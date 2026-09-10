ബ്രിക്സും സ്വയംഭരണത്തിന്റെ വിലയും
ബൃഹത്തായ സാമ്പത്തിക സ്വയംഭരണത്തിന്റെ ചെലവ് ആര് വഹിക്കുമെന്ന ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഉന്നയിക്കും.
Published : September 10, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 4:59 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിനും പതിമൂന്നിനും ന്യൂഡല്ഹിയില് നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് യോഗത്തില് വന്സാമ്പത്തിക സ്വയംഭരണമെന്ന ആശയത്തിന്റെ ചെലവ് ആര് വഹിക്കുമെന്ന ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തും. സാമ്പത്തിക ബദലുകള് തേടുമ്പോള് വിഭവങ്ങളും നഷ്ടങ്ങള് സഹിക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ടാകണം.
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പണം വാങ്ങുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലെ നിബന്ധനയാണ് ഏത് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഒപ്പം പൊതുബജറ്റിന് എത്രമാത്രം ഇത് അനുഗുണമാകുമെന്നതും നിര്ണായകമാണ്.
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സ്വയംഭരണം എന്നത് ഇത്തരം നിബന്ധനകള്ക്ക് രൂപം നല്കാനുള്ള കഴിവിനെ ഭാഗികമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ റിയോ പ്രഖ്യാപനം ഈ ദിശയിലുള്ള ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു. ബ്രിക്സ് ബഹുമുഖ ഉറപ്പുകള് അടിസ്ഥാന സൗകര്യംസുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവയില് നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂഡവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതികള്. ആദ്യഘട്ടത്തില് ബാങ്ക് അംഗങ്ങള്ക്കാണ് സഹായം ലഭ്യമാകുക. അധിക മൂലധന സംഭാവനകളില്ലാതെ തന്നെ ഇത് ലഭ്യമാകും.
ഇതിന്റെ പുരോഗതി ഇക്കുറി ഉച്ചകോടിയില് അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് നേതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിര്ദ്ദേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ വിശദീകരിക്കും. നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധാരണയിലെത്തിയാല് ഉറപ്പുകള് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും.
പദ്ധതികള്ക്ക് വായ്പ നല്കാന് ദാതാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം മെച്ചപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളും ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.
വായ്പ നല്കുന്നവര്ക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തവും ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകള് പ്രകാരം വെല്ലുവിളികളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അടിയന്തരമായി തന്നെ ധനസഹായം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും പൊതു ഉറപ്പുകള് അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം മുതല് തന്നെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പുതുതായി മൂലധനം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
ഈ ഉറപ്പുകള് പ്രകാരം ആരുടെയൊക്കെ വിഭവങ്ങള്ക്ക് അവകാവാദമുന്നയിക്കാം?
എന്ഡിബിയുടെ നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില് പ്രാഥമിക പദ്ധതികള്ക്ക് തുടക്കമിട്ടാല് നഷ്ടമുണ്ടാകുകയാണെങ്കില് മറ്റ് വികസന പദ്ധതികള്ക്ക് വിഭവ ദൗര്ലഭ്യം അനുഭവപ്പെടാം.
ഫീസും പരിരക്ഷാ പരിധികളും സഹായകം
എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളികള് ഏറ്റെടുക്കാനാകുമെന്നത് ഓരോ അംഗരാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. എന്ത് വികസന നേട്ടങ്ങളാണ് ഇതിനെ നീതീകരിക്കുക എന്നതും സ്വയം നിശ്ചയിക്കണം.
എന്ഡിബി സ്വകാര്യ ധനത്തിന് വലിയ പങ്ക് നല്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷ ദില്മ റൂസഫ് നടത്തിയ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തില് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ മൂലധനം സമാഹരിക്കുക എന്നത് തന്ത്രപരമായ ഒരു ആവശ്യകതയായി ഏറ്റെടുക്കാനും അവര് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഉറപ്പുകള് വിശാലമാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും അവര് വിശദീകരിച്ചു. ഒപ്പം വെല്ലുവിളികള് നേരിടാനുള്ള മാര്ഗങ്ങളും. ഒപ്പം ശക്തമായ പണ സമാഹരണവും വിലയിടലും. സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിന് നിക്ഷേപം കൂടുതല് ആകര്ഷകമാക്കുമ്പോള് പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളില് നന്ന് എന്ത് നേട്ടമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രിക്സ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വികസിത ബാങ്കുകള്ക്ക് പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളേയുള്ളൂ. എന്നാല് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള് നിര്ണായകവും. ഉറപ്പുകളിലൂടെ സമ്പത്തിനെ ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ പദ്ധതിക്കായി വിനിയോഗിക്കാനാകും. അല്ലെങ്കില് പദ്ധതികള്ക്ക് കാലതാമസം നേരിട്ടേക്കാം.
പൊതുസംഭാവനകള് പൊതുനന്മയ്ക്ക്
വായ്പദാതാവ് നഷ്ടത്തില് നിന്ന് സുരക്ഷിതനാകുമ്പോള് വായ്പ എടുക്കുന്നയാള്ക്ക് എന്ത് സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഉള്ളത്. ഒരു പദ്ധതിക്കായി സര്ക്കാര് സഹായം തേടുമ്പോള് ഗുണമേന്മയിലും താങ്ങാനാകുന്ന ബാധ്യതയിലും എന്ത് പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഉള്ളത്.
