കോടതികളില് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഹര്ജികളില് കുറവ് വരുത്താന് മധ്യസ്ഥതയും അനുനയങ്ങളും പോംവഴി
ഇത് പ്രധാന നീതിന്യായ സംവിധാനമാക്കണം. ബദല് എന്ന നിലയില് അല്ല ഈ പ്രക്രിയയെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഇതിലൂടെ കോടതികളില് ഹര്ജികള് കുമിഞ്ഞ് കൂടുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാനാകും. ഡോ. പി മാധവ റാവു എഴുതുന്നു....
Published : October 31, 2026 at 6:17 PM IST
തലമുറകളായി സമൂഹം ഒരു കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമസംവിധാനമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് കോടതിയില് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മാര്ഗമെന്ന് നാം കരുതുന്നു. മറ്റെല്ലാം വഴികളെയും നമ്മള് ബദല് മാര്ഗങ്ങളെന്നാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ചിന്ത തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി തെറ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെക്കാലത്ത്. ലോകമെമ്പാടുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് പരാതികളാണ് കോടതികളില് തീര്പ്പാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്.
നിയമ തര്ക്കങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാര്ഗങ്ങള് സമൂഹം പൂര്ണമായും മാറ്റണം. മധ്യസ്ഥതയും അനുനയങ്ങളും തര്ക്കം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ബദല് മാര്ഗമായി കാണാതെ ഇത് പ്രധാന മാര്ഗമായി തന്നെ കണക്കാക്കണം. പരസ്പര ധാരണ പ്രകാരമുള്ള തര്ക്ക പരിഹാരം ഒരു പുത്തന് നിയമ കണ്ടെത്തലൊന്നുമല്ല. ഇത് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ വികസനത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ്.
മനുഷ്യര്ക്ക് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ സഹകരിക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ചകള്ക്കും തര്ക്കങ്ങള് സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. വലിയ തോതില് ഔപചാരിക നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങള് നിലവില് വരും മുമ്പ് പരമ്പരാഗത സംസ്കാരത്തില് പരസ്പര ധാരണ പ്രകാരമാണ് തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് ഔപചാരിക നിയമ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ദീര്ഘകാല വ്യവഹാരങ്ങള് തുടരുകയാണ്. ഇതൊരുതരം വ്യവസായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സഹകരണ സമീപനം കൈക്കൊള്ളുന്നത് ആധുനിക ജീവിതത്തിലും സുപ്രധാനമാണ്.
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ഇന്ത്യന് കോടതികളില് തീര്പ്പാക്കാന് കിടക്കുന്ന ഹര്ജികളുടെ എണ്ണം പരിഗണിക്കുമ്പോള് മുഖ്യധാരാ നിയമ ചട്ടക്കൂടിനെ പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാം. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തീര്പ്പാക്കാതെ വിവിധ കോടതികളില് കിടക്കുന്നത അഞ്ച് കോടിയിലേറെ കേസുകളാണ്. കോടതി നടപടികള് ഇരു കക്ഷികളെയും പരസ്പര വൈരികളാക്കി തീര്ത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് അവരെ കരാള നിയമനിലപാട് കൈക്കൊള്ളാന് നിര്ബന്ധിതരാക്കി. അവരെ പണം വന്തോതില് ചോര്ന്നു. വിലപ്പെട്ട സമയത്തില് നിരവധി വര്ഷങ്ങള് അവര്ക്ക് നഷ്ടമായി. സ്ഥിരമായി അവരുടെ വ്യക്തി-തൊഴില് ബന്ധങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കി. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോടതി നടപടികള് മാത്രമാണ് തര്ക്കപരിഹാരത്തിനുള്ള ഏക പോംവഴിയെന്ന നിലപാട് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നത്.
