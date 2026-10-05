നഗരത്തിന് വേണ്ടി പണം നല്കുന്ന ഹൈദരാബാദ് നിവാസികള്; നഗരത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങള്ക്കായി ക്യുവര്
ഹൈദരാബാദിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്ഷത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാല് സര്ക്കാര് സഹായങ്ങള് നഗര വരുമാനത്തില് നാമമാത്രമാണെന്ന് കാണാനാകും.വാസി സാഹ എഴുതുന്നു
Published : October 5, 2026 at 4:57 PM IST
ക്യുവര് ബില്(CURE) കരട് ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിലെ കെട്ടിട ഉടമകളില് വലിയൊരു ചോദ്യം ഉയര്ത്തിയിരിക്കുന്നു. നാം എന്ത്കൊണ്ട് കൂടുതല് പണം നല്കണം? ഇതൊരു ന്യായമായ ചോദ്യം തന്നെയാണ്.
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നിര്ദ്ദിഷ്ട കോര് അര്ബന് റീജ്യണ്( ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2026 ബില് നിലവിലുള്ള കെട്ടിട നികുതിയില് ഗണ്യമായ വര്ദ്ധനയുണ്ടാക്കും.നിലവില് വാടകമൂല്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സര്ക്കാര് മൂലധന മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ഇത് പോലെ തന്നെ സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ് എന്ത് കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നഗരസഭ വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം? നിലവിലെ കെട്ടിട നികുതി വര്ദ്ധന പോലെ അത്ര ലളിതമല്ല അതിനുള്ള ഉത്തരം. ഹൈദരാബാദില് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന വരുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സേവന ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ട ധനസമാഹരണം ഹൈദരാബാദ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്? ഈ മാതൃക തുടരാനാകുമോ?
ഹൈദരാബാദ് ഇതിനകം തന്നെ നഗരത്തിന് വേണ്ടി പണമടയ്ക്കുന്നു, എന്നാല് ഇത് പോരാതെ വരുന്നു
കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്ഷത്തെ ഹൈദരാബാദിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചാല് നഗര വരുമാനത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും സര്ക്കാര് സഹായമല്ലെന്ന് മനസിലാക്കാനാകും. ബജറ്റ് വിവരങ്ങള് പ്രകാരം 2018-19നും 2023-24നുമിടയില് സര്ക്കാര് സഹായം ഗ്രേറ്റര് ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന്രെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ കേവലം മൂന്ന് മുതല് പതിനെട്ട് ശതമാനം വരെ മാത്രമാണെന്ന് കാണാം. 2023-24ല് ആകെ സഹായം 1184 കോടി രൂപയാണ്.ഇത് കോര്പ്പറേഷന്റെ മൊത്തം വരുമാനമായ 7,105 കോടിരൂപയുടെ കേവലം പതിനേഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ്.
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വരുമാനവും ചെലവും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സമ്മര്ദ്ദം വ്യക്തമാകുന്നത്. 2019-20, 2023-24 വര്ഷങ്ങളില് കോര്പ്പറേഷന്റെ വരുമാനത്തില് 61 ശതമാനം വര്ദ്ധന രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാല് ഇതേ കാലയളവില് മൂലധനച്ചെലവ് 234 ശതമാനത്തിലേറെ ഉയര്ന്നു. സ്ട്രാറ്റജിക് റോഡ് വികസന പദ്ധതി,സ്ട്രാറ്റജിക് നല വികസന പദ്ധതി, സമഗ്ര റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കൂടി തന്നെ 10249 കോടി രൂപ ചെവായി.ഇതില് 6390 കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്തതാണ്.
കടം വാങ്ങിയാണ് ഈ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇത് കടച്ചെലവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 2023-24ല് നഗരസഭയുടെ കട6749 കോടി രൂപയാണ്. അതേസമയം കടത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന പലിശയും ഇതിന്റെ സേവന ചെലവിനുമായി പ്രതിമാസം 100 കോടിയിലേറെ രൂപ വേണ്ടി വരുന്നു. ഇക്കൊല്ലം മാര്ച്ചോടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കായി വാങ്ങിയ വായ്പകള് അടച്ച് തീര്ക്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ സഹായം വേണമെന്ന ആവശ്യം നഗര സഭ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര്ച്ചയായി വായ്പ തിരികെ കൊടുക്കുന്നതില് വീഴ്ച വരുന്നത് നഗരസഭയുടെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇല്ലെങ്കില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഈ ബാധ്യതകള് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഇവര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.
കടത്തില് നിന്ന് വിടുതലുണ്ടായാല് അത് ബാലന്സ് ഷീറ്റില് ഗുണകരമാകും. ഇതിന് ഹൈദരാബാദിനെ അടുത്ത ഘട്ട വളര്ച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാവശ്യമായ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാനാകില്ല.
പുത്തന് കെട്ടിട നികുതി അടിത്തറ എന്ത് കൊണ്ട്?എന്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പോള്?