ഒരു വൈദ്യുതി പദ്ധതി ഉദാഹരണമായി എടുത്താല്
കുറഞ്ഞ ചെലവും ദീര്ഘകാല തിരിച്ചടവും ആകാം ഉറപ്പ് നല്കുന്നത്. ഇത്തരം നേട്ടങ്ങള് കുറഞ്ഞ ചെലവില് പിന്നാക്ക മേഖലകളില് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാന് സഹായിക്കും. ഒപ്പം നിക്ഷേപം കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകുമോ എന്നത് പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയും നിയന്ത്രണവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും.
സ്വകാര്യ പണം ആകര്ഷിക്കുമ്പോള് കുടുംബങ്ങള്ക്ക് താങ്ങാനാകുന്ന രീതിയില് വൈദ്യുതി കിട്ടുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പദ്ധതിയുടെ നിബന്ധനകളിലും ഫലങ്ങളിലും കൂടുതല് പരിശോധനകള് ആവശ്യമാണ്.
പദ്ധതി തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രധാനം
വാണിജ്യപരമായി ആകര്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതികള്ക്ക് നിര്ണായകമായ സാമൂഹ്യ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. മറ്റ് അവശ്യ നിക്ഷേപങ്ങളായ വരുമാനക്കുറവുള്ള ജില്ലകളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക സംരക്ഷണം പോലുള്ളവയില് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപര്ക്ക് പരിമിതമായ വരുമാനം മാത്രമാകും തിരിച്ചടവിനായി ലഭിക്കുക. ബ്രിക്സ് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിന് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കുകയാണെങ്കില് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങള് എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് കൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സ്വന്തം വികസനത്തിന് മുന്ഗണന നല്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഇത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്ക്ക് കൂടിയുള്ള അവസരമുണ്ടാകണം. എന്ഡിബിയുടെ ഓഹരിപങ്കാളിയും വായ്പയെടുക്കുന്നവരുമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില് നേരിട്ട് താത്പര്യമുണ്ട്. ഇതേ പ്രസംഗത്തില് തന്നെ റൂസഫ് അഞ്ച് വര്ഷത്തേക്ക് 25000 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും പരാമര്ശിച്ചിരുന്നു. രൂപയിലുള്ള കടമെടുപ്പും കടം കൊടുപ്പും നാണ്യ വിനിമയത്തിലെ പോരായ്മകള് കുറയ്ക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് രൂപയിലുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതികളില്.
വായ്പ എടുക്കുന്നവര്ക്ക് നാണ്യശോഷണം മൂലം ഡോളറിലുള്ള കടത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന സേവന ചെലവുകള് കുറയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള് സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള കൂടുതല് അവസരങ്ങള് നല്കുന്നു.
ഇത്തരം നേട്ടങ്ങള് പക്ഷേ ശ്രദ്ധയോടെ വിനിയോഗിക്കണം. എന്ഡിബിക്ക് അതിന്റേതായ അംഗത്വവും തീരുമാനമെടുക്കല് സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രാഥമിക പദ്ധതികള് ബാങ്ക് അംഗങ്ങള്ക്ക് മാത്രമായി റിയോ ഉറപ്പില് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിക്സ് അംഗത്വം സ്വഭാവികമായും യോഗ്യതയ്ക്കുള്ള മാനദണ്ഡമല്ലാതാകുന്നു. വിശ്വസനീയമായ പദ്ധതികള് തയറാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനാകുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്കും സഹായം നേടാനാകും.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനുള്ള പിന്തുണയും വായ്പ നേടാനുള്ള ചര്ച്ചകളുടെ ഭാഗമാകുന്നു. എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികളാണ് തരണം ചെയ്യാനായതെന്ന് ഇന്ത്യ ചോദ്യമുയര്ത്തും. ഇതിന്റെ മറുപടിയില് വായ്പ തിരിച്ചടവിനുള്ള വെല്ലുവിളികള് വെളിവാകും.
വ്യക്തമായ പരിധികൾ സർക്കാരുകൾക്ക് അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
എൻഡിബിയുടെ ഭരണനിർവ്വഹണത്തിലൂടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ മാനദണ്ഡത്തിനായി ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയുടെ പിന്തുണയും തേടണം. ധനസഹായം താങ്ങാനാകുന്നതാണോ എന്നും പദ്ധതികൾ താങ്ങാനാവുന്ന സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ടാകണം.
സ്വകാര്യ പണമായി സമാഹരിക്കുന്നത് വികസന മൂല്യം സ്വന്തമായി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിക്ഷേപകർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അപകടസാധ്യതകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിലനിർത്തണം,
പൊതുജന പിന്തുണയ്ക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ബ്രിക്സിന്റെ അവകാശവാദവുമായി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അതിന്റെ അംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണനകളിൽ സ്വാധീനം നൽകുന്നു.
ആ സ്വാധീനം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് അവർ നിർമ്മിച്ച ബദലിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
വികസന ധനസഹായത്തിന് പിന്നിലെ വിലപേശലുകളുടെ വ്യക്തമായ കണക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഉച്ചകോടിക്ക് ഒരു പ്രധാന സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ സ്വയംഭരണത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിന് ആരാണ് പണം നൽകുന്നത്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തുല്യമായ വ്യക്തമായ കണക്ക് ആവശ്യമാണ്.
ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ സര്വകലാശാലയിലെ പശ്ചിമേഷ്യന് പഠന കേന്ദ്രം പ്രൊഫസറാണ് ലേഖിക.