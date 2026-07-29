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യുക്രെയ്നെ‌ ആക്രമിക്കുമെന്ന ഇറാന്‍റെ ഭീഷണിക്കു പിന്നിലെന്ത്?

അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കു കപ്പല്‍ നീക്കത്തിന് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് മൂര്‍ച്‌ഛിക്കുകയാണ് ഇറാനും യുക്രെയിനുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം

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An image released by ISU Tulcea, Romanian Inspectorate for Emergency Situations, shows a rescue ship evacuating injured crew members approaching the port in Tulcea, Romania, on July 21 after an LPG tanker ship sailing across the Black Sea toward a Ukrainian port caught fire (AP)
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By Nirmala Ganapathy

Published : July 29, 2026 at 3:22 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇറാനിലേയും യുക്രെയിനിലേയും യുദ്ധങ്ങള്‍ ഏതാണ്ട സമാന്തരമായിത്തന്നെ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് കാസ്‌പിയന്‍ കടലില്‍ ഒരു ഇറാനിയന്‍ വാണിജ്യ കപ്പലിനെ യുക്രേനിയന്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമിച്ചത്. അതോടെ സംഘര്‍ഷം കുടുതല്‍ മേഖലകളിലേക്ക് പടര്‍ന്നു. യുദ്ധ മേഖല കൂടുതല്‍ വിപുലമായി.

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തങ്ങളുടെ നാവികരിലൊരാള്‍ യുക്രേനിയന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും മറ്റൊരാള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഇറാന്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷവും മൂര്‍ഛിച്ചു.

രണ്ട് രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം എന്നതിനപ്പുറം ഇറാന്‍ യുക്രെയിന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കടല്‍ വഴിയുള്ള ഇന്ധന കാര്‍ഷികോല്‍പ്പന്ന ചരക്ക് നീക്കത്തേയും വളത്തിന്‍റെ ഇറക്കുമതിയേയും വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. കരിങ്കടല്‍ വഴി ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലേക്കും ചെങ്കടലിലേക്കുമുള്ള കപ്പല്‍ നീക്കങ്ങള്‍ വഴിയാണ് ആഗോള തലത്തില്‍ത്തന്നെ എണ്ണ, പാചകവാതകം, ധാന്യ നീക്കത്തിന്‍റെ മുക്കാലും നടക്കുന്നത്.

കരിങ്കടല്‍ യുക്രെയിനില്‍ നിന്നുള്ള ധാന്യ കയറ്റുമതിയുടെ പ്രധാന പാതയാണ്. ലോകത്തെ എണ്ണ നീക്കത്തിന്‍റെ അഞ്ചിലൊന്നും നടക്കുന്നത് ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയും. ഈ മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും സംഘര്‍ഷവും തുടര്‍ന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന അനിശ്ചിതത്വവും കപ്പല്‍ഗതാഗതത്തിന്‍റേയും ഇന്‍ഷൂറന്‍സിന്‍റേയും ചെലവുകള്‍ ഉയരാന്‍ ഇടയാക്കും. അതോടെ വിലകള്‍ ഉയരും.ഇത് ആഗോള വാണിജ്യത്തില്‍ത്തന്നെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും.

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ആഗോള എണ്ണ വില ആറ് ശതമാനത്തോളം താഴുകയും ഇറാനുമായി നയതന്ത്ര തലത്തില്‍ സമവായത്തിന് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് അയവ് വരുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇറാന്‍ യുക്രെയിന്‍ സംഘര്‍ഷം മൂര്‍ഛിക്കുന്നത്.

ഇറാന്‍ ഉക്രെയിനിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതെന്തു കൊണ്ട്?

ഇറാനും യുക്രെയ്‌നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങേയറ്റം പിരിമുറുക്കത്തിലാണ്. യുക്രേനിയൻ ആക്രമണത്തെ ടെഹ്‌റാൻ തങ്ങളുടെ വാണിജ്യ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണമായാണ് കാണുന്നത്.

യുക്രെയിനിയന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞരെ വിളിച്ചുവരുത്തി ശക്തമായ താക്കീത് നല്‍കിക്കൊണ്ടാണ് ഇറാൻ ആക്രണണത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്. വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് പകരം ചോദിക്കാതിരിക്കാനാവില്ലെന്നും ആക്രമണം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ ചാർട്ടറുകളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ച്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ആക്രമണം ആക്രമണോല്‍സുകമായ ക്രിമിനല്‍ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്‌മയിൽ ബഗായ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തി യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കൂടുതല്‍ വിപുലീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് കീവിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

മറുപടിയുമായെത്തിയ യുക്രെയ്ൻ തങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടത് റഷ്യന്‍ പടക്കപ്പലും കാസ്‌പിയന്‍ കടലില്‍ ഇറാന്‍റെ സൈനിക സാമഗ്രികളുമായി പോവുകയായിരുന്ന ചരക്ക് കപ്പലും ആണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു.അതേ സമയം റഷ്യയും യുക്രെയിനുമായുള്ള സംഘര്‍ഷത്തില്‍ തങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാനിയന്‍ വിദേശ കാര്യ വൃത്തങ്ങളും അറിയിച്ചു.

റഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ ഡ്രോൺ ആക്രമണം യുക്രെയ്ൻ ശക്തമാക്കിയതിനിടയിലാണ് ഇറാനിയൻ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നത്.റഷ്യയുടെ തുറമുഖ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും കാസ്‌പിയൻ കടലിലെ റഷ്യയുടെ കപ്പലുകളേയുമാണ് യുക്രയ്‌ന്‍ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

റഷ്യയുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളേയും ഇന്ധന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വൻതോതിലുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്‍റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്‌കി നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കരിങ്കടൽ വഴിയുള്ള റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ നോവോറോസിസ്‌കിലെ ഷെഷ്ഖാരിസ് ടെർമിനലില്‍, യുക്രേനിയൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ടാങ്കർ ലോഡിംഗ് നിർത്തിവച്ചു. റോസ്തോവ്-ഓൺ-ഡോണിലെ ഒരു കയറ്റുമതി ടെർമിനലും യുക്രെയ്ൻ ആക്രമിച്ചു. ഇതിനു പുറമേ, വാണിജ്യ കപ്പലുകളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു.

റഷ്യ- യുക്രെയിന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമായ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാന് മാത്രമല്ല ആഘാതമേറ്റത്. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നാവിക വിതരണക്കാരായ ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഡ്രേണ്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് അഞ്ച് നാവികരെയാണ്. റഷ്യയുടേയും യുക്രെയ്‌നിന്‍റേയും ഭാഗത്തു നിന്ന് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടന്ന വ്യത്യസ്‌ത ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായ ആള്‍നാശത്തിനെതിരെ ഇരു രാജ്യങ്ങളേയും ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇറാൻ-റഷ്യ പ്രതിരോധ ബന്ധം

റഷ്യയ്ക്ക് ഡ്രോണുകളും സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇറാൻ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഇറാനും യുക്രെയ്‌നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതിനകം തന്നെ ഉലഞ്ഞിരുന്നു.

റഷ്യയ്ക്ക് മിസൈലുകൾ നൽകുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഇറാൻ നിഷേധിക്കുകയും യുക്രെയ്‌നിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ്രോണുകൾ നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇറാൻ റഷ്യയെ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് സെലെൻസ്‌കി .

ഇറാനും റഷ്യയും രഹസ്യ പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിലാണെന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു. ഇറാനും റഷ്യയും പരസ്‌പരം നിശബ്‌ദമായി സഹായിക്കുകയാണെന്നാണ് അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

ഗൾഫിലെ സിഐഎ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിനായി റഷ്യ ഇറാന് വിവരങ്ങളോ ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയോ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അമേരിക്ക അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മാർച്ചിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലുള്ള യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണമടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് അമേരിക്ക സംശയിക്കുന്നു.

സൗദി അറേബ്യയിലെ യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്‍റെ ഷാഹെദ് ഡ്രോണുകളുടെ പരിഷ്‌കരിച്ച റഷ്യൻ പതിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധ വിശകലന വിദഗ്‌ദ്ധർ കരുതുന്നതായി പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത പാശ്ചാത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

തങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന യുദ്ധം പരസ്‌പരം സഹകരണത്തിന് പലപ്പോഴും തടസ്സമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുക്രെയ്‌നുമായുള്ള പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും കൂടുതൽ അടുക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍.

യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘര്‍ഷത്തിലെ ഇടവേള

വാരാന്ത്യത്തിൽ അമേരിക്ക ആക്രമണം നിർത്തിയതോടെ യുക്രെയ്‌നും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു.

നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം നിർത്തിവച്ചതാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അമേരിക്കന്‍ സ്ഥാനപതി മൈക്ക് വാൾട്ട്സ് ഞായറാഴ്‌ച ഫോക്‌സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

പാട്രിയറ്റ് മിസൈൽ വിരുദ്ധ ഇന്‍റര്‍ സെപ്റ്ററുകളുടെയും മറ്റ് വ്യോമ പ്രതിരോധ യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെയും ശേഖരം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് മാറ്റിവച്ചതായും യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

എന്നാൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തി വച്ചപ്പോഴും ഇറാനുമായി സഖ്യത്തിലുള്ള യെമനിലെ ഹൂത്തികളും സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള ഏറ്റു മുട്ടലുകള്‍ തുടരുകയാണ്. സൗദി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾ, ചെങ്കടലിലെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ, വാണിജ്യ കപ്പൽ പാതകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഹൂത്തികൾ അവകാശപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ യുക്രെയ്‌നും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സംഘർഷം യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ മറ്റൊരു മുന്നണി തുറക്കുമെന്നാണ് ലോകം ഭയക്കുന്നത്.

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UKRAINE DRONE ATTACK
IRAN THREATENS TO STRIKE UKRAINE
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