ഇന്ത്യയിലെ തൊഴില് പ്രതിസന്ധി; സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയും വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും തമ്മിലുള്ള അസന്തുലിതത്വം
ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയുടെ ഗുണങ്ങള് തൊഴിലവസരങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എം വെങ്കിടേശ്വരലു എഴുതുന്നു
Published : October 28, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 5:16 PM IST
നമ്മുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം ശക്തമാണ്. രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയും സുസ്ഥിര മൂലധന സൃഷ്ടിയുമാണ് ഇതിന് ആധാരം. എന്നാല് ഈ പ്രകടനം നമുക്ക് തൊഴില് സൃഷ്ടിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പരിവര്ത്തനം ചെയ്യാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം. രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ ദിനേനയെന്നോണം തന്നെ വര്ദ്ധിച്ച് വരികയാണ്. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന വളര്ച്ചയും നിക്ഷേപ വര്ദ്ധനയും വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയും ആഴത്തില് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
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ചരിത്രപരമായി തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മ അതീവ രൂക്ഷമാണെന്നാണ് കണക്കുകള് കാട്ടുന്നത്. മുന്കാലങ്ങളില് ഗ്രാമീണ മേഖലകളില് ഇത് കാലത്തിന് അനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കില് ഇത് കൂടുതല് സങ്കീര്ണമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇപ്പോള് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന് സമ്പദ്ഘടനയിലുണ്ടായ മാറ്റം, തൊഴില് ശൈലി, സാങ്കേതികത, വിദ്യാഭ്യാസം, നൈപുണ്യ ആവശ്യങ്ങള് എന്നിവയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായി ഇതിന്റെ മാറ്റങ്ങള്. ശരിക്കും കണക്കുകള് നല്കുന്നതിനെക്കാള് സങ്കീര്ണമാണ് രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം.
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രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് മിതമാമാണെന്നാണ് ദേശീയ സാമ്പിള് സര്വേ ഓഫീസിന്റെ കണക്കുകള് പറയുന്നത്. 1990-2000 കാലഘട്ടത്തില് ഇത് 2-3 ശതമാനം മാത്രമാണ്. 2011-12ല് ഇത് 2.3ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. 2017-18ല് ആറ് ശതമാനമായി വര്ദ്ധിച്ചുവെന്നും പീരീയോഡിക് ലേബര് ഫോഴ്സ് സര്വേ(പിഎല്എഫ്) ചട്ടക്കൂട് പറയുന്നു. പിന്നീടുള്ള വര്ഷങ്ങളില് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കുറയാന് തുടങ്ങി. 2018-19ല് ഇത് 5.8ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. പിന്നീടിങ്ങോട്ട് നിരക്ക് കുറയുകയായിരുന്നു. 2025 ആയപ്പോഴേക്കും തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 3.1ശതമാനമായി.
2025ല് യോഗ്യതയുള്ള പതിനഞ്ചിനും 29നുമിടയില് പ്രായമുള്ള യുവാക്കളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ശരാശരി 9.9ശതമാനമായിരുന്നു. 2024ലെ 103ശതമാനത്തില് നിന്ന് 0.4ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ്. നഗരമേഖലകളിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 13.6ശതമാനമായി. ഗ്രാമീണമേഖലകളില് ഇതേ കാലയളവില് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 8.3 ശതമാനമായിരുന്നു.
ബിരുദധാരികളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കാണ് എപ്പോഴും ഉയര്ന്ന് കാണുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും നിര്ണായകമായ വിഷയം. പിഎല്എഫ് കണക്കുകള് പ്രകാരം പതിനഞ്ചിന് മുകളില് പ്രായമുള്ള ബിരുദധാരികളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 2019-20ല് 17.2ശതമാനമായിരുന്നു. 2023-24ല് ഇത് 13 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. യോഗ്യതയുള്ള യുവാക്കളിലാണ് തൊഴിലില്ലായ്മനിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല് എന്നാണ് ഈ കണക്കുകള് കാട്ടുന്നത്. ഈ നിരക്കുകള് മൊത്തം ശരാശരിയെക്കാള് ഏറെ മുകളിലാണ്.
രാജ്യാന്തര തൊഴില് സംഘടനയുടെ കണക്കുകള് പ്രകാരം 2022ല് 29.1ശതമാനം ബിരുദധാരികള് തൊഴില് രഹിതരായിരുന്നു. തൊഴില് രഹിതരായ വനിതാ ബിരുദധാരികളുടെ നിരക്ക് 34.5ശതമാനമാണ്. പുരുഷന്മാരുടേതാകട്ടെ 26.4ശതമാനവും.
