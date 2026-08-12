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പഞ്ചാബിന് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയിലേറെ കടം, വരുമാനത്തിന്‍റെ 23 ശതമാനവും ചെലവിടുന്നത് പലിശയടക്കാന്‍, സ്ഥിതി എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം?

സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ കടസ്ഥിതി, സാമ്പത്തികകമ്മി, കടപരിധി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രത്യേക ലേഖനത്തില്‍

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ETV India's special report on the financial condition of Punjab (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 6:15 PM IST

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ചണ്ഡിഗഢ്: പഞ്ചാബിന്‍റെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും പെരുകുന്ന കടത്തെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉയര്‍ന്ന് വരുന്നുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ ബജറ്റ് രേഖകള്‍ പ്രകാരവും റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചും സംസ്ഥാനത്തിന് മൊത്തം 4.47 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കടമുണ്ടെന്നാണ് 2027 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള കണക്കുകളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. 2025-26ല്‍ ഇത് 4,07,784.13 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു.

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സംസ്ഥാത്തിന്‍റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും കടവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ വളരെ കൂടുതലാണ്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അരുണാചല്‍ പ്രദേശാണ് ഒന്നാമതുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ കടസ്ഥിതി, സാമ്പത്തിക കമ്മി, കടമെടുപ്പ് മാനദണ്ഡം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തില്‍.

ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തില്‍ പഞ്ചാബ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്-കട അനുപാതം എന്ത്?

2026-27സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് പഞ്ചാബിന്‍റെ പൊതുക്കടവും മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാത നിരക്ക് 45.1ശതമാനമാണ്. 2025-26ലെ കണക്കുകളനുസരിച്ച് അത് 45.2ശതമാനമാണ്. നിലവിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മൊത്തം കടം 4.47 ലക്ഷം കോടിരൂപയാണ്. അതേസമയം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനമാകട്ടെ 9.8ലക്ഷം കോടിയും. അതായത് കടവും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 45.1ശതമാനം. അതായത് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ കടബാധ്യത സാമ്പത്തിക ഉത്പാദന ശേഷിയെക്കാള്‍ അസാധാരണമാം വിധം കൂടുതലാണെന്ന് അര്‍ത്ഥം.

ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തികാരോഗ്യം വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെ?

ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മനസിലാക്കുന്നതിന് കടവും മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യ വിദഗ്ദ്ധന്‍ ബിമല്‍ അന്‍ജും ഇടിവിഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സമ്പദ്ഘടനയില്‍ എത്ര കടമുണ്ടെന്നാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ധനകമ്മി കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനം അവരുടെ വരുമാനത്തേക്കാള്‍ എത്ര കൂടുതല്‍ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ കമ്മി മറികടക്കാന്‍ അവര്‍ എത്രമാത്രം കടമെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നതും കണക്കാക്കിയാണ് ധനകമ്മി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അവരുടെ വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട് ദൈനംദിന ചെലവുകള്‍ നടത്താനാകുന്നുണ്ടോയെന്നതാണ് വരുമാനക്കമ്മി എന്നത് കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് എത്ര മാത്രം വായ്‌പകളുടെ പലിശ അടക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. മൂലധന ചെലവ് എന്നത് പാതകള്‍, പാലങ്ങള്‍, ആശുപത്രികള്‍, മറ്റ് വികസന പദ്ധതികള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി ചെലവിടുന്ന തുകയാണ്. നികുതി വരുമാനവും നികുതി മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ നികുതി ശേഖരണ ശേഷിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ധനകമ്മിയുടെ കാര്യത്തില്‍ പഞ്ചാബിന്‍റെ സ്ഥാനം

2026-27ലെ ബജറ്റ് അടങ്കല്‍ പ്രകാരം പഞ്ചാബിന്‍റെ ധനകമ്മി 39,971 കോടി രൂപയാണ്. ഇത് സംസ്ഥാന മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ 4.1ശതമാനമാണ്. ദേശീയതലത്തില്‍ പഞ്ചാബിന്‍റെ ധനകമ്മി മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതലാണ്. പൊതുവെ ധന ഉത്തരവാദിത്ത ബജറ്റ് വിനിയോഗ നിയമം(എഫ്ആര്‍ബിഎം) പ്രകാരം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ കമ്മി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ആകാം.

സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന കമ്മി എങ്ങനെ 4.1ശതമാനമാകുന്നു?

മൊത്തം ചെലവ് അതായത് വരുമാനവും മൂലധന ചെലവും അടക്കം പഞ്ചാബിലെ ബജറ്റ് 2026-27ല്‍ 1,66,161 കോടിരൂപ ആയിരുന്നു. അതേസമയം എല്ലായിടത്ത് നിന്നുമുള്ള വരുമാനം 1,26,190 കോടിരൂപയും. ഇതിനര്‍ത്ഥം ഈ ചെലവുകള്‍ നടത്താനായി പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരിന് 39,971 കോടി രൂപ കടമെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ 4.1ശതമാനമാണ്.

എന്താണ് ധനകമ്മി?

ധനകമ്മിയേറെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് തന്നെയാണ് പഞ്ചാബെന്ന് ചണ്ഡിഗഢിലെ പഞ്ചാബ് സര്‍വകലാശാലയിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനും പ്രൊഫസറുമായ ഡോ.കുല്‍വീന്ദര്‍ സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പഞ്ചാബിന്‍റെ നികുതിയടക്കമുള്ള വരുമാനങ്ങള്‍ എല്ലാം കൂടി നൂറ് രൂപയാണെങ്കില്‍ ചെലവ് 104.1 രൂപയാണ്. ജീവനക്കാരുടെ വേതനം നല്‍കാനും ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകള്‍ നല്‍കാനുമടക്കമുള്ള ചെലവാണിത്. വിപണിയില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാരിന് 4.1 രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ വായ്‌പ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ഇതാണ് ധനകമ്മി.

പഞ്ചാബിന്‍റെ വരുമാനവും സാമ്പത്തികവും?

2026-27ലെ ബജറ്റ് രേഖകള്‍ പ്രകാരം പഞ്ചാബിന്‍റെ ആകെ ബജറ്റ് 2,60,437 കോടിരൂപയാണ്. അതേസമയം വരുമാനമാകട്ടെ 1,26190 കോടിരൂപയും. ഇതില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വരുമാനം നികുതിയിലൂടെയാണ്.അത് 70,851 കോടിരൂപയാണ്. ഇതില്‍ ചരക്കുസേവന നികുതിയാണ് വലിയൊരു ഭാഗവും. ഇതിന് പുറമെ എക്‌സൈസ് നികുതി, മുദ്രപത്ര നികുതി എന്നിവയുമുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം വരുമാനത്തിന്‍റെ വലിയൊരു ഭാഗവവും വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ്. മറിച്ച് മറ്റ് പ്രതിബദ്ധതാ ചെലവുകള്‍ക്കാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന വരുമാനത്തിന്‍റെ 18 മുതല്‍ 23 ശതമാനം വരെയും മുന്‍കാല വായ്‌പകളുടെ പലിശ അടയ്ക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് വേതനം, പെന്‍ഷന്‍, ഇളവുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികള്‍, വികസനം- ഇവയുടെ ചെലവുകള്‍?

പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ 2026-27ലെ ബജറ്റ് രേഖകള്‍ പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ വന്‍ തുകകളാണ് ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ക്കും ഇളവുകള്‍ക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 15,550 കോടി രൂപ മുതല്‍ 15,800 കോടി രൂപ വരും. ഇതിന് പുറമെ പ്രതിവര്‍ഷം മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി വീതം ഗാര്‍ഹിക കാര്‍ഷികാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ചെലവ് 9300 കോടിരൂപയാണ്. ഇതിന് പുറമെ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി മവന്‍ ധ്യാന്‍ സത്കാര്‍ യോജനയ്ക്കും വലിയ തുക വേണ്ടി വരുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോള്‍ കേവലം പതിനായിരം കോടി മുതല്‍ പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി രൂപ വരെ മാത്രമാണ് പുത്തന്‍ റോഡുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനും ആശുപത്രികള്‍ക്കും വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കും മൂലധന ചെലവിനായി അവശേഷിക്കുക.

