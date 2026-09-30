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ഇന്ത്യാ-ഫിജി പ്രതിരോധ ബന്ധത്തില്‍ സമുദ്ര ഉയര്‍ച്ച,ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പസഫിക് മേഖലയില്‍ ക്വാഡിന്‍റെ ചുവടുറപ്പിക്കലിലൂടെ

ഇന്ത്യയുടെയും ഫിജിയുടെയും വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പ്രതിരോധ ബന്ധം വിശാലമായ ഇന്തോ-പസഫിക് പ്രാധാന്യം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ന്യൂഡല്‍ഹി ഫിജിയുമായുള്ള സമുദ്ര സഹകരണം വിശാലമാക്കി. തുറമുഖ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി ക്വാഡ്

INDIA FIJI DEFENCE LOOK EAST POLICY MASON SMITH QUAD
Defence Secretary Rajesh Kumar Singh with Fiji's Permanent Secretary for Defence and Veterans Affairs Mason Smith during a meeting, in New Delhi (PTI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : September 30, 2026 at 8:42 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫിജിയുമായി ഇന്ത്യയുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പ്രതിരോധ സഹകരണം സമുദ്ര-ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലകളില്‍ നിര്‍ണായകമായിരിക്കുന്നു. പസഫിക് ദ്വീപ രാഷ്‌ട്രവുമായി കൂടുതല്‍ സൈനിക സഹകരണത്തിന് ന്യൂഡല്‍ഹി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഫിജിയില്‍ തുറമുഖ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കവുമായി ക്വാഡ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

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ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന രണ്ടാം വട്ട ഇന്ത്യ-ഫിജി ഉഭയകക്ഷി സംയുക്ത കര്‍മ്മസംഘ യോഗത്തില്‍ കടല്‍ സുരക്ഷ,പ്രത്യേക സൈനിക പരിശീലനം, സൈബര്‍ സഹകരണം, പ്രതിരോധ വ്യവസായ സഹകരണം, തന്ത്രപരമായ ബന്ധം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍ എന്നിവയിലൂന്നിയുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് നടന്നത്. അതാകട്ടെ പരമ്പരാഗതമായ ചരിത്ര, സാംസ്‌കാരിക ജനകീയ ബന്ധങ്ങളിലൂന്നിയുമായിരുന്നു.

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ഉഭയകക്ഷി താത്പര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചര്‍ച്ച നടത്തിയതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പിന്നീട് പുറത്ത് വിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക പരിശീലനം,ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പക്കല്‍, സേവനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, സമുദ്ര സുരക്ഷ, സൈബര്‍ പരിശീലനം, പ്രതിരോധ വാണിജ്യ സഹകരണം, ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സൈന്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാപന സഹകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായിരുന്നു ചര്‍ച്ച.

ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര-തുറന്ന ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍ -സുരക്ഷിത ഇന്തോ പസഫിക് എന്ന കാഴ്‌ചപ്പാടില്‍ ഫിജിയും പസഫിക് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും എടുത്തുകാട്ടിയതായി മന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഉഭയകക്ഷി പ്രതിരോധ ഇടപാടില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഗുണകരമായ രീതിയില്‍ ഇനിയും സഹകരണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഫിജിയുടെ മുതിര്‍ന്ന സൈനികകാര്യ- പ്രതിരോധ സ്ഥിരം സെക്രട്ടറി മാസോണ്‍ സ്‌മിത്തും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ ജോയിന്‍റ് സെക്രട്ടറി (രാജ്യാന്തര സഹകരണം)അമിതാഭ് പ്രസാദും ചേര്‍ന്നാണ് യോഗത്തില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്.

INDIA FIJI DEFENCE LOOK EAST POLICY MASON SMITH QUAD
External Affairs Minister S Jaishankar meets Fiji's Minister for Rural and Maritime Development and Disaster Management Sakiasi Ditoka on the sidelines of the 81st Session of the United Nations General Assembly (UNGA), in New York. (AFP)

യോഗത്തിനിടെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാര്‍ സിങുമായി സ്‌മിത്ത് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി.പ്രതിരോധ വ്യവസായ സഹകരണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങള്‍ തേടുന്നതടക്കം ഉഭയകക്ഷി പ്രതിരോധ-സമുദ്ര സഹകരണം ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലൂന്നിയായിരുന്നു ചര്‍ച്ചകള്‍.

