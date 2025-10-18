ETV Bharat / opinion

പാകിസ്ഥാന്‍റെ ഇല്ലാതാകലും മുനീറിന്‍റെ ഭരണകാലവും; മതം, സൈന്യം, ലക്ഷ്യത്തകര്‍ച്ച

സൈന്യം, പുരോഹിതര്‍,, പൊതുജനങ്ങള്‍ എന്നീ മൂന്ന് അസ്വസ്ഥതയുടെ ഉത്തുംഗതയിലേക്ക് മുനീര്‍ എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു. സൈന്യം ആയുധമെടുത്തു. പുരോഹിതര്‍ തെരുവുകളും, ജനങ്ങളാകട്ടെ അതീവ രോഷാകുലരുമായി

Local residents stand by burnt vehicles after police in Pakistan clashed with thousands of protesters during a march in support of Palestinians, in Muridke near Lahore, Pakistan, Monday, Oct. 13, 2025 (AP)
author img

By Brig Rakesh Bhatia

Published : October 18, 2025 at 8:47 PM IST

7 Min Read
സൈന്യത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ഉപയോഗിച്ച് ഭരിക്കാനുള്ള ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ അസിം മുനീറിന്‍റെ ശ്രമം പാകിസ്ഥാന്‍റെ അതിന്‍റെ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്‍ കുടുക്കിയിരിക്കുന്നു. തെരുവ് ശക്തി, നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, അപചയം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒരൊറ്റയിടത്ത് സന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു-എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങള്‍ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് തിരിയാത്ത ഒരു രാഷ്‌ട്രത്തില്‍. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശാന്തമായി നിലകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നിലപാടിന് രൂപം നല്‍കാനുള്ള പറ്റിയ സമയം ഇതാണ്.

പരിമിതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം

ദീര്‍ഘകാലമായി പ്രതിസന്ധികളില്‍ പെട്ടുഴലുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാന്‍. ഇപ്പോഴിത് ഇവര്‍ക്ക് ശീലമായിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ വര്‍ത്തമാനകാലം വ്യത്യസ്‌തമാണ്. നിരന്തരം പ്രകമ്പനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്‍റെ പേരില്‍ തെഹ്‌രീക് ഇ ലബായിക് പാകിസ്ഥാന്‍ അഥവാ ടിഎല്‍പി മാര്‍ച്ച് നടത്തുകയും നഗരം മുഴുവന്‍ അടച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഖൈബര്‍പഖ്‌തൂണ്‍ഖയില്‍ തെഹരീക് ഇ താലിബാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ എല്ലാ ആഴ്‌ചയും സൈനികരെ കൊല്ലുന്നു. ബലൂച് നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാര്‍ വാഹനവ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ച് വിടുന്നു. പൈപ്പ്‌ലൈനുകള്‍ അട്ടിമറിക്കുന്നു. അഫ്‌ഗാന്‍ അതിര്‍ത്തി കരസേന കത്തിക്കുന്നു.

അരാജകത്വങ്ങള്‍ക്കിടയിലും പാക് സൈനിക മേധാവിമാര്‍ പാശ്ചാത്യ പ്രീണനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. ഖൊരാസാന്‍ പ്രവിശ്യയിലെ ഐഎസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ വേട്ടയാടാന്‍ വേണ്ട സഹായങ്ങള്‍ നല്‍ക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്. പ്രതിഭാസ സഹകരണത്തിന് അവര്‍ അമേരിക്കയെ വാഴ്‌ത്തിപ്പാടി. പക്ഷേ ഇത്തരം വാഴ്‌ത്തലുകളൊന്നും അവരുടെ ഖജനാവ് നിറയ്ക്കുകയോ തെരുവുകളെ ശാന്തമാക്കുകയോ ചെയ്‌തില്ല. ഇത് നേരം പോക്കാന്‍ മാത്രമേ സഹായകമായുള്ളൂ. പാകിസ്ഥാനില്‍ സമയം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ പറന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു.