നിലവിലെ സംവിധാനം തെല്ലും ആലോചയില്ലാത്തതാണ്. ഇതില് ഒരു ഭാഗത്തിന് വിജയിക്കണമെങ്കില് മറുഭാഗം പരാജയപ്പെട്ടേ തീരൂ. ഇത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യ സംഘര്ഷങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ മനസിലാക്കുന്നതില് മൗലികമായി സംഭവിക്കുന്ന പിഴവ്. മിക്ക തര്ക്കങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. മറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണമൂലവും ഉണ്ടാകാം. അത് പോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതവും പാളിച്ചകളും മൂലവും സംഭവിക്കാം. എന്നാല് നമ്മുടെ നിയമസംവിധാനം ഇവരെ പരസ്പര വൈരികളാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇവര് തമ്മിലുള്ള അകല്ച്ച വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് കൂടുതല് കഠിനമാക്കുന്നു.
നാം ഈ സ്ഥാപന സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് നീക്കിയാല് മനുഷ്യര്ക്ക് സ്വാഭാവികമായി ചര്ച്ചകളിലൂടെയും വിട്ടുവീഴ്ചകളിലൂടെയും അവരുടെ തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കാനാകും. തൊഴില്പരമായ തര്ക്ക പരിഹാര ചട്ടക്കൂട് ഈ മാനുഷിക പ്രവണതയിലൂടെ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു നിയമസംവിധാനമായി മാറ്റാനാകും.
മധ്യസ്ഥശ്രമത്തില് നിഷ്പക്ഷനായ ഒരു മൂന്നാംകക്ഷി ഒരു സ്വകാര്യ ഇടത്ത് ഇരുന്ന് രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം പരിഹരിക്കാന് സമാധാനപരമായി ശ്രമിക്കുന്നു. ഇരുപക്ഷത്തിനും സ്വീകാര്യമായ പരിഹാരമാകും ഇത്. ഇതില് കക്ഷികള്ക്ക് അവരുടെ പ്രശ്ങ്ങള് ഭയമോ നിയന്ത്രണമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ പരിഹരിക്കാനാകുന്നു. പൊതുകോടതി വ്യവഹാരത്തിലൂടെ ഇരുകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ ഇതില് നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നു. മധ്യസ്ഥന് ചര്ച്ചകളിലൂടെ കരാറിലെത്താനും ജനങ്ങളുടെ വൈകാരിക- തൊഴില് ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനും സഹായിക്കാനാകും. ഇത് ഇരു കക്ഷികള്ക്കും ഗുണകരമായ ഫലങ്ങള് നല്കും. കരാറുകളില് വിലപേശാനും സ്വകാര്യമായി മാപ്പ് പറയാനും വ്യവസായങ്ങള് മാറ്റാനുമെല്ലാം ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. മധ്യസ്ഥത മാനുഷിക മനസിലാക്കലിനും തീരുമാനമെടുക്കലിനെയും മാനിക്കുന്നു. ഒപ്പം പരസ്പര ബഹുമാന സംസ്കാരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. തര്ക്കകക്ഷികളുടെ അവകാശങ്ങളും അവര്ക്ക് തിരികെ നല്കുന്നുണ്ട്.
കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങള് ആവശ്യമുള്ളപ്പോള് കോടതി നടപടികളിലെ കാലതാമസമോ തിരക്കോ ഇല്ലാതെ തന്നെ കാര്യക്ഷമായ തീരുമാനമെടു്കകാന് സ്ഥാപനപരമായ മധ്യസ്ഥത സഹായകമാകുന്നു. ഇത്തരം വിധിന്യായത്തിന്റെ നിയമ പ്രാധാന്യം എന്നത് ഇത് കോടതി ഉത്തരവിന് സമാനമായിരിക്കുമെന്നതാണ്. ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം, സമുദ്ര നിയമം, രാജ്യാന്തര വാണിജ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് തങ്ങളുടെ തര്ക്കത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങള് അറിയാവുന്ന മധ്യസ്ഥരെ കക്ഷികള്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാകുന്നു.
