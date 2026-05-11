പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് എന്തിന്? വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില നിർദേശങ്ങള് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. ഡോളറിൽ വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാനും അനാവശ്യ ഉപഭോഗം ഒഴിവാക്കാനുമായിരുന്നു അഭ്യർഥന.
Published : May 11, 2026 at 5:44 PM IST
രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില നിർദേശങ്ങള് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. ഡോളറിൽ വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാനും അനാവശ്യ ഉപഭോഗം ഒഴിവാക്കാനുമായിരുന്നു അഭ്യർഥന.
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ കറൻ്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി സമ്മർദ്ദത്തിലാകുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെയും ഗണ്യമായ ഡോളർ ഒഴുക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളുടെയും അമിത ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായാണ് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത്.
ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, വിതരണ തടസങ്ങൾ, ഉയർന്ന ഇറക്കുമതി ചെലവുകൾ എന്നിവ കാരണം വരും മാസങ്ങളിൽ ചില വസ്തുക്കളുടെ വില ഉയരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സാധ്യമായ പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ സജ്ജമാക്കാനും കുടുംബങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവരുടെ ചെലവുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ സന്ദേശമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്?
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം, ആഗോള ഊർജ്ജ അസ്ഥിരത, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ചെലവഴിക്കൽ, ഉപഭോഗ ശീലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് 2026 മെയ് 10 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
സെക്കന്തരാബാദിൽ ഒരു പൊതുപരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനും, മെട്രോ പോലുള്ള പൊതുഗതാഗതം സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനും, സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും, ഒരു വർഷത്തേക്ക് അനാവശ്യ വിദേശ യാത്ര ഒഴിവാക്കാനും അഭ്യർഥിക്കുകയായിരുന്നു.
വിദേശനാണ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ഇറക്കുമതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണ വാങ്ങലുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാനും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. കൊവിഡ്-19 മഹാമാരി മുതലുള്ള ആഗോള സംഘർഷങ്ങളും തടസങ്ങളും വിതരണ ശൃംഖലകളെ തളർത്തുകയും രാജ്യത്തുടനീളം വില ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആഗോള എണ്ണവില ഉയരുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലെ സാമ്പത്തിക ആശങ്കകൾ
എണ്ണവിലയും നിലവിലുള്ള പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും ഇന്ത്യയുടെ ബാഹ്യ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിനെ കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും നീതി ആയോഗിൻ്റെ മുൻ വൈസ് ചെയർമാനുമായ രാജീവ് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കറൻ്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി കൂടുതൽ വർധിച്ചാൽ രൂപയുടെ മൂല്യം കൂടുതൽ ദുർബലമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നതിനാൽ, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രധാനമാണെന്ന് രാജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു. "ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് നിക്ഷേപത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും രൂപയുടെ ദുർബലത നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും," സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അത്തരം നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവശ്യ ഇറക്കുമതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എന്നാൽ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തെല്ലാം ആളുകൾ അതിനായി ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ധന വില വർധന അനിവാര്യമാണോ?
ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ വരും മാസങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായി തുടരുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിനടുത്ത് തുടരുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള തിങ്ക് ടാങ്ക് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് റിസർച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (ജിടിആർഐ) അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാരലിന് 58.72 ഡോളറിൽ നിന്ന് 126.4 ഡോളർ വരെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ കുത്തനെയുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് 2026 മെയ് 9 വരെ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ ബാരലിന് 100 മുതൽ 101 ഡോളർ വരെ വ്യാപാരം നടത്തി. ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണികളിലെ ചാഞ്ചാട്ടം എടുത്തുകാണിക്കുന്ന 2020 ഏപ്രിലിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 20 ഡോളറിൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആവശ്യങ്ങളുടെ 90 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത്തരം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഗുരുതരമായ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നു. ഉയർന്ന ക്രൂഡ് വിലകൾ പണപ്പെരുപ്പം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യാപാര കമ്മി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ ധനകാര്യത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനും ഗാർഹിക ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. വിലകളിലെ സമ്മർദ്ദം ഇതിനകം തന്നെ ദൃശ്യമാണെന്നും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച വരും മാസങ്ങളിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ച ജിടിആർഐ സ്ഥാപകൻ അജയ് ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇതിനകം തന്നെ വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായി മാറിയിരിക്കുന്നതിനാൽ സർക്കാർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരമൊരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് പ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും ജെഎൻയു പ്രൊഫസറുമായ അരുൺ കുമാർ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇന്ത്യയുടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ വാങ്ങലുകൾ കുറഞ്ഞുവെന്നും, രാജ്യം ഇതുവരെ നിലവിലുള്ള കരുതൽ ശേഖരത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വരും മാസങ്ങളിൽ ഇന്ധന കരുതൽ ശേഖരം സമ്മർദ്ദത്തിലാകാമെന്നും, ഇന്ത്യ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനായാൽ അതിൻ്റെ ആഘാതം സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലുടനീളം അനുഭവപ്പെടുമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വിലകൂടിയ എണ്ണ ഇറക്കുമതി പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഒന്നിലധികം മേഖലകളിൽ ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പെട്രോൾ വില ഉയർത്തിയാലും ഡീസൽ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും കുമാർ സർക്കാരിനെ ഉപദേശിച്ചു. ഡീസൽ വില വർദ്ധനവ് വളരെ വലിയ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡീസൽ ഉപഭോഗം കൃഷി, ഗതാഗതം, ചരക്ക് നീക്കം എന്നിവയിൽ വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഡീസൽ വിലയിലെ ഏതൊരു വർധനവും ഒടുവിൽ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയെ ബാധിക്കുകയും സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ മേൽ അധിക ഭാരം വരുത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ചീഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യനും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനുമായ പ്രണബ് സെൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നിർദ്ദേശിച്ച നടപടികൾ പ്രധാനമായും വിദേശനാണ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം നിലവിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർച്ചയായ ഉയർന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വരും മാസങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നതിനാൽ, നിയന്ത്രണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: പ്രളയത്തെയും ഉഷ്ണതരംഗത്തെയും നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജം, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദുരന്ത നിവാരണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അമിത് ഷാ