അവസരവാദത്തിന്‍റെ ഉദയം

ഈ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ കാലത്താണ് ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ അസിം മുനീറിന്‍റെ വരവ്. പട്ടാളക്കാരനായ പണ്ഡിതന്‍, മുന്‍ ചാരപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തനായ മനുഷ്യന്‍. സ്വാധീനങ്ങളിലാണ് ഇയാള്‍ നിര്‍മ്മിതനായിരിക്കുന്നത്. ഇന്‍റലിജന്‍സ് ഫയലുകള്‍ സ്വന്തമാക്കുന്നതില്‍ , പിന്നെ രാഷ്‌ട്രീയ രഹസ്യങ്ങള്‍ ചൂഴ്‌ന്നെടുക്കുന്നതില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ അധികാരം കൈക്കലാക്കുന്നതില്‍ എല്ലാം ഇയാള്‍ കുശാഗ്ര ബുദ്ധി കാട്ടി. 2022ല്‍ ഇയാള്‍ കടന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും പാകിസ്ഥാന്‍ എരിതീയില്‍ നിന്ന് വറചട്ടിയിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭരണകൂടം ഏതാണ്ട് തകര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മതനേതാക്കള്‍ നിയന്ത്രണ കൈപ്പിടിയിലാക്കിയിരുന്നു. തങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും പ്രാമാണ്യമുള്ളവരാണെന്ന് ഭാവിക്കാന്‍ സൈന്യം ശ്രമിച്ച് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു.

Police fire tear gas shells to disperse supporters of Islamist party 'Tehreek-e-Labbaik Pakistan' during their pro-Palestinian march toward the capital Islamabad, in Lahore, Pakistan, Friday, Oct. 10, 2025 (AP)

മുനീറിന്‍റെ കടന്ന് വരവ് സംവിധാനത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഗുരുതരമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. അയാള്‍ മത ചിഹ്‌നങ്ങളും സൈനിക അധികാരവും കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തി. വിശ്വാസത്തെ നിയമത്തിന്‍റെ ഭാഷയാക്കി. സൈന്യത്തിന്‍റെ അതിന്‍റെ മുഖ്യ വ്യാഖ്യാതവും. 2025 മെയില്‍ അയാളെ ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ പദവിയിലേക്ക് അവരോധിച്ചതോടെ രാജ്യം പുതിയ അയൂബ് ഖാനെ കണ്ടെത്തി. നിയന്ത്രണത്തിന് മതവും അധികാരവും പ്രചരണവും സംയുക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെ.

വിശ്വാസം ഒരു ഉപകരണമാകാം പക്ഷേ ഉത്കൃഷ്‌ഠ മാതൃക ആകരുത്

മതത്ത ഒരു നയ ഉപകരണമായി മുനീറിന്‍റെ പാകിസ്ഥാന്‍ തുടര്‍ന്നും പരിഗണിച്ചു. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപായമാകാം പക്ഷേ ജീവിക്കാനുള്ള വിധി ആകരുത്. മതപ്രഭാഷകരെ പരിശിലീപ്പിച്ചു,മതപുരോഹിതര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി. ജനക്കൂട്ടത്തെ കൂറുള്ളവരാക്കി നിയന്ത്രിച്ചു.

ബറേല്‍വി തെരുവ് പ്രക്ഷോഭം ഇതിന് കൃത്യമായ ഉദാഹരണമാണ്. മതനിന്ദയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭമായി ആരംഭിച്ച ഇത് ഇന്ന് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭവും രാഷ്‌ട്രീയ വിലപേശല്‍ ഉപകരണവുമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. പലസ്‌തീന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യ പ്രഖ്യാപനവുമായി പതിനായിരങ്ങള്‍ ലാഹോറില്‍ നിന്ന് ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി. ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്‌നറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ദേശീയപാതകള്‍ അടച്ചു. പൊലീസും പ്രക്ഷോഭകരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. നിരവധി പേര്‍ മരിച്ചു. കാഴ്‌ചകള്‍ അവസാനിച്ചു, പക്ഷേ ഭീഷണി നിലനിന്നു.

