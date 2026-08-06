ETV Bharat / opinion

യുദ്ധാനന്തര ഗള്‍ഫ് ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വന്‍ അവസരങ്ങള്‍ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു,സര്‍ക്കാര്‍ സഹായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

മേഖലയില്‍ ചരിത്രത്തില്‍ മുമ്പില്ലാത്ത വിധം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പുനര്‍നിര്‍മ്മാണ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവത്ക്കരണത്തിനും വേണ്ടിയുഅള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പരിതല പുരുഷോത്തം എഴുതുന്നു

POST WAR GULF GULF JOBS Gulf crisis Indian workers
Glimpse of Dubai from Burj Khalifa (file IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 2:24 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

ള്‍ഫ് കോ ഓപ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍( ജിസിസി) രാജ്യങ്ങളില്‍ 2026ലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ സാമ്പത്തിക പുനഃക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ ഒരു പുത്തന്‍ ഉണര്‍വും. ഭാവി സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് വന്‍തോതില്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക പുനര്‍നിര്‍മ്മിതിക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവിടുന്നു. ഒപ്പം ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം, യുദ്ധാനന്തര സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സുസ്ഥിരമാക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

വന്‍ അവസരങ്ങള്‍

ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങളാണ് മേഖലയില്‍ ഇപ്പോള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ മുതല്‍ സാമ്പത്തിക വൈവിധവത്ക്കരണം വരെയുള്ളവ ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. വന്‍ തോതില്‍ കേന്ദ്രീകൃതവും ആണിവ.

പൂര്‍ണ സുസ്ഥിരത ബജറ്റ് പുനര്‍നിര്‍മ്മിതി

യുദ്ധാനന്തര സുസ്ഥിരതയ്ക്കും പുനര്‍നിര്‍മ്മിതിക്കുമായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. സിറിയയുടെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിതിക്കായി ഗള്‍ഫ് പരമാധികാര ഫണ്ടിന്‍റെ സഹായത്തോടെ നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് 21600 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറാണ്.

Also Read: അപൂര്‍വ ധാതു നയം; ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് കൊണ്ട് ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ തന്ത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു

യുദ്ധാനന്തര പുനര്‍നിര്‍മ്മിതിക്കും യുദ്ധബാധിത മേഖലയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുമായി മേഖലയ്ക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് മുതല്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷം വരെ 25 മുതല്‍ 35 വരെ ലക്ഷം ജീവനക്കാരെ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ വന്‍ തോതില്‍ തൊഴില്‍ സേനയുടെ ആവശ്യമുയര്‍ന്നതിലൂടെ തകര്‍ന്ന വാണിജ്യ മേഖലകളെ പുനഃസൃഷ്‌ടിക്കാനും വന്‍തോതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നിര്‍മ്മിതികളുടെ കേടുപാടുകള്‍ പരിഹരിക്കാനും വലിയ തോതില്‍ പ്രാദേശിക തൊഴില്‍ കരാറുകളും സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടും.

തൊഴില്‍ സേന പുനഃസൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുക ഇങ്ങനെ

  • നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഇടങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ്

അറബ്‌ രാജ്യങ്ങളില്‍ അടുത്തിടെയുണ്ടായ പ്രാദേശിക സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ മൂലം 36 മുതല്‍ 37 ലക്ഷം വരെ തൊഴിലുകള്‍ ഇല്ലാതായി. ചരക്ക് കടത്തിലുണ്ടായ തടസങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടായ കേടുപാടുകളും വിതരണ ശൃംഖല സ്‌തംഭിച്ചുമെല്ലാം ആണിതിന് കാരണമായത്.

  • പുനര്‍നിര്‍മ്മിതിയുടെ വര്‍ദ്ധന

ഈ നഷ്‌ടങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് പിടിക്കാന്‍ ഗള്‍ഫ് പരമാധികാര ഫണ്ടുകളും സ്വകാര്യ കരാറുകാരും വന്‍തോതില്‍ തൊഴില്‍ സൃഷ്‌ടിക്ക് തയാറെടുക്കുകയാണ്. പദ്ധതികള്‍ ദീര്‍ഘമായി വൈകുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ മേഖലയില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള മൊത്തം പ്രവാസി തൊഴില്‍ ഒഴിവുകളായ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് പുറമെ പുതുതായും തൊഴിലാളികളെ വേണ്ടിവരും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിവിധ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി നിലവില്‍ 92 ലക്ഷം ഇന്ത്യാക്കാര്‍ ജീവിക്കുകയും തൊഴിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വന്‍കിട പദ്ധതികള്‍ക്കായി യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തര്‍, ഒമാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ 2026ല്‍ നിയമനത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന വരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍

നൈപുണ്യമില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളുടെ നിയമനം ചുരുങ്ങി. എന്നാല്‍ നൈപുണ്യമുള്ളവരുടെയും വെള്ളക്കോളര്‍ തൊഴില്‍ വിദഗ്ദ്ധരുടെയും നിയമനം അറുപത് ശതമാനത്തോളമായി. ജിസിസിയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 2026ല്‍ 31 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ചു.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ ഇവര്‍

യുദ്ധാനന്തര പുനര്‍നിര്‍മ്മിതിക്കായി ഊര്‍ജ്ജമേഖലയിലേക്കുള്ള തൊഴില്‍സേനയെ ആണ് കൂടുതലായി നിയോഗിക്കുന്നത്.

  • ബ്ലൂകോളര്‍, ഹെവി എന്‍ജിനീയറിങ് വാണിജ്യം (പുനര്‍നിര്‍മ്മിതി)

മേസ്‌തിരിമാര്‍(ബ്ലൂകോളര്‍ തൊഴിലാളികളുടെ 14.2ശതമാനം), ഉരുക്ക് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്‍(പ്രതിവര്‍ഷം 31ശതമാനം വര്‍ദ്ധന) നിര്‍മ്മാണക്കാര്‍, തടിപ്പണിക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവരെയും അടിസ്ഥാന നിര്‍മ്മാണ ജോലികള്‍ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്.

  • സംവിധാനങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം

വാണിജ്യ ഇലക്‌ട്രീഷ്യന്‍മാര്‍, പ്ലമ്പര്‍മാര്‍, സിജി സര്‍ട്ടിഫൈഡ് വെല്‍ഡര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവരെയും ആവശ്യമുണ്ട്.

  • കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രണം, ചരക്ക് കടത്ത്

എസി സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധര്‍-ഇവര്‍ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആവശ്യം. കാരണം കാലാവസ്ഥയില്‍ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കാന്‍ ഇവരുടെ സേവനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതിനൊപ്പം വലിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവരെയും വാണിജ്യ ഗതാഗത ഡ്രൈവര്‍മാരെയും വന്‍തോതില്‍ ആവശ്യമുണ്ട്.

വെള്ളക്കോളര്‍, പ്രത്യേക മേഖലകള്‍(സുസ്ഥിര, വൈവിധ്യവത്ക്കരണം)

  • സുസ്ഥിര ഊര്‍ജ്ജവും വിതരണവും

സൗരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതി മാനേജര്‍മാര്‍, ഊര്‍ജ്ജ മേഖലയിലെ മാനേജര്‍മാര്‍, വികേന്ദ്രീകൃത ഊര്‍ജ്ജ വിദഗ്ദ്ധര്‍, ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ സൗരോര്‍ജ്ജത്തെ ഒരു ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ആയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഭാവിയിലെ കേന്ദ്രീകൃത ഊര്‍ജ്ജ ലക്ഷ്യ പ്രതിന്ധികളെ മറികടക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണിത്.

  • ഡിജിറ്റല്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സൈബര്‍ സുരക്ഷയും

ക്ലൗഡ് ആര്‍ക്കിടെക്‌ടുകളെയും സൈബര്‍ സുരക്ഷ വിദഗ്ദ്ധരെയും രാജ്യത്തെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഡിജിറ്റല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ആവശ്യമുണ്ട്.

  • നിര്‍ണായക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ സേവനങ്ങള്‍

ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍, ലാബ്‌ ടെക്‌നീഷ്യന്‍മാര്‍, വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള നഴ്‌സുമാര്‍, തുടങ്ങിയവരുടെ ദൗര്‍ലഭ്യം ഇപ്പോള്‍ മേഖലകളിലെമ്പാടുമുണ്ട്. ഇത് നികത്തും.

