ഇന്ത്യയുടെ വികസന പദ്ധതികള് ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഉടച്ച് വാര്ക്കുന്നു, ലക്ഷ്യം ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യം നേരിടല്
റെയില്വേ മുതല് ഊര്ജ്ജ ബന്ധങ്ങള് വരെയുള്ള പദ്ധതികളിലാണ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയുമായി സഹകരിക്കുന്നത്.
Published : August 7, 2026 at 4:12 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള വികസന പദ്ധതി പങ്കാളിത്തം ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലെ ചൈനയുമായുള്ള തന്ത്രപരമായ മാത്സര്യത്തിനുള്ള ഉപകരണമായി മാറുന്നു. ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കേവലം മാനുഷിക സഹായത്തിനുമപ്പുറം ദീര്ഘകാല നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലേക്ക് ചുവട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഗതാഗത, ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ, ഡിജിറ്റല് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, സാമ്പത്തിക അഖണ്ഡത എന്നിവയിലൂന്നിയുള്ള സഹകരണത്തിനാണ് നാമിപ്പോള് ഊന്നല് നല്കുന്നത്.
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വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കൊളംബോ സന്ദര്ശനം, ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആശ്രയിക്കാവുന്ന പങ്കാളിയാണെന്ന സന്ദേശം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കലായിരുന്നു. ബീജിങിന്റെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ സമീപമാതൃകയ്ക്ക് ബദല് വാഗ്ദാനം നല്കല് കൂടി സന്ദര്ശനത്തിലൂടെ നമ്മള് നടത്തി.
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ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയകക്ഷി വികസന പങ്കാളികള്. വായ്പകള്, സംഭാവനകള്, ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കല് പദ്ധതികള്, മാനുഷിക സഹായങ്ങള് എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യന് സഹായം. ശ്രീലങ്കയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തവും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ അയല്പ്പക്കം ആദ്യം നയത്തിന്റെയും വിഷന് മഹാസാഗര് (മ്യൂച്ചല് ആന്ഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് അഡ്വാന്സ്മെന്റ് ഫോര് സെക്യുരിറ്റി ആ്കഡ് ഗ്രോത്ത് എക്രോസ് റീജ്യണ്സ്-Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) ഭാഗമായാണ് സഹകരണം വിപുലപ്പെടുത്തിയത്. മഹാസാഗര് ഗതാഗതം, ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, ഭവന നിര്മ്മാണം, ഡിജിറ്റല് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഊന്നല് നല്കുന്നത്.
സഹായങ്ങള്ക്ക് പുറമെ കേവലം ഒരു ശതമാനം മാത്രം പലിശയുള്ള മൃദു വായ്പകളും ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രീലങ്ക ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഏഷ്യന് ജിയോപൊളിറ്റിക്സ്, സസ്റ്റയിനബിലിറ്റി ആന്ഡ് പീസ് കൗണ്സില് സെക്രട്ടറി ജനറല് സുഗീശ്വര സേനാധിര പറഞ്ഞു. മൂന്ന് വര്ഷത്തേക്കാണ് ഈ വായ്പ നല്കുന്നത്.
അതേസമയം ചൈന വാണിജ്യ വായ്പകള് മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുന്നതെന്നും നാല് പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായും പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന സേനാധിര കൊളംബോയില് നിന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് ഫോണില് സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു.
രാജ്യങ്ങള്ക്ക് വായ്പകള് നല്കുന്ന ഔദ്യോഗിക സംഘമായ പാരിസ് ക്ലബ്ബില് നിന്നുള്ള വായ്പകളും രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയില് നിന്നുള്ള വായ്പകളും ധാരാളം വ്യവസ്ഥകള് അടങ്ങിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീലങ്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ നിബന്ധനകള് കൂടുതല് സ്വീകാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയുടെ വികസന സഹകരണത്തെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ശ്രീലങ്ക വീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മിസ്രിയുടെ സന്ദര്ശന വേളയില് പല സുപ്രധാന പദ്ധതികളും പുനരവലോകനം ചെയ്തു. മിക്കതും നടപ്പാക്കുകയോ പൂര്ത്തിയാകലിലേക്ക് എത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഏറ്റവും പ്രധാനവും വലുതും ശ്രീലങ്കയില് സര്വനാശം വിതച്ച ദിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ച 4500 ലക്ഷം അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ പുനര്നിര്മ്മാണ സഹായമായിരുന്നു.
