കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള്ക്ക് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ ദീപാവലി വിരുന്ന്,തീന്മേശയില് മധുര പലഹാരങ്ങള്ക്കൊപ്പം എസ്ഐആറും
മുന്കാലങ്ങളില് മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് ദീപാവലി ആശംസകള് നേരുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇതാദ്യമായാണ് രാഹുല് മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള്ക്ക് ദീപാവലി മധുരം വിളമ്പുന്നത്.
Published : November 6, 2026 at 10:31 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി എഐസിസി ഭാരവാഹികള്ക്കും കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തക സമിതി അംഗങ്ങള്ക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറല് സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും ദീപാവലി വിരുന്നൊരുക്കുന്നു.
Also Read: വോട്ട് ചോരിയും ചന്ദചോരിയും വിദ്യാര്ത്ഥി വിഷയങ്ങളുമുയര്ത്തി ബിജെപിയെ 2027 ഉത്തര്പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നേരിടാന് കോണ്ഗ്രസ്
ശരിക്കും ഈ വിരുന്ന് ദീപാവലിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയും ചര്ച്ചാവേദിയുമാണെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന. തീന്മേശമേല് മധുരപലഹാരങ്ങള്ക്കൊപ്പം തന്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാകും. മുന്കാലങ്ങളില് ചില മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് രാഹുലിനെ സന്ദര്ശിച്ച് ആശംസകള് നേരുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇക്കുറി ആദ്യമായാണ് രാഹുല് നേതാക്കള്ക്കായി വിരുന്നൊരുക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ന് രാഹുലിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇത് കേവലം ഒരു ദീപാവലി കൂടിച്ചേരലാണെന്നാണ് മുതിര്ന്ന ഒരു എഐസിസി നേതാവ് പ്രതികരിച്ചത്. എങ്കിലും ഈ കൂടിച്ചേരലിന് അതീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. രാജ്യവ്യാപകമായി എന്ഡിഎ സര്ക്കാരിനെതിരെ വോട്ട് ചോരിയിലും എസ്ഐആറിലും കോണ്ഗ്രസ് പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പ്രത്യേകിച്ചും.
ഈ മാസം ഒന്നിന് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു മഹാറാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വോട്ട് ചോരിയില് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പ്രതീകാത്മകമായി നീക്കം ചെയ്ത നടപടിക്ക് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഈ റാലി.
രാജ്യത്തെ 2029 പാര്ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഈ റാലി വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങളുടെ അവകാശ വാദം. രാഹുല് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് പരസ്യ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കോണ്ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള് സൂചിപ്പിച്ചു.
मोदी जी कहीं नहीं जाएँगे, बस डिबेट में आएँगे। 73% युवाओं ने बुलाया है। https://t.co/ewTAVDZgkg— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 4, 2026
കേവലം രണ്ട് വര്ഷങ്ങള് കൂടിയേ രാജ്യത്ത് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വോട്ടര് പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകള് അടക്കം നിരവധി വിഷയങ്ങള് ഉയര്ത്തി എന്ഡിഎയെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസ് നീക്കം. ഇതിന് പുറമെ ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഗോവ,ഗുജറാത്ത്, മണിപ്പൂര് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് 2027ല് കടക്കുകയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവയില് പോരാടാനും സംഘടനാപരമായി വലിയൊരു നീക്കം ആവശ്യമാണ്.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വസതിയില് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന ഖാര്ഗെയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടക്കുന്ന ഒത്തുചേരലില് സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികള് ചര്ച്ചയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കു്നത്. ഇത് തീര്ച്ചയായും ഒരു ദീപാവലി കൂടിച്ചേരലാണ്. എന്നാല് നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് ഇതില് പങ്കെടുക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഭാവികമായും ചില രാഷ്ട്രീയ ചര്ച്ചകള് നടക്കുമെന്നും ഹിമാചല്പ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി രജനി പാട്ടീല് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യാ റാലിക്ക് പിന്നാലെ എസ്ഐഐറിനെതിരെ ഹിമാചലില് മറ്റ് ചില പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും ആലോചനയിലുണ്ടെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. ബ്ലോക്ക് തല പരിപാടികളാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് തലത്തില് എസ്ഐആറും വോട്ട് ചോരിയും ചര്ച്ചയാക്കാന് വേണ്ടി ചൗപാല് ചര്ച്ചകള്ക്ക് ഇതിനകം തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഹരിയാനയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ജിതേന്ദ്ര ബാഗേലും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
चलिए, अडानी जी के NDTV पर ही बहस कर लेते हैं, मोदी जी। मंच आपका, जज भी आपका - अडानी जी हों या मोहन भागवत जी। मैं गारंटी देता हूँ - सिर्फ़ 5 मिनट में साबित कर दूँगा कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं। https://t.co/sSJ1nZquWh— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 4, 2026
പാര്ലമെന്റിന്രെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനം ഈ മാസം അവസാനം തുടങ്ങുകയാണ്. എന്നാല് തീവ്രവോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തില് കോണ്ഗ്രസിനോട് ചര്ച്ചയ്ക്കായി പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിക്കാന് തയാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കോണ്ഗ്രസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു.
എന്നാല് ഇത് വിടുവായത്തം മാത്രമാണെന്നും നവംബര് ഒന്നിലെ പ്രതിപക്ഷ റാലി സര്ക്കാരിനെ തെല്ല് കുലുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തക സമിതിയംഗം സയീദ് നസീര് ഹുസൈന് പറഞ്ഞു.
സര്ക്കാര് ശരിക്കും ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയാറണെങ്കില് എന്ത് കൊണ്ട് മഴക്കാല സമ്മേളന വേളയില് മുഴുവന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തയാറായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വര്ഷകാല സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായി ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഗൗരവമായി അവര് പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ച് കൂട്ടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില് ആരാണ് അവരെ തടയുന്നത്. സര്ക്കാര് തന്നെയാണ് സമ്മേളനം വിളിച്ച് ചേര്ക്കേണ്ടത്. അവര് ഒരു കാര്യം പറയുകയും മറ്റൊന്ന് അര്ത്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഹുസൈന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
“वोट बचाओ–देश बचाओ” महारैली ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का बुलंद संदेश दिया। राहुल गांधी जी,@kharge जी एवं INDIA गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई। वोट का सम्मान, निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र में जवाबदेही हमारी मांग है। 📍रामलीला मैदान, नई दिल्ली https://t.co/LlH8DvbfE9— Jitendra Baghel / जितेन्द्र बघेल (@JitendraBaghel_) November 1, 2026
ഡല്ഹി റാലിയില് രാഹുല് ഗാന്ധിയും ഖാര്ഗെയും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരും മധ്യപ്രദേശ്, ബിഹാര്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളും വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തിലൂടെ അനധികൃതമായി അധികാരത്തിലെത്തിയവരാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ഇവയെ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സര്ക്കാര് വോട്ടര്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങള്ക്കും ഭരണഘടനയ്ക്കും വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വോട്ട് ചോരിക്കെതിരെ ജനങ്ങള് അണിനിരക്കാനും കോണ്ഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
വോട്ടവകാശത്തില് വെള്ളം ചേര്ക്കാന് ഞങ്ങള് അനുവദിക്കില്ല. ഇത് നമ്മുടെ കര്ത്തവ്യമാണ്. വോട്ട് ചോരിക്കെതിരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദേശ വ്യാപക പ്രക്ഷോഭം മുന് നിശ്ചയപ്രകാരം തുടരുമെന്നും ഹുസൈന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.