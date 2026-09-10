ETV Bharat / opinion

ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള സൈനികപങ്കാളിത്തം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ

നേരത്തെ ശ്രീലങ്കന്‍ വ്യോമസേനയ്ക്ക് നല്‍കിയ എല്‍ 70 തോക്കുകള്‍ പരിഷ്‌ക്കരിക്കും

SRI LANKA INDIA defence ties SWEDEN BOFORS ANURA KUMARA DISSANAYAKE china
Defence Minister Rajnath Singh meets Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake in Colombo on Wednesday (IANS)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : September 10, 2026 at 8:45 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

അരുണിം ഭുയാന്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെമ്പാടും ഭൗമ രാഷ്‌ട്രീയ മത്സരം കടുക്കുകയും വൈദേശിക ശക്തികള്‍ കൂടുതല്‍ തന്ത്രപരമായ ഇടം ഇന്ത്യന്‍ സമുദ്രാതിര്‍ത്തികള്‍ക്കടുത്ത് തേടുകയും ചെയ്യുന്ന വേളയില്‍ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ നീക്കം തുടങ്ങി.

Also Read: ഇന്ത്യയുടെ വികസന പദ്ധതികള്‍ ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ഉടച്ച് വാര്‍ക്കുന്നു, ലക്ഷ്യം ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യം നേരിടല്‍

പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങിന്‍റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കൊളംബോ സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ഒപ്പ് വച്ച മൂന്ന് ധാരണാപത്രങ്ങള്‍ ഈ വഴിക്കുള്ള ആദ്യ സുപ്രധാന ചുവട് വയ്‌പായിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് അനുര കുമാര ദിസനായകെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ സിങ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബഹുതല സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തു. പരമ്പരാഗതമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ബന്ധത്തിലും പരസ്‌പര വിശ്വാസത്തിലുമൂന്നിയായിരുന്നു ചര്‍ച്ചകള്‍.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇരുനേതാക്കളും ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ സേന നിര്‍മ്മിച്ച മൂന്ന് ബെയ്‌ലി പാലങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം വെര്‍ച്വലായി നിര്‍വഹിച്ചെന്നും പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. ശ്രീലങ്കന്‍ വ്യോമസേനയ്ക്ക് നല്‍കിയ എല്‍70 തോക്കുകള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലും ഇരുസംഘവും ഒപ്പ് വച്ചു. നാഷണല്‍ കേഡറ്റ് കോര്‍പ്‌സിന്‍റെ സഹകരണത്തിനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ദേശീയ പ്രതിരോധ കോളജുകള്‍ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു.

സൈനിക വിദ്യാഭ്യാസം, യുവാക്കളെ കൈമാറല്‍ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്ഥാപന, ജനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, എന്നിവയ്ക്കും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. കൊളംബോയിലെ നിര്‍ണായക വസ്‌തുക്കളുടെ സംരക്ഷണം ശക്തമാക്കും. ഒപ്പം ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രതിരോധമേഖലയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് ശക്തമാക്കും.

എല്‍70 തോക്കുകള്‍ 40 മില്ലിമീറ്റര്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധ തോക്കുകളാണ്. സ്വീഡനിലെ ബോഫോഴ്‌സ് വികസിപ്പിച്ചതാണിവ. ലോകമെമ്പാടുമായി ഹ്രസ്വദൂര പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് നിരവധി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതാണ്. ആനുകാലിക വെടിക്കോപ്പ് സംവിധാനങ്ങളും ഇലക്‌ട്രോ ഒപ്‌റ്റിക്കല്‍ സൈറ്റ്‌സ്, റഡാറുകള്‍ എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനായി ഇതിനെ ആധുനീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഇവയുടെ കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തണം.

മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഗണ്ണുകള്‍ ശ്രീലങ്കയുടെ വ്യോമയാന സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അവരുടെ നിര്‍ണായക സ്വത്തുക്കള്‍ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യ നേരത്തെ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്‌ത തോക്കുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ആധുനീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ദീര്‍ഘകാല ആയുധ ഇടപാട് സംജാതമായിരിക്കുകയാണ്.