ഇതില് നിര്ണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് പുനര്നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും ഇളവുകളോടെയുള്ള വായ്പകളും ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മിസ്രിയുടെ സന്ദര്ശന വേളയില് ഈ പദ്ധതിപുനരവലോകനം ചെയ്തു. തകര്ന്ന വീടുകളുടെ പുനര്നിര്മ്മിതി, സ്ഥിരം പാലങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണം, പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് പുനഃസ്ഥാപിക്കല്, ദുരന്ത പ്രതികരണ നടപടികള് എന്നിവയാണ് പരിശോധിച്ചത്.
ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും അടുത്തിടെ രണ്ട് സുപ്രധാന വായ്പകരാറില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നു. റെയില്വേ ആധുനീകരിക്കാന് 2500 ലക്ഷം അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ സഹായം, റെയില്വേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, പുനരധിവാസം, പാത നവീകരണം, റെയില്വേ ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്, യാത്രീ സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തല് എന്നിവയ്ക്കാകും ഈ തുക വിനിയോഗിക്കുക.
ശ്രീലങ്കയുടെ റെയില്വേ ശൃംഖല നവീകരണത്തിന് ഇന്ത്യ വലിയ ഒരു സംഭാവന നല്കുന്ന രാജ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം വടക്കന് പ്രവിശ്യകളില്. മറ്റൊരു 1000 ലക്ഷം അമേരിക്കന് ഡോളര് മൃഗപരിപാലനം, കാര്ഷികാവശ്യങ്ങള്, ശ്രീലങ്കയുടെ മറ്റ് മുന്ഗണന വിഷയങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി ഇന്ത്യ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഊര്ജ്ജ സഹകരണം ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തില് നെടുംതൂണായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കടലിനടിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെയു ശ്രീലങ്കയിലെയും ഊര്ജ്ജോത്പാദക കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഊര്ജ്ജവിതരണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള വൈദ്യുതി വ്യാപാരം, മെച്ചപ്പെട്ട ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ, സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജത്തിന്റെ ഏകോപനം എന്നിവയും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുനനു.
പ്രാദേശിക ഊര്ജ്ജ സഹകരണത്തിന്റെ മാറ്റമായി പദ്ധതി കരുതുന്നു. ദീര്ഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കിഴക്കന് ശ്രീലങ്കയിലെ സാംപൂര് സൗരോര്ജ്ജ പദ്ധതി പുത്തന് രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജോത്പാദനം വിപുലമാക്കുക, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങളുടെ ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുക,ശ്രീലങ്കയുടെ ഹരിതോര്ജ്ജ മാറ്റത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതെല്ലാമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ട്രിങ്കോമാലിയെ പ്രാദേശിക ഊര്ജ്ജ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാന് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സംയുക്തമായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. എണ്ണ സംഭരണ സൗകര്യം, പെട്രോളിയം കടത്ത്, വാണിജ്യ വികസനം, തുറമുഖ ബന്ധിത ഊര്ജ്ജ സേവനങ്ങള് എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലെ ട്രിങ്കോമാലീയുടെ തന്ത്രപരമായ സ്ഥാനം ഈ ഉദ്യമത്തിന് സാമ്പത്തികമായും ഭൗമരാഷ്ട്രീയമായും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
കനകസെന്തുറെ തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ പുനരധിവാസവും ആധുനികരണവും സംബന്ധിച്ച ധാരണപത്രത്തിന്മേലുള്ള ചര്ച്ചകള് എത്രയും വേഗം തുടങ്ങണമെന്നും ഇതിലൊരു തീരുമാനം അഠിയന്തരമായി ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 615 ലക്ഷം ഡോളര് സഹായത്തോടെയുള്ള പദ്ധതിയാണിത്.
