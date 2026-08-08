ഇന്ത്യ-ജപ്പാന് പ്രതിരോധ സഹകരണം; എഫ്2 യുദ്ധവിമാനം ഇന്ത്യയില് വിന്യസിക്കാന് ജപ്പാന്
ജപ്പാന്റെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഇന്തോ പസഫിക് തന്ത്രത്തില് ഇന്ത്യയുടെ പങ്കിനെയാണ് നിര്ദ്ദിഷ്ട യുദ്ധവിമാന വിന്യാസ ആലോചന സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : August 8, 2026 at 3:24 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയില് വ്യോമ സ്വയം പ്രതിരോധ സേന(എഎസ്ഡിഎഫ്) എഫ് 2 യുദ്ധവിമാനങ്ങള് വിന്യസിക്കാനുള്ള ജപ്പാന്റെ നീക്കം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തില് നിര്ണായക നാഴികകല്ലാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തല്. സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തിലാകും ജപ്പാന് എഫ് 2 യുദ്ധവിമാനങ്ങള് ആദ്യമായി അയക്കുക എന്നും ജപ്പാന് പ്രതിരോധമന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അസാഹി ഷിമ്പുന് വാര്ത്താ വെബ്സൈറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
Also Read; പാകിസ്ഥാന്,-തുര്ക്കി-സൗദി കരാര് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു?
ചൈനയെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു യുദ്ധ വിമാന വിന്യാസമെന്നാണ് സൂചനയെന്നും വെബ്സൈറ്റിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിഷയം ഈ മാസം പകുതിയോടെ ജപ്പാന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഷിന്ജിരോ കൊയ്സുമി ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുന്ന വേളയില് ചര്ച്ചയാകുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയില് ചൈന യുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യം ആശങ്കാജനകമാം വണ്ണം അനിഷേധ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയില് നിര്ദ്ദിഷ്ട സൈനികാഭ്യാസം ഇരുരജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം പ്രവൃത്തിപഥത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഒപ്പം പ്രതിരോധ വാണിജ്യ സഹരണം കരുത്തുറ്റതാക്കാനും സുസ്ഥിരമായ പ്രാദേശിക അധികാര സന്തുലനത്തിനും ഇത് സഹായകമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മില് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പ്രതിരോധ ബന്ധം ചൈനയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ജപ്പാന്റെ നിര്ദ്ദിഷ്ട എഫ്2 യുദ്ധ വിമാനങ്ങള് വിന്യാസ പദ്ധതയില് ചൈന അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
യുദ്ധാനന്തര പ്രതിസന്ധികള് ഇല്ലാതാക്കാന് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നതായും ആയുധക്കയറ്റുമതി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും സാധാരണ സൈനിശക്തിയാകാന് അവര് ശ്രമിക്കുന്നതായും ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ഗ്ലോബല് ടൈംസിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഷാങ്ഹായി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര് ഇന്റര്നാഷണല് സ്റ്റഡീസിലെ സെന്റര് ഫോര് സൗത്ത് ഏഷ്യന് സ്റ്റഡീസ് മേധാവി ലിയ സൊങ്കി പറയുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജപ്പാന് സാങ്കേതികതകള് ആഗോളതലത്തില് പിടിച്ച് നില്ക്കാനായി നമ്മുടെ സൈനികശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആധിനീകരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പരസ്പര ഉപയുക്തതയെക്കാള് പങ്കാളിത്തം ലക്ഷ്യം. ഓരോ രാജ്യവും മറ്റേതിനെ തങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമായാണ് കാണുന്നതെന്നും ലിയു സൊങ്കി പറയുന്നു.
മാരിടൈം എസ്ഡിഎഫ് മൊഗാമി-ക്ലാസ് ഫ്രിഗേറ്റുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള യുണികോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആന്റിന ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ന്യൂഡൽഹിയും ടോക്കിയോയും വിശാലമായ കരാറിൽ എത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അയയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ മാസം ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകൈച്ചിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശന വേളയിലാണ് ഈ കരാറിലെത്തിയത്.
ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിലും കിഴക്കൻ, ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലുകളിലും ചൈന കൂടുതൽ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന സമയത്ത്, എഫ്-2 യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ആസൂത്രിത വിന്യാസത്തിന് ഗണ്യമായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ, ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റി.
പങ്കാളിത്തം നിരവധി നാഴികക്കല്ലുകളിലൂടെ വികസിച്ചു. 2014 ൽ ഇരുപക്ഷവും തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ഒരു പ്രത്യേക തന്ത്രപരവും ആഗോളവുമായ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. 2020 ൽ ഇരുപക്ഷവും ഏറ്റെടുക്കൽ, ക്രോസ്-സർവീസിംഗ് കരാറിൽ (ACSA) ഒപ്പുവച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും 2+2 വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരുടെ സംഭാഷണവും സ്ഥാപിച്ചു.
