മൂലം ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ജപ്പാന്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയ, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ അവരുടെ വിഭവ വിതരണം വൈവിധ്യവത്ക്കരിച്ചു.

അപൂര്‍വ ധാതുക്കളുടെ ശേഖരമുള്ള മധ്യേഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളും ഭൗമശാസ്‌ത്ര സര്‍വേകളും പ്രകാരം രാജ്യത്തിന് വ്യവസായികമായി നിര്‍ണായ അപൂര്‍വ ധാതു നിക്ഷേപമുണ്ട്. ലിഥിയം, ടങ്സ്റ്റണ്‍, ചെമ്പ്, മൊളിബ്‌ഡിനം, യുറേനിയം, സ്വര്‍ണം, വെള്ളി, ഗ്രാഫൈറ്റ്, ഫ്ലൂറോസ്‌പാര്‍ എന്നിവയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഉള്ളത്.

ഈ ധാതുക്കളില്‍ പലതും ബാറ്ററികള്‍, പുരനുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജ്ജ സാങ്കേതികത, പ്രതിരോധ ഉത്പാദനം എന്നിവയ്ക്ക് അത്യാന്താപേക്ഷിതമാണ്. അടുത്തിടെയായി ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ ഖനനമേഖലയിലേക്ക് വിദേശനിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കാനായി വളരെ നിര്‍ണായകമായ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. ഭൗമഖനനം, ധാതുസംസ്‌ക്കരണം, അസംസ്‌കൃത അയിരുകള്‍ കയറ്റി അയക്കുന്നതിന് പകരം മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉത്പാദനം തുടങ്ങിയവയാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു അവസരമാണ്. ഖനനത്തില്‍ മാത്രമല്ല സംസ്‌കരണത്തിലും. ഇന്ത്യയുടെ അപൂര്‍വ ധാതുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിലേറെയും നാം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ചൈനയില്‍ നിന്നോ ചൈനയുടെ വിതരണ ശൃംഖലയില്‍ നിന്നോ.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഭ്യന്തര അപൂര്‍വ ധാതു നിക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിലും -ഇത് പ്രധാനമായും തീര സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഒഡിഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്- ചൈനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നമുക്ക് ഇവ സംസ്‌കരിക്കാനുള്ള ശേഷി പരിമിതമാണ്. അടുത്തിടെ നിരവധി തന്ത്രപരമായ ധാതുക്കള്‍ക്കും ചൈന കൊണ്ടു വന്ന പല കയറ്റുമതി വിലക്കുകളും നമ്മെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണഅ.

ഇതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ബഹുവിധ തന്ത്രങ്ങള്‍ വിദേശങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര ഖനനത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനും ദീര്‍ഘകാല വിതരണ കരാറിനും വികസന സംസ്‌കരിക്കല്‍, സംസ്‌കരണ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും വിശ്വസ്‌ത രാജ്യങ്ങളുമായി പങ്കാളിത്തത്തിനും തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ ഈ വൈവിധ്യവത്ക്കരത്തിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. മുപ്പത് ധാതുക്കളെയാണ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്കും തന്ത്രപരമായ വാണിജ്യത്തിനും ഇന്ത്യ അപൂര്‍വ ഇനങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പൊതുമേഖല കമ്പനികളായ ഖനിജ് ബിദേശ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, പോലുള്ള കമ്പനികളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കൂടുതല്‍ ഭൗമഖനനം നടത്താനുള്ള നീക്കം. ഇതിന് പുറമെ സ്വകാര്യമേഖലാ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്‍, ഇന്തോ -അമേരിക്ക, ഇന്ത്യാ ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ക്വാഡ് ചട്ടക്കൂടുകള്‍ പ്രകാരം രാജ്യാന്തര പങ്കാളിത്തം തുടങ്ങിയവ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ മധ്യേഷ്യയിലെ നിര്‍ണായക രാജ്യമാണ്. കരയാല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ രാജ്യം കസക്കിസ്ഥാന്‍, കിര്‍ഗിസ്ഥാന്‍, താജിക്കിസ്ഥാന്‍, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍, തുര്‍ക്ക്‌മെനിസ്ഥാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന് വിശാലമായ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകും.

