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ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടെ രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പവും സാമൂഹ്യക്ഷേമവും

ഗാര്‍ഹിക ആഘാതങ്ങള്‍ കുറച്ച് വില സമ്മര്‍ദ്ദ ഉറവിടങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുതകും വിധമുള്ള വിതരണ വിഭാഗം ഇടപെടലുകള്‍ ധന നയത്തിന് അനുപൂരകമായേക്കാം. മുംബൈയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്‍റിലെ സാമ്പത്തികകാര്യവിഭാഗം പ്രൊഫസറായ എം വെങ്കിടേശ്വരലു എഴുതുന്നു.

GEOPOLITICAL TENSIONS CONSUMER PRICE INDEX WHOLESALE PRICE INDEX INFLATION IN INDIA
A vendor sits on her cart, covered with a plastic sheet to protect it from the rain, while waiting for customers to buy Indian tricolor flags ahead of Independence Day in Jammu, India, Tuesday, Aug. 11, 2026 (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2026 at 3:48 PM IST

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ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളും ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിലെ തടസങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മര്‍ദ്ദമേറിയ ഒരു വാണിജ്യകാലമാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാണിജ്യവൃത്തികളും സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചാനിരക്കും സുസ്ഥിരമായി തുടരുമ്പോഴും പണപ്പെരുപ്പ സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം ഈ അധികബാധ്യത തുല്യമായല്ല വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. സാധന-സേവന വില വര്‍ദ്ധന താഴ്‌ന്ന -ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, ഭവനം എന്നിവയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവുകള‍ ഇടം പിടിക്കുന്നുമില്ല. ഇത് വിലക്കയറ്റം സൂക്ഷ്‌മ സാമ്പത്തിക ആശങ്കയല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്നു. മറിച്ച് ഗാര്‍ഹിക സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ അസമത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം കൂടിയാകുന്നു.

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2026ല്‍ ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ആഗോള ഊര്‍ജ വിപണിയില്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. ഇതോടെ ഇന്ധന, ഗതാഗത, ഉത്പാദന ചെലവുകളും വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഈ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തക്കച്ചവട-ഉപഭോക്തൃ വിലയെ വലിയ തോതില്‍ ബാധിച്ചു.

2025ല്‍ സുസ്ഥിരമായി നിലനില്‍ക്കുകയായിരുന്ന മൊത്ത വില സൂചിക 2026 ജനുവരി മുതല്‍ 8.3 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് മെയില്‍ 9.68ശതമാനവും ജൂണില്‍ 9.87ശതമാനവും ആയി ഉയര്‍ന്നു.ഉയര്‍ന്ന ഇന്ധന-വൈദ്യുതി വിലകള്‍ ആണ് ഈ വര്‍ദ്ധനയ്ക്ക് കാരണമായത്. ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയും വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. 2025 നവംബറില്‍ 0.71ശതമാനമായിരുന്ന ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക ജനുവരിയില്‍ 2.74ശതമാനവും ജൂണില്‍ 4.38ശതമാനവും ആയി ഉയര്‍ന്നു.

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മൊത്ത വിലയില്‍ ഉണ്ടായ വര്‍ദ്ധന, ഉത്പാദന ചെലവില്‍ ഉണ്ടായ വര്‍ദ്ധന ഉപഭോക്താകളിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ചേരുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് നല്‍കുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ ഇത് നിലനില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഇത് വാങ്ങല്‍ ശേഷിയെ ബാധിക്കും. ഒപ്പം ഗാര്‍ഹിക ബജറ്റ് താളം തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയുടെ തലക്കെട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം വിലക്കയറ്റത്തിന്‍റെ ആഘാതം വിലയിരുത്താനാകില്ല. കാരണം ഗാര്‍ഹിക ചെലവ് ശൈലി ഓരോ വീട്ടിലെയും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. വിലക്കുറഞ്ഞ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ മുതല്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരവും മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ചരക്കുകളും വരെയായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു. ഇത് ഉത്പാദകര്‍ക്ക് വലിയ തോതില്‍ ഉത്പാദന ചെലവ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു.

