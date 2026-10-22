ഫ്രാന്സിലെ പ്രതിഷേധങ്ങള് സാമ്പത്തിക ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിന്റെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും പ്രതീകം
ദേശവ്യാപകമായ വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രക്ഷോഭം ജീവിതച്ചെലവ് വര്ദ്ധനയ്ക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനും എതിരെയുള്ള പൊതുജനപ്രക്ഷോഭമായി പരിണമിച്ചു
Published : October 22, 2026 at 12:40 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: സെപ്റ്റംബര് ഒടുവില് ഇക്കുറി ഹൈസ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. അധ്യാപക ക്ഷാമവും തകര്ന്ന് വീഴാറായ കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് ഈ കുട്ടികളെ തെരുവിലിറക്കിയത്.
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സാധാരണ സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികള് തെരുവിലിറങ്ങാറില്ല. പക്ഷേ ഇക്കുറി ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് വന്തോതിലാണ് വിദ്യാര്ത്ഥികള് സമരരംഗത്ത് അണിനിരന്നത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ഈ പ്രക്ഷോഭം മാഴ്സയില് നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കന് മേഖലകളിലേക്കും തലസ്ഥാനനഗരമായ പാരിസിലേക്കും പിന്നീട് ഫ്രാന്സിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പടര്ന്നു.
നിരവധിയിടങ്ങളില് പൊലീസും സമരക്കാരും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടി. ജീന് ലുക് മെലാന്ചോണ് നയിക്കുന്ന തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയായ ഫ്രാന്സ് അണ്ബൊവ്ഡാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് സര്ക്കാരും മന്ത്രിമാരും കരുതുന്നത്.
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ഫ്രാന്സിലെ ലൈസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൈസ്കൂളുകളില് അധ്യാപകരുടെ അപര്യാപ്തത അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങള് മൂലം അധ്യയനം മോശം സ്ഥിതിയിലാണെന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യം സര്ക്കാര് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും സമരക്കാരുയര്ത്തുന്ന സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാന് ഇവര് ഇനിയും തയാറായിട്ടില്ല.
വിലക്കയറ്റത്തിനും ജീവിതച്ചെലവ് വര്ദ്ധനയ്ക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമായി ഇത് മാറിയതോടെ സര്ക്കാര് പ്രക്ഷോഭകര്ക്കെതിരെ കണ്ണീര്വാതകവും ജലപീരങ്കികളും ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങി. ഇതോടെ ദേശവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മട്ടുമാതിരിയും മാറി. വ്യാപക അക്രമവും കൊള്ളയും അരങ്ങേറി. കാറുകള് കത്തിച്ചു. ടൗണ്ഹാളുകളും ലില്ലെ പോലെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുമടക്കം അക്രമത്തിനിരയായി.
വിദ്യാര്ത്ഥികളില് മുമ്പില്ലാത്തവണ്ണമുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് കാണാനാകുന്നത്. ഇവരുടെ പ്രതിഷേധം ന്യായമാണെന്ന കാര്യത്തില് ആര്ക്കും തര്ക്കവുമില്ല. 2027 മെയില് തന്റെ രണ്ടാമൂഴത്തെയും അവസാനവട്ടത്തെയും ഭരണകാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ നടക്കുന്ന ഈ കൊള്ളയും കൊള്ളിവയ്പുമടക്കം അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധം യാതൊരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മാക്രോണ്. ഇതൊന്നും നീതികരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ടെലിവിഷനിലൂടെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ വ്യക്തമാക്കി. ഇതൊന്നും വിശദീകരിക്കാനോ പൊറുക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നാണക്കേടും ദേഷ്യവും ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അതേസമയം സര്ക്കാരിന് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങള് നേരിടാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ തനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാകുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് തീവ്ര വലതു പക്ഷ നേതാവും പ്രസിഡന്റ് പദമോഹിയുമായ മാരിന് ലി പെന്. അതേസമയം അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അവര് വിമര്ശിക്കുന്നുമുണ്ട്. അക്രമം ഒരു അഭിപ്രായമല്ലെന്ന് അവര് വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. നശിപ്പിക്കല് വികാരങ്ങള് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയുമല്ല. അരക്ഷിതത്വം ഫ്രാന്സിന്റ പദ്ധതിയാക്കാനാകില്ലെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഫ്രാന്സില് ഇത്തരത്തില് തെരുവിലെ പ്രതിഷേധങ്ങള് പുത്തരിയല്ല. 1789ലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മുതല് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം അക്രമാസക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങള് ഇവിടെ കാണാനാകും. 1789 ജൂലൈ പതിനാലിന് രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാരെ പാര്പ്പിച്ചിരുന്ന ബാസ്റ്റില് ജയിലിലേക്ക് പ്രക്ഷോഭകര് ഇരച്ചെത്തിയതിന്റെയും രാജവാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചതിന്റെയും പ്രതീകമായി ഇന്നും ജൂലൈ പതിനാല് ബാസ്റ്റില് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.
