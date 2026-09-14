നേപ്പാള് പ്രളയം, ഇന്ത്യയുടെ ഹിമാലയന് ഭാവിക്കുള്ള പാഠം
നേപ്പാളിലുണ്ടായ പ്രളയ ദുരന്തം ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് 2500 കിലോമീറ്ററോളം നീളുന്ന ഹിമാലന് പര്വത നിരകള് പതിമൂന്ന് സംസ്ഥആനങ്ങളിലൂടെയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലുമായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു.
By Aparna Roy
Published : September 14, 2026 at 3:59 PM IST
നേപ്പാളിലെ സര്വം തകര്ത്തെറിഞ്ഞ പ്രളയം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഹിമാലയന് ദുരന്തമല്ല. ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഏറെ പരിസ്ഥിതി ദുര്ബലമായ ഒരു ഭൂമികയില് നാം നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളും മറ്റ് നിര്മ്മിതികളും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിന്റെ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ്.
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ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും അനന്തരഫലങ്ങള് ഉള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലുമായി 2500 കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഹിമാലന് മലനിരകള് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത്. അഞ്ച് കോടിയോള ജനത ഈ മേഖലയില് അധിവസിക്കുന്നു. ഒപ്പം രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന ജലവൈദ്യുതി, വിനോദസഞ്ചാര, ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.
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ഹിമാചല് പ്രദേശിനും ഉത്തരാഖണ്ഡിനും മാത്രമായി 31 ജിഗാവാട്ടിലേറെ ശേഷിയുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് ഉള്ളത്. ഹിമാചല്പ്രദേശിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ എട്ട് ശതമാനവും വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയുടെ സംഭാവനയാണ്. ഈ മേഖലയിലെ മലനിരകളില് നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക വരുമാനം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച സംഭവിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടവും ഏറും.
നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്കൂട്ടി തന്നെ ഈ മേഖല നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നിട്ടുണ്ട്. 2021ല് ചമോലി ദുരന്തത്തില് 200 ജീവനുകളാണ് നഷ്ടമായത്. 13.2 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുണ്ടായിരുന്ന ഋഷി ഗംഗ പദ്ധതി പൂര്ണമായും തകര്ക്കപ്പെട്ടു. 520 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള തപോവന് വിഷ്ണുഗഡ് പദ്ധതിക്ക് സാരമായ കേടുപാടുകളുമുണ്ടായി.
2023ല് ദക്ഷിണ ലോഹ്നാക് തടാകത്തിലുണ്ടായ ഹിമപാതത്തില് പതിമൂന്ന് പാലങ്ങള് പൂര്ണമായും തകര്ന്നു. 1200 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുണ്ടായിരുന്ന തീസ്ത മൂന്നാം പദ്ധതിയും തകര്ന്നു. ആകെ 18,555 കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ ദുരന്തം സിക്കിമിന് സമ്മാനിച്ചത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാര്ഷിക ബജറ്റിനെക്കാള് വളരെ വലുതായിരുന്നു. 2023ലെ മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ഹിമാചല്പ്രദേശിന് പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് ഈ പുത്തന് സമവാക്യത്തെ കൂടുതല് സങ്കീര്ണമാക്കുന്നത്. 1990നും 2020നുമിടയില് ഹിന്ദുകുഷ് ഹിമാലയന് മേഖലയില് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഹിമഇടങ്ങള് ഇല്ലാതായി. രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം മഞ്ഞുരുകല് നിരക്ക് ഇരട്ടിയായി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് കെട്ടിപ്പടുത്ത മേഖലകളിലെ ശക്തമായ മഴയും മഞ്ഞുരുകലും ഹിമതടാകങ്ങളുടെ വ്യാപനവും, സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത ചെരിവുകളുമെല്ലാം മാറിയ പരിസ്ഥിതി വെല്ലുവിളികളായി.