ഇതിന് കടകവിരുദ്ധമായി പരമ്പരാഗത കോടതികളില് ഇത്തരം സങ്കീര്ണ വ്യവസായ കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അവര് മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കാന് സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലുപരി പൊതു കോടതികള് ഒരാളുടെ വിശ്വാസ്യത തകര്ക്കുകയും സുപ്രധാന കുത്തക വിവരങ്ങള് മാറ്റി മറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ഥാപന പരമായ ക്രമപ്പെടുത്തലുകള് പൂര്ണമായും രഹസ്യമായിരിക്കണം. കക്ഷികള്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനാകണം. ഭയമോ ബാഹ്യ ഇടപെടലോ ഉണ്ടാകരുത്.
നിയമ നിര്മ്മാണ സംവിധാനത്തിലെ നടപടികളിലൂടെ മധ്യസ്ഥത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള് പലപ്പോഴും നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്റെ ഇടപെടലുകള് കുറയ്ക്കുന്നു. കോടതികള് നിരന്തരം മധ്യസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില് ഇടപെടുന്നതും വിധിന്യായങ്ങള് അട്ടിമറിക്കാനായി അപ്പീലുകള് കേള്ക്കുന്നതും കാര്യക്ഷമമായ തര്ക്ക പരിഹാര പ്രമേയങ്ങളെ വീണ്ടും കോടതിയുടെ മെല്ലെപ്പോക്ക് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ള പരിഹാരങ്ങള് ഒരിക്കലും ക്രമസമാധാന വാഴ്ചയ്ക്ക് ഭീഷണിയല്ല. കുടുംബ-പൗര വിഷയങ്ങളില് അധികാരികളുടെ നിയന്ത്രണമുള്ള സ്വതന്ത്രവും പരിച സമ്പന്നരായ സമിതികളും തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് ശ്രമിക്കണം.
ഇതിനായി രാജ്യത്തെ കോടതികള് സജീവമായി നിര്ദ്ദിഷ്ട പരിചയ സമ്പന്നരായ സംഘടനകളുമായി ഇടപെടുകയും അവര്ക്ക് കേസുകള് നല്കുകയും വേണം. ഇതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ കോടതിപ്പേടി മാറ്റാനും നേരിട്ട് സംവദിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതിനായി നിയമവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവിയിലെ നിയമജ്ഞര് കേവലം കോടതി പോരാളികള്ക്കുപരി ധാരണാ സ്രഷ്ടാക്കളാകണം.
ഈ സുപ്രധാന മാറ്റം രാജ്യത്ത് യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കാന് സര്ക്കാര് ശക്തമായ അടിത്തറയിടേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ആര്ബിട്രേഷന് നിയമം 2023, കണ്സിലിയേഷന് നിയമം 1996 എന്നിവയില് ഭേദഗതി വരുത്തണം. എന്നാല് കേവലം നിയമ ഇടപെടല് കൊണ്ടുമാത്രം ജനങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള നിയമപ്പോരാട്ട ശീലങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്താനാകില്ല. ഇതിനായി ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാനാകുക. രാജ്യത്തെ മധ്യസ്ഥ കൗണ്സിലിനെയും ആര്ബിട്രേഷന് കൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്ത്യയെയും പൂര്ണമായും സജ്ജമാക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അംഗീകാരം നല്കാനും കേന്ദ്രങ്ങളെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും നിഷ്പക്ഷരായ പ്രൊഫഷണലുകള്ക്ക് പരിശീലനം നല്കാനും ധാര്മ്മിക തത്വങ്ങള് നടപ്പാക്കാനും ഈപരമോന്നത നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനങ്ങള് ആവശ്യമാണ്. നയങ്ങളും നടപ്പാക്കലും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇല്ലാതാക്കാന് എംസിഐയും എസിഐയും സജീവമാക്കണം. ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യയെ തര്ക്ക പരിഹാരത്തിനുള്ള ആഗോള കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും. പരസ്പര ധാരണയിലൂടെ നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ പരിഹാര നിര്ദ്ദേശഇടമാക്കി വീണ്ടും നമ്മുടെ നാടിനെ ഇതിലൂടെ മാറ്റാനാകും.
ലേഖകന് ഡോ.പി മാധവ റാവു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ മുന് മുതിര്ന്ന രാജ്യാന്തര ഉപദേശകനാണ്.
(ലേഖനത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് ലേഖകന്റേത്)