മുകളില് സൂചിപ്പിച്ച തൊഴിലില്ലായ്മ കണക്കുകളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവ പൂര്ണമായും കൃത്യമാകണമെന്നുമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കണക്കുകളിലുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് അണ്ടര് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അഥവാ ഉയര്ന്ന യോഗ്യതയുണ്ടായിട്ടും അവരുടെ നൈപുണ്യത്തിനോ യോഗ്യതയ്ക്കോ അനുസരിച്ചുള്ളതല്ലാത്ത ഇടങ്ങളില് കുറഞ്ഞ വേതനത്തില് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നവരുടെ നിരക്ക് ഈ റിപ്പോര്ട്ടുകളില് ഉള്പ്പെടുന്നില്ല. ഐഎല്ഒ ഐഎച്ച്ഡി ഇന്ത്യ എംപ്ലോയ്മെന്റ് റിപ്പോര്ട്ട് 2024 പ്രകാരം ഉയര്ന്ന യോഗ്യതയുള്ള യുവാക്കളാണ് 2022ലെ വിദ്യാര്ത്ഥിയേതര തൊഴില്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഉള്പ്പെട്ടതില് പകുതിയിലേറെയും.
വലിയ തോതിലുള്ള യുവാക്കളാണ് ജനസംഖ്യ വിഭാഗത്തില് നിര്ണായക ഉത്പാദന തൊഴില് സേന. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങള് തിരിച്ചറിയണമെങ്കില് യുവാക്കള് പുത്തന് തൊഴില് വിപണി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗുണമേന്മ ആര്ജിക്കുകയും നൈപുണ്യഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴില് പരിശീലനം നേടുകയും വേണം. അതായത് ജനസംഖ്യ ശേഷി സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയാക്കി മാറ്റണമെങ്കില് മനുഷ്യ മൂലധന വികസനവും വാണിജ്യാധിഷ്ഠിത നൈപുണിയും ഉത്പാദനപരവും നിലവാരമുള്ളതുമായ തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കലും വേണം.
വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ആവശ്യങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് നിര്ണായക പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമാണ്. 2023-24ല് വിദ്യാര്ത്ഥി രജിസ്ട്രേഷനില് എക്കാലത്തെയും ഉയര്ന്ന നില രേഖപ്പെടുത്തി. 4.5 കോടി വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് അക്കൊല്ലം രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. 2014-15ല് ഇത് കേവലം 3.42 കോടി ആയിരുന്നു. പതിനെട്ടിനും 23നുമിടയില് പ്രായമുള്ളവരുടെ മൊത്തംരജിസ്ട്രേന് നിരക്ക് ആദ്യമായി മുപ്പത് ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. കൂടുതല് പേര്ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാകുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു ഇത്. എണ്ണത്തില് നിന്ന് ഗുണമേന്മയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ വെല്ലുവിളി. ഒപ്പം ഇതിനെ തൊഴില്, തുല്യാവസരം എന്നതിലേക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും നൈപുണ്യത്തെയും തൊഴില് വിപണിയുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കനുസൃതമായും മാറ്റുക എന്നതും വെല്ലുവിളിയാണ്.
അടുത്തിടെയായി നമ്മുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ വെല്ലുവിളികള് വലിയ തോതില് സങ്കീര്ണമായിരിക്കുന്നു. വര്ഷങ്ങളായി വിദ്യാസമ്പന്നരായ നിരവധി പേരാണ് തൊഴില് വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാലത്തെ മാറുന്ന തൊഴില്വിപണിയും നൈപുണ്യമുള്ള ബിരുദധാരികളും ഇത്തരം തൊഴിലാളികളെ വന്തോതില് ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലുടമകളും തൊഴില് മേഖലയെ അസന്തുലിതത്വം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
യുവ ബിരുദധാരികള്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല് തൊഴില് നല്കുന്നത് വിവര സാങ്കേതിക മേഖലയാണ്. എന്നാല് അടുത്തിടെയായി ഐടി മേഖല തന്നെ കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദത്തിലാണ്. ഇത് വമ്പന് മാറ്റങ്ങള്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു. യന്ത്രവത്ക്കരണവും നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങളും മൂലം താഴെത്തട്ടിലുള്ള തൊഴില് വന്തോതില് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ നിയമന നടപടികളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വന്തോതില് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് കരം ഉയര്ന്ന തോതില് വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള, കാര്യശേഷിയുള്ളവരെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോള് നിയമിക്കുന്നത്. വന്തോതില് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയും ക്ലൗഡ് ആധുനികവത്ക്രണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വളര്ച്ചയും ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
അറുപത് ലക്ഷം സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരാണ് ഐടി രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കടുത്ത യന്ത്രവത്ക്കരണ ആഗോള വിഷയങ്ങളുടെ ഭീതിയുണ്ടെങ്കിലും ഐടി വ്യവസായം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തൊഴില് സൃഷ്ടി ശൃംഖലയായി നിലവിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഈ രംഗത്ത് 135000 പുതിയ തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റൊരുതരത്തില് പറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയിലെ ആഗോള ശേഷി കേന്ദ്രങ്ങളില് 19 ലക്ഷം ഐടി വിദഗ്ദ്ധര് ജോലി ചെയ്യുന്നു. വരും വര്ഷങ്ങളില് ഈ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയരും. അതേസമയം നിയമനം എണ്ണത്തില് നിന്ന് നൈപുണ്യത്തിലേക്ക് മാറും. ഇത് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിത ഉത്പാദനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങള് ഇടപാടുകാര്ക്ക് നല്കും.
