ശര്ക്കരയും ഈന്തപ്പഴവും മധുര രഹിത വിഭവങ്ങളും പ്രമേഹ രോഗികള്ക്ക് സുരക്ഷിതമോ?
വെളുത്ത നിറമുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അത്രയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല ശര്ക്കര. എങ്കിലും ഇതില് കൂടുതലും പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉയര്ത്തും. ജയശ്രീ എസ് എസ് എഴുതുന്നു.
Published : November 2, 2026 at 2:09 PM IST
അടുത്തിടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയ ഒരാള് ഒരു പെട്ടി മധുരവുമായാണ് വന്നത്. ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതുമായി വന്നത്. അവ പഞ്ചസാര രഹിതമായിരുന്നു. താന് ഇത് ദിവസം മൂന്നാല് എണ്ണം കഴിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Also Read: യുഎഇയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; ഈ സാധനങ്ങൾ കൈയിലുണ്ടോ? കനത്ത പിഴയും നാടുകടത്തലും ഉറപ്പ്
ഞങ്ങളിരുവരും ചേര്ന്ന് പഞ്ചസാര രഹിതം എന്ന എഴുത്തും വായിച്ചത്. എന്നാല് ഇതിലെ ഓരോ കക്ഷണത്തിലെയും കാര്ബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് അളവ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതലായിരുന്നു. അതേസമയം ആ പെട്ടിയിലെ മധുര കക്ഷണങ്ങള് ഏറെ ചെറുതും. അതേ ഈ പെട്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, മധുരമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചിരിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാന് ഓരോ ഉത്സവകാലത്തെയും കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത്. ശര്ക്കരയോ ഈന്തപ്പഴമോ പഞ്ചസാര രഹിതമോ ആയ മധുരപലഹാരങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞ് വില്ക്കുന്നവയുടെ യാഥാര്ത്ഥ്യമെന്താണ്?
ശര്ക്കര പഞ്ചസാര തന്നെ
തൂവെള്ള നിറമുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അത്രയും ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത വസ്തുവാണ് ശര്ക്കര. ഇതില് ചില ധാതുക്കളുമുണ്ട്. അതാണ് യഥാര്ത്ഥ വ്യത്യാസം. അത് കൊണ്ടാണ് മിക്ക കുടുംബങ്ങളും ശര്ക്കരയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല് ശര്ക്കാര ഒരിക്കലും പ്രമേഹ സൗഹൃദമല്ല. ഇതില് പഞ്ചസാരയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഇത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. പരമ്പരാഗതമാണെന്ന് കരുതി ശരീരം ഇതിന് യാതൊരു ആനുകൂല്യവും നല്കുന്നില്ല.
തേനിന്റെ കാര്യം എന്താണ്?
ശര്ക്കരയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ഇളവുകള് ഇന്ത്യന് കുടുംബങ്ങളില് തേനിനും ഉണ്ട്. ഇത് പ്രകൃതിയില് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് കൊണ്ട് എന്റെ ചായയില് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം തേന് ചേര്ക്കുന്നു. ഇതില് ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയില് ഉള്ളതിനെക്കാള് ഗ്ലൈസെമിക് സൂചകങ്ങള് കുറവാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നേരിയ മധുരമേ നല്കുന്നുള്ളൂ. ഒപ്പം കുറച്ച് ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും.ഒരു ടേബിള് സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയില് പതിനേഴ് ഗ്രാം കാര്ബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് മറ്റേതൊരു മധുര വസ്തുക്കളെയും പോലെ തന്നെ ഉയര്ത്തും. പഞ്ചസാരയില് നിന്ന് തേനിലേക്കുള്ള മാറ്റം കേവലം ഒരു പേര് മാറ്റം മാത്രമാണ്. ഫലത്തില് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല.
ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ കാര്യം കൂടുതല് രസകരം
ഈന്തപ്പഴത്തിന്റേത് വ്യത്യസ്തമായ കഥയാണ്. ഇവയില് നാരുകളുണ്ട്. ആന്റി ഓക്സിന്റുകളുണ്ട്, ചില സൂക്ഷ്മ പോഷണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതൊന്നും വെള്ള പഞ്ചസാരയില് ഇല്ല. പഞ്ചസാരയെക്കാള് ഇത് പോഷക സമ്പുഷ്ടമാണ്. എന്നാല് ഇവയിലും സ്വഭാവികമായ പഞ്ചസാരയുണ്ട്. ലഡുവിലോ ബര്ഫികളിലോ ഇത് ചേര്ക്കുമ്പോള് കാര്ബോ ഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു. പരമ്പരാഗത മധുരത്തേക്കാള് നല്ലത് ഒരു നട്ടോ ഡേറ്റോ ഉള്ള ഒരു ലഡുവാണ്. എന്നാല് ഇതിലെ കാര്ബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് കണക്കിലെടുക്കണം. നട്ടുകള് നാരുകള്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇവയ്ക്ക് പക്ഷേ ഈന്തപ്പഴത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ നീക്കം ചെയ്യാനാകില്ല.
എവിടെയാണ് 'പഞ്ചസാര രഹിതം' ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത്?
