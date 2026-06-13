ഗള്ഫിലെ ഗര്ജിക്കുന്ന തോക്കുകള്ക്കിടയില് കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യാക്കാരെ അടിയന്തരമായി രക്ഷിക്കണം
ഗള്ഫ് മേഖല പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യാക്കാരെ ആകര്ഷിക്കുന്ന ഇടമാണ്. എന്നാല് അസ്ഥിരമായ ഇറാന് മേഖലയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്. ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ മുന് ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതി ഡോ.ടി വി നാഗേന്ദ്രപ്രസാദ് എഴുതുന്നു.
Published : June 13, 2026 at 2:55 PM IST
അമേരിക്കയുടെ സൈനികത്താവളങ്ങളിലേക്കും ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങള്ക്കിടെ കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തില് ഒരു യാത്രക്കാരന് കൊല്ലപ്പെടുകയും ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കില് കുടുങ്ങിയ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ജീവനുകള് നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തില് ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം വീണ്ടും ആശങ്കയാകുകയാണ്. ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മില് നടക്കുന്ന സംഘര്ഷത്തില് ഇന്ത്യാക്കാര്ക്ക് ആശങ്കയേറ്റുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തൊഴില് നഷ്ടം, വ്യവസായ നഷ്ടം അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് മേഖലയിലെ പ്രവാസി ഇന്ത്യാക്കാര് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ചില ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള് കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് അത്ര പന്തിയല്ല.
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പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യന് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ സ്വപ്നഭൂമികയാണ് ഗള്ഫ്. ആദ്യഘട്ടത്തില് സാധാരണ തൊഴിലാളികളായാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചേക്കേറിയിരുന്നതെങ്കില് പിന്നീട് നൈപുണ്യമുള്ള മേഖലകളിലും സംരംഭകരായും ഒക്കെ നാം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി. ഊര്ജ്ജ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ സമ്പന്ന മേഖലയില് ഇന്ന് ഇന്ത്യന് കുടിയേറ്റ ജനതയാണ് നിര്ണായക സ്വാധീനശക്തി. നിലവില് ഒരു കോടിയോളം ഇന്ത്യാക്കാര് ഗള്ഫ് മേഖലയില് താമസിക്കുകയോ തൊഴിലെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ആറ് ജിസിസി രാജ്യങ്ങളായ സൗദി അറേബ്യ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, കുവൈറ്റ്, ഖത്തര്, ബഹ്റൈന്, ഒമാന് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യന് കുടിയേറ്റക്കാരേറെയുമുള്ളത്. ഗള്ഫ് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഇറാനും ഇന്ത്യാക്കാര് ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതല് ഇന്ത്യാക്കാരുള്ള ഗള്ഫ് രാഷ്ട്രം യുഎഇ ആണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ സൗദി അറേബ്യ, കുവൈറ്റ്, ഖത്തര്, ഒമാന്, ബഹ്റൈന് എന്നിങ്ങനെയാണ് യഥാക്രമം ഇന്ത്യാക്കാര് അധിവസിക്കുന്നത്.
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ലോകമെമ്പാടുമായി താമസിക്കുന്ന മൂന്ന് കോടി ഇന്ത്യന് പ്രവാസികളുടെ മൂന്നിലൊന്നും ഗള്ഫിലായതിനാല് തന്നെ നമ്മുടെ വിദേശ നയം നിശ്ചയിക്കുന്നതില് ഈ മേഖല നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് ഏറെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന മേഖല എന്നതും ചരിത്രാതീത കാലം മുതല് തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളുമായി വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നതും നമ്മുടെ പ്രധാന ഊര്ജ്ജ ഉറവിടമാണെന്നതും ഗള്ഫ് മേഖല നമുക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയും ഗള്ഫ് മേഖലയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യം 18000 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റേതാണ്. യുഎഇയുമായാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല് വാണിജ്യം. 10000 കോടി ഡോളറിന്റെ വാണിജ്യമാണ് ഇന്ത്യയും യുഎഇയുമായി നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്ന വിദേശപണത്തിന്റെ നാല്പ്പത് ശതമാനവും അതായത് ഏകദേശം 5000 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളര് ഗള്ഫ് മേഖലയില് നിന്നുമാണ്.
