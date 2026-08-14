ഇന്ത്യ-എസ്എസിയു വ്യാപാര ചർച്ചകൾ: ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വിപണികളും നിർണായക ധാതു സുരക്ഷയും
ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട എസ്എസിയു വ്യാപാര ഉടമ്പടി വിപണി പ്രവേശനം വികസിപ്പിക്കാനും വിതരണ ശൃംഖലകളെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നിർണായക ധാതുക്കളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.
Published : August 14, 2026 at 8:28 PM IST
അരൂണിം ഭൂയാൻ
ന്യൂഡൽഹി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, നമീബിയ, ബോട്സ്വാന, ലെസോത്തോ, ഈശ്വതിനി എന്നീ അഞ്ച് അംഗ സതേൺ ആഫ്രിക്കൻ കസ്റ്റംസ് യൂണിയനുമായി (SACU) ഒരു മുൻഗണനാ വ്യാപാര കരാറിനായി (PTA) ചർച്ചകൾ ഔപചാരികമായി ആരംഭിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള ന്യൂഡൽഹിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപെടലിൽ ഒരു പ്രധാന മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് പരമ്പരാഗത വ്യാപാരത്തിനപ്പുറം വിതരണ ശൃംഖല പ്രതിരോധശേഷി, വ്യാവസായിക പങ്കാളിത്തം, തന്ത്രപരമായ വിഭവങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവയ്ക്കും ഊന്നല് നല്കുന്നു.
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ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്ക് മുൻഗണനാ വിപണി പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് അടിയന്തര ലക്ഷ്യമെങ്കിലും, നിർണായക ധാതുക്കളും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വിതരണ ശൃംഖലകളും ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും സാമ്പത്തിക മത്സരക്ഷമതയ്ക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതയിലാണ് ചർച്ചകളുടെ വലിയ പ്രാധാന്യം.
വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, PTA-യെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കായുള്ള ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിൽ (ToR) ഇന്ത്യയും SACU-വും ഒപ്പുവച്ചു.
"ഇന്ത്യയും SACU അംഗരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര-സാമ്പത്തിക ഇടപെടൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഒപ്പുവെച്ചത്," പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ, ഇന്ത്യയും SACU-വും തമ്മിൽ സന്തുലിതവും നീതിയുക്തവും നീതിയുക്തവുമായ ഒരു വ്യാപാര കരാറിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു, പങ്കാളിത്തം വിപണികളെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും ഇരുവിഭാഗത്തിനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും SACU മേഖലയിലെ ഐടി മേഖലയിലെ പുതിയ പ്രതിഭകളുടെ വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
SACU രാജ്യങ്ങളുടെ ബിസിനസുകൾ മത്സരാധിഷ്ഠിതവും കഴിവുകള് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതോ ഇതിനകം ലഭ്യമായതോ ആയ മേഖലകളിൽ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളുമായി അവയെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഗോയൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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വാണിജ്യ, വ്യവസായ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് അഗർവാൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, PTA എട്ട് പ്രധാന അധ്യായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവയിൽ ചരക്കുകളുടെ വ്യാപാരം, സാധനങ്ങൾക്കുള്ള വിപണി പ്രവേശനം; ഉത്ഭവത്തിന്റെയും നിയമങ്ങൾ; കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങളും വ്യാപാര സൗകര്യവും; ഉഭയകക്ഷി സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാപാര പരിഹാരങ്ങൾ; സാനിറ്ററി, ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി നടപടികൾ; വ്യാപാരത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ; തർക്ക പരിഹാരം; നിയമപരവും തിരശ്ചീനവുമായ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യ-SACU PTA പൂർണ്ണമായും പുതിയ ആശയമല്ല. ഇന്ത്യയും SACUവും 2002 ൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു, 2010 ൽ ഈ നടപടി സ്തംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അഞ്ച് റൗണ്ടുകൾ നടത്തി. തുടർന്ന് 2020 ൽ ഇരുപക്ഷവും ഇടപഴകൽ പുനരാരംഭിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു.
ബിസിനസ് ഇൻസൈഡർ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ചർച്ചകൾ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ആരംഭിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
"ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, എന്നാൽ ചെറിയ അംഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കയറ്റുമതി താൽപ്പര്യങ്ങളുണ്ട്," റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. "ബോട്സ്വാനയും നമീബിയയും ധാതുക്കളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു, ലെസോത്തോയും എസ്വാറ്റിനിയും ഉൽപ്പാദന, കാർഷിക കയറ്റുമതികളുടെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വിശാലമായ വ്യാവസായിക അടിത്തറയുണ്ട്."
ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് വിഭവസമൃദ്ധവും തന്ത്രപരമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശനം നൽകുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ SACU സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലേക്ക് കൂടുതൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന ഒരു കരാറിനുള്ള ചർച്ചാ ഘടനയാണ് ToR നൽകുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പ്ലാറ്റിനം-ഗ്രൂപ്പ് ലോഹങ്ങളുടെയും മാംഗനീസിന്റെയും കരുതൽ ശേഖരം, നമീബിയയുടെ യുറേനിയം, ഉയർന്നുവരുന്ന ധാതു സാധ്യതകൾ, ബോട്സ്വാനയുടെ ധാതു സമ്പത്ത് എന്നിവ നിർദ്ദിഷ്ട കരാറിന് താരിഫുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു മാനം നൽകുന്നു.
നിക്ഷേപം, സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം, ധാതു നീക്കം ചെയ്യൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ, പ്രാദേശിക സംസ്കരണം എന്നിവയുമായി ന്യൂഡൽഹിക്ക് മുൻഗണനാ വ്യാപാരം സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ആഫ്രിക്കയിൽ സാമ്പത്തിക കാൽപ്പാടുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം നിർണായക ധാതു വിതരണ ശൃംഖലകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രത്തിൽ PTA ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമായി മാറും.
വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒരു ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയുമായി ഇന്ത്യ ഒപ്പുവച്ച ആദ്യത്തെ ToR ആണിത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആഫ്രിക്ക നയത്തിന് വികസനത്തെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായി പ്രത്യേകം ചർച്ച നടത്തുന്നതിനുപകരം, ഒരു പൊതു ബാഹ്യ താരിഫ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റംസ് യൂണിയനുമായി സാമ്പത്തിക ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ന്യൂഡൽഹി ശ്രമിക്കുന്നത്.
SACU ചരിത്രപരമായി പ്രധാനമാണ്. 1910 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് യൂണിയനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
അതിനാൽ, ഈ കൂട്ടായ്മ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വളരെ പരസ്പരബന്ധിതമായ ഒരു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വിപണിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശന കവാടം നൽകുന്നു, അതോടൊപ്പം ഒരു പൊതു പ്രാദേശിക ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യ-നിർദ്ദിഷ്ട സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
അടിയന്തര വാണിജ്യം
നിർദ്ദിഷ്ട PTA യുടെ യുക്തി വ്യക്തമാണ്. SACU ലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി വിപുലീകരണത്തിന് ഗണ്യമായ ഇടമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഇതിനകം തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മത്സരക്ഷമതയുള്ള മേഖലകളിൽ.
സെക്രട്ടറി അഗർവാൾ വിവരിച്ചതുപോലെ PTA യുടെ ഘടന പ്രധാനമാണ്, കാരണം വിപണി പ്രവേശനം താരിഫുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുൻഗണനാ പരിഗണനയ്ക്ക് യോഗ്യമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉത്ഭവ നിയമങ്ങൾക്ക് കഴിയും, കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളുടെ നീക്കത്തിന്റെ വിലയും വേഗതയും നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ സാങ്കേതികവും സാനിറ്ററി മാനദണ്ഡങ്ങളും ചിലപ്പോൾ താരിഫ് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തടസ്സമായി മാറിയേക്കാം.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഗണ്യമായ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, ഓട്ടോ ഘടകങ്ങൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സാധനങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും, രാസവസ്തുക്കൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, കാർഷിക, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മറ്റ് നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അതിനാൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഒരു കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി മാത്രമല്ല, വിശാലമായ ആഫ്രിക്കൻ വിപണി വിപുലീകരണത്തിനുള്ള ഒരു വേദിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ PTA ഇന്ത്യൻ നിർമ്മാതാക്കളെ സഹായിക്കും. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വ്യാപാര വിഘടനത്തിനും സംരക്ഷണവാദത്തിനും ഇടയിൽ കയറ്റുമതി വിപണികളെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസക്തമാണ്.