U.S. Secretary of State Marco Rubio (R) greets Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif (L) as U.S. President Donald Trump speaks to reporters in the Oval Office of the White House on September 25, 2025 in Washington, DC. Also pictured is Pakistani Army Chief Gen. Syed Asim Munir (AFP)

ടിഎല്‍പിയെ പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയാലുള്ള അപകടം മുനീറിനറിയാം പ്രതിഷേധക്കാരെക്കാള്‍ അപകടകാരികളാണ് രക്തസാക്ഷികള്‍. ഇതിനെ വളരാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതും നാടിന് ദോഷമാണെന്ന് അയാള്‍ക്കറിയാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അറസ്റ്റ് നടത്തിയും കുറച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തിയും അസ്വസ്ഥതകള്‍ക്ക് കാരണമായി ചില ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ ചമച്ചും അയാള്‍ ആടിക്കളിച്ചു. മതം ഇവിടെ കേവലം വിശ്വാസമല്ല ഇത് ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ദിയോബന്ദി കണ്ണാടി

പഞ്ചാബ് തടത്തിനപ്പുറം മറ്റൊരു മത യുദ്ധം അരങ്ങേറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദിയോബന്ദി പ്രതൃയശാസ്‌ത്രം ആഴത്തില്‍ വേരോടിയ ടിടിപി വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭീകരപ്രചാരണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. പാക് സൈന്യത്തെ അവര്‍ വേഷപ്രച്‌ഛന്നരായാണ് കണ്ടത്- പേരില്‍ മുസ്ലീമും പ്രവൃത്തിയില്‍ അനിസ്‌ലാമികരും. അഫ്‌ഗാനിലെ വിശുദ്ധസ്ഥലികള്‍ ഇവര്‍ക്ക് അഭയമൊരുക്കി. അവരുടെ പ്രചാരണങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് ഹേതുവായി.

കാബൂളിലേക്ക് താലിബാന്‍ മടങ്ങി വന്നതോടെ ആക്രമണങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു. 2025 പകുതിയോടെ പാകിസ്ഥാന് ജീവനുകള്‍ ആഴ്‌ചതോറും നഷ്‌ടമാകാന്‍ തുടങ്ങി. ഒരു കാലത്ത് ക്ലിയറന്‍സ് ഓപ്പറേഷന്‍ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ വാഹനവ്യൂഹങ്ങളുടെ ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഭയചകിതരായി. സൈനികത്താവളങ്ങളില്‍ ഭരണകൂടത്തിന് നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടമായിത്തുടങ്ങി.

Local residents stand by burnt vehicles after police in Pakistan clashed with thousands of protesters during a march in support of Palestinians, in Muridke near Lahore, Pakistan, Monday, Oct. 13, 2025 (AP)

കാബൂള്‍ ഭീകരരെ പോറ്റുന്നവെന്നരോപണവുമായി മുനീര്‍ രംഗത്ത് എത്തി. ഇസ്ലാമാബാദ് അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ബോംബ് വര്‍ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കാബൂള്‍ പ്രത്യാരോപണമുയര്‍ത്തി. ഈ മാസം ഇരു പക്ഷവും ഏറ്റുമുട്ടി. തോര്‍ഖാം, ചമന്‍ കവാടങ്ങള്‍ ദിവസങ്ങളോളം അടഞ്ഞു കിടന്നു. ഒരു കാലത്ത് താലിബാന് കീഴില്‍ നില കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് കൂട്ട്‍ ഇപ്പോള്‍ പരസ്‌പരം തോക്കു ചൂണ്ടി നില്‍ക്കുന്നു.

