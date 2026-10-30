നെതന്യാഹുവിന് ഭരണം നഷ്ടമാകുമോ? ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കിങ് മേക്കർമാരായി അറബ് പാർട്ടികൾ
അറബ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം ഇസ്രയേലിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്
Published : October 30, 2026 at 11:55 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒക്ടോബർ 27ന് നടന്ന ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ അനിശ്ചിതത്വം. പ്രാഥമിക വോട്ടെണ്ണലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷ സഖ്യം ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പായി ഉയർന്നുവന്നെങ്കിലും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കേവല ഭൂരിപക്ഷം അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല.
അറബ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം ഇസ്രയേലിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യം ഇനി ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചേക്കും.
ഒക്ടോബർ 28ന് പുറത്തുവന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന വൈരുദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുന്നു. ഏകദേശം 92 ശതമാനം വോട്ടുകളും എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, നെതന്യാഹുവിൻ്റെ സഖ്യം 53 സീറ്റുകളും, ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജൂത പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം 48 സീറ്റുകളും, അറബ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടികൾ 19 സീറ്റുകളും നേടുമെന്ന് 'ദി ഗാർഡിയൻ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ 61 സീറ്റുകളിൽ എത്താൻ നെതന്യാഹുവിന് എട്ട് സീറ്റുകൾ കൂടി വേണം. അതേസമയം, അറബ് പാർട്ടികൾ പിന്തുണ നൽകിയാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് 67 സീറ്റുകൾ വരെ നേടാൻ സാധിച്ചേക്കും. 2026 ഒക്ടോബർ 28ന് ടെൽ അവീവിൽ ആദ്യ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ യാഷർ (നേരായ) പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് വേദിയിൽ ഇസ്രയേൽ പതാക വീശിയിരുന്നു.
ഈ കണക്കുകൾ അറബ് പാർട്ടികളെ ചർച്ചകളിൽ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊരു പ്രതിപക്ഷ സർക്കാരിന് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. കാരണം നിരവധി ജൂത പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ അറബ് പാർട്ടികളുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ പ്രചാരണ വേളയിൽ എതിർത്തിരുന്നു. നെതന്യാഹുവും ഇവരുടെ പിന്തുണയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
2015ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഹദാഷ്, ബാലാദ്, റാം, താൽ എന്നീ പാർട്ടികൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം അറബ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. നെതന്യാഹുവിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ സഹായിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് ഈ സഖ്യം സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ സ്വത്വം, പലസ്തീൻ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ തന്നിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ പുലർത്തുന്ന ഈ പാർട്ടികളുമായി ചർച്ച നടത്തണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട സമ്മർദം ഐസൻകോട്ടിന് മേൽ ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ
ഇസ്രയേലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി ലിക്കുഡ് ആണെങ്കിലും തൻ്റെ സർക്കാർ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ തുടരണമെന്ന നെതന്യാഹുവിൻ്റെ അവകാശവാദത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദുർബലപ്പെടുത്തി. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ പാർലമെൻ്ററി ശക്തിയും അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയും സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുള്ള അടിയന്തര വെല്ലുവിളി. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് നെതന്യാഹു.
ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അതൃപ്തിയെ ഒരു സുസ്ഥിര ഭരണസഖ്യമാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾക്ക് മുൻപും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ചെറിയ പാർട്ടികളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്താനും, മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിലനിർത്താനും, എതിരാളികൾക്കിടയിലുള്ള ഭിന്നതകളെ മുതലെടുക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് ഇപ്പോഴും നിർണായകമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഫലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളുടെ പരിമിതികളെയും തുറന്നുകാട്ടുന്നു. പാർലമെൻ്റിൽ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിന്, സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇളവുകൾ, കുടിയേറ്റ നയങ്ങൾ, ബജറ്റ്, ഗാസയുടെ ഭാവി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വീണ്ടും അസ്ഥിരത നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ഐസൻകോട്ടിന് മുന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണം
സൈനിക പശ്ചാത്തലവും രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനായുള്ള ആഹ്വാനവും ഒത്തിണങ്ങിയതോടെ ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് ശക്തനായ വെല്ലുവിളിയായി മാറി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സീറ്റുകൾ ചർച്ചകൾക്കുള്ള അടിത്തറ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ അത് പര്യാപ്തമല്ല. ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ്, റാം എന്നീ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് പാർലമെൻ്ററി പിന്തുണ തേടുക എന്നതാകും അദ്ദേഹമെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ തീരുമാനം. ഇത്തരമൊരു നീക്കം സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സംഖ്യാബലം നൽകിയേക്കാം.