ഇന്ത്യ-SACU ബന്ധത്തിന്റെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഘടകം നിർണായക ധാതുക്കളായിരിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ പരിവർത്തനം, വൈദ്യുത മൊബിലിറ്റി, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ വികസനം, നൂതന ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, പ്രതിരോധ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ ഉൽപ്പാദനവും സംസ്കരണവും ഉയർന്ന അളവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ ധാതുക്കളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായ പ്രവേശനം ആവശ്യമാണ്.
പര്യവേഷണം, ഖനനം, ഗുണഭോക്തൃവൽക്കരണം, സംസ്കരണം, പുനരുപയോഗം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നാഷണൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽ മിഷൻ വഴി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഇതിനകം തന്നെ ഈ ദുർബലത തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ വിദേശത്ത് ധാതു ആസ്തികൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. 50 വിദേശ ഖനന ആസ്തികൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ നിർണായക-ധാതു തന്ത്രത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു
ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ ആഫ്രിക്ക, ആഗോള ദക്ഷിണ തന്ത്രത്തിലും നിർദ്ദിഷ്ട പി.ടി.എ യോജിക്കുന്നു.
ആഫ്രിക്കയുമായുള്ള ഇടപെടലിൽ ഇന്ത്യ പരമ്പരാഗതമായി വികസന പങ്കാളിത്തം, ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എസ്.എ.യുവുമായുള്ള ഒരു വ്യാപാര കരാർ ആ ബന്ധത്തിന് ശക്തമായ വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക സ്തംഭം നൽകും.
ആഫ്രിക്കൻ വിപണികളിലേക്കും തന്ത്രപരമായ വിഭവങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശനത്തിനായി പ്രധാന ശക്തികൾ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇത് വരുന്നു. ആഫ്രിക്കയിലുടനീളം ചൈനയ്ക്ക് ഗണ്യമായ വാണിജ്യ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, അതേസമയം യുഎസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ നിർണായക ധാതുക്കളിലും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വിതരണ ശൃംഖലകളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
വിവേകാനന്ദ ഇന്റർ നാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ തിങ്ക് ടാങ്കിലെ സീനിയർ ഫെലോയും ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ദ്ധയുമായ രുചിത ബെറി, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ ചുവടുവയ്പ്പായി ToR ഒപ്പുവയ്ക്കലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
"ഏതെങ്കിലും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യവുമായോ പ്രദേശവുമായോ ഞങ്ങൾ ഒരു മുൻഗണനാ വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്," ബെറി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "അതിനാൽ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ കസ്റ്റംസ് യൂണിയനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധത്തിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്."
ഇന്ത്യ തുടക്കത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായി അത്തരമൊരു PTA ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അത്തരമൊരു കരാർ SACU-മായി ഒരു ബ്ലോക്കായി ഒപ്പുവയ്ക്കണമെന്ന് പ്രിട്ടോറിയ പറഞ്ഞുവെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു.
"അതിനാൽ, ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ വ്യാപാര ബന്ധം തീർച്ചയായും മെച്ചപ്പെടുത്തും, കാരണം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു പങ്കും നിർണായക ധാതുക്കളാൽ സമ്പന്നമാണ്, ഇത് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്," ബെറി പറഞ്ഞു. "ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ഊർജ്ജ പ്രതിരോധശേഷിക്ക് ആവശ്യമായ നിർണായക ധാതുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത് തീർച്ചയായും സഹായിക്കും. ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ വ്യാപാരവും മെച്ചപ്പെടും എന്ന വസ്തുതയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ ആഗോള ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ രാജ്യങ്ങളാണ്."
വികസിത വടക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ സമീപകാലത്ത് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബെറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ആഗോള ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു ടിഒആർ ഒപ്പുവച്ച ആദ്യ മേഖലയാണിത്," അവർ പറഞ്ഞു. "ഇത് ആഗോള ദക്ഷിണേന്ത്യയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും."
അതിനാൽ ഒപ്പിട്ട ടിഒആറിനെ കൂടുതൽ വിശാലമായ തന്ത്രപരമായ സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടായി കാണണം.
മുൻഗണനാ വിപണി പ്രവേശനമാണ് അടിയന്തര ലക്ഷ്യം. ഇടത്തരം ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ വ്യാപാരവും നിക്ഷേപവും ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ ദീർഘകാല സമ്മാനം ഉൽപ്പാദനം, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൃഷി, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, നിർണായക ധാതുക്കൾ എന്നിവയിൽ പരസ്പരബന്ധിതമായ ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മൂല്യ ശൃംഖലകളുടെ സൃഷ്ടിയായിരിക്കാം.