ബലൂചിസ്ഥാന്‍; നിലയ്ക്കാത്ത യുദ്ധം

ബലൂചിസ്ഥാനില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം പഴങ്കഥയാണ്. ഇവര്‍ കൂടുതല്‍ മതേതരരാണ്. എന്നാല്‍ തികഞ്ഞ സ്ഥൈര്യമുള്ളവരും. തലമുറകളോളം നീണ്ട അവഗണന വിപ്ലങ്ങളുടെ തലമുറ സൃഷ്‌ടിച്ചു. ഓരോ വട്ടവും ഇസ്ലാമാബാദ് വികസനം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. ചൈനീസ് പദ്ധതിയില്‍ മറ്റൊരു ബോംബ് പൊട്ടി. ഭരണകൂടം സൈന്യത്തെയും നിശബ്‌ദതയും കൊണ്ട് ഇതിനെ നേരിട്ടു.

പ്രക്ഷോഭകര്‍ അപ്രത്യക്ഷരായി. വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങള്‍ അടച്ച്പൂട്ടി, ഭരണകൂട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ മാത്രം പുറത്ത് വന്നു. എന്നാല്‍ പ്രതിഷേധം അണഞ്ഞില്ല. അഭിവൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ഗ്വദ്ദാര്‍ ഇടനാഴി ചൂഷണത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായി. ഒരിക്കല്‍ അനുസരണ പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രാദേശിക പുരോഹിതര്‍ ഇപ്പോള്‍ അനീതിയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഭരണകൂടം കേവലം ഏട്ടിലേക്ക് ഒതുങ്ങി.

Residents remove debris from a house damaged by Wednesday's two drone strikes, in Kabul, Afghanistan, Thursday, Oct. 16, 2025. (AP)

ശോഷിച്ച് പോയ ത്രികോണമിതി

സൈന്യം, പുരോഹിതര്‍,, പൊതുജനങ്ങള്‍ എന്നീ മൂന്ന് അസ്വസ്ഥതയുടെ ഉത്തുംഗതയിലേക്ക് മുനീര്‍ എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു. സൈന്യം ആയുധമെടുത്തു. പുരോഹിതര്‍ തെരുവുകളും, ജനങ്ങളാകട്ടെ അതീവ രോഷാകുലരുമായി.

Thousands of supporters of Islamist party 'Tehreek-e-Labbaik Pakistan' take part in a rally to show their solidarity with Palestinian people, in Lahore, Pakistan, Friday, Oct. 10, 2025 (AP)

ഓരോ സംഘവും പരസ്‌പരം ഭയപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇയാള്‍ കൈക്കൊണ്ടത്. ഭയത്തെക്കാള്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് സന്തുലിതമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സാധ്യമാകുക. എന്നാല്‍ പാകിസ്ഥാന്‍റെ ഭീതി വര്‍ദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ജീവിതച്ചെലവ് വര്‍ദ്ധിച്ചു. രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു. ഒരിക്കല്‍ മതനിന്ദയ്ക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നയിച്ച യുവത ഇപ്പോള്‍ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി വരി നില്‍ക്കുന്നു. വിശ്വാസം ഒരു ബാധ്യതയാകുമ്പോള്‍ പുരോഹിതര്‍ നിശബ്‌ദരാകും.

നിരര്‍ത്ഥകമായ ലക്ഷ്യം

ഉപദ്വീപിലെ മുസ്ലീങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പിറന്ന നാടാണ് പാകിസ്ഥാന്‍. കാലത്തിന്‍റെ കുത്തൊഴുക്കില്‍ ഈ ഉദ്ദേശ്യം കഠിനമാകുകയും പ്രത്യയശാസ്‌ത്രം ശീലമാകുകയും ചെയ്‌തു. ഭരണകൂടം ഇസ്ലാമിനെ അധികാരത്തിന്‍റെ നീതീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു. സൈന്യം അധികാരത്തെ ഇസ്ലാമിനെ നിര്‍വചിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ഇരു ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും അവയുടെ താളം നഷ്‌ടമായിരിക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് മുനീറിന്‍റെ അവകാശവാദം. എന്നാല്‍ എതിരാളികളെയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഇവരെ കൂടുതല്‍ തകര്‍ച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നു. വിപ്ലവകാരികളായ പുരോഹിതരുമായുള്ള സഖ്യങ്ങള്‍ താത്‌ക്കാലിക സമാധാനം മാത്രം നല്‍കുന്നു. ദീര്‍ഘകാല അസ്വസ്ഥതകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യം മിഥ്യാ ധാരണകളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു.