അന്പത് മുതല് നൂറ് വര്ഷം വരെ നിലനില്ക്കുമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പണിതതാണ് മേഖലയിലെ മിക്ക പദ്ധതികളും. ചരിത്രത്തിലെ മഴ കണക്കുകളും വെള്ളപ്പൊക്ക, ജല രേഖകളും മറ്റും കണക്കിലെടുത്ത് ഭാവി വെല്ലുവിളികള് നേരിടും വിധമായിരുന്നു ഇതിന്റെ നിര്മ്മിതികള്. എന്നാല് യഥാര്ത്ഥത്തില് നാളേക്ക് നിര്മ്മിക്കുന്നവ ഇന്നലത്തെ കാലാവസ്ഥ നോക്കി വേണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോള് കാര്യങ്ങള്.
അടുത്തിടെ നേപ്പാളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ കൂടുതല് മുനയുള്ളതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഹിമാലയത്തില് വികസനം തുടരണമോ എന്നതല്ല ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുയരുന്ന ചോദ്യം മറിച്ച് മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യനിര്മ്മാണ തീരുമാനങ്ങള് മാറ്റിയാല് അടുത്ത ദുരന്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്.
കേവലം ജാഗ്രതാനിര്ദ്ദേശത്തെക്കാള് നേരത്തെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള് ആവശ്യം
ഹിമാലയന് ദുരന്തങ്ങള് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന് 902 ഹിമ തടാകങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. ഒപ്പം പത്ത് ഹെക്ടറിലേറെ വലിപ്പമുള്ള ജലാശയങ്ങളെയും. 150 കോടി രൂപ ചെലവില് ദേശീയ ഹിമതടാക പൊട്ടിത്തെറി വെല്ലുവിളി നേരിടല് പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാല് ഹിമാലയന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് കാലേ കൂട്ടി ഇത്തരം ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് നല്കാനുള്ള സംവിധാനമാണിത്.
2023ലെ ദക്ഷിണ ലഹ്നോക് ഹിമസ്ഫോടനം ദുരന്തം മുന്കൂട്ടി കണ്ട് വേണ്ട നടപടികള് കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നതിന്റെ ഉത്തരമോദാഹരണമായിരുന്നു. ഈ തടാകം അപകടകാരിയാണെന്ന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് ഇതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടാവകുകയോ നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. തത്ഫലമായാണ് തീസ്ത താഴ്വര മുഴുവന് തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടത്.
ദുരന്തത്തെ തുടര്ന്ന് കേന്ദ്ര ജകമ്മീഷന് 47 അണക്കെട്ടുകള് ഇത്തരത്തില് ഹിമസ്ഫോടനത്തിന് ഇരയാകാന് ഇടയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. 2024ല് 31 എണ്ണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഉയര്ന്ന വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്ന ഹിമാലയന് മേഖലയില് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങള് കാലേക്കൂട്ടി തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ട നടപടികള് കൈക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രളയം ഉണ്ടായാല് വെള്ളം ഏത് വഴിയാണ് ഒഴുകി വരാന് സാധ്യത എന്നതടക്കമുള്ള പഠനങ്ങള് നടക്കണം. ഏതൊക്കെ ജനവാസ മേഖലകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിര്മ്മിതികളുമാണ് ഇതിന്റെ ആഘാതം ഏല്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തിരിച്ചറിയാണം.
ഈ ആഘാത ഭൂപടങ്ങള് ജില്ലാ-സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അധികൃതര് പരിശോധിച്ച് ആഘാതം തടയാനുള്ള നടപടികള്ക്ക് മുന്കൈ എടുക്കണം. പാതകള് അടയ്ക്കല്, ഒഴിപ്പിക്കല്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കല്, അവശ്യ സേവനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസീജ്യേഴ്സ് കൈക്കൊള്ളണം.