നവീകരിക്കുന്ന ഈ തുറമുഖം വടക്കന് ശ്രീലങ്കയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും. വാണിജ്യം ശക്തമാക്കും, വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, ഒപ്പം പ്രാദേശിക കടല് ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടുത്തും.
യൂണിക് ഡിജിറ്റല് ഐഡന്റിറ്റി സംവിധാനം ശ്രീലങ്കയിലും കൊണ്ടു വരാനുള്ള സഹായം ഇന്ത്യ നല്കുന്നു. ഡിജിറ്റല് ഐഡന്റിറ്റി സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഇതിന് പുറമെ സര്ക്കാര് സേവനങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സാമ്പത്തിക ഉള്പ്പെടുത്തല് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഡിജിറ്റല് ഇടപാടുകള് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്.
ആരോഗ്യപരിചരണമാണ് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തില് ഏറ്റവും സുപ്രധാനം. വൈദ്യോപകരണ വിതരണത്തില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജൂലൈ 13 ന് ഒപ്പ് വച്ച ധാരണാപത്രം അനുസരിച്ച് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച ദെനിയ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യ ഉപകരണങ്ങളാണ് കൈമാറിയത്. ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ള മെഡിക്കല് കിയോസ്ക്കുകളുടെ വിതരണവും ധാരണാപത്രത്തിലുണ്ട്.
നിലവില് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഇടം ദുരന്തമേഖല ആയതിനാലാണ് ദെനിയ ആശുപത്രി മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. പുതിയ ഇടത്ത് ആശുപത്രി മൂന്ന് വര്ഷം കൊണ്ട് പണിതീര്ക്കും. നിര്മ്മാണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഉപകരണങ്ങള് കൈമാറുന്നതും പുത്തന് ആശുപത്രിയില് സ്ഥാപിക്കുന്നതും. ദക്ഷിണ ശ്രീലങ്കയിലെ ആരോഗ്യമേഖല മെച്ചപ്പെടുത്താന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്താന് ലക്ഷ്യമിട്ട് രാജ്യമെമ്പാടും മെഡിക്കല് കിയോസ്കുകള് സ്ഥാപിക്കാനും ഇന്ത്യ സഹായം നല്കും.
2025 ഏപ്രിലില് ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രീലങ്ക സന്ദര്ശന വേളയില് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 1990 സുവ സെരിയ ആംബുലന്സ് സര്വീസ് വിപുലപ്പെടുത്തല് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടപ്പാക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ഒരു ധാരണാപത്രത്തിലും ഒപ്പ് വച്ചിരുന്നു.
1990 സുവ സെരിയ ആംബുലന്സ് സര്വീസ് 2016ലാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല് വിജയിച്ച ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ ഉദ്യമമാണ്.
പദ്ധതി വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ആംബുലന്സുകളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധനയുണ്ടാകും. മെച്ചപ്പെട്ട വൈദ്യസഹായം, ഉള്പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സേവനം എന്നിവയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കും.
രാജ്യവ്യാപകമായി ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാന ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കാന് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്, സുനാമി തയാറെടുപ്പുകള്, വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പ്, കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധം എന്നിവയാണ് നിര്ദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുക. അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ കടുത്ത കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്തരമൊരു സഹകരണം.
ഭവന നിര്മാണ സഹായമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായ പദ്ധതി. തോട്ടംതൊഴിലാളികള്ക്കായുള്ള ഭവന പദ്ധതിയുടെ അഞ്ചാം ഘട്ടം ഉടന് പൂര്ത്തിയാകും. ഇന്ത്യന് വംശജരായ തമിഴര്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികള് വേഗത്തിലാക്കാന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 2017ല് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രീലങ്കന് സന്ദര്ശന വേളയിലാണ് പതിനായിരം വീടുകള് ഇന്ത്യന് വംശജരായ തമിഴ് ജനതയ്ക്ക് നിര്മ്മിച്ച് നല്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്.
ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കലാണ് ഒരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യേതര പദ്ധതി. ആദ്യ വര്ഷത്തില് വിവിധ മേഖലകളില് നിന്നുള്ള ആയിരത്തിലേറെ ശ്രീലങ്കന് പ്രൊഫഷണലുകള്ക്ക് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നല്കി.
ഉദ്യോഗസ്ഥതലം, ഭരണം, ഡിജിറ്റല് സാങ്കേതികത, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, കൃഷി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വിനിയോഗം എന്നിവയിലാണ് പരിശീലനം നല്കിയത്.
ചൈനയുടെ ശ്രീലങ്കയിലെ നിര്ണായക സ്വാധീനം പരിഗണിക്കാതെ ഇന്ത്യയുടെ ഇവിടുത്തെ വികസന പദ്ധതികള് പൂര്ണമായി മനസിലാക്കാനാകില്ല. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി ചൈന നിരവധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനങ്ങള്ക്ക് സഹായം നല്കുന്നുണ്ട്. ഹമ്പന്ടോട്ട തുറമുഖം, കൊളമ്പോ തുറമുഖനഗരം, മട്ടാല രാജപക്സെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, ദക്ഷിണ അതിവേഗപാത, വിവിധ ദേശീയ പാതകള്, നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് അടക്കമുള്ള പദ്ധതികള്ക്കായാണ് ചൈന വന്തോതില് പണമൊഴുക്കുന്നത്.
ചൈന വാണിജ്യ വായ്പകളായാണ് സഹായം അനുവദിക്കുന്നത്. ഇത് ശ്രീലങ്കയുടെ ബാഹ്യ ബാധ്യതകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 99 വര്ഷത്തെ ഹമ്പന്ടോട്ട തുറമുഖ പാട്ടം ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് 2017ല് നല്കിയത് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള പ്രാദേശിക ശക്തികള്ക്ക് ആശങ്കയായിട്ടുണ്ട്. ചൈന തന്ത്രപരമായി തങ്ങളുടെ പാദങ്ങള് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തില് ഉറപ്പിക്കുന്നുവെന്ന സൂചനയായാണ് അവര് ഇതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ചൈനയുടേത് പോലെയല്ല ഇന്ത്യയുടെ സമീപനം. ഇന്ത്യ നല്കുന്നത് വായ്പകളെക്കാളേറെ സഹായങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കും ആശുപത്രികള്ക്കും ഭവനനിര്മ്മാണത്തിനും ആംബുലന്സിനും റെയില്വേയ്ക്കും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കും പണം നല്കുന്നു. ഇത് നേരിട്ട് പ്രാദേശിക ജനതയ്ക്ക് ഏറെ ഗുണം നല്കുന്നു.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചൈനയെക്കാള് മേല്ക്കൈ ശ്രീലങ്കയിലുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യ ഇവരുടെ തൊട്ടയല്പ്പക്കമാണെന്ന് ഷില്ലോങ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തി്കകുന്ന ഏഷ്യന് കോണ്ഫ്ലുവന്സിലെ ഫെലോ കെ യോഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഒന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അടുപ്പമാണെങ്കില് മറ്റൊന്ന് സാംസ്കാരികമായ ബന്ധങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ ഈ രാജ്യങ്ങള്ക്കെല്ലാം നല്കുന്ന രാഷ്ട്രമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയവുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനാകും. കൃത്യസമയത്ത് പദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി. അതാണ് ഏവരും ചൈനയെ തേടിപ്പോകാന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നമുക്ക് ചില നേട്ടങ്ങളും അതോടൊപ്പം വെല്ലുവിളികളുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.