സൈന്യം പുരോഹിതനും ശിക്ഷകനുമാകുമ്പോള്‍ ഭരണം ചടങ്ങായി മാറുന്നു. അധിനിവേശത്തിലൂടെയല്ല പാകിസ്ഥാന്‍ ഇല്ലാതാകുന്നത്മ റിച്ച് ആവര്‍ത്തനത്തിലൂടെയാണ്.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇത് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള നിമിഷങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി ഒരു അവസരവും പരീക്ഷണവുമാണ്. പാകിസ്ഥാന്‍റെ വീഴ്‌ച ആഘോഷിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനത്തിന് വശംവദരരാകരുത്. പരാജിതനായ ഒരു അയല്‍ക്കാരന്‍ തീര്‍ച്ചയായും നന്നല്ല. അവരെ ദ്രോഹിക്കാതെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാകും ബുദ്ധിപരവും തന്ത്രപരവുമായ തീരുമാനം.

ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച ആയുധം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ്. ഒരു മികച്ച ജനാധിപത്യം, സുസ്ഥിര സമ്പദ്ഘടന, ബഹുസ്വര സമൂഹം എന്നിവയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാന്‍റെ ഒന്നുമില്ലായ്‌മയെ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനാകും.ശാസ്‌ത്രം, വാണിജ്യം, സംസ്‌കാരം എന്നീ രംഗങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ നേട്ടവും വിശ്വസത്തിലധിഷ്‌ഠിതമായ രാജ്യമാണ് മികച്ചത് എന്ന വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു.

പ്രതീകാത്മകതയ്ക്ക് അപ്പുറം സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന്‍റെ ആയുധങ്ങളുണ്ട്. അത് പക്ഷേ പരിധി കടക്കരുത്.

മിതവാദികളായ പാകിസ്ഥാനികളും ബരേല്‍വി, സൂഫി പാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള വംശീയ പണ്ഡിതരുമായി ഇടപെടുക. അവരെ കേള്‍ക്കുക. ഒപ്പം തീവ്രവാദത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുക.

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍, ഇറാന്‍,പാശ്ചാത്യ പങ്കാളികള്‍ എന്നിരുമായി ഭീകരതയ്ക്ക് പണം നല്‍കല്‍, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന്‍ ഉള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുക.

Afghanistan's Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi attends a press conference, in New Delhi on Oct 12, 2025 (ANI)

ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുക. ഇന്‍റലിജന്‍സ് പങ്കിടല്‍, അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷണം, സൈബര്‍ കരുതല്‍ എന്നിവ ശക്തമാക്കുക. പ്രതിരോധം കരുത്താക്കുക, ഇത് ശങ്കയല്ല. പാകിസ്ഥാനെ തള്ളുകയല്ല ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സന്തുലിതമായി കരുത്താക്കുക എന്നതാണ്.

മാധ്യമക്കെണി

അച്ചടക്കമാണ് പ്രധാന. ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ മുനീറിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രിയങ്കരമായ ആയുധം- ബാഹ്യശത്രുവിനെയും കൈവയ്ക്കരുത്. ഉറപ്പാക്കാത്ത ഓരോ വാര്‍ത്തയും പാകിസ്ഥാന്‍ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓരോ ആഘോഷ തലക്കെട്ടുകളും ഭീകരവാദികള്‍ക്കുള്ള റിക്രൂട്ടിങ് പോസ്റ്ററാണ്.

ഭീകരസംഘങ്ങള്‍ അങ്ങേയറ്റം അപമാനിതരായിരിക്കുന്നു. ഇവര്‍ വിദേശത്തെ അപമാനിച്ച് യുവാക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന അമിതശ്രദ്ധ ന്യൂഡല്‍ഹി സമാധാനമല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ നാശത്തില്‍ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണെന്ന് വാഷിങ്ടണിലെയും ബ്രസല്‍സിലെയും സഖ്യകക്ഷികള്‍ പോലും വിലയിരുത്തുന്നു.

