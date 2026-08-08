പാകിസ്ഥാന്,-തുര്ക്കി-സൗദി കരാര് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു?
കേവലം ഒരു സൈനിക അച്ചുതണ്ടിനപ്പുറം കരാറിനെ കൂടുതല് മുന്നറിയിപ്പായാണ് സൗദി അറേബ്യ ഈ കരാറിനെ കാണുന്നത്.
Published : August 8, 2026 at 12:33 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഗള്ഫ് സുരക്ഷാ മേഖലയില് ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പങ്കിനെയാണ് സൗദി അറേബ്യയും പാകിസ്ഥാനും തുര്ക്കിയും തമ്മില് ഒപ്പ് വച്ച ഒരു പ്രതിരോധ കരാര് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
Also Read: ഇന്ത്യയുടെ വികസന പദ്ധതികള് ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഉടച്ച് വാര്ക്കുന്നു, ലക്ഷ്യം ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യം നേരിടല്
വെള്ളിയാഴ്ച സൗദി നഗരമായ മക്കയില് വച്ചാണ് മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറില് സൗദി രാജകുമാരന് മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാനും തുര്ക്കി പ്രസിഡന്റ് റെസെപ് തായിബ് എര്ദോഗനും പാകിസ്ഥാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫും ഒപ്പ് വച്ചത്. ഈ രാജ്യങ്ങളിലേതിനെങ്കിലും നേര്ക്കുള്ള സൈനികാക്രമണം ഈ എല്ലാ രാജ്യങ്ങള്ക്കും എതിരായുള്ളതായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് കരാറില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് തരത്തിലുള്ള അധിനിവേശത്തെയും സംയുക്തമായി ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാനാണ് പുത്തന് കരാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പിന്നീട് ഇവര് നടത്തിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി. ഇതില് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടി ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള്ക്കുമെതിരെയുള്ളതായി കണക്കാക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയില് അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും തമ്മില് എല്ലാത്തരം പ്രതിരോധ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും കരാറില് പറയുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം കരാറിന്റെ പൂര്ണരൂപത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. ഇതൊരു ഔദ്യോഗിക സൈനിക സഖ്യമാണോ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുമ്പോള് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ചേര്ന്ന് സൈനിക നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. പാകിസ്ഥാനില് നിലവിലുള്ള പങ്കാളിത്തില് തുര്ക്കിയെ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി ഈ മേഖലയില് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകട്ടെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഊര്ജ്ജം, വലിയതോതിലുള്ള ഇന്ത്യന് വംശജരുടെ നിക്ഷേപം വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള് എന്നിവ ഇവയില് ചിലതാണ്.
ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണ കരാറിനെ ഇന്ത്യ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യയില് വിവിധ സംഘര്ഷങ്ങള് അരങ്ങേറുകയാണ്. അമേരിക്കന് ഇസ്രയേല് ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് പകരമായി ഇറാന് അറബ് രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു. ഇത് വന്തോതില് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഊര്ജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
ഇറാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഇറാഖ് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഭീകരരും യെമനിലെ ഹൂതികളും നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് സൗദി അറേബ്യ പകരം കൊടുക്കുന്നു. ഹൂതികള് ചെങ്കടലിലെ കപ്പല് ഗതാഗതത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയും സൗദി എണ്ണ ടാങ്കുകളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മേഖലയിലെ സുരക്ഷയില് ആശങ്ക നിലനില്ക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു കരാറെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തില് നിന്ന് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാന് അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് അമേരിക്കയോട് ഏറെ വിശ്വസ്തത പുലര്ത്തുന്ന സൗദി അറേബ്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള് സ്വന്തം പ്രതിരോധ ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒപ്പം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കാനും നീക്കങ്ങള് നടത്തുന്നത്.
സൗദി അറേബ്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മില് ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. ദീര്ഘകാലമായി സൈനിക സഹകരണവുമുണ്ട്. അതേസമയം തുര്ക്കി ഒരു പ്രാദ്ശിക സൈനിക ശക്തിയാണ്. ഇവര്ക്ക് സ്വന്തമായി പ്രതിരോധ വ്യവസായ ആസ്ഥാനവുമുണ്ട്. നാറ്റോയിലെ അംഗരാജ്യമായ തുര്ക്കിക്കാണ് ഈ സൈനിക സഖ്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കരസേനയുള്ളതും. ഇപ്പോഴും സൗദി അറേബ്യ ആവര്ത്തിക്കുന്നത് കരാര് ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒരു സൈനിക അച്ചുതണ്ട് അല്ല എന്നാണ്.
ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപരമായ കരാര് അല്ല. ഗള്ഫ്, അറബ്, രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്ന നീക്കം മാത്രമാണെന്നും സൗദി അറേബ്യ പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
ഈ കരാറിലൂടെ തങ്ങള് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈനിക സഖ്യത്തിനോ മത കൂട്ടായ്മയ്ക്കോ വിഭാഗീയ സംഘങ്ങള്ക്കോ നീക്കമിടുന്നില്ല. തങ്ങള് ഒരു ആണവ, ആയുധപന്തയത്തിനും ഇതിലൂടെ നീക്കം നടത്തുന്നില്ല. അതേസമയം സുസ്ഥിര സ്വയം പ്രതിരോധശേഷി തീര്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടല്ല കരാറെന്ന് തുര്ക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ കമ്യൂണിക്കേഷന് മേധാവി ബര്ഹാനെതിന് ദുറാന് എക്സില് കുറിച്ചു. തുര്ക്കിയുടെയും സൗദി അറേബ്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും കൂട്ടായ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.