ഹൈദരാബാദ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സഹായം നഗരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കില് നഗരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള് നിറവേറ്റാന് ആവശ്യമായ പണത്തിന് സ്വന്തമായി വരുമാന മാര്ഗങ്ങള് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. എത്രകൂടിയാലും സര്ക്കാര് സഹായം കോര്പ്പറേഷന്റെ മൊത്ത ബജറ്റിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് പോലുമാകില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായി വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കല് എന്നതും പ്രായോഗികമല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിട നികുതിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം. നഗരസഭയുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെയും കിട്ടുന്നത് കെട്ടിടനികുതിയില് നിന്നുമാണ്.
നിരക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ കെട്ടിട നികുതി ശേഖരണം ഊര്ജിതമാക്കിയിരുന്നു. പുത്തന് കെട്ടിടങ്ങളെയും നികുതി ശൃംഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച് ഇവയുടെ വിവരങ്ങള് ശേഖരിച്ച് സര്ക്കാര് രേഖകള്ക്കൊപ്പം ചേര്ത്തു.
ഈ നടപടികളെല്ലാം തന്നെ സുപ്രധാനമാണ്. എന്നാല് ഇവയ്ക്ക് ആഴത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാനാകില്ല. നികുതി അടിത്തറ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്. താമസ കെട്ടിട നികുതിയും വാടക കെട്ടിട നികുതിയും ഏറ്റവും ഒടുവില് പരിഷ്ക്കരിച്ചത് 2003ലാണ്. അതേസമയം വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി 2008ല് പരിഷ്ക്കരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം നഗരത്തിലെ കെട്ടിട മൂല്യവും സമ്പദ്ഘടനയും വര്ദ്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മറ്റ് വന്കിട നഗരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഈ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാനാകും. സിറ്റി ഫിനാന്സ്.ഇന് ന്റെ വിവരങ്ങള് പ്രകാരം നഗരത്തിലെ കെട്ടിട നികുതി 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്ഷം ആളോഹരി 3010രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. പത്ത് വന്കിട നഗരങ്ങളിലേത് പരിശോധിക്കുമ്പോള് ഒന്പതാം സ്ഥാനത്താണ് ഹൈദരാബാദ്. ഇത് പൂനെ നഗരത്തിലെ ആളോഹരി ആവശ്യത്തിന്റെ (6345 രൂപ) കേവലം പകുതിയില് താഴെയാണ്. കോയമ്പത്തൂരിലിത് 5919രൂപും മുംബൈയില് 5381 രൂപയുമാണ്.
ഇവിടെയാണ് കെട്ടിട നികുതി അടിസ്ഥാനം മാറുന്നത് സുപ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിട നികുതിയെ രജിസ്ട്രേന് വകുപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാര്ഗനിര്ദ്ദേശ മൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോള് കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് പരിഷ്ക്കരിക്കുന്ന സംവിധാനം കൂടുതല് ചലനാത്മകത നികുതി അടിസ്ഥാനത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നു.അത് പോലെതന്നെ കെട്ടിട മൂല്യ നിര്ണയിക്കാന് വിപണി-വാടക സര്വേയുടെ ആവശ്യവും ഇല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അടിസ്ഥാന മൂല്യനിര്ണയം കൂടുതല് സുതാര്യവും പ്രവചനാത്മവുംഭരണ സൗകര്യവും ഉള്ളതാകും.
മൂലധന മൂല്യഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെലങ്കാന ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിായി തെലങ്കാന നഗരസഭ ചട്ടം 2020ഉം ഉണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടുമുള്ള ഇതിനകം തന്നെ യുഎല്ജികളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ജിഎച്ച്എംസി മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു അപവാദം. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഝാര്ഖണ്ഡ്, കര്ണാടക സംസ്ഥാനങ്ങള് സമാന മാതൃകകള് ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യുവര് സംയോജിത നഗര മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.ഗ്രേറ്റര് ഹൈദരാബാദ്, സൈബരാബാദ്,മാല്ക്കജ്ഗിരിമേഖലകളിലേക്കും.
ഉയര്ന്ന നികുതിയില് മെച്ചപ്പെട്ട വിലപേശല് അനിവാര്യം
രണ്ട് ആശങ്കകളാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിന് കാരണം ഉയര്ന്ന നികുതി ഇവര് അടച്ചിട്ടും തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളെക്കാള് വലിയ മെച്ചമൊന്നും പ്രത്യക്ഷത്തിലില്ല.പിന്നെയെന്തിന് കൂടുതല് പണം നല്കണം? എന്നതാണ് അവരുയര്ത്തുന്ന ചോദ്യം.