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം നമ്മുടെ മധ്യേഷ്യ ബന്ധ നയത്തിന് കരുത്താകും. അഞ്ച് മധ്യേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുമായി രാഷ്‌ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ മേഖലകളില്‍ സഹകരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

രാജ്യാന്തര വടക്ക്-തെക്ക് ഗതാഗത ഇടനാഴിയിലൂടെയും ഛബ്ബാര്‍ തുറമുഖം വഴിയും ഗതാഗതം ശക്തമാകുന്നതോടെ മധ്യേഷ്യയില്‍ നിന്ന് ധാതുക്കള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വേഗത്തിലെത്തിക്കാനാകും. പരമ്പരാഗത കപ്പല്‍ചാലുകള്‍ നമുക്ക് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല.

അത്യാധുനിക സൈനിക സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് അപൂര്‍വ മൂലകങ്ങള്‍ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതാണ്. ഇവ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിലും ആയുധങ്ങളിലു ഡ്രോണുകളിലും യുദ്ധ സംവിധാനങ്ങളിലും സോനാര്‍ ഉപകരണങ്ങളിലും സൈനിക ആശയവിനിമയത്തിനും റഡാര്‍, മിസൈല്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരതിനായി ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ധാതു സമ്പന്നമായ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ പോലുള്ളവയുടെ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദീര്‍ഘകാല പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തിന് അടിത്തറയാകും.

കേവലം ഇറക്കുമതിക്ക് അപ്പുറാകും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണമെന്നാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംയുക്ത ഭൗമ സര്‍വേകള്‍, ഖനന പദ്ധതികള്‍, നിക്ഷേപം, സംസ്‌കരിക്കലും ശുദ്ധീകരിക്കലും പോലുള്ളവയ്ക്കാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം, സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം, ഗവേഷണ മേഖലകളിലെ സഹകരണം, ഖനന ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലനം എന്നിവയടക്കമുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് നീക്കം.

ഇവ നടപ്പായാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ നിര്‍ണായക ധാതുമൂല്യമുയര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കും. പരമ്പരാഗത മേഖലകളായ ഭീകര വിരുദ്ധപോരാട്ടം, പ്രതിരോധ സഹകരണം, ഗതാഗതം, മരുന്നുകള്‍,വിദ്യാഭ്യാസം, വിവരസാങ്കേതികത, ഊര്‍ജ്ജം എന്നിവയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യ-ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ ബന്ധത്തില്‍ ധാതുക്കള്‍ സുപ്രധാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില്‍ അപൂര്‍വ മൂലകങ്ങളെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ, വിതരണ ശൃംഖല സുസ്ഥിരത എന്നിവയിലേക്ക് കൂടി നാം മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയും മധ്യേഷ്യയുമായി നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള സാംസ്‌കാരിക ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇമേജ് ഇന്ത്യയിലെ തന്ത്രപരമായ കാര്യ വിദഗ്ദ്ധന്‍ റോബിന്ദര്‍ സച്‌ദേവ് പറയുന്നു. ഇന്ത്യ മധ്യേഷ്യ ബ്ധത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം ഭൗമശാസ്‌ത്രപമാണെന്നും സച്‌ദേവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മധ്യേഷ്യയുമായി ഇന്ത്യയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ്. ഭൗമശാസ്‌ത്രപരമായി നാം ഏറെ അടുത്താണെങ്കിലും അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നതാണ് നാം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇന്ത്യയും ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനു തമ്മില്‍ അപൂര്‍വ ധാതുക്കളുടെ ഇടപാടുകള്‍ക്കായി ധാരണയില്‍ ഒപ്പ് വച്ചാലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളുണ്ടായാലും ഇതങ്ങനെ ലോകവിപണിയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും എത്തിക്കും എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ ഇറാനിലേക്ക് ഇത് റോഡ് മാര്‍ഗമോ കപ്പലിലൂടെയോ എത്തിച്ചാലും പിന്നെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരിക എന്നത് കഠിനമാകും. എന്നാല്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി അധികകാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കുമെന്ന് താന്‍ കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

TAGGED:

RARE EARTH DIPLOMACY
INDIA UZBEKISTAN COOPERATION
JASYASANKAR
CENTRAL ASIA
INDIA UZBEKISTAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.