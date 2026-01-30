ഇന്ത്യയുടെ ഭൂത, വര്ത്തമാന, ഭാവി സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയും വികസിത ഭാരത പ്രതീക്ഷകളും
വികസിത ഭാരതമെന്നാല് 2047ല് കേവലം വികസിത രാജ്യമെന്ന പദവി സ്വന്തമാക്കല് മാത്രമല്ല.സമഗ്ര വളര്ച്ചയും സുസ്ഥിരതയും കാലാവസ്ഥ സ്ഥിരത കൈവരിക്കലുമാണ് സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Published : January 30, 2026 at 5:36 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 5:44 PM IST
പ്രൊഫ.മഹേന്ദ്ര ദേവ്
ഇന്ത്യ ജപ്പാനെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ സമ്പദ്ഘടനയെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ നാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ സമ്പദ്ഘടനയുമാകും. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് നമ്മുടെ ഭൂത, വര്ത്തമാന, ഭാവി സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയെയും വികസിത ഭാരതമെന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകളെയും കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ.
ആഗോള മൊത്ത ആഭ്യന്തരഉത്പാദനത്തിന്റെ 25ശതമാനം പങ്കും ഇന്ത്യയുടേതായിരുന്ന ഒരുകാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. 1700 എഡിയിലായിരുന്നു അത്. ചൈനയുടേത് കേവലം 22ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. അമേരിക്ക, ജപ്പാന്, ജര്മ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ വിഹിതമാകട്ടെ ഒരു ശതമാനം മുതല് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ താഴെയും. എന്നാല് ബ്രിട്ടന്, യൂറോപ്പ്,മറ്റ് രാജ്യങ്ങള് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലുണ്ടായ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം ഇടിയാന് തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം തുടങ്ങിയ 1870 ല് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്ന വിഹിതം 1950ലെത്തിയപ്പോഴേക്കും 4.2ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളില് അധിഷ്ഠിതമായാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്. ഘനവ്യവസായങ്ങളില് ശ്രദ്ധയൂന്നിയ നാം തീവ്രമായ ഉത്പാദനത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നില്ല. അത് പോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും തികച്ചും അവഗണിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടില് നമുക്ക് കേവലം 3.5ശതമാനം മാത്രമാണ് വളര്ച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിക്കാനായത്. 1970കളുടെ രണ്ടാംപകുതിയോടെ മിക്ക പൂര്വ, ദക്ഷിണ പൂര്വ ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങളും ഉദാരവത്ക്കരണ നയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു. എന്നാല് നാം ഇതിന് 1991ല് മാത്രമാണ് തുടക്കമിട്ടത്. സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നാം രണ്ട് അവസരങ്ങളാണ് നഷ്ടമാക്കിയത്.
- ആദ്യ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടില് തൊഴില് അധിഷ്ഠിത തീവ്ര ഉത്പാദന മേഖലകളില് നാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയേ ഇല്ല. ഒപ്പം മാനവിക വികസനത്തിനും മതിയായ പ്രാധാന്യം നല്കിയില്ല.
- രണ്ടാമത് മറ്റ് ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഉദാരവത്ക്കരണ നയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാന് നമ്മള് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് വൈകി.
പരിഷ്ക്കരണാനന്തര കാലത്ത് , അതായത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ - പരിഷ്കരണാനന്തര ഇന്ത്യയില് നമ്മുടെ ശരാശരി വളര്ച്ചാനിരക്ക് ആറ് മുതല് 6.5ശതമാനം വരെയായി.കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി, കോവിഡ് അടക്കമുള്ള ആഘാതങ്ങള് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നെങ്കിലും നമ്മള് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്.
ഇന്ത്യന് സമ്പദ്ഘടന നിലവില് ഉയര്ന്ന വളര്ച്ചാനിരക്കിലും കുറഞ്ഞ നാണ്യപ്പെരുപ്പത്തിലൂടെയുമാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം 2025-26ല് 7.3ശതമാനം മുതല് 7.5ശതമാനം വരെയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതേ കാലയളവില് ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചിക നാണ്യപ്പെരുപ്പം രണ്ട് ശതമാനമാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആഗോള അസ്ഥിരതകള്ക്കിടയിലും വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞ വിദേശ പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന സുസ്ഥിരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്നാണ് ഇതെല്ലാം നല്കുന്ന സൂചന. വാണിജ്യ സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികള്ക്കിടയിലും ആഗോള-അമേരിക്കന് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന വളര്ച്ച പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാളും ഉയര്ന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും നിര്മ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിതനിക്ഷേപവുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. നിര്മ്മിത ചരക്കുകളുടെ ശക്തമായ വ്യാപാരവും ഇറക്കുമതിയുടെ വര്ദ്ധനയും മൂലം ലോകവ്യാപാരസംഘടന വാണിജ്യ മൂല്യ പ്രവചനം 0.9ശതമാനത്തില് നിന്ന് 2.4ശതമാനമായി പുനര് നിര്ണയിച്ചിരുന്നു.
രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിത മേഖലയായി 2026-27ലും മുന്നോട്ടും കൊണ്ടു പോകാന് ധാരാളം ആഭ്യന്തര അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങള് നിലവിലുണ്ട്. കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ചെലവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ക്രമാനുഗതമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഉയര്ന്ന മൂലധന ചെലവിലേക്കുള്ള വ്യക്തവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു മാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്. സംസ്ഥാനങ്ങളും മൂലധനച്ചെലവില് വര്ദ്ധിച്ച ചെലവഴിക്കല് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആദായനികുതി, ചരക്കുസേവന നികുതി തുടങ്ങിയവയുടെ പരിഷ്കാരം സമ്പദ്ഘടനയുടെ ഉപഭോഗം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും. സമാനമായി രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയോളം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വനിതകളിലേക്ക് ഉപാധികളില്ലാതെ എത്തുന്നതും ഉപഭോഗം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ധനനയത്തിലൂടെ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതും റിസര്വ്ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന നിയന്ത്രിത പരിഷ്കാരങ്ങളും അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ഷവും വളര്ച്ച മെച്ചപ്പെടുത്തും.
അമേരിക്കന് തീരുവ ആഘാതത്തിലും അവരുടെ വാണിജ്യനയങ്ങളിലും പൊള്ളിയ ഇന്ത്യ 2026ല് കയറ്റുമതി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ കയറ്റുമതി തന്ത്രങ്ങള് വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കും. കാര്യക്ഷമതയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. കൂടുതല് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറുകളില് ഏര്പ്പെടും. ഉത്പന്നങ്ങളിലും വിപണികളിലും മൂല്യശൃംഖലയിലും വൈവിധ്യവത്ക്കരണം കൊണ്ടു വരുന്നതോടെ തീരുവ മേഖലകളിലും രാജ്യങ്ങളിലും അമിതമായി നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലാതാകുന്നു. ചിട്ടയായ സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറിലൂടെ കൂടുതല് വിപണികള് നമുക്ക് പ്രാപ്യമാകുന്നു. ചുങ്ക തടസങ്ങള് കുറയുന്നു. വാണിജ്യ ചട്ടങ്ങള് കൂടുതല് പ്രവചനാത്മകമാകുന്നു. സംരക്ഷിത പരിസ്ഥിതിയിലും കയറ്റുമതിക്കാര്ക്ക് വിപണി വിഹിതം നേടാനാകുന്നു. നിലവിലെ വരവു ചെലവ് കമ്മിനിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു. മൊത്ത വിദേശ നിക്ഷേപ വരവ് കുറയുകയും പുറത്തേക്കുള്ള ആകെ വിദേശ നിക്ഷേപ ഒഴുക്ക് വര്ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച ആയിരുന്നു 2024-25 വര്ഷവും 2025-26 ആദ്യപകുതിയിലുമുണ്ടായത്. 2026-27ല് വിദേശ നിക്ഷപവും പുറത്തേക്കുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപവും ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് രൂപയുടെ കൈമാറ്റ മൂല്യം കരുത്തുറ്റതാക്കും.
ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിനുള്ള വിശ്വസനീയമായ നിലമൊരുക്കും. അതേസമയം നയരൂപകര്ത്താക്കള് ആഗോള, ആഭ്യന്തര വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടസ്ഥിതി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് തുടരും. 2027 സാമ്പത്തിക വര്ഷം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന വളര്ച്ചാനിരക്ക് 6.5ശതമാനം മുതല് ഏഴ് ശതമാനം വരെയാകാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഉയര്ന്ന ഉപഭോഗവും നിക്ഷേപവുമാണ് ഇതിന് കാരണം. 2026-27ല് നാമമാത്രമായ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവളര്ച്ചാനിരക്ക് ഉയരുകയും നാണ്യപ്പെരുപ്പം നാല് ശതമാനം മുതല് 4.5ശതമാനം വരെയാകാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശതാബ്ദി വര്ഷമായ 2047ല് വികസിത രാജ്യമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ മോഹം. ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണമെങ്കില് നമ്മുടെ വളര്ച്ചനിരക്ക് എഴു മുതല് എട്ട് ശതമാനം വരെയാകണം. നിക്ഷേപനിരക്കാകട്ടെ നിലവിലെ 30-31ശതമാനത്തില് നിന്ന് 34-35 ശതമാനമാകുകയും വേണം. സമ്പാദ്യത്തില് ഉയര്ന്ന നിരക്കുണ്ടായാല് മാത്രമേ നിക്ഷേപനിരക്കിലും വര്ദ്ധനയുണ്ടാകൂ.