മേല്പ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങള് തൊഴില് വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങള് കാട്ടുന്നുവെങ്കിലും തൊഴിലില്ലായ്മയും കുറഞ്ഞ വേതനത്തിന് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതും എല്ലാം ദീര്ഘകാലമായി ആഴത്തില് ഈ സംവിധാനത്തില് വേരോടിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു പുത്തന് പ്രതിഭാസമല്ല. പ്രാഥമികമായി കുറഞ്ഞ വരുമാനവും കുറഞ്ഞ വേതനത്തിന് തൊഴിലെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതും നൈപുണ്യപ്രശ്നങ്ങളും വ്യാപകമായ താത്ക്കാലിക തൊഴില് സേനയുമെല്ലാം സമ്പദ്ഘടനയുടെ എല്ലാ രംഗത്തും കുറഞ്ഞ ഉത്പാദന ക്ഷമതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് തൊഴില് പ്രശ്നങ്ങള് എല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ സൂചനയല്ല. ഇന്ത്യയിലെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന തൊഴില് സേന തൊഴില് ഇല്ലായ്മയിലോ കുറഞ്ഞ ഉത്പാദന ക്ഷമതയുള്ള ജോലികളിലോ നിന്ന് സുസ്ഥിര, ഉത്പാദന ക്ഷമമായ, അര്ഹമായ വേതനം കിട്ടുന്ന തൊഴിലിലേക്ക് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആളുകള്ക്ക് തൊഴിലില്ലാത്തത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. ഇതിനെക്കാള് ആഴത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് തൊഴില് കണക്കുകളിലുണ്ട്. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ബൃഹത്തായ തൊഴില്സേനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉത്പാദന ക്ഷമതയുള്ള-മികച്ച വേതനം ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലുകള് രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നൊരു വെല്ലുവിളിയും നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴിലില്ലായ്മയില് നിന്ന് കുറഞ്ഞ വേതനമുള്ള, അസംഘടിത, സ്വയം തൊഴിലിലുകളിലേക്ക് ഇവര് ബോധപൂര്വം തിരിയുന്നു. ഇത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തില് യാതൊരു മെച്ചവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.
യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നത് കേവലം നൈപുണ്യ വികസനം മാത്രമല്ല മറിച്ച് വ്യവസായത്തിന് അനുസൃതമായി ശക്തമായ നൈപുണിയുണ്ടാക്കലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രായോഗിക, തൊഴില് പ്രാധാന്യമുള്ള നൈപുണിയ്ക്കും തൊഴില് അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഊന്നല് നല്കണം. ഇതിന് വ്യവസായിക പദ്ധതികളും ഇന്റേണ്ഷിപ്പുകളും ഏര്പ്പെടുത്തുകയും വേണം. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വ്യവസായവുമായി സഹകരണം ഉണ്ടാകണം. അതിലൂടെ വ്യവസായത്തിന്റെ ആവശ്യമറിഞ്ഞ് കൂടുതല് അവശ്യമുള്ള അവസരങ്ങള്ക്കായി യുവാക്കളെ സജ്ജരാക്കാനാകും.
അതേസമയം ഉയര്ന്ന നിലവാരമുള്ള തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിച്ച് കൂടുതല് അര്ത്ഥവത്തായ തൊഴില് ഉയര്ച്ച വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനാകും. വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ തൊഴില് സേനയുടെ നൈപുണിക്കും അഭിലാഷങ്ങള്ക്കും ചേരും വിധം തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനും മത്സരക്ഷമമായ വേതനവും അവസരവും നിരന്തര പഠനവും ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കും.