കൃത്യതയെന്നാല്‍ ജാഗ്രതയല്ല. അത് അധികാരമാണ്. ശാന്തമായ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്, വിലയിരുത്തിയ വിവരങ്ങള്‍, ആവേശഭരിതമല്ലാത്ത താളം എന്നിവ ഇന്ത്യയെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരാക്കും. ഉച്ചത്തിലുള്ള ആഹ്വാനങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന ധാരണയുണ്ടാക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നിശബ്‌ദതയാകും വിജയിക്കുക.

ദുര്‍ബലമായ അവസാന കളി

വംശീയതയിലൂടെയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയും പാകിസ്ഥാനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകുമെന്നാണ് മുനീര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത് ഭയത്തിലൂന്നിയ വിശ്വാസമാണ്. ഭയം നമ്മുടെ ആസ്‌തി ഇല്ലാതാക്കും. ഇയാള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോ പ്രതിഷേധവും ഇയാളുടെ ഓരോ ഗിരിപ്രഭാഷണവും കാണാനാകാത്ത ശത്രുവിനോട് പോരാടന്‍ അയക്കുന്ന ഓരോ സൈനികനും അയഥാര്‍ത്ഥ്യമായ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്.

Pakistan Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif, left, and Gen. Syed Asim Munir wait for their meeting with President Donald Trump, in the Oval Office at the White House, Thursday, Sept. 25, 2025, in Washington (AP)

യഥാര്‍ത്ഥ അപകടം ആഭ്യന്തര ചോര്‍ച്ചയാണ്. പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് ധാര്‍മ്മിക വഴികാട്ടിയായ മതത്തില്‍ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാകുമ്പോള്‍ , സംരക്ഷകനെന്ന നിലയില്‍ സൈന്യത്തില്‍ വിശ്വാസമില്ലാതാകുമ്പോള്‍, ഒരു സാധ്യതയെന്ന നിലയില്‍ ജനാധിപത്യത്തില്‍ വിശ്വാസം നഷ്‌ടമാകുമ്പോള്‍ കേന്ദ്രത്തിന് ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാനാകില്ല. പാകിസ്ഥാന്‍ ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകില്ലായിരിക്കാം എന്നാല്‍ ഇതിനകം തന്നെ അതിനകം പൊള്ളയായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള പാഠം

എളുപ്പം നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിന്‍റെ നേര്‍ചിത്രമാണ് പാകിസ്ഥാന്‍റെ തകര്‍ച്ച. ഇന്ത്യ ഈ കാഴ്‌ചപ്പാട് കരുതണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം. ആഭ്യന്തരമായി നാം സുസ്ഥിരമാകണം. പുറത്ത് നമുക്ക് വ്യക്തതയുണ്ടാകണം. ശാന്തമായ ഓരോ പ്രസ്‌താവനയും നിയന്ത്രിതമായ ഓരോ പ്രതികരണവും, കാര്യക്ഷമമായ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ധാര്‍മ്മികത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും.

മുനീറിന് നിരവധി തന്ത്രപരമായ പല കടമ്പകള്‍ കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വീഴ്‌ച മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പക്ഷേ അയാളുടെ സംവിധാനം സുസ്ഥിരമല്ല. മതത്താല്‍ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഭയം ക്രമേണ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ജനത ഒടുവില്‍ രണ്ടിനെയും പ്രതിരോധിക്കും. അത് സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ പാകിസ്ഥാന്‍റെ വീഴ്‌ച നാടകീയമല്ലാതാകും. ഇത് പൂര്‍ണമായും ഭരണപരവും ശാന്തവുമാകും.

ഇന്ത്യ തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ടതില്ല നാം സംയമനത്തോടെ തുടരുക, നമ്മുടെ അയല്‍ക്കാരന്‍ പോംവഴിയുണ്ടാക്കും.

(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ലേഖകന്‍റേതാണ്. ഇതിലെ വസ്‌തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. )