GEOPOLITICAL TENSIONS CONSUMER PRICE INDEX WHOLESALE PRICE INDEX INFLATION IN INDIA
Inflation Metrics (ETV Bharat Graphics)

2024ലെ കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് മദ്യേതര പാനീയങ്ങളുടെയും ഭക്ഷണത്തിന്‍റെയും ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക36.75 ശതമാനമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഗാര്‍ഹിക ചെലവില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, ഭവനം തുടങ്ങിയവയില്‍ വലിയ തോതില്‍ ചെലവേറി. ഇത് വരുമാനത്തില്‍ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയിലുള്ളിതിനെക്കാള്‍ വലിയ ബാധ്യത സൃഷ്‌ടിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയുടെ 3.5ശതമാനവും ആോഗ്യ പരിരക്ഷ6.10 ശതമാനവും ആണ്. ഭവനം, മറ്റ് ഉപയോക്തൃ ചെലവുകള്‍ എല്ലാം കൂടി 17.66 ശതമാനമായി. ഇവയെല്ലാം കൂടി സൂചികയുടെ 27.26ശതമാനം വരും.

ഈ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ചില വീടുകളിലെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്താറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ ചെലവ്. ഇത് പലപ്പോഴും അവരുടെ വരുമാനത്തില്‍ വലിയ ബാധ്യതയാകും സൃഷ്‌ടിക്കുക. ഈ ചെലവുകളിലുണ്ടാകുന്ന വര്‍ദ്ധന മൊത്ത ഉപഭോക്തൃ സൂചികയില്‍ യാതൊരു ആനുപാതിക മാറ്റവും സൃഷ്‌ടിക്കാതെ നിര്‍ണായക ചെലവുകളുണ്ടാക്കുന്നു.

ഗാര്‍ഹിക ചെലവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ ഭവനം മറ്റ് ഉപഭോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അതേസമയം വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ ഭക്ഷണം അവശ്യ ചരക്കുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കാറുള്ളത്. വിവിധ സമ്പദ്ഘടനകളില്‍ വിലക്കയറ്റം എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഈ വിശകലനത്തിലൂടെ മനസിലാക്കാനാകും.

GEOPOLITICAL TENSIONS CONSUMER PRICE INDEX WHOLESALE PRICE INDEX INFLATION IN INDIA
Economic Growth Indicators (ETV Bharat Graphics)

വിലക്കയറ്റം മിക്ക വീടുകളെയും അവരുടെ വരുമാനത്തിലും ഉപഭോഗനിലയിലും വ്യത്യസ്‌തമായ സ്വാധീനങ്ങളാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയില്‍ ആളോഹരി ഉപഭോഗ ചെലവുകള്‍ 4122 രൂപ മാത്രമാണ്. നഗര ഇന്ത്യയില്‍ ഇത് 6,996 രൂപയാണ്.

പരിമിതമായ വരുമാനം മാത്രമുള്ള വീടുകളില്‍ അവശ്യ സാധന സേവനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്നത് ബാധിക്കും. ജീവിതച്ചെലവ് കുതിച്ചുയരുകയും തൊഴിലില്ലാത്ത സ്ഥിതിയോ വരുമാനം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ വരുമാനവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വര്‍ദ്ധിക്കുകയും വീടുകളെ കടക്കെണിയിലേക്ക് തള്ളി വിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, ഭവനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ചെലവ് ഇടത്തരം-പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക അന്തരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനേ ഇത് ഉപകരിക്കൂ.വരുമാനം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമീണ വീടുകള്‍ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നേരിടുന്നുണ്ട്.

ഈ വിലക്കയറ്റ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ വ്യവസായ വളര്‍ച്ചയോടൊപ്പം ഉടലെടുത്തതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായിക വളര്‍ച്ചാ സൂചിക 2026 ജനുവരിയില്‍ 5.1ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് ജൂണിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും 7.3ശതമാനമായി. ഉത്പാദനപ്രക്രിയയിലുണ്ടായ വര്‍ദ്ധനയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഒപ്പം സുസ്ഥിര ആഭ്യന്തര ആവശ്യകതയും.