യുവ ബിരുദധാരികളുടെ കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള തൊഴിലിനും തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും കാരണം തൊഴില് വിപണി കാര്ഷികവൃത്തിയില് നിന്നും വ്യവസായിക തൊഴിലുകളിലേക്കുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ സാധാരണ പാത പിന്തുടരാത്തതാണ്. പകരം ഇവര് ഉത്പാദനം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നേരിട്ട് ഓഫീസ് സേവന തൊഴിലുകളിലേക്ക് പോകുകയാണ്.
ഈ ഘടനാപരമായ മാറ്റം ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരെ ഇപ്പോഴും താത്ക്കാലിക-കൂലിപ്പണിക്കാരായി തന്നെ തുടരുന്നതിന് നിര്ബന്ധിതരാക്കുന്നു. കാരണം ഇവര്ക്ക് തൊഴില് ലഭ്യമാക്കാന് മതിയായ ഫാക്ടറികളില്ല. അത്യാധുനിക ഓഫീസ് ജോലികള്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉയര്ന്ന സാങ്കേതിക നൈപുണിയും ഇവര്ക്കില്ലെന്നത് ഇതിനൊരു കാരണമാണ്. അത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയെ തൊഴില് അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാനാകാത്തത്. ഔദ്യോഗിക തൊഴില് വിവരങ്ങളും യാഥാര്ത്ഥ്യവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ വിശദീകരണം. വ്യാപക കുറഞ്ഞ വേതനമുള്ള തൊഴിലും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷങ്ങള് മൂലമുള്ള അസ്ഥിരതയും തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രതിസന്ധി സംഖ്യകള് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്.
മൊത്ത നിശ്ചിത മൂലധന സൃഷ്ടിയാണ് ഉത്പാദന സ്വത്തുക്കളില് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള അളവുകോല്. ഇത് പകരം തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മൂലധന സമാഹരണം വലിയ തോതില് വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025-26ല് ഇത് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 34.3ശമതാനമായിരുന്നു. മഹാമാരിക്കാലത്തിന് മുമ്പ് ഇത് 28.6ശതമാനമായിരുന്നു. അടുത്തിടെയായി ഉത്പാദനശേഷിയില് നിര്ണായക വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാല് നിക്ഷേപത്തില് വര്ദ്ധനയുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഇതിന് ആനുപാതികമായി തൊഴില് സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടില്ല. ഏത് മേഖലകളില് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന തൊഴില് നിക്ഷേപം. തൊഴില് തീവ്ര മേഖലകളില് നിക്ഷേപമുണ്ടാകാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് തൊഴില് വര്ദ്ധന പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ല.
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലുടമ ആവശ്യത്തിന് അനുസൃതമായി തൊഴിലിന് ആവശ്യമായ നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാറാത്ത പക്ഷം ബിരുദധാരികളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യ സ്കില്സ് റിപ്പോര്ട്ട് 2026 വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എങ്കിലും തൊഴിലവസരങ്ങള് മുന് റിപ്പോര്ട്ടിലെ 54.81 ശതമാനത്തില് നിന്ന് ഇക്കുറി 56.35ശതമാനമായി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മെച്ചപ്പെടല് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, ഡിജിറ്റല് നൈപുണി, ഗിഗ് തൊഴിലുകള്, ഫ്രീലാന്സിങ്, വീട്ടിലിരുന്നുള്ള തൊഴിലുകള് ഒപ്പം യുവാക്കളുടെ ഇടയിലെ സംരംഭകത്വത്തിലുണ്ടായ വര്ദ്ധന എന്നിവ മൂലമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിരുദ കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തില് നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൈപുണി പരിസ്ഥിതി സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമാകും വിധമുള്ള നിരന്തര നൈപുണി വര്ദ്ധിപ്പിക്കലും നൈപുണി മാറ്റത്തിലേക്കും തിരിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിന് വ്യവസായം, അക്കാദമിക്, പരീക്ഷാണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഠനം, നിര്മ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിലൂടെ ബിരുദധാരികള്ക്ക് തൊഴില് ഉറപ്പാക്കണം. അതേസമയം സര്ഗാത്മകത, വിമര്ശനാത്മക ചിന്ത, ഉള്പ്പെടുത്തല് തുടങ്ങിയ മാനുഷിക നൈപുണി വികസിപ്പിക്കുകയും വേണം. എങ്കില് മാത്രമേ യുവ ബിരുദധാരികള്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിലിന് പ്രാപ്തരാകാനാകൂ.
എം വെങ്കിടേശ്വരലു മുംബൈയിലെ ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലെ ഫിനാന്സ് വിഭാഗം പ്രൊഫസറാണ്.
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