യുഎഇയിലെയും സൗദി അറേബ്യയിലെയും ബ്ലൂകോളര്‍-വൈറ്റ് കോളര്‍ വ്യവസായമേഖലയിലെ വേതനത്തില്‍ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. (നിര്‍മ്മാണ മേസ്‌തിരിമാര്‍ , ഉരുക്ക് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് 45000 രൂപയാണ് വേതനം). ഹെവി ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍(എണ്‍പതിനായിരം രൂപ), ഇലക്‌ട്രീഷ്യന്‍, പ്ലമ്പര്‍(65000രൂപ), 6ജി സര്‍ട്ടിഫൈഡ് വെല്‍ഡര്‍മാര്‍(110,000)

POST WAR GULF GULF JOBS Gulf crisis Indian workers
Representational image (Ians)

യുഎഇ സൗദി അറേബ്യയെക്കാള്‍ പതിനഞ്ച് മുതല്‍ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ അധിക വേതനം നൈപുണ്യമുള്ള സാങ്കേതിക, എന്‍ജിനീയറിങ് മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നുണ്ട്. മത്സരക്ഷമമായ വിപണി ഘടനയാണ് ഇതിന് കാരണ. അതേസമയം സൗദി അറേബ്യയുടെ വിഷന്‍ 2030ന് വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ചട്ടക്കൂടിന് വേണ്ടി വന്‍തോതില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്, സിവില്‍ വിദഗ്ദ്ധരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ശരാശി പ്രതിമാസ വേതനം സംബന്ധിച്ച് മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ച കണക്കുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം സംബന്ധിച്ച ഒരു രൂപ രേഖ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ബ്ലൂ കോളര്‍, ഘന എന്‍ജിനീയറിങ് മേഖല

ബ്ലൂകോളര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെ വിശ്വസ്‌തതയുള്ള കമ്പനികള്‍ മികച്ച ശമ്പളവും ആനൂകൂല്യങ്ങളും നല്‍കുന്നുണ്ട്. വേതനത്തിന് പുറമെ സൗജന്യ താമസം, തൊഴില്‍ മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്ര, മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്, വാര്‍ഷിക നിര്‍ബന്ധിത അവധി, ഇതിനുള്ള വിമാന ചെലവ്, എന്നിവ മിക്ക കമ്പനികളും നല്‍കുന്നു.

  • തൊഴിലന്വേഷകരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്

സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടല്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ തൊഴിലന്വേഷകര്‍ ചതിയില്‍ പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരക്കാര്‍ തൊഴിലാളികളെ കെണിയില്‍ പെടുത്തി കടക്കെണി പോലുള്ളവയില്‍ കുടുക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും ആയുഷ്‌കാല കടക്കെണിയും

  • അമിത ഫീസ് ഈടാക്കല്‍

ചൂഷകരായ ഇടനിലക്കാര്‍ അനധികത സര്‍വീസ് ഫീസുകള്‍ തൊഴിലന്വേഷകരില്‍ നിന്ന് വിസയ്ക്കായി ഈടാക്കുന്നു. ഇത് ഒന്നര ലക്ഷം മുതല്‍ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെയാണ്. പലപ്പോഴും ഇതിന്‍റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ തുക മാത്രമേ സേവന ഫീസായി ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നതാണ് വാസ്‌തവം.

  • ചൂഷണ ആഭ്യന്തര വായ്‌പകള്‍

ഈ ഫീസുകള്‍ക്കായി പാവപ്പെട്ട കുടുബംഗങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും വന്‍ പലിശയ്ക്ക് വായ്‌പ എടുക്കുകോ കുടുംബത്തിന് ആകെയുള്ള തുണ്ടുഭൂമികള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുകയോ ചെയ്യുന്നു. മിക്കപ്പോഴും വായ്‌പകള്‍ക്കുള്ള പലിശ പ്രതിവര്‍ഷം മുപ്പത്താറു മുതല്‍ അറുപത് ശതമാനം വരെയാകാം. ഇത് പ്രാദേശിക കൊള്ളപ്പണമിടപാടുകാരില്‍ നിന്നായിരിക്കും. ഇത് ഇവരെ വിദേശത്തേക്കുള്ള വിമാനം കയറും മുമ്പ് തന്നെ അവരെ കടക്കാരാക്കുന്നു.

