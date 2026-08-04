ETV Bharat / opinion

അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനം ദേശീയ ശരാശരിയിലും ഇരട്ടിയായി, ഉത്തര്‍പ്രദേശും ബിഹാറും നേപ്പാളിന് പിന്നില്‍

ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനം 1994ന് ശേ,ം 36.7മടങ്ങ് വര്‍ദ്ധിച്ചു. ബിഹാര്‍, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്,ഝാര്‍ഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വികസനമുണ്ടായി. എന്നാല്‍ ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും തുല്യമായി എത്തിയില്ല. സമന്വയ് പാണ്ഡെയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

PER CAPITA INCOME OF 5 STATES STATE FISCAL HEALTH GNI GDP GSDP NSDP RBI MOSPI INDIAN ECONOMY
Representational Image (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 10:23 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആളോഹരി വരുമാനം സംബന്ധിച്ചാണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്.വരുമാനത്തില്‍ നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്‌തതകള്‍ കാണാനാകും. ചില സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ദേശീയ ശരാശരിയെക്കാള്‍ സമ്പന്നരാണ്. ചിലരാകട്ടെ അതീവ സാമ്പത്തിക ശേഷി കുറഞ്ഞവരും. മൊത്തത്തില്‍ നോക്കിയാല്‍ ശ്രീലങ്ക, വിയറ്റ്നാം പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയെക്കാള്‍ സമ്പന്നരാണ്.

Also Read; ഉത്തര്‍പ്രദേശിനും ബിഹാറിനും ഗുജറാത്തിനെക്കാള്‍ ഇരട്ടിക്കടം, ഡല്‍ഹി വലുതായി കടം വാങ്ങാറില്ല

ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസന എന്‍ജിനുകള്‍ കടബാധ്യതകളില്‍ പെട്ടുഴലുകയാണ്. ആളോഹരി വരുമാനം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ താഴ്‌ന്ന ഇടത്തരം വരുമാനക്കാരുടെ രാജ്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിന് കടകവിരുദ്ധമായി ശ്രീലങ്ക, വിയറ്റ്‌നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ മേല്‍ ഇടത്തരം വരുമാന വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. അതായത് വരുമാനത്തില്‍ അവര്‍ ഇന്ത്യയെ കടത്തി വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

ലോകബാങ്ക് വരുമാന വിഭാഗ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ലോകബാങ്ക് രാജ്യങ്ങളെ നാല് വിഭാഗത്തിലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആളോഹരി വരുമാനം മൊത്ത ദേശീയ വരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത്. താഴ്‌ന്ന വരുമാനം, താഴ്‌ന്ന ഇടത്തരം വരുമാനം, ഉയര്‍ന്ന ഇടത്തരം വരുമാനം, ഉയര്‍ന്ന വരുമാനം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഇവയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1,175 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറില്‍ കുറഞ്ഞ ആളോഹരി വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ താഴ്‌ന്ന വരുമാനക്കാരായി കണക്കാക്കുന്നു. 1,175 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനും 4,635 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിും ഇടയില്‍ പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ താഴ്‌ന്ന ഇടത്തരം വരുമാനക്കാരായി ഗണിക്കുന്നു. 4,636 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനും 14,375 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനും ഇടയില്‍ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഉയര്‍ന്ന ഇടത്തരം വരുമാന വിഭാഗത്തില്‍ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 14,375 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന് മേലെ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഉയര്‍ന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

PER CAPITA INCOME OF 5 STATES STATE FISCAL HEALTH GNI GDP GSDP NSDP RBI MOSPI INDIAN ECONOMY
Jharkhand's debt to GSDP Ratio (ETV Bharat Graphics)

ലോകബാങ്ക് 2026 ജൂലൈ ഒന്നിന് പുറത്ത് വിട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ വരുമാന കണക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതിവിവരമന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കണക്കുകളുമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനം 2,813 അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ അതായത് 2.72 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതേസമയം ശ്രീലങ്കയിലിത് 4,528 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനും 5250 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനും ഇടയിലാണ്.

എന്താണ് ആളോഹരി വരുമാനം?

ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു വ്യക്തി സമ്പാദിക്കുന്ന ശരാശരി വരുമാനമാണ് ആളോഹരി വരുമാനം അഥവാ പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനം. ഇത് ദേശീയ വരുമാനത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 2026ല്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിശീര്‍ഷ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന കണക്ക് 2813 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനും 3051 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനും ഇടയിലാണ്. അതായത് 2.35 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 2.72 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഇടയില്‍.

PER CAPITA INCOME OF 5 STATES STATE FISCAL HEALTH GNI GDP GSDP NSDP RBI MOSPI INDIAN ECONOMY
Gujarat's expenses explained (ETV Bharat Graphics)

ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലോകബാങ്ക് ഇന്ത്യയെ വരുമാനം താഴ്‌ന്ന ഇടത്തരം വരുമാന വിഭാഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വരുമാന പരിധി അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ആഗോളതലത്തില്‍ 172ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇതിനിടെ ലെയ്‌ചെസ്റ്റെയിന്‍ ആണ് ഒന്നാമത്. ഇവരുടെ ആളോഹരി വരുമാനം 200,000 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനും 230,000 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനും ഇടയിലാണ്. ലക്‌സംബര്‍ഗാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ഇവരുടെ വരുമാനം 130,000 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനും 156,000 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനും ഇടയിലാണ്.

ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനം.

വരുമാനം കണക്കാനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക മാനദണ്ഡം പ്രതിശീര്‍ഷ സംസ്ഥാന മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം (എന്‍എസ്‌ഡിപി) ആണ്. നിലവിലെ നിരക്ക് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് കൈപ്പുസ്‌തകത്തിലുണ്ട്. ഈ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഡല്‍ഹിയാണ് ആളോഹരി വരുമാനത്തില്‍ മുന്നില്‍. 4.93 ലക്ഷമാണ് ഇവരുടെ ആളോഹരി വരുമാനം. തെലങ്കാനയ്ക്കാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം. 3.87 ലക്ഷമാണ് ആളോഹരി വരുമാനം. കര്‍ണാടക 3.80 ലക്ഷവുമായി തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇത് 3.61 ലക്ഷമാണ്. ഹരിയാനയില്‍ 3.53 ലക്ഷവും.

കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ മാറ്റം

രാജ്യത്തെ വരുമാന കണക്കുകളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം മുപ്പത് വര്‍ഷത്തിനിടെ രാജ്യം നിര്‍ണായക മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വേദിയായി. 1994ല്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം പോലും താഴ്‌ന്ന ഇടത്തരം വരുമാന വിഭാഗത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 2025-26ഓടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഇവരുടെ ആളോഹരി വരുമാനത്തില്‍ മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഒപ്പമെത്തുകയോ അവരെ മറികടക്കുകയോ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനം 36.7 മടങ്ങ് വര്‍ദ്ധിച്ചു.

PER CAPITA INCOME OF 5 STATES STATE FISCAL HEALTH GNI GDP GSDP NSDP RBI MOSPI INDIAN ECONOMY
Debt-to-GSDP ratio of states (ETV Bharat Graphics)

കര്‍ണാടകം, കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുന്‍നിരക്കാരാണ്. എന്നാല്‍ ബിഹാര്‍, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഝാര്‍ഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നിരന്തര വളര്‍ച്ചയുണ്ടെങ്കിലും പട്ടികയില്‍ പിന്നിലാണ്. വികസനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല.

ആദ്യ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍

ഇന്ത്യ താഴ്‌ന്ന ഇടത്തരം വരുമാന വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉയര്‍ന്ന ഇടത്തരം വരുമാന വിഭാഗത്തിലാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഡല്‍ഹിയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുമ്പന്‍. 6,217 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറാണ് ഇവരുടെ ആളോഹരി വരുമാനം. കര്‍ണാടകം തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. 5,570 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറാണ് ഇവരുടെ പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനം. 5407 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറുമായി തെലങ്കാന മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. 5329 അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ വരുമാനമുള്ള തമിഴ്‌നാട് തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. 4,734 അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ വരുമാനമുള്ള ഗുജറാത്താണ് പട്ടികയില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത്.

PER CAPITA INCOME OF 5 STATES STATE FISCAL HEALTH GNI GDP GSDP NSDP RBI MOSPI INDIAN ECONOMY
Year-on-Year State Debt (ETV Bharat Graphics)

ലോകബാങ്കിന്‍റെ ഉയര്‍ന്ന ഇടത്തരം വരുമാന വിഭാഗ മാനദണ്ഡത്തില്‍ നിന്ന് നേരിയ വ്യത്യാസമുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്. മഹാരാഷ്‌ട്ര കേവലം എട്ട് അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന് പുറത്ത് പോയത്. ഹരിയാനയാകട്ടെ ഒന്‍പത് ഡോളറിനും. കേരളം 26 അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിലാണ് പട്ടികയില്‍ നിന്ന് പുറത്തായത്.

ആളോഹരി വരുമാനം ഏറ്റവും കുറവുള്ള മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍

ബിഹാറിനാണ് ആളോഹരി വരുമാനം ഏറ്റവും കുറവ്. 69320 മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ആളോഹരി വരുമാനം. ഉത്തര്‍പ്രദേശാണ് ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നില്‍. 1.08 ലക്ഷം മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ആളോഹരി വരുമാനം. 1.16 ലക്ഷം രൂപയുമായി ഝാര്‍ഖണ്ഡ് ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആളോഹരി വരുമാനം നേപ്പാളിനെക്കാള്‍ കുറവാണ്. നേപ്പാളിന്‍റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം 1513 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറാണ്. അതേസമയം ഇവരുടെ ആളോഹരി മൊത്ത ദേശീയ വരുമാനം ഏകദേശം 1535 അമേരിക്കന്‍ ഡോളറാണ്.

TAGGED:

PER CAPITA INCOME OF 5 STATES
STATE FISCAL HEALTH
GNI GDP GSDP NSDP RBI MOSPI
INDIAN ECONOMY
DEBT PER CAPITA INCOME

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.