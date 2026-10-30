ഇന്ത്യയുടെ എഥനോള് സ്വപ്നം പൂവണിയിക്കാന് മധുരച്ചോളം
കരിമ്പിന് പകരം പ്രായോഗികമായ ഒരു ബദലാണ് ഈ ധാന്യം. വെള്ളം, മണ്ണ്, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മധുര സമ്പദ്ഘടനയെ അസ്വസ്ഥമാക്കാതിരിക്കാനും കഴിയും
Published : October 30, 2026 at 8:34 PM IST
അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ തീരുമാനത്തിലൂടെ സര്ക്കാര് നമ്മുടെ പെട്രോള് ടാങ്കുകളിലേക്ക് ശുദ്ധമായ എഥനോള് നിറയ്ക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ ഭേദഗതി വരുത്തിയ 1989 കേന്ദ്ര മോട്ടോര് വാഹന നിയമത്തിലൂടെ പെട്രോള് കാറുകളില് പൂര്ണമായും എഥനോള് ഉപയോഗിക്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അനുമതി നല്കിയിരിക്കുന്നു.
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എന്നാല് ചോദ്യം ഇതാണ്, എവിടെ നിന്ന് ഈ എഥനോള് കിട്ടും? അമേരിക്കയില് നിന്ന് നമ്മള് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമോ? അതോ ആഭ്യന്തരമായി അരി, പരിപ്പുകള്, കരിമ്പ് തുടങ്ങിയവയില് നിന്ന് നമ്മള് വേര്തിരിച്ചെടുക്കുമോ? കരിമ്പിനെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി സംഭരിച്ച് കൊണ്ട് മറ്റ് ലഭ്യമായ ബദല് മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ ഈ ലക്ഷ്യം നേടാനാണ് സര്ക്കാര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഇത് നമ്മുടെ മധുര സമ്പദ്ഘടനയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. രണ്ട് വര്ഷമായി നമ്മള് എഥനോള് സ്വപ്നത്തിന് പിന്നാലെയാണ്. നമ്മുടെ പഞ്ചസാര സമ്പദ്ഘടനയുടെ ചെലവില് വേണം ഇത് സാധ്യമാക്കാന്. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര വിലയില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വര്ദ്ധന. രാജ്യത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും കരിമ്പുത്പാദനം റെക്കോര്ഡ് കടന്നെങ്കിലും പഞ്ചസാര വില എഴുപത് രൂപയിലെത്തി. സുപ്രധാന ഭക്ഷ്യവിഭവമായ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യാക്കാര് കൂടുതല് പണം നല്കേണ്ട സ്ഥിതി ആയിരിക്കുന്നു.
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എന്നാല് എഥനോള് ഉത്പാദനവും പഞ്ചസാര വിലയും തമ്മില് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സര്ക്കാരിപ്പോള്. എന്നാല് മിക്ക കാര്ഷിക വ്യവസായിക വിദഗ്ദ്ധരും ഇത് തള്ളുന്നു. സര്ക്കാര് തന്നെ കഴിഞ്ഞാഴ്ച ഇതിനെതിരെ ഒരു നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. കരിമ്പിനെ എഥനോള് ഉത്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ച് കൊണ്ട് സര്ക്കാര് ഉത്തരവിറക്കി. ഇതോടെ കരിമ്പിനും പഞ്ചസാരയ്ക്കും എഥനോളിനും തമ്മില് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സര്ക്കാര് തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
സര്ക്കാര് നയം മൂലം കരിമ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എഥനോള് വ്യവസായവും പഞ്ചസാര മില്ലുകളും കരിമ്പ് കയറ്റുമതിക്കാരും ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നു. ആദ്യം കരിമ്പില് നിന്ന് എഥനോള് സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാക്കാന് രാജ്യമെമ്പാടും വന്തോതില് സബ്സിഡി നല്കി. പിന്നീട് കരിമ്പില് നിന്നുണ്ടാക്കിയ എഥനോള് വാങ്ങാന് തുടങ്ങി. തത്ഫലമായി രാജ്യമെമ്പാടും കൂണുകള് പോലെ എഥനോള് പ്ലാന്റുകള് മുളച്ച് പൊന്തി. കരിമ്പ് വ്യവസായം മൂലം കടക്കെണിയിലായ ഉത്തര്പ്രദേശ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള് പെട്ടെന്ന് തങ്ങളുടെ യൂണിറ്റുകളെ എഥനോള് ഉത്പാദനത്തിലേക്ക് മാറ്റി.