ഉയര്ന്ന മേഖലകളിലെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്ക്ക് സെന്സറുകളും ബാക്ക് അപ് പവറും ബഹുതല ആശയവിനിമയ ഇടങ്ങളും ഒരുക്കിയാല് മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത നഷടമാകാതെ സൂക്ഷിക്കാം.
നിര്മ്മാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പരാജയച്ചെലവ് കൂടി കണക്കാക്കണം
വന് തുകകള് ചെലവിട്ടാണ് രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇവയുടെ പരാജയ ചെലവുകള് നാം കക്കാക്കുന്നതേയില്ല. ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ പ്രതിവര്ഷം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നഷ്ടം 3200 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറാണെന്ന് സിഡിആര്ഐ കണക്കാക്കുന്നു. അതേസമയം സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ രൂപരേഖകള്ക്കായി പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നിക്ഷേപം നീക്കി വച്ചാല് ഇത് വഴി ഏഴ് മുതല് പന്ത്രണ്ട് മടങ്ങ് വരെ ഒഴിവാക്കാനാകുന്ന നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് സുപ്രധാന ഹിമാലന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിര്മ്മിതികളില് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന വെല്ലുവിളികളും ഈട് ചെലവും സുസ്ഥിര ചെലവ് നേട്ടങ്ങളും നിക്ഷേപ ചെലവും ഡിപിആറില് തന്നെ പരിശോധിക്കണം. പാതകള്, പാങ്ങള്, തുരങ്കങ്ങള്, ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികള്, കടത്ത് ഇടനാഴികള് എന്നിവയെല്ലാം അവയുടെ നിലനില്പ്പ് കാലത്ത് പുനര്നിര്മ്മിക്കുകയും കൃത്യസമയത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തുകയും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. സിഡിആര്ഐയുടെ നിലവിലുള്ള സുസ്ഥിര ചെലവ് നേട്ട പരിശോധന രീതി സംയോജിത ചട്ടക്കൂടിനുള്ള അവസരം നല്കുന്നുണ്ട്.
ഈ വിലയിരുത്തലുകള് തീര്ച്ചയായു പുരോഗമനപരമാകണം. അല്ലാതെ ചരിത്രാതീതമാകരുത്. 2070 വരെയോ 2080വരെയോ നിലനില്ക്കേണ്ട ഒരു നിര്മ്മിതി ഉണ്ടാക്കുമ്പോള് മഴ തീവ്രത, പ്രളയ അതീജീവനം, ഹിമപാതം നേരിടല്, അവശിഷ്ടങ്ങള് ഒഴുകിയെത്തല്, ചെരിവ് അസ്ഥിരത എന്നിവ പരിഗണിക്കണം. കേവലം അന്പതോ നൂറോ വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നല്ല പരിശോധിക്കേണ്ടത്
കുറഞ്ഞ ചെലവില് ഒരു പദ്ധതി നിര്മ്മിക്കാന് എളുപ്പമാണ്. എന്നാല് അത് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ സുസ്ഥിരത ഓരോ നിക്ഷേപത്തിലും ഉറപ്പാക്കണം. അല്ലാതെ പുനര്നിര്മ്മാണ ചെലവല്ല വിലയിരുത്തേണ്ടത്.
ഹിമാലയത്തിന് മേല് കൂടുതല് ഭാരങ്ങള് അടിച്ചേല്പ്പിക്കരുത്
കാലാവസ്ഥ സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് മാത്രമല്ല ശക്തമാക്കേണ്ടത്. എവിടെ നിര്മ്മിതി പാടില്ല എന്നതും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരമപ്രധാനമാണ്. 2025ല് ഉത്തരാഖണ്ഡില് ആറ് കോടിയിലേറെ സഞ്ചാരികളും തീര്ത്ഥാടകരുമെത്തി. ഹിമാലചലില് 2024ല് എത്തിയ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം 1.81 കോടി ആയിരുന്നു.