ആദ്യകാലത്ത് കേരളീയരായിരുന്നു ഗള്ഫ് കുടിയേറ്റക്കാരിലെ സിംഹഭാഗവും. ഇന്നും ഈ മേധാവിത്വം നമ്മള് തുടരുന്നു. കാലം മാറിയതോടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട്, എന്തിനേറെ ഉത്തരേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഉത്തര്പ്രദേശ്, ബിഹാര് തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് നിന്നുപോലും ധാരാളം പേര് ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. ഇതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ധാരാളം കുട്ടികള് ഇവിടുത്തെ സര്വകലാശാലകളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച ബിറ്റ്സ്, മണിപ്പാല് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യന് സര്വകലാശാലകളുടെയും യൂറോപ്യന് സര്വകലാശാലകളുടെയും കാമ്പസുകളിലേക്ക് ഉന്നതപഠനത്തിനായും എത്തി.
തൊഴിലെടുക്കാനും നിക്ഷേപത്തിനും വ്യവസായത്തിനും ഗള്ഫ് മേഖല സുസ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവും ലാഭകരവുമായ ഇടമായാണ് പരമ്പരാഗതമായി കരുതിയിരുന്നത്. ആഗോളവികസന കേന്ദ്രമായും മേഖല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ എണ്ണയുടെയും വാതകോര്ജ്ജത്തിന്റെയും അപൂര്വ നിക്ഷേപവും വന്തോതിലുള്ള സമ്പത്തും മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. എണ്ണ-വാതക വ്യവസായം വിനോദസഞ്ചാരമേഖല, പുനര് കയറ്റുമതി തുടങ്ങിയവയെയും ഇങ്ങോട്ടാകര്ഷിച്ചു. ചരക്കുകടത്തും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും വികസിപ്പിച്ച് മേഖല ഒരു വ്യോമയാന കേന്ദ്രമാക്കി. ഇതിലൂടെ നിരവധി ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികള് അവരുടെ ശാഖകള് തുടങ്ങുകയും നികുതി ഒഴിവാക്കല് അടക്കം നിരവധി ഇളവുകള് നല്കിയതോടെ മേഖലയില് വ്യവസായം തഴച്ച് വളരുകയും ചെയ്തു. എണ്ണയ്ക്കും വാതകത്തിനുമപ്പുറം ദാര്ശനികരായ ഭരണാധികാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ പല നിര്ണായക മേഖലകളിലും യുഎഇ നെടുനായകത്വം നേടി. ദുബായിലെ വിവിധ സ്വതന്ത്ര മേഖലകളില് ആഗോള കമ്പനികളും ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ദീര്ഘദര്ശിത്വമാണ് ഇതിലൂടെ ഈ രാജ്യം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്. ഇസ്ലാമിക ശരിയ നിയമങ്ങള് കര്ശനമായി പിന്തുടരുമ്പോഴും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകര്ഷിക്കാന് വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയിലടക്കം ഉദാരസമീപനങ്ങള് ഈരാജ്യം കൈക്കൊള്ളുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയില് മാത്രമല്ല താമസം, തൊഴില്, ഓഫീസുകള് ആരംഭിക്കല് തുടങ്ങിയവയിലും നമുക്ക് ഈ ഉദാരത കാണാനാകും. ഗള്ഫ് പരമാധികാര ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിലേറെയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക. ഇതിലൂടെ യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും വന്തോതില് നിക്ഷേപം ഒഴുകുന്നു. ഇതിലൂടെ സാമ്പത്തിക ബന്ധം കരുത്തുറ്റതാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
നിലവില് നടക്കുന്ന യുദ്ധം മേഖല ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളമായി തുടരുന്ന ഇസ്രയേല് പലസ്തീന്, ലെബനന് സംഘര്ഷമോ ഇറാഖ് യുദ്ധമോ മൂലം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ കുടിയേറ്റ ജനതയ്ക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. 2008-09ലെ അറബ് വസന്തം പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളില് വളരെ കുറച്ച് കാലം മാത്രം ചെറിയ ചില ഇളക്കങ്ങളുണ്ടാക്കി കടന്ന് പോകുക മാത്രമായിരുന്നു. നിയമങ്ങളുടെയും ക്രമസമാധാനത്തിന്റെയും ശക്തായ നടപ്പാക്കല് ഈ രാജ്യങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കിയിരുന്നു. മേഖലയില് തുടരുന്ന സമാധാനം, പുരോഗതി, അഭിവൃദ്ധി എന്നിവയുടെ കാരണഭൂതര് തീര്ച്ചയായും ഇവിടുത്തെ ഭരണനേതൃത്വം തന്നെയാണ്.