നിക്ഷേപനിരക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കില് സ്വകാര്യമേഖലയിലെ നിക്ഷേപം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിര്ണായകമാണ്. മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും കടരഹിതമാണ്. ഒപ്പം അവരുടെ ലാഭം ഇരട്ടിയാകുന്നുമുണ്ട്. അതേസമയം ചില സ്വകാര്യ മേഖലകള് കരുതലോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിലവിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അവര് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെന്റ് ഫോര് മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യന് ഇക്കോണമി( സിഎംഐഇ)യുടെ വിവരങ്ങള് അനുസരിച്ച് 2025-ഏപ്രിലിനും ഡിസംബറിനുമിടയില് കുത്തക നിക്ഷേപം പതിറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കായ 26.6ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആസൂത്രിത നിക്ഷേപത്തിന്റെ 25ശതമാനവും ആന്ധ്രയില് നിന്നാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 13.1ശതമാനം നിക്ഷേപവുമായി ഒഡിഷയുണ്ട്. 12.8ശതമാന നിക്ഷേപവുമായി മഹാരാഷ്ട്രയും പത്ത് ശതമാനം നിക്ഷേപവുമായി തെലങ്കാനയും യഥാക്രമം മൂന്നും നാലും സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
പുത്തന് പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി സര്ക്കാര്
ആദായ നികുതി പരിഷ്കാരം, ചരക്കുസേവന നികുതി പരിഷ്കാരം2.0, വ്യവസായ ചട്ടങ്ങള് പരിഷ്കാരം, തൊഴില് ചട്ടങ്ങള്, ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ നടപടികള്, ഇന്ഷ്വറന്സ് മേഖലയിലെ പൂര്ണ വിദേശ നിക്ഷേപം, ആണവ രംഗത്തേക്കുള്ള സ്വകാര്യമേഖലയുടെ കടന്ന് വരവ്, ബാങ്കിങ് മേഖലയിലടക്കം റിസര്വ് ബാങ്ക് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങള്. സെബിയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങള് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയ്ക്ക് അനുഗുണമാണ്. വിശാലമായ ആനുകൂല്യങ്ങള് നേരത്തെ തന്നെ സര്ക്കാര് ലഭ്യമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് നിക്ഷേപത്തിന് ഇത് അനുകൂല സമയമാണ്. അടുത്തിടൊണ് ഗൂഗിളും ആമസോണും മൈക്രോസോഫ്റ്റുമെല്ലാം ശതകോടികള് വരുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതികള് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതെല്ലാം സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കരുത്തേകും. ഗവേഷണ വികസന മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തേകാന്കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ ഗവേഷണ-വികസന-നൂതന പദ്ധതിയില് നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാങ്കേതിക, നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, ബയോടെക് മേഖലകളില് സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് കൂടുതല് നിക്ഷേപത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു.
2047ലെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കണമെങ്കില് മറ്റ് ചില മേഖലകളില് കൂടി ഊന്നല് നല്കണം. അതിവേഗം വളരുന്ന യുവ തൊഴില് സേന, മാനുഷിക മൂലധന വര്ദ്ധന, അതിവേഗം വളരുന്ന നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, ഗവേഷണ, വികസന ഡിജിറ്റല് സാങ്കേതികത, സമ്പദ്ഘടനയിലെ ഉയര്ന്ന ഉത്പാദന ക്ഷമത എന്നിവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നിര്മ്മിത ബുദ്ധിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ പ്രകടന മെച്ചപ്പെടുത്താനാകും. മറ്റ് വികസിതരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രായമേറിയ ജനതയെക്കാള് ശരാശരി 28 വയസുള്ള രാജ്യത്തെ യുവജനത നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയ്ക്ക് മറ്റൊരു നിര്ണായക ശക്തിയാണ്.
വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന നഗരവത്ക്കരണം നാഗരിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് വിരല് ചൂണ്ടുന്നു. ഇതും വളര്ച്ച മെച്ചപ്പെടുത്തും. വനിതാ ശാക്തീകരണം ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. മറ്റൊരു വളര്ച്ചാ ഘടകം ഘടനാപരമാണ്. കാര്ഷിക വൃത്തിയില് നിന്ന് ഉത്പാദന -സേവന മേഖലകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം. ഒരുപതിറ്റാണ്ടായി രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ നയം കൂടുതല് ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയും തന്ത്രപരവുമായ സ്വഭാവം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയ്ക്ക് ഇന് ഇന്ത്യ, ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ആനുകൂല്യങ്ങള് തുടങ്ങിയവ കാര്യക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഉത്പാദന ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഇന്ത്യയെ ആഗോള മൂല്യ ശൃംഖലയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുകയും.
ഉത്പാദന മേഖലയിലെ വളര്ച്ചയ്ക്കായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആത്മനിര്ഭര് ഭാരതും സ്വദേശിയും ആവശ്യമാണ്. ഇതിലൂടെ നിര്ണായക ചരക്ക് സേവനങ്ങളില് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാന് സാധിക്കുന്നു. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തില് ഉത്പാദനത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം 2047ഓടെ 17ശതമാനത്തില് നിന്ന് 25 ശതമാനമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്ക് ഉയര്ന്ന മുന് പിന് ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഇത് സേവന മേഖലയെയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
മേല്പ്പറഞ്ഞവയിലൂടെയെല്ലാം ഇന്ത്യ വികസിത് ഭാരത് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തും. 2045ഓടെ ഇന്ത്യ ആഗോളതലത്തില് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 25 ശതമാനം പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് ചില കേന്ദ്രങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജ്യം കൈവരിക്കുന്ന ഉയര്ന്ന വളര്ച്ചാനിരക്കില് സംസ്ഥാനങ്ങളും നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം, മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന ആളോഹരി തുടങ്ങിയവയില് സംസ്ഥാനങ്ങള് ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപനങ്ങള് നടത്തുകയും അത് കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശുഭസൂചകമാണ്.
സംസ്ഥാന ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും മികച്ച ഭരണത്തിലൂടെയും ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും മെച്ചപ്പെട്ട പൊതുസേവനം പ്രദാനം ചെയ്യാനാകുമെന്നും പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കടവം ധനകമ്മിയും വളരെ കൂടുതലാണ്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങള് നല്കാന് വലിയ തുക ചെലവിടുന്നു. ഇത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങള്ക്കും ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും ചെലവിടേണ്ട പണത്തില് ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കുന്നു. ക്ഷേമപ്രവര്ത്തനങ്ങളും വികസന ചെലവുകളും തമ്മില് ഒരു സന്തുലിതത്വം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.
കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പരിഷ്ക്കാരങ്ങള് സംസ്ഥാനങ്ങള് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയാല് മാത്രമേ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകൂ ഇതിനായി അതിവേഗം അംഗീകാരം നല്കല്, സൗഹൃദപരമായ നിയമങ്ങള്, മികച്ച നടപ്പാക്കല് എന്നിവ കൈക്കൊള്ളണം. പ്രവചിക്കാനാകുന്നതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ പരിസ്ഥിതി സംജാതമാകണം. ഒപ്പം പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്ക്കും അടക്കം വിഭവങ്ങളുടെ വികേന്ദ്രീകരണവും ഉണ്ടാകണം.
വികസിത ഭാരതമെന്നാല് 2047ഓടെ വികസിതപദവി നേടുക എന്നതല്ല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സമഗ്രവികസനവും സുസ്ഥിരതയും കാലാസ്ഥ സ്ഥിരതയുമാര്ജ്ജിക്കുക എന്നതാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഗുണമേന്മയുള്ള തൊഴിലും ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും പരമപ്രധാനമാണ്.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തില് 2047ഓടെ ഇന്ത്യ കാര്ബണ് രഹിത രാജ്യമെന്ന പദവി കൈവരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന, ജില്ലാ തലങ്ങളില് നിന്നുള്ള തയാറെടുപ്പുകള് ആവശ്യമാണ്. പല മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ പുരോഗതിയാര്ജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നേട്ടങ്ങളിലാണ് നാം കൂടുതല് മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നയിക്കുകയും നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ കേവലം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലിന് അപ്പുറം അടുത്ത രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് സമഗ്ര ഉള്ക്കൊള്ളല് അനുകൂലമാക്കുക എന്നതുമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള കടമ്പ.