എന്നാൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഭിന്നതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ജൂത വോട്ടർമാരിൽ ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം നേരിടേണ്ടി വരും. വിശാലമായ ഒരു ഐക്യ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു സാധ്യത. ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും നെതന്യാഹുവിന് കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരാൻ അവസരമൊരുങ്ങിയേക്കാം. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഐസൻകോട്ടിന് ഒരു അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികാരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.
സഖ്യരാഷ്ട്രീയവും സുരക്ഷാ നയങ്ങളും
അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന 19 സീറ്റുകൾ പുതിയ പാർലമെൻ്റിൽ അവരെ നിർണായക ശക്തിയാക്കും. ജൂത പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും അറബ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇസ്രയേൽ സഖ്യരാഷ്ട്രീയത്തിന് കഴിയുമോ എന്നത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്. സർക്കാർ മാറുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇറാൻ, ഹിസ്ബുല്ല, ഹമാസ് എന്നിവയോടുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ സമീപനത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ സൈനിക പശ്ചാത്തലവും സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന നയങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിനും ഇസ്രയേൽ പ്രദേശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുമായിരിക്കും മുൻഗണന നൽകുക എന്നാണ്.
2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്, ഗാസയുടെ ഭാവി ഭരണം, സൈനിക നടപടികളും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രധാനമായും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാൻ സാധ്യത. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക നേതാക്കളുമായും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായുമുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ ബന്ധം പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
വിദഗ്ധരുടെ പ്രതികരണം
അന്തിമ ഫലപ്രഖ്യാപനം, പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തുന്ന കൂടിയാലോചനകൾ, തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സഖ്യ ചർച്ചകൾ എന്നിവയാണ് അടുത്ത നിർണായക ഘട്ടങ്ങൾ. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ വിഘടിച്ച രാഷ്ട്രീയത്തെയും തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളോ അറബ് പാർട്ടികളോ ഇല്ലാതെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെയും അടിവരയിടുന്നുവെന്ന് ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള സൊസൈറ്റി ഫോർ പോളിസി സ്റ്റഡീസ് ഡയറക്ടർ സി ഉദയ് ഭാസ്കർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇത് രാജ്യത്ത് അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളിൽ നയപരമായ തുടർച്ചയുണ്ടാകും.
അറബ് മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന സംഘർഷ വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കടുത്ത നിലപാടുകൾ തുടരുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണിത്. ഇറാനോടും പലസ്തീനികളോടും ഏറ്റുമുട്ടൽ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ദുർബലമായ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അനിശ്ചിതത്വം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് നിർണായക ശക്തിയാകാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ജൂത വിഭാഗങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ വിലക്കുകൾ ഇതിന് പരിമിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അറബ് പാർട്ടികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം ഇസ്രയേലിൽ അവരുടെ പദവിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കില്ല. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചർച്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യമോ ആണ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയെന്നും നെതന്യാഹുവിന് ഇപ്പോഴും ഗണ്യമായ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും ഭാസ്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിലവിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ ഏറ്റവും വലിയ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ നെതന്യാഹുവിനെ പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലെ (ജെഎൻയു) സെൻ്റർ ഫോർ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ മുദസ്സിർ ഖമർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നെതന്യാഹു ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ടി വരും.
അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സഖ്യത്തെ ക്ഷണിക്കും. പുതിയ സർക്കാർ വരുന്നത് വരെ നെതന്യാഹു കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അറബ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രപരമായ തോതിൽ വോട്ടർമാർ പങ്കെടുത്തതിനാൽ അറബ് പാർട്ടികൾ മികച്ച നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രയേലിലെ ഒരു പാർട്ടിയും അറബ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പൂർണമായ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ലെന്നും ഖമർ വ്യക്തമാക്കി.
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