മേഖലയില് ഒരു സംഘര്ഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് കരാറെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്. ഓരോ രാജ്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് സുരക്ഷയെ സ്വന്തം നിലയില് ഗൗരവമായി കാണുന്നതെന്നും ഇതില് നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുടെ വിശുദ്ധ നഗരത്തില് വച്ച് ഒപ്പ് വച്ച ഈ കരാറിന് പ്രാധാന്യമേറെയുണ്ടെന്ന് പശ്ചിമേഷ്യന്കാര്യ വിദഗ്ദ്ധനും മുന് നയതന്ത്രജ്ഞനുമായ തല്മീസ് അഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇത് വളരെ നിര്ണായകമായ ഒരു കരാറാണ്. ഇത് മെക്കയില് വച്ച് ഒപ്പ് വച്ചു എന്നത് ഇതിന് തീര്ച്ചയായും ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രതീകാത്മക മൂല്യം നല്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു ഇസ്ലാമിക സൈനിക കരാര് അടുത്തിടെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സഖ്യത്തില് കൂടുതല് അംഗങ്ങള് ഭാവിയില് ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇത് നാറ്റോ മാതൃകയിലുള്ള കരാറാണോ അല്ലയോ എന്നതല്ല വിഷയം മറിച്ച് ഇതിന് ബഹൂദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് എന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോള് ഈ കരാറിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കാള് ഇതിന്റെ പ്രതീകാത്മക മൂല്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ആര്ക്കും അറിയില്ല.
കരാറിനെ നാറ്റോയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രതിരോധ കൂട്ടായ്മ എന്നത് തന്നെയാണ്. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സഹകരണം എങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു, നിലവിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് പോകുമോ എന്നതൊക്കെയാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.
പാകിസ്ഥാന് മേഖലയില് മേല്ക്കൈ നേടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കരാര്. അമേരിക്കയ്ക്കും ഇറാനും ഇടയിലുള്ള മധ്യസ്ഥനായി പാകിസ്ഥാന് ഉയര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. പുത്തന് കരാര് അണിയറ ചര്ച്ചകള്ക്ക് പാകിസ്ഥാന് ഏറെ സഹായകമാകും.
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും ഒരു പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാറില് ഒപ്പു വച്ചിരുന്നു. ഇതില് ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം മറ്റേ രാജ്യത്തിന് ഏതിരെയുള്ളതായും കരുതുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കുവൈറ്റിനും പാകിസ്ഥാനുമായി പ്രതിരോധ കരാറും സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസങ്ങളും പരിശീലനവുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവര് പാകിസ്ഥാനുമായി കൂടുതല് വിശാല സഹകരണം കാംക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്.
നിലവിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന് ഒരു ഔദ്യോഗിക രൂപം നല്കല് മാത്രമാണ് കരാറെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ വാദം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതില് നിന്ന് നിലവില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രത്യാഘാതങ്ങള്ക്കും സാധ്യതയില്ലെന്നും അവര് പറയുന്നു.
എങ്കിലും തുര്ക്കിയുമായുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ സഹകരണം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാസ്ഥ്യം കെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സൗദി അറേബ്യയുമായി പലവിധ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. സൗദി അറേബ്യ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ശില്പ്പി ആയി മാറുമ്പോള് പുറത്ത് നിന്നുള്ള ശക്തികള് അവരുട ആകാശത്തേക്ക് കടക്കാന് മടിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ മുന് നയതന്ത്രജ്ഞന് സികുരൂര് റഹ്മാന് പറയുന്നു.
എങ്കിലും പാകിസ്ഥാന് ഇതെങ്ങനെ നയതന്ത്രപരമായി മാറ്റിയെടുക്കും എന്നതാണ് തുടരുന്ന ആശങ്ക. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ബാധിച്ചേക്കുമോ എന്നതും ആശങ്കയാണ്.
ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധങ്ങള് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് ഏറെ അനിവാര്യമാണ്. ഒപ്പം തന്ത്രപരമായും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഊര്ജ്ജാവശ്യങ്ങളില് വൈവിധ്യവത്ക്കരണം നടത്തിയെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഊര്ജ്ജ ഇറക്കുമതികളായ എണ്ണയ്ക്കും വാതകത്തിനും ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. 89 ലക്ഷം മുതല് 91 ലക്ഷം വരെ ഇന്ത്യന് ജനത വസിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിലാണ്.
ഉഭയകക്ഷി തലത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങളുമായി പ്രതിരോധ-സമുദ്ര സഹകരണവും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്ത്രപരമായി യുഎഇയുമായി പ്രതിരോധ പങ്കാളി്ത ചട്ടക്കൂടുമുണ്ട്.
ഇറാന് സംഘര്ഷം മേഖലയില് നിര്ണായ മാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വേളയില് ഇന്ത്യ ഇനിയും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് നാം കൂടുതല് നിര്ണായക നടപടികള് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്വാധീനമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒമാനും യുഎഇയുമായി. എന്നാല് ഗള്ഫ് മേഖലയില് പാകിസ്ഥാന്റെ സ്വാധീനം വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്നതില് നാം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും റഹ്മാന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.