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഗള്ഫ് സാമ്രാജ്യവുമായി ഒരു ബന്ധം സുസ്ഥിരമായി കരുത്തുറ്റതായി നിലനിര്ത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് പോന്നു. അമേരിക്കയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാന് അനുമതി നല്കുക വഴി അവര് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിരുകള് കൂടുതല് സുരക്ഷിതമാക്കി. അമേരിക്കയ്ക്ക് അവരുടെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങള്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഈ മേഖലയില് നിന്ന് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്കും നിര്ണായകമായ നിക്ഷേപങ്ങള് എത്തിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തര്, കുവൈറ്റ്, യുഎഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന്. ഈ തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള്ക്കും ഗുണകരമായി. ഇറാന്, ഇസ്രയേല് പോലുള്ള തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ശത്രുക്കളില് നിന്ന് ഇതോടെ യാതൊരു ഭീഷണിയും ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് നേരെയും ഉയരാതെ ആയി. സ്വന്തം പിന്നാമ്പുറത്ത് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അമേരിക്ക-ഇസ്രയേല്-ഇറാന് യുദ്ധം തങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിപ്പോള്.
ഇന്ത്യന് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഗള്ഫ് മേഖലയില് എന്നും പ്രാധാന്യവും ആദരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനത്തിനിടെ മംഗലാപുരത്ത് കൂടി പോകാന് സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് ഒരു ഗള്ഫ് രാജ്യത്തെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഗള്ഫ് മേഖലിലെ വിദേശകാര്യ ചുമതല തനിക്കായിരുന്നു. തന്നെ കുഞ്ഞിലേ പരിചരിച്ച സ്ത്രീയെ കാണാനായിരുന്നു അത്. വളരെ വാത്സല്യവും അംഗീകാരവും നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു ആ സന്ദര്ശനവേള.
ഇന്ത്യയില് അവധിയ്ക്കെത്തിയ ആരോഗ്യമേഖലയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന അഞ്ഞൂറിലേറെ പേരെ ഉടന് തിരിച്ചയക്കാന് വേണ്ട നടപടികള് കൈക്കൊള്ളണമെന്നൊരു അഭ്യര്ത്ഥന കൊവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഗള്ഫ് അധികാരികളില് നിന്നുമുണ്ടായി. കൊവിഡ് വ്യാപനം തടയാന് അവരുടെ സേവനം തങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് കാട്ടി ആയിരുന്നു ഈ അഭ്യര്ത്ഥന. ഇവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രത്യേക വിമാനങ്ങള് പോലും അവര് ഏര്പ്പെടുത്തി. ക്വാറന്റൈയിന് നടപടികളിലടക്കം ഇവര്ക്കായി പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കി. മേഖലയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യാക്കാരോടുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണനകളും ആദരവുമാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെയും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയെക്കാള് കൂടുതല് ഇന്ത്യാക്കാരുണ്ട്. എന്നാല് ഇവരെ ഒരിക്കലും ഒരു ഭീഷണിയായി അവര് കാണുന്നില്ല. ജോലിയോടും അവിടുത്തെ നിയമസംവിധാനങ്ങളോടും അവര് പുലര്ത്തുന്ന പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇതിന് കാരണം. തന്റെ രാജ്യത്ത് വിവിധ മേഖലകളില് വിജയം വരിച്ച ധാരാളം കേരളീയരുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കല് ഒരു ഗള്ഫ് രാജ്യത്തെ ഒരു രാജാവ് പറഞ്ഞു. ഒരു രാജാവ് ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള തന്റെ ഒരു ഗുരുനാഥനെ ആദരവോടെ അനുസ്മരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിലാണ് ഗള്ഫ് മേഖലയിലുള്ള ഇന്ത്യാക്കാരോട് രാജകുടുംബാംഗങ്ങള് പോലും തങ്ങളുടെ ആദരവും വികാരവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഗള്ഫ് മേഖലയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഇന്ത്യാക്കാര് ഇത്തത്തില് തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയിലൂടെയും കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ അന്തസും അഭിമാനവും ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. ലുലുഗ്രൂപ്പിന്റെ യൂസഫ് അലിയെ പോലുള്ളവര് വിജയകരമായി തങ്ങളുടെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം മേഖലയിലാകെ വ്യാപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കും വിഭവങ്ങള്ക്കും വിപണി കണ്ടെത്തുക വഴി ഇന്ത്യ-ഗള്ഫ് വാണിജ്യത്തില് ഇവര് നിര്ണായക സംഭാവനകളും നല്കുന്നു. നിരവധി ഇന്ത്യന് സംരംഭകരും ജോലിക്കാരും കമ്പനികളും ഗള്ഫിന്റെ വളര്ച്ചയിലും സജീവമായി പങ്കാളികളാകുന്നു. അടുത്തിടെ യുഎഇയുമായി ഒപ്പ് വച്ച സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറും ചര്ച്ച പുരോഗമിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ജിസിസി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറും ഇന്ത്യയും ഗള്ഫ് മേഖലയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നതില് തെല്ലും സംശയമില്ല.