മാഴ്സിലസിലും ഇപ്പോള് പ്രതിഷേധക്കാര് ഇരമ്പിയാര്ത്തപ്പോള് ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പൊലീസ് നടപടിയുണ്ടായ വേളയില് -ഇതൊരു വിപ്ലവമാണെന്നും ഞങ്ങള് ബാസ്റ്റില് കോട്ടകള് തകര്ക്കുമെന്നും മറ്റും എവിടെയോ നഷ്ടമായ ചരിത്രബോധം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങള് പ്രക്ഷോഭകരില് നിന്ന് ഉയര്ന്നു കേട്ടു.
മറ്റ് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഫ്രഞ്ച് ജനത. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില് തെരുവുകളിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങള് അരങ്ങേറും മുമ്പ് അത്തരമൊരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് അവര്. വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തിന് അന്യമല്ല. 1968ലെ വേനല്ക്കാലത്ത് ഇവിടെ അരങ്ങേറിയ പ്രസിദ്ധമായ വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രക്ഷോഭം ഫ്രാന്സിലെ വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. 1990ലും 98ലും 2006ലും ഇവിടെ സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികള് തെരുവിലിറങ്ങി.
2006ല് വിദ്യാര്ത്ഥികള് തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോള് ദേശീയ അസംബ്ലി പാസാക്കുകയും പ്രസിഡന്റ് ജാക്വസ് ഷിറാക് ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത നിയമനവും പിരിച്ച് വിടലും നിയമം സര്ക്കാരിന് പിന്വലിക്കേണ്ടി വന്നു.
ഫ്രാന്സ് ഇപ്പോള് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഇവര്ക്ക് ഒരു കോളനിവാഴ്ചയുടെ ഭൂതകാലമുണ്ട്. വടക്ക്-പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കയിലും ഇന്നത്തെ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഇന്തോ-ചൈനമേഖലകളിലെ വിയറ്റ്നാം കമ്പോഡിയ ലാവോസ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലടക്കം ഇവര്ക്ക് കോളനികളുണ്ടായിരുന്നു. മുന്നിര യൂറോപ്യന് ശക്തിയുമായിരുന്നു. തങ്ങള്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാരേക്കാള് സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ജനത അതില് ഊറ്റം കൊണ്ടിരുന്നു.
ഈ മേല്ക്കോയ്മയുടെയും ഇന്നത്തെ സമ്പദ്ഘടനയുടെയും യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളില് പെട്ട് യൂറോപ്പിലെ സാമ്പത്തിക ശക്തി കേന്ദ്രായ ജര്മ്മനിക്ക് പിന്നില് ഉഴലുകയാണ് ഫ്രാന്സ് ഇന്ന്. ഫ്രഞ്ച് സമ്പദ്ഘടനയിലെ പല മേഖലകളും ഇന്ന് കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദത്തിലാണ്. അത് കൃഷി ആയാലും സേവന മേഖലകളായാലും. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്ഷിക രാജ്യമാണ് ഫ്രാന്സ് ഇന്നും.