ഇന്ത്യയും ഫിജിയും പരമ്പരാഗതമായി അടുത്ത രാഷ്‌ട്രീ, സാംസ്‌കാരിക, ജനകീയ ബന്ധങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. ഫിജിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ ധാരാളം ജനങ്ങള്‍ ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതേസമയം ന്യൂഡല്‍ഹിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശാലമായ ഇന്തോ-പസഫിക് കാഴ്‌ചപ്പാടില്‍ പസഫിക് ദ്വീപ് രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളാണ്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യ-ഫിജി പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന് 2017ല്‍ ധാരണാപത്രം നിലവില്‍ വന്നതോടെയാണ്. സൈനിക കൈമാറ്റവും പരിശീലനവും അടക്കം പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ നാവിക കപ്പലുകള്‍ ദ്വീപ് രാഷ്‌ട്രം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ളബന്ധത്തില്‍ ഒരു സുപ്രധാന കടല്‍ മാനം നല്‍കുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഓഗസ്റ്റില്‍ ഫിജി പ്രധാനമന്ത്രി സിതിവേനി റബുക്കയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് പുത്തന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ ഉണര്‍വുണ്ടായി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ധാരണയായി. ഫിജിയുടെ കടല്‍ സുരക്ഷ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ പരിശീലനവും ഉപകരണ സഹായവും നല്‍കി. സൈബര്‍ സുരക്ഷയിലും ഡേറ്റ സംരക്ഷണത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവച്ചു.

ആദ്യ ഇന്ത്യ ഫിജി സംയുക്ത യഗം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജൂലൈയില്‍ സുവയിലാണ് നടന്നത്. അതില്‍ വച്ചാണ് നിരവധി പ്രായോഗിക മേഖലകളിലുള്ള സഹകരണത്തിന് ധാരണയായത്. ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സമാധാന ദൗത്യം, സൈനിക ഔഷധം, ധവളകപ്പല്‍ വിവര കൈമാറ്റം, ഫിജിയുടെ സൈനിക ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുള്ള സഹകരണത്തിനാണ് ധാരണ. ഇരു പക്ഷവും ക്രമേണ പ്രതിരോധത്തിന്‍റെയും കടല്‍ സുരക്ഷാ സഹകരണത്തിന്‍റെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഫിജിയുടെ പ്രത്യേകസാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ സുരക്ഷ അടക്കമുള്ളവയില്‍ ആവശ്യകതയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കി.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംയുക്ത യോഗം ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനപ്പുറം ഒരു തുടര്‍ച്ച ആയിരുന്നു. ഫിജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടല്‍ സുരക്ഷ എന്നത് ദേശീയ സുരക്ഷ തന്നെയാണ്. വലിയ സമുദ്ര മേഖലയുള്ള ഒരു ദ്വീപ് രാഷ്‌ട്രത്തിന് അവരുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുകയും കപ്പല്‍ ഗതാഗതം നിരീക്ഷിക്കുകയും അനധികൃത മീന്‍പിടുത്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയും തെരച്ചിലും രക്ഷാ ദൗത്യങ്ങളും നടത്തുകയും സമുദ്രബോധവത്ക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സുപ്രധാനമാണ്.

പ്രത്യേക സൈനിക പരിശീലന സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഫിജിയില്‍ നിന്നുള്ള സംഘം രണ്ട് ദിവസം കൊച്ചിയിലും സന്ദര്‍ശനം നടത്തി.

ദക്ഷിണ നാവിക കമാന്‍ഡിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍ സംഘം പരിശോധിച്ചു. ഇത്തരം സഹകരണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് തന്ത്രപരമായി വളരെ മൂല്യവത്താണ്. ഇന്ത്യയുടെ കടല്‍ സുരക്ഷയില്‍ ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിലെ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുമായി വിവരങ്ങള്‍ പങ്കിടല്‍, ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്കാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. കടല്‍ സുരക്ഷ പങ്കാളിത്തത്തിലും കൂട്ടായ കടല്‍ വിവരത്തിലും ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ഫ്യൂഷന്‍ സെന്‍റര്‍ ഒരു സുപ്രധാന ഇടമാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ സമുദ്ര ഇടങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനും സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍കൈമാറാനും ശേഷിയുള്ള പസഫിക് പങ്കാളികളായ ഫിജിയെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിശാല ശൃംഖലയിലേക്ക് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാനാകും.

ദക്ഷിണ പസഫികില്‍ ഫിജിക്ക് തന്ത്രപരമായി സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത്. സുപ്രധാനമായ പസഫിക് ദ്വീപസമൂഹത്തിനും ഒപ്പം വിശാലമായ പസഫിക് മേഖലയുായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കപ്പല്‍ചാലുകള്‍ക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശമാണിത്.

ഇതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം കേവലം സൈനികം മാത്രമല്ല. ഫിജി സുപ്രധാനായ ഒരു പ്രാദേശിക നയതന്ത്ര സാമ്പത്തിക ഇടംകൂടിയാണ്. പ്രാദേശിക പസഫിക് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അവര്‍ക്ക് നിര്‍ണായക സ്വാധീനവുമുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ കിടപ്പും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. സമുദ്ര ബന്ധം, ദുരന്തപ്രതികരണം, ചരക്ക് കടത്ത്, പസഫിക് മേഖലയിലെ സുസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിജിയുമായുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. പസഫികിലെ ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുകയും പങ്കാളിത്തപരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കടല്‍സുരക്ഷ കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ പസഫിക് ദ്വീപ രാഷ്‌ട്രങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പ്രതിരോധ നയതന്ത്രത്തിനുമപ്പുറം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തോടുള്ള അടുപ്പം, ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്‍,തദ്ദേശ സാങ്കേതികത, ആഗോള ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ വികസന സുരക്ഷാ പങ്കാളിയെന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍.ഇന്ത്യയുടെ വിശാല ഇന്തോ പസഫിക് സ്ഥാപിക്കല്‍, പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നിവയാണവ.

ഇത് ഇന്ത്യയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വതന്ത്ര, തുറന്ന, ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍, സുരക്ഷിത ഇന്തോ പസഫിക് കാഴ്‌ചപ്പാടിന് അനുഗുണമാണ്. കേവലം അധികാര മത്സരത്തിനുമപ്പുറം ന്യൂഡല്‍ഹിയുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പസഫിക് ദ്വീപ രാഷ്‌ട്രങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെന്ന നിലയില്‍ ഇത് നമുക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ലോക വാണിജ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡിപിഎസ്‌യു ഭുവനും സംഘം സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഇവിടെ വച്ച് ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശിയ പ്രതിരോധ ഉത്പാദന ശേഷിയെക്കുറിച്ച് അവര്‍ക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു.

നമ്മുടെ ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരതിന്‍റെ മെച്ചങ്ങള്‍ ഈ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. പ്രദര്‍ശനങ്ങളും ഓഗ്മന്‍റഡ് റിയാലിറ്റി, വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി എന്നിവയിലൂടെയും നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. യഥാര്‍ത്ഥ യുദ്ധഭൂമിയില്‍ നിന്നെന്ന വണ്ണമുള്ള കാഴ്‌ചകളാണ് അവര്‍ക്ക് നല്‍കിയതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിരോധ കയറ്റുമതിയും പ്രതിരോധ വാണിജ്യ പങ്കാളിത്തവും സുപ്രധാനമാണ്. ഫിജി വലിയൊരു പ്രതിരോധ വിപണിയൊന്നുമല്ല. എന്നാല്‍ ചെറു പസഫിക് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണം ഇന്ത്യയെ വിശ്വസ്‌തവും താങ്ങാനാകുന്നതുമായ പരിശീലക, ഉപകരണ, അറ്റകുറ്റപ്പണി ശേഷി കെട്ടിപ്പടുക്കല്‍ സഹായി എന്ന പ്രതിച്‌ഛായയിലേക്ക് നയിക്കും.

നേരത്തെ ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത് കിഴക്കിനെ നോക്കുന്ന നയമാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അമിത് ദാസ് ഗുപ്‌ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലകളില്‍ ദീര്‍ഘകാലം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ആ മേഖലകളുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌ത ആളാണ് അമിത് ദാസ് ഗുപ്‌ത.

പ്രാധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് കിഴക്കന്‍ നോക്കി നയത്തില്‍ നിന്ന് കിഴക്ക് പ്രവൃത്തി നയത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയതെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ കിഴക്കിനെ പോലെ പെരുമാറുകയാണ്.

മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കിനെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്തോ പസഫിക് എന്നാണ് വിവക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ സുരക്ഷ പസഫിക്കിന്‍റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിന്‍റെ കൂടി സുരക്ഷ ആയിരുന്നു. അതായത് രണ്ട് മഹാസമുദ്രങഅങളുടെ സംഗമം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്തോ പസഫിക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. കേവലം കടല്‍ സുരക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇതൊരു നിര്‍ണായക മേഖല കൂടിയാണ്. കേവലം കപ്പല്‍ ഗതാഗതത്തിന് മാത്രമല്ല അറുപത് ശതമാനം ആഗോള വാണിജ്യവും ഈ മേഖല വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്.

മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ കടല്‍ക്കൊള്ള വിരുദ്ധതയ്ക്കായിരുന്നു മുന്‍തൂക്കം നല്‍കിയിരുന്നത്. ഇതിനായി ഇന്ത്യധാരാളം സൈനിക നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടു. എന്നാലിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്കിനെക്കുറിച്ചും പരാമര്‍ശിച്ചു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ അത് ആഗോള സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത് കൊണ്ട്തന്നെ ശക്തമായ കടല്‍നയം അനിവാര്യമാണ്. ഇന്ത്യ-ഫിജി വര്‍ക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം അതിന് തന്നെയാണ് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കുന്നത്. ഒപ്പം മോദിയുടെ എപ്പോഴും ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ക്കും ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നു.