എനിക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്. മധുരപലഹാരങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നവര് എപ്പോഴും മധുരത്തിനായി സ്റ്റെവിയ, സുക്രാലോസ്, മല്ട്ടിനോള് പോലുള്ള മധുര മദ്യങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് അമിതമായി മധുരമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. എന്നാല് പഞ്ചസാരം രഹിതം എന്നത് കുറഞ്ഞ കാര്ബോ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്നോ കലോറിയെന്നോ അര്ത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഒരു പഞ്ചസാര രഹിത കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പുള്ള പേടയുടെ കാര്യമെടുക്കാം. പഞ്ചസാരയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ കശുവണ്ടി അപ്പോഴും കാര്ബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് നല്കുന്നു. ഇതിലെ കൊഴുപ്പ് മധുര കലോറിയുടെ സാന്ദ്രത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പഞ്ചസാര രഹിത പാലുപയോഗിച്ച് തയാറാക്കുന്ന മധുര പലഹാരങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പാല് കട്ടിയാകുന്നതോടെ കാര്ബോഹൈഡ്രേറ്റ് വര്ദ്ധിക്കുന്നു. മല്ട്ടിടോള് ചിലരില് സ്വയം രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. കൂടുതല് കഴിച്ചാല് മത്ത് പിടിക്കാനും വയര് കേടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കൊണ്ടാണ് കേവലം പഞ്ചസാര രഹിതം, പ്രമേഹ സൗഹൃദം തുടങ്ങിയ എന്ന ലേബലുകള്ക്കപ്പുറം പോഷക ലേബലിന് പ്രാധാന്യമേറുന്നത്.
നവംബര് പ്രമേഹ ബോധവത്ക്കരണ മാസമാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മധുരപലഹാരമില്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകില്ല. മധുരപ്പെട്ടികള് എല്ലാവീടുകളിലുമെത്തുന്നു. അതിഥികളെ നമ്മള് മധുരം നിറച്ച പാത്രങ്ങളുമായി വരവേല്ക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത മധുര പലഹാരങ്ങളാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെയെല്ലാം കേന്ദ്രബിന്ദു. പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നില്ല. അല്പ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാല് മതിയാകും. ആ മനുഷ്യന് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കാണാന് മധുരപെട്ടികളുമായി എത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോഴദ്ദേഹം പക്ഷേ പിന്നിലെ എഴുത്തും വായിക്കും.
നിങ്ങള് എല്ലാ മധുരവും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാല് ഇവ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തില് ഉള്പ്പെടുത്താന് അനുയോജ്യമാണോ എന്നറിയണം. എത്രമാത്രം കഴിക്കുന്നു എന്നതും സുപ്രധാനമാണ്. ഒരു ചെറുകക്ഷണം മധുരവും നിരവധി വലിയ കക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തീന്മേശ നിറയെ ചോറും ബിരിയാണിയും പൂരിയും മധുരപാനീയങ്ങളുമെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോള്. മധുര പലഹാരങ്ങളില് തങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടെന്ന് പല പ്രമേഹരോഗികളുമെന്നോട് പറയാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുതിച്ചുയരുന്നു. അധിക പൂരി, മധുരമുള്ള കാപ്പി, ബിരിയാണി എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇടയ്ക്കിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തില് പോഷകസന്തുലിതമായ ഒരു ചെറുഭാഗം ഉള്പ്പെടുത്തുക. ഗ്ലൂക്കോസ് വ്യത്യസ്തമായി പ്രതികരിക്കുമ്പോള് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര പരിശോധിക്കുക. പരിചിതമില്ലാത്ത മധുരം പരീക്ഷിച്ച ശേഷം.
പ്രമേഹ രോഗികളോട് പറയാനുള്ളത്
- ഉത്സവകാല മധുരങ്ങള് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരോടും ഞാന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം കഴിക്കാം. വെറും വയറ്റില് മധുരം കഴിക്കരുത്. നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ചെറിയൊരു കക്ഷണം മധുരം കഴിക്കുക. അതും വളരെ സാവധാനം.
- നിങ്ങള് പുതിയ ഒരു വിഭവം കഴിക്കുമ്പോള് തീര്ച്ചയായും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കണം, ഓരോരുത്തരിലും ഓരോന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴും ഇത് വ്യത്യസ്തമാകും. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവാണ് ലേബലിലെ കാര്യങ്ങളെക്കാള് വ്യക്തത തരുന്നത്.
- ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ കുറയ്ക്കാനായി ഇന്സുലിനോ മരുന്നുകളോ എടുക്കുന്നവര് നിര്ദ്ദിഷ്ട ഭക്ഷണം കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കുക. ഉത്സവ കാല ഭക്ഷണങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങള് മരുന്ന് മുടക്കരുത്.
- മധുര പലഹാരത്തിലെ ചേരുവകള് കുറഞ്ഞ അളവിലുപയോഗിക്കുക. ചെറിയ പാത്രത്തില് കഴിക്കുക, മധുരത്തിനായി ഇതില് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അളവ്, കാര്ബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചേരുവകളുടെ പട്ടികയും പരിശോധിക്കുക.
- പഞ്ചസാര രഹിതം എന്നതും പഞ്ചസാര ചേര്ത്തിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവ രണ്ടും ഒന്നല്ല. പഞ്ചസാര ചേര്ക്കാത്തവയില് ശര്ക്കര, ഈന്തപ്പഴം, തേന്, പഴസത്തുകള് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം. ഇവയുടെ കാര്ബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും.
- പ്രമേഹ സൗഹൃദം എന്നത് വിപണനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ വൈദ്യ ഉപദേശമല്ല.
ലേഖിക ജയശ്രീ എസ് എസ് ചെന്നൈയിലെ ഡോ. മോഹന്ദാസ് പ്രമേഹവിദഗ്ദ്ധ കേന്ദ്രത്തിലെ സിഡിഇ മാനേജരും പോഷക-പ്രമേഹ വിദഗ്ദ്ധയുമാണ്.
(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള് ലേഖികയുടേത്. ഇതിലെ വസ്തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളല്ല.)