2025 ഒക്‌ടോബര്‍ -ഡിസംബറിലെ എട്ട് ശതമാനം മൊത്ത ആഭ്യന്തര വളര്‍ച്ചാനിരക്കില്‍ നിന്ന് 2026-ജനുവരി-മാര്‍ച്ചില്‍ 7.8ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 2025-26ലെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് 7.9ശതമാനമായി.2025-26ലും വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് സുസ്ഥിരമായ തുടരുമെന്നാണ് സൂചന. എങ്കിലും ഉയര്‍ന്ന ഇന്ധനച്ചെലവും ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളും വിലക്കയറ്റ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും ദുര്‍ബല സ്വകാര്യ നിക്ഷേപവും ഭാവി വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിഘാതമായേക്കാം.

ഉത്പാദനച്ചെലവ് വര്‍ദ്ധനയും വ്യവസായ ഉത്പാദനം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതും ആവശ്യം ഉയരുന്നതും ഉത്പാദന ചെലവ് വര്‍ദ്ധിച്ചാലും ഉത്പാദനം ശക്തമായി തുടരുമെന്ന സൂചനയാണ് നല്‍കുന്നത്. ഉയര്‍ന്ന ഉത്പാദനത്തിലൂടെ മാത്രം ഉയര്‍ന്ന ഗാര്‍ഹിക ചെലവുകളില്‍ എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ല.

ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളം വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസങ്ങളും തുടരുകയാണെങ്കില്‍ ഇത് പണപ്പെരുപ്പത്തെ ബാധിക്കുകയും ധനനയത്തിന് അപ്പുറമുള്ള നടപടികള്‍ ആവശ്യമായി വരികയും ചെയ്യും.

പൊതുവിതരണ സംവിധാനം സര്‍ക്കാര്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിലുള്‍പ്പെടുന്ന അവശ്യ വസ്‌തുക്കളും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണം. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ തുടരുന്നതിനൊപ്പം അവശ്യ സാധനങ്ങളായ ഭക്ഷണം, ഇന്ധനം, ഊര്‍ജം, വളങ്ങ്‍ എന്നിവയ്ക്കും ആവശ്യമായ പിന്തുണ സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പാക്കണം.

വിശാല സാമ്പത്തിക തലത്തില്‍ ഇറക്കുമതി ഉറവിടങ്ങള്‍ വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കണം. ഇറക്കുമതിക്ക് ബദലായി ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ അമിതാശ്രയത്വത്തെയും കടത്ത് ചെലവുകളും മറികടക്കാനാകും.

സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന് ധനനയം ഉപയോഗിക്കാനാകും. എങ്കിലും ഉയര്‍ന്ന പലിശ നിരക്ക് കടച്ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. ഇത് നിക്ഷേപത്തെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. വാണിജ്യോത്പാദനത്തെയും സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയെയും പുറകോട്ടടിക്കും.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിതരണ വിഭാഗത്തിലെ ഇടപെടലുകള്‍ ധനനയത്തിന് അനുപൂപകമായിരിക്കണം. ചെലവ് സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളെയും ഇത് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം ഗാര്‍ഹിക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്‍ ആഘാതമുണ്ടാകാനും പാടില്ല. നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍, ശക്തമായ ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖല, കൃത്യമായ ധനനയം എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പണപ്പെരുപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. അതേസമയം സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയും ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ തടസങ്ങളിലൂടെയുള്ള സാമൂഹ്യ ചെലവുകള്‍ കുറയ്ക്കുകയും വേണം.

(ലേഖനത്തിലെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ ലേഖകന്‍റേതാണ്,ഇടിവി ഭാരതിന്‍റേതല്ല)

TAGGED:

GEOPOLITICAL TENSIONS
CONSUMER PRICE INDEX
WHOLESALE PRICE INDEX
INFLATION IN INDIA
INFLATION AND SOCIAL WELLBEING

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