ഫിജിയിലും പപ്പുവ ന്യൂഗിനിയിലും ധാരാളം ഇന്ത്യാക്കാരുണ്ട്. അത് കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അവിടം സന്ദര്‍ശിച്ചതെന്നും ദാസ് ഗുപ്‌ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് മോദിയുടെ ഉത്തരവുകള്‍ നടപ്പാക്കലാണ്. ഫിജി ഇന്ത്യ മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന രാജ്യമാണ്.ഫിജിക്ക് എന്ത് വേണമോ അത് നല്‍കും.

അതേസമയം, ഇത് ഇന്ത്യ ഫിജിയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും, ഫിജി തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"ഫിജിക്ക് ശക്തമായ പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, ഇക്കാര്യം ന്യൂഡൽഹിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു; അതിനുള്ള മറുപടിയാണിത്," ദാസ്‌ ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു. "അതുകൊണ്ട്, ഞാൻ ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ഇതൊരു ശക്തമായ നീക്കമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ നീക്കത്തിന് വലിയ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതിനാൽ ഇതിനെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്."

ഈ വർഷം മെയ് 26-ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ക്വാഡ് (Quad) വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം കാരണം ഇന്ത്യ-ഫിജി പ്രതിരോധ ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു.

'പോർട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ പാര്‍ട്‌ണർഷിപ്പ്' (Ports of the Future Partnership) എന്ന പുതിയ പദ്ധതിയിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ, യുഎസ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ എന്നിവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു; ഈ പദ്ധതിയുടെ പസഫിക് മേഖലയിലെ ആദ്യ സംരംഭത്തിനായി ഫിജിയെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സുവ, ലൗട്ടോക എന്നീ തുറമുഖങ്ങളാകും ഈ പദ്ധതിയിൽ ആദ്യം ഉൾപ്പെടുകയെന്ന് ഫിജി പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഫിജി സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിയെ പ്രധാനമായും ദേശീയ വികസനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് കാണുന്നത്. തുറമുഖങ്ങളുടെ നവീകരണം ഒരു ദേശീയ മുൻഗണനാ വിഷയമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി; മികച്ച തുറമുഖ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും സമുദ്ര-ഗതാഗത ബന്ധങ്ങളും (maritime connectivity), പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക ഏകീകരണവും കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ പസഫിക് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവർ എടുത്തുപറഞ്ഞു.

ആധുനിക തുറമുഖങ്ങൾക്ക് വാണിജ്യപരമായ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനപ്പുറം പല കാര്യങ്ങളിലും പിന്തുണ നൽകാൻ സാധിക്കും. തുറമുഖങ്ങളുടെ ഘടനയും അവയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച കരാറുകളും അനുസരിച്ച്, മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ സമുദ്ര-ലോജിസ്റ്റിക്സ്, മാനുഷിക സഹായം, ദുരന്തനിവാരണം, സമുദ്ര നിരീക്ഷണം, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്-നാവികസേനാ സഹകരണം, പ്രാദേശിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

നാല് രാജ്യങ്ങളുടെയും സമുദ്ര നിരീക്ഷണ ശേഷി ഏകോപിപ്പിക്കാനും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള പുതിയൊരു സമുദ്ര നിരീക്ഷണ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ, ഫിജിയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഉഭയകക്ഷി സമുദ്ര സഹകരണം ഒരേസമയം വിപുലീകരിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രസക്തമാണ്.

ഫിജിയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം കേവലം പ്രതീകാത്മക നയതന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറി, കൂടുതൽ ചിട്ടയായ സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനെയാണ് തിങ്കളാഴ്‌ച നടന്ന സംയുക്ത പ്രവർത്തന സമിതി (JWG) യോഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വിപുലമായ തന്ത്രപ്രധാന സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ വികസനത്തെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാളിയായി മാറുന്നതിനൊപ്പം, ക്വാഡിന്‍റെ ഒരു പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താവാകുന്ന ആദ്യ പസഫിക് രാജ്യമായും ഫിജി മാറുകയാണ്.

തൽഫലമായി, ഇന്ത്യയുടെ വിപുലമായ പസഫിക് നയതന്ത്രത്തിന്‍റെ പ്രായോഗിക അടിത്തറകളിലൊന്നായി ഈ പുതിയ ഇന്ത്യ-ഫിജി പങ്കാളിത്തം മാറിയേക്കാം; പ്രതിരോധ നയതന്ത്രം, സമുദ്ര സുരക്ഷ, ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനം, ദുരന്തനിവാരണ ശേഷി, ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. "ഫിജി സന്ദർശനവേളയിൽ ഫിജി സർക്കാരുമായും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ആഴമേറിയ സാഹോദര്യബന്ധങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ജെ.ഡബ്ല്യു.ജി (JWG) യോഗം ക്രമീകരിച്ചതെന്ന് ദാസ്‌ഗുപ്‌ത കൂട്ടിച്ചേർത്തു."

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