കരാര്‍ കൈമാറ്റവും വേതന മോഷണവും

  • കരാര്‍ കൈമാറ്റം

തൊഴിലാളികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വച്ച് ഒരു കരാറില്‍ ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഗള്‍ഫില്‍ എത്തിയാല്‍ ഇടനിലക്കാര്‍ ഇവരെ മറ്റൊരു കരാറില്‍ ഒപ്പു വയ്പ്പിക്കുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും അറബിയിലാകും. ഇത് പകുതി വേതനത്തിനാകും. ആനുകൂല്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

  • നിരന്തരം വേതനം തടഞ്ഞ് വയ്ക്കല്‍

അനധികൃത സബ്‌ കോണ്‍ട്രാക്‌ടര്‍മാര്‍ നിരന്തരം ഇവരുടെ വേതനം മൂന്ന് മുതല്‍ ആറ് മാസം വരെ തടഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഇത് തൊഴിലാളികള്‍ വിട്ട് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുന്‍കരുതലാണ്. ഇത് പക്ഷേ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കൃത്യമായി പണം അയച്ച് നല്‍കി കടം വീട്ടാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

വിസ തട്ടിപ്പും നിയമനടപടികളും(പലപ്പോഴും ജയില്‍വാസം)

  • അസാദ് (സൗജന്യ) വിസ തട്ടിപ്പ്

ഇടനിലക്കാര്‍ പലപ്പോഴും സൗജന്യ വിസകള്‍ വില്‍ക്കുന്നു. ഗള്‍ഫ് തൊഴില്‍ നിയമപ്രകാരം ഇത് കുറ്റകരമാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെത്തുമ്പോള്‍ അവിടെ തൊഴിലുടമകളുണ്ടാകാറില്ല. ഇതോടെ അവര്‍ അനധികൃതമായി തൊഴിലെടുക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നു.

  • കുറ്റകൃത്യവും അറസ്റ്റും

അംഗീകൃത സ്‌പോണ്‍സറിന്‍റെ കീഴില്‍ അല്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്നത് അധികൃതര്‍ പിടികൂടിയാല്‍ , തൊഴിലാളിയാണ് നിയമനടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരിക. ഇടനിലക്കാര്‍ക്ക് ഒന്നു സംഭവിക്കില്ല. തൊഴിലാളികള്‍ വലിയ പിഴ നല്‍കേണ്ടി വരുന്നു. ഇവരെ ജയിലിലടയ്ക്കുകയും സ്ഥിരമായി നാടുകടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

കടുത്ത രേഖ-സഞ്ചാര വിലക്കുകള്‍

  • പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കണ്ടുകെട്ടല്‍

യുഇഎയിലും സൗദി അറേബ്യയിലും പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പിടിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെങ്കിലും ചില തൊഴിലുടമകളും ഇടനിലക്കാരും പലപ്പോഴും തൊഴിലാളികള്‍ വന്നിറങ്ങിയാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഇവരുടെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കൈക്കലാക്കുന്നു.

  • സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാകുന്നു

പാസ്‌പോര്‍ട്ടോ സാധുതയുള്ള താമസ രേഖകളോ ഇല്ലാത്തത് മൂലം തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും ചൂഷണം നേരിടുന്ന തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിയമപരമായ മോചനം അസാധ്യമാകുന്നു. തൊഴില്‍ മാറാനോ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അവര്‍ കുടങ്ങി പോകുന്നു.

അപകടകരമായ തൊഴില്‍ -ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്‍

  • നിലവാരമില്ലാത്ത താമസയിടങ്ങള്‍

വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്ത ലേബര്‍ ക്യാമ്പുകളിലാകും പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തില്‍ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ പാര്‍പ്പിക്കുക. കുടുസു മുറികള്‍ പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെ പേരുണ്ടാകും. ആരോഗ്യ, സുരക്ഷ, വൃത്തി മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ച് കൊണ്ടാകും ഇത്തരം ലേബര്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.

  • അപകടകരമായ തൊഴില്‍ പരിസ്ഥിതി

ഇടത്തരക്കാര്‍ പപ്പോഴും സുരക്ഷിതത്വങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റില്‍ പറത്തുന്നു. തൊഴിലാളികളെ അപകടകരമായ നിര്‍മ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും രാസവസ്‌തു സംസ്‌കരണ മേഖലയിലും മതിയായ സുരക്ഷയില്ലാതെ, നിലവാരമുള്ള വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങള്‍(പിപിഇ)യോ എന്തിനേറെ നിര്‍ബന്ധിത അപകട ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോലുമില്ലാതെ ഇവരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നു.

തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്?

ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന നടപടികള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായ നയചട്ടക്കൂടുകള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കണം.

  • നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട നൈപുണ്യ ഉയര്‍ത്തല്‍-സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍

നൈപുണ്യ വികന മന്ത്രാലയം പരിശീലന പദ്ധതികള്‍ക്ക് വേഗം കൂട്ടണം. പ്രത്യേകിച്ച് 6ജി വെല്‍ഡിങ്, ഓട്ടോമേഷന്‍, സൗരോര്‍ജ്ജ സാങ്കേതിക എന്നിവയിലാകണം പരിശീലനം. ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ തൊഴില്‍ സേനയെ കേവലം സഹായികള്‍ക്ക് അപ്പുറം പ്രീമിയം, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാകും.

  • വരുമാന സംരക്ഷണ ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപനവത്ക്കരിക്കല്‍

ബാഹ്യ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഉപജീവനമാര്‍ഗങ്ങള്‍ എങ്ങനെ തടസപ്പെടാം എന്നതാണ് ഈ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയത്. ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെ പ്രധാന കരാര്‍ കമ്പനികളുമായി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം നേരിട്ട് ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ട് വരുമാന സംരക്ഷ കരാര്‍ തുടര്‍ച്ചാ ഉറപ്പ് വാങ്ങണം. പദ്ധതികള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഘാതമുണ്ടായാലും ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കും.

  • തൊഴിലാളികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉഭയകക്ഷി ധാരണകള്‍

സര്‍ക്കാര്‍ തല ജി2ജി(സര്‍ക്കാര്‍ -സരക്ക്കാര്‍) നയതന്ത്ര്തിലൂടെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കണം. അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരണം. ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വിവിധ പ്രാദേശിക പദ്ധതികളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കണം.

  • ചൂഷണം തടയല്‍

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയാന്‍ നിയമ സര്‍ക്കാര്‍ ചാനലുകള്‍ കാര്യക്ഷമായേ തീരു. ആളുകളെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നത് അംഗീകാരം ഉള്ളവര്‍ മാത്രമാകണം, ഔദ്യോഗിക സുരക്ഷാശൃംഖല ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം.

ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളെ കാറ്റില്‍ പറത്തുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും തൊഴിലന്വേഷകര്‍ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവര്‍ പ്രാദേശിക ഉപഇടനിലക്കാരെ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും കുടുക്കിലാകുന്നു.നര്‍ദ്ദിഷ്‌ട തൊഴില്‍ വിസയില്ലാതെ സന്ദര്‍ശക വിസയിലും മറ്റും ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ തൊഴിലെടുക്കുമ്പോഴും ചൂഷണത്തിനിരയാകുന്നു.

സുരക്ഷിതവും നിയമപരവുമായ കുടിയേറ്റ നടപടികളെക്കുറിച്ച് തൊഴിലാളികളും അവരുടെ കുടുംബവും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ചൂഷണം തടയാനാകൂ

  • റിക്രൂട്ടിങ് ഏജന്‍സികളെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുക

ഒരിക്കലും അംഗീകൃതമല്ലാത്ത ഒരു ഇടനിലക്കാരനെ വിശ്വസിക്കരുത്. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം, ഇമൈഗ്രന്‍റ് ഏജന്‍റ് എന്നിവയിലൂടെ റിക്രൂട്ടിങ് ഏജന്‍സികള്‍ അംഗീകൃതമാണോയെന്ന് മനസിലാക്കുക.

  • വിദേശ തൊഴില്‍ ദാതാവിനെ പരിശോധിക്കുക

ഗള്‍ഫില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തൊഴിലുടമകളെക്കുറിച്ചുള്ള പോര്‍ട്ടലുകളിലൂടെ അവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുക. വേതനത്തട്ടിപ്പ്, തൊഴിലാളികളോടുള്ള മോശം പരിഗണന എന്നിവ നടത്തിയിട്ടുള്ള തൊഴിലുടമകളെ ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

  • ഇമിഗ്രേഷന്‍ ക്ലിയറന്‍സ്

പത്താംക്ലാസ് പാസായിട്ടില്ലാത്ത തൊഴിലാളികള്‍ക്കാണ് ഇമിഗ്രേഷന്‍ ക്ലിയറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത്. മനുഷ്യക്കടത്ത് ഒഴിവാക്കാന്‍ വിമാനം കയറും മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ഇത് നേടേണ്ടതാണ്.