തന്ത്രപരമായി അതീവ പ്രാധാന്യം

പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലാകുന്നത് ഒരു രാജ്യം നല്‍കിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുമ്പോഴോ മെച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ സംരക്ഷിക്കുമ്പോഴോ ആണ്. ആയുധ സഹകരണം പരിശീലനം, അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍, സാങ്കേതിക പിന്തുണ, ആയുധഭാഗങ്ങള്‍, തത്വത്തിലുള്ള ഇടപെടല്‍ എന്നിവ ആവശ്യമാക്കുന്നു.

നേരത്തെ ഇന്ത്യ സമുദ്ര നിരീക്ഷണത്തിനായി ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഡ്രോണിയര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സമുദ്ര രക്ഷപ്പെടുത്തല്‍ ഏകോപന കേന്ദ്രം നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള സഹായങ്ങളും എത്തിച്ചു. 2025 ഏപ്രിലില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശ്രീലങ്ക സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിരുന്നു.

സമുദ്ര നിരീക്ഷണത്തിന് കൂടുതല്‍ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സയുക്ത പ്രസ്‌താവനയില്‍ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസങ്ങള്‍, പ്രതിരോധ കൈമാറ്റങ്ങള്‍, വിവരം പങ്കിടല്‍, പ്രതിരോധ ഇടങ്ങള്‍, സ്വത്തുക്കള്‍ എന്നിവ പങ്കിടല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നല്‍കുമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കരാറിനെ വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സുരക്ഷാ സൗധത്തിന്‍റെ നടപ്പാക്കല്‍ ആയി വേണം കാണാന്‍.

സൈനികശേഷിയുള്ള ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള അടുത്ത സുരക്ഷാ സഹകരണം നമ്മുടെ തെക്കന്‍ കടല്‍ സമീപനങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേട്ടമാകും.

ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സമാനമായ നിരവധി സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണട്്. മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ആയുധക്കള്ളക്കടത്ത് , ഭീകരത, അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം, കടല്‍ക്കൊള്ള, കടല്‍ക്ഷോഭം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ അതില്‍ ചിലതാണ്. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കടല്‍ അറിവുകള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മധ്യ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കും.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ക്രമേണ നാവിക ഇടപെടലുകളും വര്‍ദ്ധിക്കും. ഇന്ത്യയ്ക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും തമ്മില്‍ ഉള്ളത് പോലെയുള്ള തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം ചുരുക്കം ചില അയല്‍രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഏറെ ദൂരത്താണ് ശ്രീലങ്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മലാക്ക കടലിടുക്കിനെയും പശ്ചിമ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന കപ്പല്‍ ചാലുകള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കിഴക്കനേഷ്യയ്ക്കും യൂറോപ്പിനുമിടയിലുള്ളതും പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്കുമുള്ള കപ്പലുകള്‍ കടന്ന് പോകുന്നതും ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ്.

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊളംബോയുമായി ഒരു സഹകരണ സുരക്ഷാ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടലിടം സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ ഏറെ സഹായകമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന ആണവ, സൈനിക, ബഹിരാകാശ സംരംഭങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ്. ശ്രീലങ്കയുമായി അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ശത്രുതാപരമായ നീക്കങ്ങള്‍ ദ്വീപില്‍ നിന്നോ ദ്വീപിന് ചുറ്റും നിന്നോ ഉണ്ടായാല്‍ ഇത് നമുക്ക് ഏറെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കും.

അത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നിരീക്ഷണ, ഗവേഷണ കപ്പലുകള്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കും ചരിത്രപരമായി തന്നെ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മറ്റൊരു തുറമുഖങ്ങളിലേക്കും ഇത്രയധികം സന്ദര്‍ശനം ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ നമുക്ക് മനസിലാകും.

ചൈനയും സമുദ്രത്തിലെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള പ്രതിരോധ ബന്ധത്തിലൂടെ പക്ഷേ ചൈനയുമായുള്ള മത്സരം കുറയ്‌ക്കാനാകില്ല. ചൈന കൊളംബോയുടെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സാമ്പത്തിക പങ്കാളിയാണ്. ദ്വീപില്‍ അവര്‍ക്ക് കടുത്ത താത്പര്യങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹമ്പൻടോട്ട, കൊളംബോ തുറമുഖ നഗരങ്ങളില്‍. ഹമ്മന്‍ബോട്ട പ്രത്യേകിച്ചും തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലയാണ്.

