നൂറിൻ്റെ നിറവിൽ എൽ.കെ അദ്വാനി; ബിജെപിയുടെ അമരക്കാരൻ്റെ സംഭാവനകളെ ഓർമിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ബിജെപി മുതിർന്ന നേതാവിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ലേഖനം. എൽ.കെ. അദ്വാനിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വാചാലനായി നരേന്ദ്ര മോദി.
Published : November 8, 2026 at 11:42 AM IST
നവംബർ എട്ടിന് ഇന്ന്, ശ്രീ ലാൽ കൃഷ്ണ അദ്വാനി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നൂറാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ദീപാവലി ആഘോഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനത്തോടൊപ്പം ഒന്നിച്ചു വരുന്നു എന്നത് തികച്ചും ഉചിതമാണ്. ജനസംഘം സ്ഥാപിതമായതിൻ്റെ 75-ാം വർഷവും ഡോ. ശ്യാമ പ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ 125-ാം ജയന്തിയും ആർഎസ്എസ് നൂറാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നതും ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനവും വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പല സുപ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. 1927 നവംബർ എട്ടിന്, ദേവ ദീപാവലി ദിനത്തിലാണ് അദ്വാനി ജനിച്ചത്. 1947ൽ, തൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് സിന്ധിലെ തൻ്റെ പരിചിതമായ ലോകം ഉപേക്ഷിച്ചുപോരേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ വേദന അനുഭവിച്ചു. എന്നാൽ, യാതൊരുവിധ കയ്പ്പും മനസിൽ സൂക്ഷിക്കാതെ, അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കെട്ടിപ്പടുത്തു.
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പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും എല്ലാം ആദ്യം മുതൽ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഈ കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പ്രകടമായിരുന്നു. ജനസംഘത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും പിന്നീട് ബിജെപി കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഗുണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം ബിജെപി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കാലത്താണ്, 1989ൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സീറ്റുകൾ 400ൽ നിന്ന് 200ലേയ്ക്ക് കുത്തനെ കുറഞ്ഞതും 1996ൽ ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറിയതും. തലമുറകളോളം വരുന്ന പ്രവർത്തകരെ വാർത്തെടുത്ത അദ്വാനി, 'രാഷ്ട്രം ആദ്യം' എന്ന തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ശക്തമായ അടിത്തറ പാർട്ടിക്ക് നൽകി.
ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്വാനി ജിയെ എപ്പോഴും വേറിട്ടുനിർത്തിയ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയപരമായ വ്യക്തതയും ബൗദ്ധികമായ മൂർച്ചയുമാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലും എഴുത്തുകളിലും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ജനസംഘം, ബിജെപി പ്രമേയങ്ങൾ ഇന്നും വായിക്കേണ്ടവയാണ്; അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമുഖങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃത്യവും മൂർച്ചയേറിയതുമായിരുന്നു. രണ്ടാമതായി, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം വർഷങ്ങളായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച 'കപട മതേതരത്വത്തെ' അദ്ദേഹം തുറന്നുകാട്ടിയ രീതിയാണ്.
ഏറ്റെടുത്ത ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തവും അദ്വാനി ജി അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും നിറവേറ്റി. ആർഎസ്എസ് പ്രചാരക് എന്ന നിലയിൽ, രാജസ്ഥാനിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ അദ്ദേഹം, അടൽ ജിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.
രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ രണ്ട് അതികായന്മാർ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം പരസ്പരം മത്സരാർത്ഥികളാകാതെ, സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവ്വമാണ്. അദ്വാനി ജിയും അടൽ ജിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു. ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു.
അദ്വാനി ജി ഡൽഹിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, വിഭജനത്തിൻ്റെ ഭീകരതയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. ജനസംഘത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിതനായി പ്രവർത്തിച്ചു. 1967ൽ അദ്വാനി ജി ഡൽഹി മെട്രോപൊളിറ്റൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാനായി. അവിടെ അദ്ദേഹം, പരേതനായ വിജയ് കുമാർ മൽഹോത്ര ജിയുമായി (അദ്ദേഹം ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലറായി) ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു.
1970ൽ അദ്വാനി ജിയുടെ പാർലമെൻ്ററി ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി. ഒരു എംപി എന്ന നിലയിലും പിന്നീട് ഇരുസഭകളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും ഭരണപക്ഷ നിരയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. പാർലമെൻ്ററി ചുമതലകൾക്കിടയിലും ജനങ്ങളെ കാണാനായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലുടനീളം നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു.
1991ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായി ഓർമ്മയുണ്ട്. അദ്വാനി ജി രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു; അതിലൊന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിനഗർ. ഗുജറാത്തുമായി അദ്ദേഹത്തിന് പഴയൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. വിഭജനത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് കച്ചിൽ ആണ് താമസമാക്കിയത്. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭാംഗമായും അദ്വാനി ജി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇതൊരു മടങ്ങിവരവ് പോലെയായിരുന്നു.