2023 ൽ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ജപ്പാനിൽ അവരുടെ ആദ്യ യുദ്ധവിമാന പരിശീലനം നടത്തിയെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് ജാപ്പനീസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിക്കുന്നത് പ്രതീകാത്മകമായും സൈനികമായും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസം, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമത, ജപ്പാനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അകന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത, ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവ പ്രകടമാക്കുന്നു.
ചൈനയുടെ സൈനിക വികാസം, ഉത്തരകൊറിയൻ മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം എന്നിവയെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ നയത്തിൽ നാടകീയമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി.
ടോക്കിയോ കൂടുതൽ മുൻകൈയെടുത്ത സുരക്ഷാ തന്ത്രം സ്വീകരിച്ചു.
റെക്കോർഡ് പ്രതിരോധ ബജറ്റുകൾ, ദീർഘദൂര പ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ ഏറ്റെടുക്കൽ, പുതുക്കിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ തന്ത്രം, പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ്, വിദേശ സൈനിക പങ്കാളിത്തങ്ങളുടെ വിപുലീകരണം എന്നിവയാണ് സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ.
എഫ്-2 യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ആസൂത്രിത ഇന്ത്യ വിന്യാസം ഈ വിശാലമായ പരിവർത്തനത്തിൽ കൃത്യമായി യോജിക്കുന്നു.
ആസാഹി ഷിംബുൺ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശം, വിന്യാസം "ചൈനയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ" ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന വ്യക്തമായ അംഗീകാരമായിരിക്കാം. ജാപ്പനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൈനിക വിന്യാസങ്ങളെ അത്തരം നേരിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ പദങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായി വിവരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ചൈനയെ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇരു രാജ്യങ്ങളും ബീജിംഗിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നു.
പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ (എൽഎസി) സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾ, ടിബറ്റിലെ പിഎൽഎ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ദക്ഷിണേഷ്യയിലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലും ചൈനീസ് സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നിവ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളാണ്.
സെൻകാകു ദ്വീപുകൾക്ക് സമീപം പതിവായി ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം, ഒകിനാവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചൈനീസ് വ്യോമാക്രമണം, തായ്വാനെക്കുറിച്ചുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകൾ, പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക്കിൽ പിഎൽഎ നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ജപ്പാൻ നേരിടുന്നു.
ഇത് തന്ത്രപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക സംയോജനം സൃഷ്ടിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ അവരുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലായി മാറിയ ഒരു സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ ഇന്തോ-പസഫിക് (FOIP) എന്ന ആശയത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന ശില്പികളായി ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
2016 ൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെയുടെ കീഴിൽ ജപ്പാൻ അതിന്റെ സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ ഇന്തോ-പസഫിക് തന്ത്രം ഔദ്യോഗികമായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങള് പാലിച്ച് കൊണ്ടുള്ള കടല് വ്യോമഗതാഗതം, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തോടുള്ള ബഹുമാനം, നിയമവാഴ്ച, സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സമുദ്ര സുരക്ഷ, ഏഷ്യയും ആഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയ്ക്ക് ഈ ആശയം ഊന്നൽ നൽകി.
2019-ൽ കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്തോ-പസഫിക് സമുദ്ര സംരംഭം (IPOI) വഴി ഇന്ത്യ വലിയതോതിൽ പരസ്പര പൂരകമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകടിപ്പിച്ചു. സമുദ്ര സുരക്ഷ, സമുദ്ര പരിസ്ഥിതി, ദുരന്ത സാധ്യത കുറയ്ക്കൽ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സഹകരണം, വ്യാപാര കണക്റ്റിവിറ്റി, ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, വിഭവ പങ്കിടൽ എന്നിവയിൽ IPOI ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
രണ്ട് സംരംഭങ്ങളും മത്സരിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂടുകളേക്കാൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ദി ആസാഹി ഷിംബുൺ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കൊയിസുമി ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിനെ കാണുമ്പോൾ ഉയർന്നുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൃത്രിമബുദ്ധി സജ്ജീകരിച്ച പ്രതിരോധ-ഉദ്ദേശ്യ ഡ്രോണുകളുടെ സംയുക്ത വികസനമാണ്. ഇത് ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വാങ്ങുന്നയാൾ-വിൽക്കുന്നവർ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സംയുക്ത ഗവേഷണ വികസനം സാങ്കേതികവിദ്യ പങ്കിടൽ, വ്യാവസായിക സഹകരണം, വിതരണ ശൃംഖല വൈവിധ്യവൽക്കരണം, പരമ്പരാഗത വിതരണക്കാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കൽ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
സംയുക്ത അഭ്യാസങ്ങളിലൂടെ ജപ്പാൻ-ഇന്ത്യ സൈനിക സഹകരണം പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇരു വ്യോമസേനകളും തന്ത്രപരമായ തലത്തിൽ പ്രയോജനം നേടുമെന്നും ദി ആസാഹി ഷിംബുൺ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തന്ത്രപരമായ കാര്യ വിദഗ്ദ്ധനും ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള സൊസൈറ്റി ഫോർ പോളിസി സ്റ്റഡീസ് തിങ്ക് ടാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടറുമായ സി ഉദയ് ഭാസ്കർ പറഞ്ഞു,
“ഇന്തോ-പസഫിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇരു രാജ്യങ്ങളും ക്വാഡ് സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഈ വർഷം ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി,” ഭാസ്കർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
“സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ ഒരു ഇന്തോ-പസഫിക്കിന് ക്വാഡ് വാചാടോപപരമായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്, പക്ഷേ ഇത് പ്രവർത്തനപരമായ നടപ്പാക്കലിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് അവ്യക്തമായി തുടരുന്നു.”