എന്നാല് ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ ഇന്ത്യന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്ക്കുള്ള ഈ നല്ല കാര്യങ്ങള്ക്ക് അപ്പുറം ശ്രദ്ധചെലുത്തേണ്ട ചില വശങ്ങളുമുണ്ട്. തൊഴിലാളികളോടുള്ള മോശം സമീപനം, ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാന് അനുവദിക്കാതിരിക്കല്, നിലവാരമില്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും തൊഴില് സാഹചര്യങ്ങളും ജയലുകളില് കഴളിയുന്ന വിചാരണത്തടവുകാര് നേരിടുന്ന കര്ശനമായ ശിക്ഷകള് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളില് അടിയന്തര ശ്രദ്ധയുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.
ഒരു തൊഴിലാളിയെ നാടുകടത്തണമെങ്കില് ആദ്യ തൊഴിലുടമയുടെ അംഗീകാരം നിര്ബന്ധമാക്കുന്ന കഫാല സംവിധാനം സങ്കീര്ണമായ ഒരു നിയമ വെല്ലുവിളിയാണ്. പലവിധകാരണങ്ങള് കൊണ്ട് തൊഴിലുടമകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്ന വനിതകളടക്കമുള്ള തൊഴിലാളികളെ പാര്പ്പിക്കാന് ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതികാര്യാലയങ്ങള് താത്ക്കാലിക സംവിധാനമൊരുക്കേണ്ടി വരുന്നു. പലപ്പോഴും ഇവരെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിക അയക്കാനു സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളില് ആഗ്രഹിച്ച തൊഴിലില് എത്തിച്ചേരാനാകാതെ നട്ടം തിരിയേണ്ടി വരുന്ന നിരവധി പ്രവാസികളുടെ യഥാര്ത്ഥ ജീവിത ചിത്രമാണ് ആട് ജീവിതം പോലുള്ള സിനിമകളില് വരച്ച് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യം മുമ്പില്ലാത്ത വിധം വെല്ലുവിളികളില് നേരിട്ട കൊവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് വിവിധ ജയിലുകളിലെ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മിക്ക ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭ്യര്ത്ഥന പക്ഷേ ഇന്ത്യന് സര്ക്കാരിന് വലിയ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു.
യുദ്ധത്തിനിടയിലും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന കുടിയേറ്റ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട പിന്തുണ ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ട്. എത്രകാലം ഈ സംഘര്ഷം നീണ്ടു പോകും, തങ്ങളുടെ വളര്ച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനാകുമോ, നിര്ണായക സാമ്പത്തിക മേഖലകളെ ഇത് ബാധിക്കുമോ തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങള് ഉയരുന്നുണ്ട്. വര്ദ്ധിച്ച വരുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും അസ്ഥിരമായ ഇറാനും ഗള്ഫ് മേഖലയ്ക്ക് ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില് വലിയ ആശങ്കയാണ്. വന്തോതില് ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്ക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോള് ഇവര്ക്ക് തൊഴില് നല്കാന് വേണ്ടി ഇന്ത്യന് സര്ക്കാര് മതിയായ മുന്കരുതലുകള് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്.
ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളുടെ താത്പര്യങ്ങള് സംരിക്കുന്നതിനായി മിക്ക ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളു പ്രത്യേക വകുപ്പുകള് തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയവും ്വരുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാനപതി കാര്യാലയങ്ങളും പ്രവാസി സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗള്ഫ് മേഖലയിലുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായി രംഗത്തുണ്ട്. പ്രാദശിക ഭരണകൂടങ്ങളും അതാത് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇതിനുള്ള നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതിക് വിലയിരുത്തി തങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാന് വേണ്ട ഉചിതമായ നടപടികള് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുമുണ്ട്.