ബിജെപി സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന എനിക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും പ്രചാരണ വേളയിലുടനീളം സഹായിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഗാന്ധിനഗറിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പലതവണ പാർലമെൻ്റിലേക്ക് അയച്ചു. ഗാന്ധിനഗറിലെ ഒരു വോട്ടർ എന്ന നിലയിൽ, അദ്വാനി ജിക്ക് വേണ്ടി പലതവണ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചു. തൻ്റെ മണ്ഡലത്തോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച കരുതലും ശ്രദ്ധയും എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്.
അടിയന്തരാവസ്ഥ അദ്വാനി ജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നിർണ്ണായക ഘട്ടമായിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭരണഘടനയെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അനുഭവങ്ങൾ 'എ പ്രിസണേഴ്സ് സ്ക്രാപ്പ്-ബുക്ക്' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിലെ 'എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു എമർജൻസീസ്' എന്ന ഭാഗത്ത്, 1975 ജൂൺ മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളും 1933-ലെ നാസി ജർമ്മനിയിലെ സംഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ സാമ്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
അദ്വാനി ജി തീക്ഷ്ണമായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാത്രമല്ല, മികച്ചൊരു ഭരണാധികാരി കൂടിയായിരുന്നു. 1977ൽ ജനതാ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹം വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റു. ഈ വകുപ്പിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായെന്നത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നവരിൽ ഒരാളായും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
നമ്മുടെ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും വലിയ ആദരവോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട്, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തമായ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമം ലഭിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കി.
അദ്വാനി ജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് സോമനാഥിൽ നിന്ന് അയോധ്യയിലേക്കുള്ള രഥയാത്ര. ഇത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗതിയെത്തന്നെ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ മാറ്റിമറിച്ചു. ഈ യാത്രയുടെ ആശയരൂപീകരണം മുതൽ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. യാത്ര ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സോമനാഥിൽ നേരിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു.
ഒരു രഥയാത്ര എന്നത് വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ്. നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ, തുടർച്ചയായ യാത്രകൾ, ശാരീരികമായ സഹനശക്തി, ക്ഷീണത്തിനിടയിലും ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെല്ലാം അതിന് ആവശ്യമാണ്. അദ്വാനി ജി ഈ സഹനശക്തിയുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു.
ബിഹാറിൽ വച്ച് അദ്വാനി ജി അറസ്റ്റിലായ വേദനാജനകമായ നിമിഷങ്ങളും എൻ്റെ ഓർമയിലുണ്ട്. തുടർന്ന് ഗുജറാത്തിൽ, ചിമൻഭായ് പട്ടേൽ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ ബിജെപി പിൻവലിച്ചു. നമ്മുടെ ആശയധാരയുടെയും രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ല എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകിയത്. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, ഭാരതീയ ജനതയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, അയോധ്യയിൽ പ്രഭു ശ്രീരാമചന്ദ്രനായി ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം പണിതു.
അദ്വാനി ജിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാളിത്യം അതിലൊന്നാണ്. 'നവനിർമ്മാൺ' പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശേഷം, കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ട നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കാൻ, ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനായി (കാര്യകർത്താവ്) അദ്ദേഹം ജുനഗഡിൽ ഒരു മാസം താമസിച്ചിരുന്നു. പൊതുജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധതയും ധാർമ്മികതയും എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. വായനയിൽ അതീവ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.
അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, പത്രങ്ങൾ എത്ര സൂക്ഷ്മമായാണ് അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നതെന്ന്. സിനിമയോടും നാടകത്തോടും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള അദ്ദേഹം, സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവും അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'മൈ കൺട്രി മൈ ലൈഫ്' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം.
സിന്ധി സംസ്കാരവുമായി അദ്വാനി ജി എപ്പോഴും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. ലേയ്ക്ക് സമീപം 'സിന്ധു ദർശൻ പൂജ' ജനകീയമാക്കാൻ അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നു. അദ്വാനി ജിക്കും ജോർജ്ജ് ഫെർണാണ്ടസ് ജിക്കുമൊപ്പം ഞാനും അത്തരമൊരു പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്വാനി ജിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ജീവിതയാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, കമല അദ്വാനി ജിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ അത് പൂർണ്ണമാകില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിലുടനീളം അവർ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കരുത്തും പിന്തുണയും നൽകി.
കറാച്ചിയിൽ വളർന്ന അദ്വാനി ജി, തൻ്റെ ജീവിതം ഇത്തരമൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിക്കാണില്ല. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായി, 2024ൽ ഭാരത സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് 'ഭാരതരത്നം' നൽകി ആദരിച്ചു. നൂറാം വയസിലേക്ക് കടക്കുന്ന അദ്വാനി ജിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കട്ടെയെന്നും മുൻപെന്നപോലെ ഇനിയും അദ്ദേഹം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമായി തുടരട്ടെയെന്നും ഞാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു.
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