കൊളംബോയ്ക്ക് കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ ചൈനയുടെ സര്‍ക്കാരുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് 99 വര്‍ഷത്തെ പാട്ടത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഹമ്പൻടോട്ട തുറമുഖം. ചൈനയിലെ ഊര്‍ജ്ജ മേഖലയിലെ അതികായരായ സിനോപെകിന് ഇവിടെ വലിയ ഒരു എണ്ണശുദ്ധീകരണശാല തുടങ്ങാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

ഇതിനിടെ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മില്‍ ട്രിങ്കോമാലി ഊര്‍ജ്ജ കേന്ദ്രം വികസനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മാത്സര്യങ്ങള്‍ ശ്രീലങ്കയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തില്‍ വലിയ തോതില്‍ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം നടപടികള്‍.

ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള അടുപ്പം മറ്റൊരുതരത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായകം

കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തെ ബാധിച്ച 'ഡിറ്റ്വാ' (Ditwah) ചുഴലിക്കാറ്റിനെത്തുടർന്ന് 'ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ ബന്ധു'വിലൂടെ ഇന്ത്യ നൽകിയ സഹായത്തിന്, സിങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ ദിസനായകെ നന്ദി അറിയിച്ചതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്‌ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ശ്രീലങ്കയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും അയൽരാജ്യവും എന്ന നിലയിൽ, സഹായം നൽകുന്നത് ഒരു ഔദാര്യമല്ലെന്നും മറിച്ച് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അതിനാൽത്തന്നെ 'ആദ്യഘട്ട സഹായം നൽകുന്ന രാജ്യം' (first responder) എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ തുടർന്നും സഹായം നൽകുമെന്നും സിങ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതായി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെയും ശ്രീലങ്കയിലെയും നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളേജുകളും നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർപ്‌സും (NCC) തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ധാരണാപത്രങ്ങൾ (MoU), L70 കരാറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതായി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ തന്ത്രപരമായ മൂല്യമുണ്ട്.

സൈനിക ബന്ധങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലൂടെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ശൃംഖലകളിലൂടെയും ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രതിരോധ കോളേജുകളിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്‌പരം സൈനിക തത്വങ്ങൾ, തന്ത്രപരമായ ചിന്താഗതികൾ, സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ളവരായി മാറുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ സായുധ സേനകൾ തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

അതുപോലെ, എൻ‌സി‌സി (NCC) യൂത്ത് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും, ഭാവി തലമുറകൾക്കിടയിൽ സാമൂഹികവും സ്ഥാപനപരവുമായ പരസ്‌പര ധാരണ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള കടൽപാതകൾ തടസ്സമില്ലാതെയും തുറന്ന നിലയിലും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ശ്രീലങ്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ഏഷ്യൻ ജിയോപൊളിറ്റിക്‌സ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് പീസ് കൗൺസിൽ' എന്ന തിങ്ക് ടാങ്കിന്‍റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സുഗീശ്വര സേനാധീര പറഞ്ഞു.

"38 വർഷത്തിനിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്," കൊളംബോയിൽ നിന്ന് ഇടിവി ഭാരതുമായി (ETV Bharat) ഫോണിൽ സംസാരിക്കവെ സേനാധീര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നാല് മുൻ പ്രസിഡന്‍റുമാർക്കും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. "കെ.സി. പന്ത് ആയിരുന്നു ഇതിനുമുമ്പ് ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി. അത് 1989-ലായിരുന്നു; ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക സമാധാന കരാർ ഒപ്പുവച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം."

മോദി ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ച പ്രതിരോധ സഹകരണ കരാറിന്‍റെ ഭാഗമായിരിക്കണം L70 വ്യോമ പ്രതിരോധ ഗൺ സംവിധാനം നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ കരാറിലെ മിക്ക വ്യവസ്ഥകളും ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വർദ്ധനവ് കൊളംബോ, ഹമ്പൻടോട്ട തുറമുഖങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും സേനാധീര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയിലെയും ശ്രീലങ്കയിലെയും നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളേജുകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

"ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സൈനികർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കൂടുതൽ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്."

TAGGED:

SRI LANKA INDIA DEFENCE TIES
SWEDEN BOFORS
ANURA KUMARA DISSANAYAKE
CHINA
DEFENCE MINISTER VISIT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.