ഈ വര്ദ്ധന ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല. നിര്ദ്ദിഷ്ട വര്ദ്ധന നിലവിലുള്ളതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം പ്രതിവര്ഷം വര്ദ്ധിക്കുമെന്നതാണ്. പുത്തന് മാനദണ്ഡത്തിലെത്തും വരെ ഇത് തുടരും. ജൂബിലി ഹില്സില് ആയിരം ചതുരശ്ര അടിയുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കില് ഇതിന്റെ പ്രതിവര്ഷ നികുതി 5540 രൂപയാണ്. പുത്തന് നിര്ദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് 12333 രൂപയായി ഉയരും.അതായത് പ്രതിവര്ഷം 123 ശതമാനം വര്ദ്ധന. എന്നാല് നിര്ദ്ദിഷ്ട 20 ശതമാനമെന്നതില് കെട്ടിട ഉടമ ആദ്യ വര്ഷം ഇത് മുഴുവനും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല.ഇത് അഞ്ച് വര്ഷം കൊണ്ട് മാത്രമേ ക്രമേണ വര്ദ്ധിക്കൂ.
രണ്ടാമതായി ഇതാണ് വിലപേശലിന്റെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഭാഗം. കൂടുതല് നഗര വരുമാനം എന്നത് കൂടുതല് സുതാര്യത ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിനുള്ള മാതൃക നേരത്തെ ഗ്രാമീണ പ്രാദേശിക സര്ക്കാരില് നിലവിലുണ്ട്. പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഇ ഗ്രാമ സ്വരാജ് ഇതിനുള്ള ഏകപ്ലാറ്റ്ഫോം നല്കുന്നുണ്ട്. ആസൂത്രണം , ഭൗതിക-സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്നിവ ഇതിലൂടെ പരിശോധിക്കാനാകും. പൊതുപ്പണം അനുവദിക്കുന്നത് മുതല് ചെലവിടുന്നത് വരെയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അവലോകനം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. നഗരസഭ കേവലം വാര്ഷിക ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനുമപ്പുറം മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള വിവരങ്ങള് പങ്കിടണം. ധനകാര്യസുതാര്യത-അതായത് ഇത് എന്താണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്, ഇതിനുള്ളതെന്ത്, പദ്ധതി സുതാര്യത-ഇടം, ചെലവ്, കരാറുകാര്,സമയപരിധി, ചെലവ് പുരോഗതി തുടങ്ങിയവ. ഒപ്പം സേവന സുതാര്യതയും. ഈ നിക്ഷേപങ്ങള് എന്താണ് നല്കുന്നത്. പാതകള് പൂര്ത്തിയായോ,അഴുക്കുചാല് മെച്ചപ്പെട്ടോ,പാര്ക്കുകള് നന്നായിസംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ, സേവന മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ?
സുതാര്യത കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. തങ്ങളുടെ പക്കല് നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പണം എങ്ങനെ ചെലവിടണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനും നികുതി ദായകര്ക്ക് സാധിക്കണം. നിലില് കുവര് ഇത് നല്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി വാര്ഡ് സമിതികളും അധികാരവും വിഭവങ്ങളും വേണം. ഇതിനായി ബില് ഭേദഗതി ചെയ്യണം. കെട്ടിട നികുതിയില് നിന്നുള്ള ഇരുപത്ശതമാനം പ്രദേശത്തെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ നീക്കി വയ്ക്കണം. ഓരോ വാര്ഡും അവരുടെ മുന്ഗണന വിഷയങ്ങള് കണ്ടെത്തണം. നിര്ദ്ദിഷ്ട പൗരപ്രവൃത്തിള് പുനപ്പരിശോധിക്കണം.അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയായോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. നിരന്തര യോഗങ്ങളും പരസ്യമായി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും നടപടികളും നാട്ടുകാരുടെ നിര്ദേശങ്ങളും എല്ലാം പരിശോധിക്കണം. എന്താണ് യഥാര്ത്ഥത്തില് നിര്ദ്ദേശിച്ചതെന്നും എന്താണ് നടപ്പാക്കിയതെന്നും പരിശോധിക്കണം.
ക്യുവറിലൂടെ ഹൈരാബാദിന്റെ നികുതി ആധുനികരിക്കാനാകും. എന്നാല് ഇതിന്റെ വിലപേശലിനെ ആശ്രയിച്ചാകും നിലനില്പ്പ്. ക്രമേണയുള്ള മാറ്റം, അര്ത്ഥഗര്ഭമായ പ്രാദേശിക ശബ്ദം, നഗരം നല്കുകയും ചെലവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ രൂപയിലും കാണാനാകുന്ന വിശ്വാസ്യത എന്നിവയും ഇതിന്റെ നിലനില്പ്പ് നിശ്ചയിക്കും.
ജന്നഗഡിയിലെ പബ്ലിക് ഫിനാന്സ് മാനേജ്മെന്റിലെ സീനീയര് അസോസിയേറ്റാണ് ലേഖകനായ വാസു സാഹ. ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങളും വസ്തുതകളും ലേഖകന്റേത് മാത്രമാണ്. ഇടിവി ഭാരതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് ഈ ലേഖനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.