  • തൊഴിലന്വേഷകര്‍ ഒരിക്കലും സന്ദര്‍ശക വിസയിലോ വിസിറ്റിങ് വിസയിലോ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത്.

സന്ദര്‍ശക വിസ കുടുക്ക്

വ്യാജ ഏജന്‍റുമാര്‍ പലപ്പോഴും തൊഴിലന്വേഷകരെ സന്ദര്‍ശക വിസയില്‍ കയറ്റി വിടാറുണ്ട്. അവിടെയെത്തിയാലുടന്‍ തന്നെ തൊഴിലുടമ ഇത് മാറ്റി നല്‍കുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ചെയ്യുന്നത്.

പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍

ഗള്‍ഫ് തൊഴില്‍ നിയമപ്രകാരം ഇത് അനധികൃതമാണ്. സന്ദര്‍ശക വിസയില്‍ രാജ്യത്ത് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വേതനം ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശമില്ല. ഇവര്‍ക്ക് വൈദ്യ സഹായങ്ങളും കിട്ടില്ല. ശമ്പളം തടഞ്ഞ് വയ്ക്കുകയോ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പിടിച്ച് വയ്‌ക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ ഇവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ കോടതികളെ സമീപിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് പോകും മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങള്‍ക്ക് സാധുതയുള്ള തൊഴില്‍ വിസ തങ്ങളുടെ പാസ്‌പോര്‍ട്ടില്‍ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമായി തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുക.

  • സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ധാരണയുണ്ടാകണം.
  • പ്രീ ഡിപ്പാര്‍ച്ചര്‍ ഓറിയന്‍റേഷന്‍ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തൊഴിലാളികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
  • തൊഴിലാളികള്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെടും മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന പ്രീഡിപ്പാര്‍ച്ചര്‍ ഓറിയന്‍റേഷന്‍ ട്രെയിനിങ്(പിഡിഒടി) പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുക.

ഈ ഹ്രസ്വ പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ തൊഴിലാളികളെ ഗള്‍ഫ് രാജ്യത്തെ തൊഴില്‍നിയമത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ നിയമ അവകാശങ്ങള്‍, രീതികള്‍, അടിസ്ഥാന വാക്കുകള്‍, അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ ആരെ ബന്ധപ്പെടണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ ഇത് നല്ലതാണ്.

വിദേശത്ത് ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളി എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യമോ ചൂഷണമോ നേരിടുകയാണെങ്കില്‍ സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കേണ്ട ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന ഏകോപിത സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മാഡാഡ് (MADAD) പോര്‍ട്ടലിനെ കുറിച്ച് ഇവര്‍ക്ക് അറിവുണ്ടാകണം. വിദേകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഈ പോര്‍ട്ടല്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കോ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കോ ഓണ്‍ ലൈന്‍ വഴി പരാതികളറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ്.

പ്രവാസി ഭാരതീയ ബിമാ യോജന(പിബിബിവൈ)യെക്കുറിച്ചും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ധാരണയുണ്ടാകണം. ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിര്‍ബന്ധിത ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതിയാണിത്. കേവലം 275 രൂപ മുതല്‍ 375 രൂപവരെയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ വര്‍ഷത്തേക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി വരിക. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ അപകടമരണ, അംഗഭംഗ കവറേജ് കിട്ടുന്നു. ചൂഷകനായ ഒരു തൊഴില്‍ ദാതാവിനെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികള്‍ക്കായി 45000 രൂപ വരെയും കിട്ടും.

മറ്റൊരു സൗകര്യം പ്രവാസി ഭാരതീയ സഹായത കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. മുഴുവന്‍ സമയവും ആഴ്‌ചയില്‍ എല്ലാ ദിവസവും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണിവ. ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ടെത്തി കൗണ്‍സിലിങ് തേടാം. ദുബായ്, റിയാദ്, ജിദ്ദ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി കൗണ്‍സിലിങ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭാഷകളില്‍ ഇതിന്‍റെ വ്യാഖ്യാനം ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് പുറമെ അഭയാര്‍ത്ഥികളായ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇവിടെ താത്ക്കാലിക താമസ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.

(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ലേഖകന്‍റേത് മാത്രമാണ്. ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളല്ല ലേഖനത്തിലുള്ളത്.)

TAGGED:

POST WAR GULF
GULF JOBS
GULF CRISIS
INDIAN WORKERS
GULF OFFERS HUGE JOB OPPORTUNITIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.