പിന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങള് തലപൊക്കിയത്. പഞ്ചസാര വിലയും കരിമ്പും പ്രതിസന്ധിയിലെത്തി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചസാര ഉത്പാദക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നിട്ടും പഞ്ചസാര കയറ്റുമതി നിരോധിക്കാന് 2022 മുതല് നാം നിര്ബന്ധിതരായി. പിന്നീട് നിരോധന കാലയളവ് അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടു. ഇത് ആഗോള പഞ്ചസാര സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ദൗര്ലഭ്യമുണ്ടായതോടെ പുത്തന് പഞ്ചസാര നിയന്ത്രണ ഉത്തരവിന് സര്ക്കാര് നിര്ബന്ധിതരായി. കരിമ്പ് പരമ്പരാഗത പഞ്ചസാര മില്ലുകള്ക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി.
കരിമ്പ് സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കുണ്ടായ കോട്ടം വലുതായിരുന്നു. ജലക്ഷാമം, കര്ഷകര്ക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണം, മലിനീകരണം എന്നിവയൊന്നും കണക്കിലെടുക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇതോടെ നമ്മള് ധാന്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ എഥനോളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന് തുടങ്ങി. ഇത് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ ഊര്ജ്ജ സംഭരണത്തെ വേഗത്തില് കുറയ്ക്കാന് തുടങ്ങി. ഇത് ബുദ്ധിപൂര്വമായ നീക്കമല്ലെന്ന ധാരണയും ഉയര്ന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് 122 രാജ്യങ്ങളുള്ള ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയില് നാം നൂറാമത് കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്.
നമ്മുടെ ഉപരിതല-ഭൂഗര്ഭ ജലനിരപ്പ് ഗുരുതര നിലയിലെത്തി. കാലാവസ്ഥവ്യതിയാന പ്രതിഭാസങ്ങളായ എല്നിനോ പോലുള്ളവ യുടെ സാഹചര്യത്തോടെ ഇത് കൂടുതല് വഷളായി. വെള്ള ശേഖരണ ശൈലികള് പ്രവചനാതീതമായി വിഘടിതമായി. എങ്കിലും പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ എഥനോള് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത് സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് കടകവിരുദ്ധമായിരുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് അനുരൂപവും ആയിരുന്നില്ല.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന എഥനോള് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി മറ്റൊരു കാര്ഷിക ബദല് തേടി. അതിനുള്ള ഉത്തരം ഒരു ധാന്യമായിരുന്നു. -മധുരച്ചോളം.
ധാന്യാധിഷ്ഠിത എഥനോള്
ധാന്യാധിഷ്ഠിത എഥനോള് എന്നത് വിദൂര സ്വപ്നമല്ല. ഇതിനകം തന്നെ ചില ധാന്യാധിഷ്ഠിത എഥനോള് ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങള് ചോളം എഥനോള് ഉത്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വച്ചാല് ഇവര് തെറ്റായ ധാന്യവും കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞ എഥനോള് ഉത്പാദന സാങ്കേതികതകളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റാനാകും?
നമുക്ക് മധുരച്ചോള കാര്ഷികവ്യവസ്ഥയില് നിന്ന് ആരംഭിക്കാം. ഇത് കുറഞ്ഞ രാസവസ്തുക്ക് ാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വളര്ത്തുന്ന ചെറുധാന്യമാണഅ. വരണ്ട ഭൂമിയിലും മഴപ്രദേശങ്ങളിലും വളര്ത്താനാകുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. പഞ്ചാബ് മുതല് തമിഴ്നാട് വരെയുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളില് ഇവ വളരും.
ഇതിന്റെ ഉപവിഭാഗമാണ് ജോവര്. ഇതിന്റെ മെട്രിക് ടണ്ണില് നന്ന് 55 ലിറ്റര് എഥനോള് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകും. അതേസമയം ഒരു മെട്രിക് ടണ് കരിമ്പില് നിന്ന് 70 ലിറ്റര് എഥനോള് കിട്ടും. ഇതിന്റെ പോരായ്മ എന്താണെന്ന് വച്ചാല് നാലിരട്ടി വെള്ളം ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇത് വളരുകയുമില്ല.
