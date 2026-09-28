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ആകെത്തകര്‍ത്ത പ്രളയദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് ഒരുമാസം പിന്നിടുമ്പോഴും നേപ്പാള്‍ കാലാവസ്ഥ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനും നീതിക്കുമായി കേഴുന്നു

ലാങ്താങ് ലിറുങ് കൊടുമുടിക്ക് സമീപം ഹിമാനി വിസ്‌ഫോടനം സൃഷ്‌ടിച്ച മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ കാണാതായ 5600 പേരെ കുറിച്ച് ഇനിയും യാതൊരു വിവരവും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

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Excavators work during recovery efforts at the site of the destroyed Gyirong Port border crossing in Gyirong County, in China’s western Tibet region on September 5, 2026 (AFP)
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By Surendra Phuyal

Published : September 28, 2026 at 10:29 AM IST

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കാഠ്‌മണ്ഡു: ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ഹിമാനിയും പാറകളും പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ വന്‍ മിന്നല്‍ പ്രളയം സര്‍വം മുടിച്ച് ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും ഇരകള്‍ക്ക് യാതൊരു സഹായവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ലാങ്താങ് ലിറുങ് കൊടുമുടിയിലാണ് ഹിമാനി വിസ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായത്.

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ദുരന്തമുണ്ടാക്കിയ നഷ്‌ടം കണക്കാക്കി വരുന്നതേയുള്ളൂ. തെരച്ചിലും തുടരുകയാണ്. അതേസമയം ദുരന്ത തകര്‍ത്ത ഇടങ്ങള്‍ പുനഃസൃഷ്‌ടിക്കാനും ദുരന്തത്തില്‍ നിന്ന് കരകയറാനും 10000 കോടി നേപ്പാള്‍ രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. അതായത് രാജ്യത്തിന്‍റെ വാര്‍ഷിക മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ പത്ത് ശതമാനം. 200 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ സഹായം നേപ്പാള്‍ ഇതിനകം ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ ലോസ് ആന്‍ഡ് ഡാമേജ് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5700ഓളം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. 1451 പേര്‍ മരിച്ചു. എണ്ണയും വാതകവും കല്‍ക്കരിപ്പുകയുമെല്ലാം സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്‍റെ ഫലമായി മഞ്ഞുരുകിയാണ് ഇത്തരമൊരു മിന്നല്‍ പ്രളയം ഉണ്ടായതെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകരുടെ അനുമാനം. മഞ്ഞ് വന്‍തോതില്‍ ഉരുകിയതോടെ ഹിമാനി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കനത്ത പ്രളയം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു.

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കൃത്യമായി യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടും എന്ത് കൊണ്ട് നേപ്പാളിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാനാകാതെ പോയി എന്നത് വ്യക്തമല്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മാനേജ്മെന്‍റ് ഡിവിഷന്‍ ജോയിന്‍റ് സെക്രട്ടറിയും മേധാവിയും ആയ മഹേശ്വര്‍ ധകാല്‍ പറയുന്നു. തുര്‍ക്കിയില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളാമെന്ന് നേപ്പാള്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഫണ്ടിന് ഇതിനകം തന്നെ 176 ആവശ്യക്കാര്‍ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായ നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളതാണിത്. 200 കോടിയിലേറെ അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ സഹായമാണ് ഇവര്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശരിക്കും ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ നാണ്യനിധി ലജ്ജിപ്പിക്കും വിധം കുറവാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്‍റോണിയോ ഗുട്ടെറെസ് പറയുന്നു. കാലാവസ്ഥ സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ അവരുടെ പ്രതിബദ്ധത കാട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്‍ദേശിച്ചു. കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങള്‍ക്ക് സഹായമാക്കാനുള്ള കരുതല്‍ ധനത്തില്‍ മൂന്ന് മടങ്ങ് വര്‍ദ്ധന വരുത്തണം. നഷ്‌ടത്തിനും കേടുപാടുകള്‍ക്കുമുള്ള സഹായത്തിനായി അധിക വിഭവ സമാഹരണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നേപ്പാളിന് 200 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ ലഭ്യമായാല്‍ പോലും ഇത് ഇവിടുത്തെ പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന് തീര്‍ത്തും അപര്യാപ്‌തമാണെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങള്‍ക്കും വിവിധ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള പണം കുറവാണെന്നാണ് ധക്കലിന്‍റെ അഭിപ്രായം. 2015ലെ പാരിസ് കരാര്‍ ആഗോള താപനം 1.5 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ താഴെ ആക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. നേപ്പാളിന് അത് കൊണ്ട് തന്നെ 1750 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ സഹായം ലഭ്യമാകും. അഡാപ്റ്റേഷന്‍ ഫണ്ട്, ആഗോള കാലാവസ്ഥ ഫണ്ട്, ആഗോള പരിസ്ഥിതി സൗകര്യം എന്നിവയില്‍ നിന്നാണ് ഈ തുക ലഭ്യമാകുക.

ഓഗസറ്റ് 26ന് ശേഷം നേപ്പാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പതിവുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഘടനകളില്‍ നിന്നും വ്യക്തികളില്‍ നിന്നുമുള്ള സഹായങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനാണിത്. ഒരുമാസത്തിനിടെ 900 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നേപ്പാളിനും മറ്റ് കാലാവസ്ഥ ദുരന്തബാധിത രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും നഷ്‌ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് ശബ്‌ദം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥ നഷ്‌ട ഫണ്ടില്‍ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങള്‍ ഉടനടി നല്‍കാനുള്ള നടപടികളുണ്ടാകണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധനായ ഉത്തം ബാബു ശ്രേഷ്‌ഠ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനം കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക്. നിലവില്‍ മാത്സര്യമുള്ള ഫണ്ടിങ് പരിസ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. നഷ്‌ട-കേടുപാട് ഫണ്ടിന് കാലാവസ്ഥ സ്വാധീനത്തിന്‍റെയോ കടുത്ത കാലാവസ്ഥ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി എന്നതിന്‍റെയോ വിശ്വാസയോഗ്യമായ തെളിവുകളുണ്ടാകണം. നേച്വര്‍ മാസികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വലിയ ദുരന്തങ്ങളുടെ നാശനഷ്‌ടം കണക്കാക്കി നഷ്‌ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. സഹായം നല്‍കാന്‍ വൈകിയാല്‍ ഇത് വീണ്ടും മാനുഷിക സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടത്തിന് കാരണമാകുകയും രാജ്യങ്ങളെ ഉയര്‍ന്ന പലിശയ്ക്ക് കടമെടുക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യും.

രാജ്യത്തിന്‍റെ പകുതിയോളം വരുന്ന വനമേഖലയെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍ ഏവര്‍ക്കും ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഒപ്പം ഹരിത ഊര്‍ജ്ജത്തെയും വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോസ് ഡാമേജ് ഫണ്ടിന്‍റെ അപര്യാപ്‌തതയെയും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഒരു ദരിദ്ര രാഷ്‌ട്രത്തിന്‍റെ മുഴുവന്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തില്‍ നശിക്കുമ്പോള്‍ ചെറിയ ഗ്രാന്‍റുകളോ വലിയ വായ്‌പകളോ അല്ല പരിഹാരമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാലാവസ്ഥ ഫണ്ടുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മെല്ലെ പോക്കും ദുരന്തബാധിതരായ രാജ്യങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ വേണ്ടി വരുന്നതും ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഒരു വീട് കത്തുമ്പോള്‍ അന്‍പത് ഫോമുകള്‍ പൂരിപ്പിക്കാന്‍ നമ്മള്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത്. പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് കാലാവസ്ഥ നീതിയെന്നത് കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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