പഞ്ചാബിന്‍റെ കടബാധ്യത രേഖകള്‍ പറയുന്നത്?

കംപ്ട്രോളര്‍ ആന്‍ഡ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറളിന്‍റെ റപ്പോര്‍ട്ടും ധനകാര്യ വകുപ്പില്‍ നിന്നുള്ള രേഖകളും അനുസരിച്ച് 2012ല്‍ പഞ്ചാബിന് ആകെ എണ്‍പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കടമാണ് ഉള്ളത്. 2026-27ല്‍ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇത് 4.13 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. നാല് വര്‍ഷം കൊണ്ട് മാത്രം 1.35 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധന.

പഞ്ചാബിന്‍റെ കടം വര്‍ദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍?

ക്ഷേമപദ്ധതികളും ഇളവുകളും വര്‍ദ്ധിച്ചതാണ് കടം പെരുകാന്‍ കാരണമെന്നാണഅ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനായ ഡോ.മഹീന്ദര്‍ കൗര്‍ ഗ്രെവാള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതിനായി കടപ്പത്രങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച് കൊണ്ട് ഉയര്‍ന്ന പലിശ നിരക്കില്‍ അതായത് എഴ് ശതമാനം മുതല്‍ 8.5 ശതമാനം വരെ പലിശ നിരക്കില്‍ സര്‍ക്കാരിന് കടം വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. രണ്ടാമതായി വ്യവസായങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതും ഇതിനൊരു കാരണമാണ്. അയല്‍ സംസ്ഥാനമായ ഹരിയാനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പഞ്ചാബിന് വലിയ വ്യവസായങ്ങളോ ഐടി മേഖലയോ ഇല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നികുതി വരുമാനത്തില്‍ കാര്യമായ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും നീതി ആയോഗിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പറയുന്നു. തത്ഫലമായി വരവ് കുറയുകയും ചെലവ് കൂടുകയും കടം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ എവിടെ നിന്നാണ് കടം വാങ്ങുന്നത്, എവിടെ നിന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങാം?

റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ സംസ്ഥാന ധന സ്ഥിതി പ്രകാരം -2025026 ബജറ്റിനെ ആസ്‌പദമാക്കി നടത്തിയ പഠനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സിഎജിയുടെ ഫിനാന്‍സ് അക്കൗണ്ട് പഞ്ചാബ് 2024-25 പ്രകാരവും 2003ലെ ധനകാര്യ ഉത്തരവാദിത്ത ബജറ്റ് വിനിയോഗ നിയമപ്രകാരവും സര്‍ക്കാരിന് പ്രാഥമികമായി വിപണിയില്‍ നിന്ന് കടമെടുക്കാം. ഇതിന് പുറമെ ദേശീയ കാര്‍ഷിക ഗ്രാമീണ വികസന ബാങ്ക്(നബാര്‍ഡ്), ലോകബാങ്ക്, ഏഷ്യന്‍ വികസന ബാങ്ക്, ദേശീയ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ നിധി(എന്‍എസ്എസ്എഫ്)റിസര്‍വ് ബാങ്ക്, കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എന്നിവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സംസ്ഥആന വികസന വായ്‌പ കടപ്പത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്ന് കടമെടുക്കാം.

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വായ്‌പകള്‍ പ്രധാനമായും മൂലധന ചെലവുകളായ പാതകള്‍, ആശുപത്രികള്‍, വിദ്യാലയങ്ങള്‍, വ്യവസായങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നല്‍കുന്നത്. അതേസമയം ഇളവുകള്‍ നല്‍കാനോ വേതനത്തിനോ ആയി കടം വാങ്ങാന്‍ എഫ്‌ആര്‍ബിഎം നിയമത്തില്‍ വകുപ്പില്ല. നിലവില്‍ സംസ്ഥാന വികസ വായ്‌പ ബോണ്ടുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് ഏഴ് മുതല്‍ 8.5ശതമാനം വരെയാണ്. പത്ത് മുതല്‍ മുപ്പത് വര്‍ഷത്തിനകം ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും വേണം. ഭാവിയില്‍ വരുമാനവും തൊഴിലും കൂട്ടുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്കായാണ് വായ്‌പകള്‍ എടുക്കുന്നതെങ്കില്‍ അത് ഗുണകരമാണ്. എന്നാല്‍ ചെലവുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വായ്‌പയെങ്കില്‍ ഇത് ഭാവിയില്‍ പലിശ ചെലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും.

പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വരുമാനം എവിടെ നിന്ന്?

സ്വന്തം നികുതികള്‍, കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പങ്കിടുന്ന നികുതികള്‍, , കേന്ദ്ര സഹായങ്ങള്‍, നികുതിയേതര വരുമാനം, പരിമിതമായ മറ്റ് വരുമാന സ്രോതസുകള്‍ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും പഞ്ചാബിന്‍റെ വരുമാനമാര്‍ഗങ്ങള്‍. സംസ്ഥാന ചരക്കുസേവന നികുതി, പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍, എന്നിവയുടെ മൂല്യവര്‍ദ്ധിത നികുതി,എക്‌സൈസ്, മുദ്രപത്രം, രജിസ്ട്രേഷന്‍ , വാഹന നികുതി, എന്നിവയാണ് പഞ്ചാബിന്‍റെ സുപ്രധാന വരുമാന മാര്‍ഗങ്ങള്‍.

സംസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചെലവ് ജീവനക്കാരുടെ വേതനം, പെന്‍ഷന്‍, വായ്‌പകളുടെ പലിശ അടയ്ക്കല്‍, വൈദ്യുതി ഇളവ് നല്‍കല്‍, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, കൃഷി, സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതികള്‍, പാതകള്‍, പാലങ്ങള്‍, ജലസേചന പദ്ധതികള്‍, വിദ്യാലയങ്ങള്‍, ആശുപത്രികള്‍, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന മൂലധന ചെലവ് തുടങ്ങിയവയാണ്. പഞ്ചാബിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളി എന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വരുമാനത്തിന്‍റെ സിംഹഭാഗവും അവശ്യ ചെലവുകളായ വേതനം, പെന്‍ഷന്‍, വായ്‌പ പലിശ, എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ്. വളരെ കുറച്ച് വിഭവങ്ങള്‍ മാത്രമേ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.

പഞ്ചാബിന് എങ്ങനെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനാകും?

വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണം, ഉത്പാദനം, ചരക്കുകടത്ത് ഐടി, വിനോദസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കൂടി വേണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനായ ബിമല്‍ അന്‍ജും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ കൂടുമ്പോള്‍ നികുതി ശേഖരണ ശേഷിയും കൂടും. കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍ വിള വൈവിധ്യവത്ക്കരണവും മൂല്യവര്‍ദ്ധനവും വരുത്തിയാല്‍ കര്‍ഷകരുടെയും സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെയും വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാകും.

വൈദ്യുതി വിതരണ സമ്പ്രദായം മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍, നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയല്‍, നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍, സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍ എന്നിവയും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇളവുകള്‍ ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കണം. മൂലധന ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണം, വരുമാനച്ചെലവുകളായ വേതനം, പെന്‍ഷന്‍, വായ്‌പ പലിശ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കണം. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം, നിക്ഷേപ സൗഹൃദ നയങ്ങള്‍, ദീര്‍ഘകാല സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌ക്കരണം എന്നിവയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പഞ്ചാബ് സമ്പദ്ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുമോ?

