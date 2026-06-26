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ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വ രേഖയല്ല; വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പരാമർശത്തിന് പിന്നിലെ വസ്തുതയെന്ത്?

വിദേശത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് യാത്രാ, കോൺസുലാർ പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിനായി രാജ്യം അംഗീകരിച്ച പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖയാണ് പാസ്‌പോർട്ട്

Indian Passport Citizenship Rules MEA Passport Citizenship Debate Proof Of Indian Citizenship Passport Act Citizenship Laws
Representative image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 7:11 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആധികാരിക രേഖയല്ലെന്നും യാത്രാരേഖ മാത്രമാണെന്നുമുള്ള വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പരാമർശം രാജ്യത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. പതിനാലാമത് പാസ്‌പോർട്ട് സേവാ ദിവസ് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് നിയമ, രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ പുതിയ സംവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാൽ ഇത് പുതിയ നിയമമല്ലെന്നും പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലവിലുള്ളതാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു.

വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ
പാസ്‌പോർട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾ സുഗമമാക്കുകയാണെന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിയുടെ ദേശീയത തെളിയിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിവിധ ഏജൻസികളുടെ കർശന പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് പാസ്‌പോർട്ട് നൽകുന്നതെങ്കിലും നിയമപരമായി ഇതൊരു യാത്രാരേഖ മാത്രമാണ്. പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാനാകില്ല. പൊലീസ് പരിശോധനയും രേഖകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും പൂർത്തിയാക്കി നൽകുന്ന പാസ്‌പോർട്ട് എങ്ങനെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആധികാരിക രേഖയല്ലാതാകുമെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി നിയമത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

INDIAN PASSPORT CITIZENSHIP RULES MEA PASSPORT CITIZENSHIP DEBATE PROOF OF INDIAN CITIZENSHIP PASSPORT ACT CITIZENSHIP LAWS
Why Indian Passport Is Not Conclusive Proof Of Citizenship (IANS)

നിയമം പറയുന്നത്
1967ലെ പാസ്‌പോർട്ട് നിയമത്തിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിലപാടിന് അടിസ്ഥാനമുള്ളത്. നിയമത്തിലെ ഇരുപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം, പൊതുതാത്പര്യം മുൻനിർത്തി ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും പാസ്‌പോർട്ടോ യാത്രാരേഖയോ നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. അതിനാൽ പാസ്‌പോർട്ട് കൈവശമുണ്ടെന്നത് പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക രേഖയായി കണക്കാക്കാനാകില്ല. അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൗരന്മാരല്ലാത്തവർക്കും പാസ്‌പോർട്ട് ലഭിച്ചേക്കാമെന്ന് സർക്കാർ മാർഗനിർദേശങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

നിയമവിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം
ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വം പ്രധാനമായും 1955ലെ പൗരത്വ നിയമത്തെയും ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിർണയിക്കുന്നതെന്ന് നിയമ, ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധനായ സത്യപ്രകാശ് സിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ജനനം, പാരമ്പര്യം, രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. പാസ്‌പോർട്ട് നൽകുന്ന സമയത്ത് അധികൃതർ വ്യക്തിയുടെ പൗരത്വ അവകാശവാദം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെങ്കിലും പിന്നീട് തർക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ ഇത് നിയമപരമായി ആധികാരിക രേഖയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പാസ്‌പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐഡി, ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ രേഖകൾക്ക് തെളിവ് മൂല്യമുണ്ടെങ്കിലും പൗരത്വ തർക്കങ്ങളിൽ ഇവ സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്നാണ് കോടതികളുടെ നിലപാട്. ലഭ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും പൗരത്വ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും പരിശോധിച്ചാണ് കോടതികൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാസ്‌പോർട്ട് മാത്രം പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആധികാരിക രേഖയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണവും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

നയതന്ത്ര കാഴ്ചപ്പാട്
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ വഹിക്കുന്ന ഇരട്ട റോളാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമെന്ന് മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിദേശത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് യാത്രാ, കോൺസുലാർ പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിനായി രാജ്യം അംഗീകരിച്ച പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖയാണ് പാസ്‌പോർട്ടെന്ന് മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ ജെ.കെ ത്രിപാഠി ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

INDIAN PASSPORT CITIZENSHIP RULES MEA PASSPORT CITIZENSHIP DEBATE PROOF OF INDIAN CITIZENSHIP PASSPORT ACT CITIZENSHIP LAWS
Why Indian Passport Is Not Conclusive Proof Of Citizenship (IANS)

എന്നാൽ ആഭ്യന്തര നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പൗരത്വം നിർണയിക്കാനുള്ള അധികാരം ഓരോ പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിനുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അതിനാൽ പാസ്‌പോർട്ട് പ്രാഥമികമായി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യാത്രാരേഖയാണെന്നും രാജ്യത്തിനകത്തെ പൗരത്വ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ എന്ത് വേണം?
എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ സാർവത്രികമായ ഒറ്റ രേഖയില്ല. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മാതാപിതാക്കളുടെ രേഖകൾ, താമസസ്ഥലം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ടത്. ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി എന്നിവ പ്രത്യേക ഭരണപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണെങ്കിലും പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആധികാരിക രേഖയായി ഇവയെ കണക്കാക്കില്ല.

ആശങ്ക വേണ്ട
യഥാർഥ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രേഖകളുടെ പരിശോധനയും പൊലീസ് അന്വേഷണവും പൂർത്തിയാക്കിയാണ് സർക്കാർ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നതെന്നും ഭൂരിഭാഗം പൗരന്മാർക്കും യാത്രകൾക്കും ഔദ്യോഗിക ഇടപാടുകൾക്കുമുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ഇത് തുടരുമെന്നും നിയമവിദഗ്ധനായ മോഹൻ ശ്യാം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം പാസ്‌പോർട്ടുകളുടെ നിയമപരമായ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവന മാത്രമാണ് സർക്കാർ നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വ ചട്ടക്കൂട് ഏതെങ്കിലും ഒറ്റ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ലെന്നും നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകളെയും രേഖകളെയും ആശ്രയിച്ചാണെന്നും സത്യപ്രകാശ് സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

INDIAN PASSPORT CITIZENSHIP RULES
MEA PASSPORT CITIZENSHIP DEBATE
PROOF OF INDIAN CITIZENSHIP
PASSPORT ACT CITIZENSHIP LAWS
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