ചോളത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇത് നല്ലൊരു കാലിത്തീറ്റയാണ്. ഇത് വളരുന്നതിനിടെ മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും കര്ഷകര്ക്ക് ഇതിന്റെ ഇല വെട്ടി കന്നുകാലികള്ക്ക് നല്കാനാകും. ഇത് ഇതിലെ മധുരത്തെ ബാധിക്കുകയുമില്ല. ഇത് പാലുത്പാദന മേഖലയെയും ഇതിനൊപ്പം വളര്ത്താനുള്ള അവസരം നല്കുന്നു. കരിമ്പിലൂടെ ഇത്തരമൊരു സാധ്യതയില്ല. ഒരു ഹെക്ടറിലെ മധുരച്ചോളത്തിലൂടെ 16000 ലിറ്റര് നീരെടുക്കാനാകും. ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി നാശം കരിമ്പും അരി പോലുള്ള മറ്റ് ധാന്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് തുലോം തുച്ഛമാണ്.
ആഗോളതലത്തില് പറയുകയാണെങ്കില് മധുരച്ചോളാധിഷ്ഠിത എഥനോള് വിപണി ഏകദേശം 480 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റേതാണ്. 2033 ഓടെ ഇത് 920 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റേതാകും. ഇന്ത്യ എഥനോള് സംഭരണത്തില് വൈവിധ്യവത്ക്കറണത്തിന് ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സിഎസ്വി 52എസ്എസ്, സിഎസ്വി 58എസ്എസ് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യ വിത്തിനങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, പഞ്ചാബ്, ഉത്തര്പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല് നമുക്കിപ്പോഴും കരിമ്പിനെ പ്രധാന എഥനോള് വിഭവമല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ മധുരച്ചോള നയമില്ല. അതേസമയം എഥനോള് ഉത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.
ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ജില്ലകളിലും മധുരച്ചോളം ഒരു സുപ്രധാന വിളയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കര്ഷകര്ക്കും ഇത് പരിചിത വിളയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇടയില് എഥനോള് പ്ലാന്റുകള് വരുന്നത് എളുപ്പവും ആണ്.
അടുത്തഘട്ടമെന്നത് ഈ പ്ലാന്റുകള് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തര്പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഝാര്ഖണ്ഡ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്. നിലവില് മഹാരാഷ്ട്ര പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉത്പാദനം പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വടക്കോട്ട് കൂടി ഇത് വ്യാപിപ്പിച്ചാല് നമുക്ക് ഒരു വലിയ കുതിച്ച് ചാട്ടം നടത്താനാകും.
മധുരച്ചോള വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുക്കലിലും ഭൂമി പരിധിയിലും ഗ്രാമീണ കര്ഷകര്ക്കും സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്കും ഇളവുകള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ അധികൃതര് സംസ്ഥാന ഭൂമി ഉടമസ്ഥത പരിധിക്കപ്പുറം എഥനോള് ഉത്പാദനത്തിനുള്ള ചോള കൃഷിക്ക് ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഗംഗാതടങ്ങളിലും മഴമേഖലകളിലും ഒരു എഥനോള് യൂണിറ്റെങ്കിലും തുടങ്ങാനുള്ള പ്രോത്സാഹനവും നല്കുന്നു.
ഉയര്ന്ന പഞ്ചസാരയുള്ള ചോളം ഉത്പാദനത്തിന് വിത്തുകള് വികസിപ്പിക്കാന് സംസ്ഥാന കാര്ഷിക സര്വകലാശാലകളെയും ഐസിഎആര് ശൃംഖലകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ആവശ്യമെങ്കില് അമേരിക്കയില് നിന്നുള്ള ഹണ ഡ്യൂ പോലുള്ള വിത്തിനങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക വിത്തിനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഉയര്ന്ന കീട പ്രതിരോധ, രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂടുതല് നീരുമുള്ള ഇനങ്ങള് വികസിപ്പിക്കണം.
പാലുത്പാദനമേഖലയെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സിശേത്. ഇത് കന്നുകാലികള്ക്ക് തീറ്റ നല്കുമ്പോള് രാജ്യത്തിന്റെ പോഷക ലഭ്യത കുറയുന്നില്ല. ഈ വിളയ്ക്ക് കുറച്ച് രാസവസ്തുക്കള് മതിയെന്നത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാസവളത്തിന്റെ അളവില് ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കുന്നു. ഒപ്പം കര്ഷകരുടെ വരുമാനും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
മൊത്തത്തില് മധുരച്ചോളം കരിമ്പിന് ഒരു മികച്ച ബദല് തന്നെയാണ്. ഇത് വെള്ളം, മണ്ണ്, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ എഥനോള് ഉത്പാദനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. പഞ്ചസാര സമ്പദ്ഘടനെ ഇത് തെല്ലും ഉലയ്ക്കുന്നുമില്ല.