അത്യാവശ്യക്കാര്‍ക്ക് മാത്രം ഇളവുകള്‍ നല്‍കുക, വായ്‌പ പണം പാതകള്‍, ആശുപത്രികള്‍, വിദ്യാലയങ്ങള്‍ മറ്റ് ഉത്പാദനപരമായ മൂലധന പദ്ധതികള്‍ക്കായി ചെലവിടുക എന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനായ ഡോ.കുല്‍വീന്ദര്‍ സിങ് പറയുന്നു.പലിശ കുറഞ്ഞ ദീര്‍ഘകാല വായ്‌പകള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കുക. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും സര്‍ക്കാര്‍ വരുമാനവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ധനകമ്മി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കട-മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന അനുപാതവും ശരിയാക്കാനാകും. കട ബാധ്യതകളും ക്രമേണ കുറച്ച് കൊണ്ട് വരികയെന്നും അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

പഞ്ചാബിലെ വ്യവസായങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് സാമ്പത്തികകാര്യ വിദഗ്ദ്ധനും ലുധിയാന വാണിജ്യ വ്യവസായ ഫോറം അധ്യക്ഷനുമായ ബാദിഷ് ജിന്‍ഡാന്‍ പറയുന്നു. നിക്ഷേപം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വാണിജ്യം ദുര്‍ബലമാകുന്നു. ഇത് പഞ്ചാബിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ഇളവുകള്‍ മൂലം സര്‍ക്കാരിന് വന്‍ ബാധ്യതയുണ്ടാകുന്നു. ഇത് കടത്തിന് മേല്‍ കടം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ കടബാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കക്ഷികള്‍ അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. പഞ്ചാബിന്‍റെ കടം കുറയ്ക്കാന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ പ്രതിബദ്ധത പുലര്‍ത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഐടി നഗരം, മത വിനോദസഞ്ചാരം എന്നിവയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കണം

സൗജന്യ വൈദ്യുതി, സൗജന്യ കുഴല്‍ക്കിണര്‍, സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യയാത്ര, വിവിധ പെന്‍ഷന്‍-ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതികള്‍, തുടങ്ങിയവ ഒരു സര്‍ക്കാരിനും ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ച്. എന്നാല്‍ പുത്തന്‍ വാഗ്‌ദാനങ്ങളും ഇളവുകളും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഹരിയാന ഐടി, ബിപിഒ, ബഹുരാഷ്‌ട്ര കമ്പനികളെ വലിയതോതില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെയും ഗുരുഗ്രാമിലെയും അതിര്‍ത്തികളിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാബും ഇത്തരം കമ്പനികളെ കൊണ്ടുവരണം. ഇത് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന് അധിക വരുമാനം സൃഷ്‌ടിക്കും. നിലവില്‍ മൊഹാലിയിലുള്ള ഐടി മേഖല കൂടുതല്‍ വികസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പഞ്ചാബ് ഗുരുക്കന്‍മാരുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും നാടാണ്. സുവര്‍ണക്ഷേത്രം, ആനന്ദ്പൂര്‍ സാഹിബ് പോലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇടമാണ്. ഒപ്പം മറ്റ് പല മത സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ സ്ഥലങ്ങള്‍ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാരിന് വലിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാകും. വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു.

പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നിലപാട്?

2027 മാര്‍ച്ച് 31ന് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ കടം 4.47 ലക്ഷം കോടിയെത്തുമെന്ന് 2026 മാര്‍ച്ച് എട്ടിന് സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണ വേളയില്‍ ധനമന്ത്രി ഹര്‍പാല്‍ സിങ് ചീമ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ആകെ വരുമാനം 1,26,190.43 കോടിരൂപയും. ഇതില്‍ 1,15,185.40 കോടി രൂപ വേതനത്തിനും വായ്‌പ പലിശയ്ക്കും സബ്‌സിഡികള്‍ക്കുമായി ചെലവിടണം. കേവലം 11,005 കോടിരൂപ മാത്രമാണ് പിന്നെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ചെലവിടാന്‍ ബാക്കിയുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം 9.80 ലക്ഷം കോടിയാണ്. കട- മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന അനുപാത നിരക്കാകട്ടെ 45.13 ശതമാനവും. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് 7.94ശതമാനം ആകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. പുത്തന്‍ വാണിജ്യ നയങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് 2026-27ല്‍ 75000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം എത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഇത് മുമ്പില്ലാത്ത വിധം സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മുഖച്‌ഛായ മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

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