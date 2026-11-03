ഇന്ത്യയുമായി വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സുരക്ഷ പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങള്ക്ക് അടിവരയിട്ട് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിന്റെ വിയറ്റ്നാം സന്ദര്ശനം
ഡോവല് വിയറ്റ്നാമിന്റെ പൊതുസുരക്ഷാമന്ത്രി കൂടിയായ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
Published : November 3, 2026 at 5:51 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: വിയറ്റ്നാം സന്ദര്ശന വേളയില് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല് ചരിത്ര സ്മാരകമായ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രം ക്വാന് സു പഗോഡയിലെത്തിത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീര്ഘകാല സാംസ്കാരിക ബന്ധത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനമായിരുന്നു. രണ്ടായിരം വര്ഷമായി നീണ്ട് കിടക്കുന്ന ബുദ്ധ പൈതൃകത്തിന്റെ നേര്സാക്ഷ്യം.
Also Read: കോടതികളില് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഹര്ജികളില് കുറവ് വരുത്താന് മധ്യസ്ഥതയും അനുനയങ്ങളും പോംവഴി
എന്നാല് പ്രതീകാത്മകതയ്ക്കപ്പുറം ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ സന്ദര്ശനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സുരക്ഷാ ബന്ധത്തിന് കൂടി നാന്ദിയായി. ഇറാനിലെയും യുക്രെയ്നിലെയും സംഘര്ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അസ്വസ്ഥതകള്ക്കിടെ ഇത് വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാണ്. സുരക്ഷയടക്കമുള്ള മേഖലകളില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്ഥ് സിങിന്റെ വിയറ്റ്നാം സന്ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് കേവലം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സന്ദര്ശന വേളയില് ഡോവല് വിയറ്റ്നാം പൊതുസുരക്ഷാ മന്ത്രിയും സീനിയര് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറല് ലോങ് ടാം ക്വാങുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സുരക്ഷാ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ചകള് നടത്തിയ ഇരുവരും സൈബര് സുരക്ഷ, ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടം, ഹൈടെക് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്രാജ്യാന്തര കുറ്റകൃത്യങ്ങള്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്, ഓണ്ലൈന് അഴിമതികള് തുടങ്ങി നിലവിലുള്ള മേഖലകളില് സഹകരണം ആഴത്തിലുള്ളതാക്കാനും ധാരണയായി.
മേഖലയിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വികസനം സംബന്ധിച്ചും ചര്ച്ച നടന്നുവെന്നും വിയറ്റ്നാമിലെ ഇന്ത്യന് നയതന്ത്ര കാര്യാലയം എക്സില് കുറിച്ചു.
സന്ദര്ശന വേളയില് അദ്ദേഹം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ദേശീയ പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ജനറല് ഫാന് വാന് ഗിയാഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും പ്രതിരോധ സഹകരണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ധാരണയാകുകയും ചെയ്തു.
മെയില് വിയറ്റ്നാം പ്രസിഡന്റ് ടോ ലാം ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡോവലിന്റെ സന്ദര്ശനം. സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ലാമിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശന വേളയില് ധാരണ ആയിരുന്നു. വിശാലമായ സുരക്ഷാ, കടല് സഹകരണം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചും ചര്ച്ചകള് നടന്നു. വിയറ്റ്നാമിലെ പൊതുസുരക്ഷാ മന്ത്രാലയവും ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗണ്സില് സെക്രട്ടറിയേറ്റും തമ്മില് ഇന്ത്യാ വിയറ്റ്നാം സുരക്ഷാ ചര്ച്ചകള് ശക്തമാക്കാനും ധാരണയായി.
Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval hôm nay đã tới thăm Chùa Quán Sứ, một ngôi chùa có bề dày lịch sử tại Hà Nội. Cố vấn An ninh Quốc gia đã được đón tiếp bởi Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự và Trụ trì Chùa Quán Sứ, và Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo là cây cầu văn minh kết nối nhân dân 🇮🇳 và 🇻🇳. ~~~ NSA Ajit Doval visited the historic Quan Su Pagoda, today, in Hanoi. He was received by Most Venerable Thich Thanh Nhieu, Standing Vice President and the Chief Abbot of the Pagoda, and Most Venerable Thich Duc Thien, Vice President and Secretary General of the National Viet Nam Buddhist Sangha (VBS). Buddhism is the civilisational bridge between the people of 🇮🇳 and 🇻🇳.— India in Vietnam (@AmbHanoi) November 2, 2026
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ സുപ്രധാന സ്തംഭം പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ മേഖലകള് തന്നെയാകുമെന്നാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രതിരോധ സാങ്കേതികതകള് വികസിപ്പിക്കാനും ഇവയുടെ യോജിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിനും ഉത്പാദനത്തിനും ധാരണയായി. കടല് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടു്ട്. ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലില് ചൈനയും വിയറ്റ്നാമും തമ്മില് സംഘര്ഷം വര്ദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇതിനേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. പരാസെല്, സ്പാര്ട്ടിലി ദ്വീപ സമൂഹങ്ങള്ക്ക് മേല് ഇരുരാജ്യങ്ങളും അവകാശവാദമുന്നയിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
വിയറ്റ്നാം മുളനയതന്ത്രമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ജപ്പാനും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി സുരക്ഷ പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ പോലെ സ്വയം അധീശത്വമുള്ള തന്ത്രപരമായ നയം അവര്ക്കില്ല. ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലില് അവര് ചൈനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുകയാണ്. ഇവരുടെ പ്രസിഡന്റാകട്ടെ ചൈനയ്ക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളാന് തയാറുമല്ല. അതിവേഗം വളര്ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പദ്ഘടനയായ വിയറ്റ്നാം ഒരു കയറ്റുമതി ശക്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തില് ആരോടും പക്ഷം പിടിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന വിദേശനയമാണ് പ്രസിഡന്റിന്റേത്. ആരുമായും സൈനിക സഖ്യത്തിനും പോകേണ്ട. ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയും മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി സഖ്യം വേണ്ടെന്നും ഇവര് നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ സന്ദര്ശനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ ദീര്ഘകാല വിടവ് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. മെയില് പ്രധാനമന്ത്രിയും സന്ദര്ശനം നടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദര്ശനത്തെക്കുറിച്ച് വിയറ്റ്നാമിലെ ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതി ഗുര്ജിത് സിങ് ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു-നിലവിലെ വിയറ്റ്നാം ഭരണകൂടം ഞങ്ങളോട് അനുഭാവ പൂര്ണമായ നിലപാടാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അവരുടെ പരിഷ്ക്കരണവാദിയായ പ്രസിഡന്റ് ഇക്കൊല്ലം ഇവിടെയെത്തിയെന്നും സിങ് കുറിച്ചു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സുരക്ഷാ ബന്ധം പ്രതിരോധമേഖലയിലെ വളര്ച്ചയുടെ ശ്രമങ്ങളാണ്. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യ വിയറ്റ്നാമിന്റെ സഹായം തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കുന്നതിനായി തേടിയിരുന്നു. 2022ല് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ വായ്പകള് അവര്ക്ക് നല്കി. ഒപ്പം 12 അതിവേഗ ബോട്ടുകളും. 2023ല് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഒരു മിസൈല് വിയറ്റ്നാമിന് സമ്മാനിച്ചു. ഇന്ത്യ വിയറ്റ്നാമിന് ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പര് സോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈല് വിതരണം ചെയ്യാമെന്ന ധാരണയില് ഇന്ത്യ ഒപ്പു വച്ചതായി മെയില് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാര് സിങ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതിശക്തമാക്കുന്നതില് ആസിയാന്റെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ അടിവരയിടുന്നതാണ് വിയറ്റ്നാമുമായുള്ള കച്ചവടം. വിയറ്റ്നാമിന് പുറമെ ഫിലിപ്പൈന്സും ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മിസൈലുകള് വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മിസൈല് വാങ്ങാന് ഇന്തോനേഷ്യ ജൂലൈയില് ധാരണ ആയിരുന്നു.
ഇപ്പോഴും ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും ഇടയിലുള്ള വെല്ലുവിളികള് പക്ഷേ നിലനില്ക്കുകയാണ്. വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങള് , സാങ്കേതികപ്രതിരോധ സഹകരണവും വിശാലമായ സാമ്പത്തിക ഇടപെടലും കടല് സഹകരണവും അടക്കമുള്ള സുസ്ഥിര സുരക്ഷാ സഹകരണവുമാണ് കൂടുതല് സുസ്ഥിര സുരക്ഷാ സഹകരണത്തിനുള്ള താത്പര്യങ്ങള് വെളിവാക്കുന്നത്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ചില സമ്മര്ദ്ദങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. വിയറ്റ്നാമില് നിന്ന് ഇന്ത്യ പലതും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇന്ത്യന് ആസിയാന് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറിലുണ്ടായിരുന്ന പല നിബന്ധനകളും ചട്ടങ്ങള് മറികടക്കുന്നതായിരുന്നു. അത് ചൈനീസ് വസ്തുക്കള്ക്ക് ഇന്ത്യന് വിപണയിലെത്താന് അവസരമൊരുക്കി. ഈ പഴുതുകളടയ്ക്കാന് ആസിയാന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറില് പുനപ്പരിശോധന സാധ്യതകള് തേടുകയാണ് ഇപ്പോള് ഇന്ത്യ.
ഇന്ത്യ-വിയറ്റ്നാം ബന്ധം അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തവുമുണ്ട്. ഇത് വളര്ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള് തമ്മില് നല്ല ബന്ധമാണ്. കൂടുതല് സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനുള്ള ഘടകങ്ങള് വേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.