പാതകള്, ഹോട്ടലുകള്, പാര്ക്കിങ് സൗകര്യങ്ങള്, തീര്ത്ഥാടന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് വാണിജ്യ നിര്മ്മിതികള് എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഒഴുക്കിന് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇടുങ്ങിയ താഴ്വരകളിലും ചുരുങ്ങിയ പര്വത നഗരങ്ങളിലും ഭൂമിയ്ക്ക് ദൗര്ലഭ്യമുണ്ട്. ഇത് ഒഴിപ്പിക്കല് പാതകളും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഹിമാലയന് മേഖലയിലെ വിനോദസഞ്ചാരവളര്ച്ച ശേഷിക്ക് അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് നീതി ആയോഗ് തന്നെ നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിനാൽ ഇന്ത്യ നിയമപരമായ ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണത്തിലും വികസന നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രണത്തിലും (DCRs) മൾട്ടി-ഹാസാർഡ് റിസ്ക് സോണേഷൻ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കണം. ജില്ലാ, നഗര വികസന പദ്ധതികൾ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത, വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശങ്ങൾ, അവശിഷ്ട പ്രവാഹ ചാനലുകൾ, സാധ്യതയുള്ള GLOF വെള്ളപ്പൊക്ക മേഖലകൾ എന്നിവ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഗതാഗത ഇടനാഴികൾ, നിർണായക സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ഉൾക്കൊള്ളണം.
ഈ മാപ്പുകൾ എന്ത് നിർമ്മിക്കാമെന്നും എത്ര തീവ്രതയിലാണെന്നും നിർണ്ണയിക്കണം: വളരെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ പുതിയ വികസനം നിരോധിക്കുക, ഇടത്തരം അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സാന്ദ്രത നിയന്ത്രിക്കുക, സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വളർച്ച നയിക്കുക.
കാരിയിംഗ്-കപ്പാസിറ്റി വിലയിരുത്തലുകളിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ ശേഷിയും ഉൾപ്പെടുത്തണം - ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് എത്ര വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്നതല്ല, മറിച്ച് ഒരു റോഡ്, പാലം അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയ ശൃംഖല പരാജയപ്പെട്ടാൽ എത്ര പേരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റാൻ കഴിയും.
സ്ഥാപനപരമായ വാസ്തുവിദ്യ ഭാഗികമായി നിലവിലുണ്ട്. NDMA യുടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ മാനേജ്മെന്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിലെ അപകടസാധ്യത മേഖലയും വികസന നിയന്ത്രണവും നൽകുന്നു, അതേസമയം വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശ മേഖല വളരെക്കാലമായി ഇന്ത്യയുടെ ദുരന്ത-അപകടസാധ്യതാ ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഭാഗമാണ്.
മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ, കെട്ടിട അനുമതികൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ അംഗീകാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ വിലയിരുത്തലുകൾ നിയമപരമായി ബാധകമാക്കുക എന്നതാണ് വിട്ടുപോയ ഘട്ടം. അപകടസാധ്യത തിരിച്ചറിയുന്ന, എന്നാൽ നിർമ്മാണം എവിടെയോ എങ്ങനെയോ നടക്കുന്നു എന്നതിൽ മാറ്റം വരുത്താത്ത ഒരു അപകട ഭൂപടം വിവരമാണ്, അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കലല്ല.
ഇന്ത്യ ഹിമാലയത്തിൽ നിർമ്മാണം തുടരും. അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. എന്നാൽ നേപ്പാൾ വെള്ളപ്പൊക്കം നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്കായി നിർമ്മാണച്ചെലവ് അടിവരയിടുന്നു. നേരത്തെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സമയം വാങ്ങണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപം ഭാവിയിലെ അപകടസാധ്യതകൾക്ക് വില നൽകണം, വികസന നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വികസനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും ഇടയിലല്ല. ഇന്നലത്തെ അപകടസാധ്യതകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നാളത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വികസനത്തിനും ഇടയിലാണ്.
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