ചൈന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അത് ഒരു നിശ്ചിത കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ബീജിംഗുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ, വിശാലമായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ, ഭൗമസാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അവർ ഒരു സമർത്ഥമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്." ഭാസ്കർ പറഞ്ഞു.
"ഉദാഹരണത്തിന്, സെപ്റ്റംബർ മധ്യത്തിൽ ന്യൂഡൽഹി ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. അതിനാൽ, ചൈനയെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്താൻ സാധ്യതയില്ല."
അതേസമയം, ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത അഭ്യാസങ്ങൾ ഭാഗികമായി ചൈനയ്ക്ക് സൂചന നൽകുകയും പ്രസക്തമായ സൈനിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗികമായി ഇൻഷ്വറൻസ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഉദയ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഉസാനാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ തിങ്ക് ടാങ്കിന്റെ സ്ഥാപകനും ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ അഭിനവ് പാണ്ഡ്യയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ജപ്പാൻ എഫ്-2 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നത് ഒരു നിർണായക സമയത്താണ്.
"ഇന്ത്യ എല്ലാ വശങ്ങളിലും എതിരാളികളെ നേരിടുന്ന സമയമാണിത്," പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു.
"ഒന്നാമതായി, ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായ പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയുമായും അമേരിക്കക്കാരുമായും മികച്ച സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ, അതായത് ബംഗ്ലാദേശിലും മ്യാൻമറിലും, ചൈനക്കാർ, അമേരിക്കക്കാർ, തുർക്കി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ ശക്തികളും ഒത്തുചേരുന്നു. കൂടാതെ, ബംഗ്ലാദേശ് തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യ പ്രതിരോധത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വിദേശ പങ്കാളികളെയും ആവശ്യമുണ്ട്.”
ജപ്പാൻ വളരെ നിർണായകവും വിലപ്പെട്ടതുമായ ഒരു സുഹൃത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ ചൈനയെ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ.
“രണ്ടാമതായി, ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലും ക്വാഡിലും അമേരിക്കൻ താൽപ്പര്യം കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ സഹകരണം വളരെ നിർണായകമാകുന്നു,” പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു.
“അടുത്തിടെ, അമേരിക്കക്കാർ ചൈനയുമായി ദ്വിരാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായും ക്വാഡ് എന്ന ആശയത്തിലുള്ള അവരുടെ താൽപ്പര്യം കുറഞ്ഞതായും ഞങ്ങൾ കണ്ടു. എന്നാൽ ചൈന ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന എതിരാളിയായി തുടരുന്നു. അതിനാൽ, ഇന്ത്യ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുകയും ചൈനയെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെയും സഖ്യകക്ഷികളെയും കണ്ടെത്തുകയും വേണം.”
അതുപോലെ, ജപ്പാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചൈന “ഒരു അസ്തിത്വ ഭീഷണി പോലെ” പ്രധാന എതിരാളികളിൽ ഒരാളാണെന്നും എന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
“അതിനാൽ, ജപ്പാനും ചൈനീസ് ഭീഷണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ ധാരണയുള്ള ഒരു പങ്കാളിയെ, ഒരു സഖ്യകക്ഷിയെ ആവശ്യമുണ്ട്,” അദ്ദേഹം തുടർന്നു.
“ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ പേജിലായിരിക്കണം. അതിനാൽ, ചൈനീസ് ഭീഷണിയുടെ ഗൗരവം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഒരേ പേജിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ സഹകരണം വളരെ പ്രധാനമായത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിര്ത്തി.