ഇവരുടെ കീര്ത്തികേട്ട ഫാഷന് മേഖല ഇന്ന് ഇറ്റാലിയന് ബ്രാന്ഡുകളില് നിന്ന് കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ജനതയുടെ കണ്ണില് ഫ്രാന്സ് പലരീതിയിലും തകര്ന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ഫ്രഞ്ച് ജനതയുടെ ഉള്ളിലും രോഷവും നിരാശയുമാണ്.
അവിശ്വസനീയായ ജീവിതനിലവാരച്ചെലവുകള് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ഫ്രാന്സിലെ സമ്പന്നര്ക്ക് ഇപ്പോള് നല്ലകാലമാണന്ന് അവര് കരുതുന്നു.
രാഷ്ട്രീയകക്ഷികള്ക്കോ നേതാക്കള്ക്കോ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത യഥാര്ത്ഥ സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികള് ഇവടെയുണ്ട്. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 8.2ശതമാനമാണ്. ബജറ്റ് കമ്മി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. പെന്ഷന് പോലുള്ള സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്ക്കായി മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 57ശതമാനം വേണ്ടി വരുന്നു. പെന്ഷനുകളില് ഏതെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങള് കടുത്ത എതിര്പ്പിന് കാരണമാകുന്നു.
ഫ്രഞ്ച് കര്ഷകര് യൂറോപ്യന് യൂണിയന് കാര്ഷിക ഇറക്കുമതിയുടെ പ്രവേശനത്തില് നിന്ന് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ദീര്ഘകാലമായി വലിയ സാമ്പത്തിക സ്തംഭനം ഉണ്ട്. ഇടതും വലതുമായി വിശാലമായി പരന്ന് കിടക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഇടത് വലത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്ക്ക് ഈ കടുത്ത യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്നില്ല. കാരണം പാര്ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കും ഇവിടെ കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനാകുന്നില്ലെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ.
വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങള്ക്ക് ഇവര് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. എന്നാല് കണ്സര്വേറ്റീവുകളും സെന്ട്രിസ്റ്റുകളും ഇടത്തോ വലത്തോ ചേരാന് വിസമ്മതിക്കുന്നു. മിക്ക യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളിലെയും പോലെ തന്നെ ഫ്രാന്സിലും തീവ്ര വലതു പക്ഷം പിടിമുറിക്കിയിരിക്കുന്നു. ലീ പെന് നയിച്ച നാഷണല് റാലിയിലും ഇത് തന്നെയാണ് നാം കണ്ടത്. പക്ഷേ ലീ പെന്നിന്റെ കക്ഷിക്കും നിര്ണായക ഭൂരിപക്ഷമൊന്നുമില്ല. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ശക്തയായ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാണ് ഇവരെങ്കിലും പക്ഷേ അവര്ക്കോ അവരുടെ കക്ഷിക്കോ ഫ്രാന്സിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള്ക്ക് കാര്യമായ പരിഹാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിര്ദ്ദേശിക്കാനില്ല.
വിദ്യാര്ത്ഥികളിലും കര്ഷകരിലും തൊഴിലാളികളിലുമുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്. ഫ്രഞ്ച് ജനത രോഷാകുലരാണ്. സര്ക്കാര് തങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ ഭയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഹൈസ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥി യൂണിയന് അഥവ ലീസീന്സ് ഡെ ല് യൂണിയന് നാഷണേല് നേതാവ് റെയാദ് റാണി പറഞ്ഞു. ശരിക്കും സര്ക്കാര് പേടിക്കണം. കാരണം ഫ്രഞ്ച് ജനത രോഷാകുലരാണ്. തങ്ങള്ക്ക് പിന്നാക്കം പോകാനാകില്ലെന്നും റെയാദ് റാണി വ്യക്തമാക്കുന്നു.