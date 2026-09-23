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ഇന്ത്യ ചൈന നയതന്ത്രം: പരിഹരിക്കാനാകാത്ത അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നം, വാഷിങ്ടണിന്‍റെ നിഴലും

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്‍റെ പിന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നയങ്ങളാണ്.

BORDER DISPUTE BRICS 2026 XI MODI TRUMP
Chinese President Xi Jinping, left, and Indian Prime Minister Narendra Modi pose for a photo during an official welcome ceremony of the BRICS Summit in New Delhi, India, on September 12 (AP)
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By Vivek Mishra

Published : September 23, 2026 at 11:25 AM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: സെപ്റ്റംബര്‍ പന്ത്രണ്ടിന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍ പിങുമായി ഒരു വിമാനം ബീജിങില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പറന്നപ്പോള്‍ അത് കയ്‌പും മധുരവും നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമാകുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം ഇതൊരു യഥാര്‍ത്ഥ രാഷ്‌ട്രീയ നിറമുള്ള യാത്രയുമായി. പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു ഷിയുടെ ഈ യാത്ര.

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ഏറെ പ്രതീക്ഷകളും ആശങ്കകളും നിറഞ്ഞ ഒരു സന്ദര്‍ശനമായിരുന്നു ഇത്. അതിര്‍ത്തിയിലെ സങ്കീര്‍ണതകളും മുന്‍കാല ശൈലികളുമെല്ലാം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തികഞ്ഞ ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു.

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ചൈനയുടെ ഇരട്ട മുഖത്തിന് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില്‍ ഇരയായിട്ടുണ്ട്. 2024 സെപ്റ്റംബറില്‍ ഷി ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ച അതേ ദിവസം 200 ചൈനീസ് സൈനികര്‍ കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ ചുമാര്‍ മേഖല കടന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഗാല്‍വന്‍ പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം ചൈന അവരുടെ ഭാഗത്ത് ചില നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ഗാല്‍വന്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ആറ് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധത്തില്‍ ഒരു പുരോഗതിയുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാല്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ സാധാരണ നിലയിലല്ല. എന്നാല്‍ അതിര്‍ത്തി ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചില നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

ട്രംപ്-സംരക്ഷകന്‍

2020 ജൂണിലെ ഗാല്‍വന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ നിരന്തര പോരാട്ടത്തിന്‍റെ നിഴലില്‍ വെന്തുരുകുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്‍ഷമായി ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം. ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും ഇപ്പോള്‍ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിണക്കിയിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണ്. പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ കുഴിച്ച് മൂടാന്‍ അവര്‍ തയാറായിരിക്കുന്നു. ഭാഗികമായെങ്കിലും ഇതിന് കാരണം ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നയങ്ങളാണ്. സാമ്പത്തിക ചുങ്കം മുതല്‍ ലോകമെമ്പാടും അവര്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന നയമാറ്റങ്ങള്‍ വരെയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും അടുത്തടുത്തുള്ള കസേരകളില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ട്രംപ് ഭരണകൂടം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും സാമ്പത്തിക ശക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം വേഗമേറ്റിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ട്രംപ് രണ്ടാം വട്ടവും അമേരിക്കയില്‍ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 2024 ഒക്‌ടോബര്‍ മുതല്‍ തന്നെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ മോദിയും ഷിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് അടിത്തറയിട്ടത് പക്ഷേ ബിഷ്‌കെക്കിലെ ഷാങ്‌ഹായി ഉച്ചകോടിയായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ടിയാന്‍ജിനില്ക നടന്ന ഉച്ചകോടിയിലായിരുന്നു.

2025ഓഗസ്റ്റിലാണ് ടിയാന്‍ജിനില്‍ ഷങ്‌ഹായ് ഉച്ചകോടി നടന്നത്. അതിനും മുമ്പ് 2024ഒക്‌ടോബറില്‍ കസാനില്‍ വച്ചാണ് ആദ്യ ഔപചാരിക കൂടിക്കാഴ്‌ച നടന്നത്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സംവിധാനത്തിലൂടെ പരസ്‌പരം ക്ഷണിക്കുകയും അങ്ങനെ ഷിയെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ചുങ്ക ആഘാതം, അമേരിക്കന്‍ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാനാകായ്‌ക അമേരിക് ഇന്തോ പസഫിക് കമാന്‍ഡ് അമരിക്കന്‍ പസഫിക് കമാന്‍ഡ് ആക്കി മാറ്റല്‍ തുടങ്ങിയവ അമേരിക്കയുമായുള്ള അടുപ്പം ലിയ ബാധ്യതയാക്കി. വാഷിങ്ടണില്‍ നടക്കുന്ന ചൈന-അമേരിക്ക കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ ട്രംപും ഷിയും തീരുമാനിക്കും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭകക്ഷി ബന്ധം ഇരുവര്‍ക്കും ആവശ്യമാണോ എന്നത്.

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി, ചിപ് നിയന്ത്രണം, ബൗദ്ധിക സ്വത്ത്, പുത്തന്‍ ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യം, നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ഇരുനേതാക്കളും ചര്‍ച്ച നടത്തും.

ട്രംപും ഷിയും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ തന്ത്രപരമായ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധാരണയുണ്ടായേക്കും. വാണിജ്യം, വിതരണ ശൃംഖല, പ്രാദേശിക സുരക്ഷ എന്നീ കാര്യങ്ങളിലും പുരോഗനപരമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കും. ഇത് കേവലം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാകില്ല.

മൂന്ന് മേഖലകള്‍, മൂന്ന് വിഷയങ്ങള്‍

നയതന്ത്ര മഞ്ഞുരുകലിനപ്പുറം അമേരിക്കന്‍ അസ്ഥിരതകളും ഇന്ത്യയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ബന്ധങ്ങള്‍ക്കുള്ള കൂടുതല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തുറന്ന് നല്‍കുന്നു. ഈ പുത്തന്‍ അവസരം അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുമോ എന്നതാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇതുവരെ മൂന്ന് മേഖലകള്‍ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മൂന്ന് മേഖലകളിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന 3,488 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ, ഇവ മൂന്നും ഇപ്പോള്‍ വ്യത്യസ്‌ത ദിക്കുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. 2025ല്‍ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ അതിര്‍ത്തി വിഷയത്തില്‍ ഒരു കൂട്ടം ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു.

പശ്ചിമ മേഖലയില്‍ 2024 ഒക്‌ടോബര്‍ മുതല്‍ ഒരു പട്രോളിങ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. നാല് വര്‍ഷമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള രാഷ്‌ട്രീയ ഇടപെടല്‍ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കു്ന പോരാട്ടമുണ്ടായ ദേപ്‌സാങ്, ഡെചോക് മേഖലകളിലാണ് പട്രോളിങിന് ധാരണയായിട്ടുള്ളത്.

മധ്യമേഖലയായ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് മുതല്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡ് വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന- മൂന്ന് മേഖലകളില്‍ ഏറ്റവും ശാന്തമായ ഈ പ്രദേശമാണ് അടിയന്തരമായി വേഗത്തില്‍ പ്രശ്‌ന പരിഹാരം സാധ്യമാകുന്ന മേഖല.

എന്നാല്‍ ചൈനയ്ക്ക് മധ്യമേഖലയിലാണ് ആദ്യ പരിഹാരം ആവശ്യം. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമുണ്ടെന്ന് അവര്‍ പക്ഷേ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. രണ്ടായിരത്തില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഭൂപടം പങ്ക് വച്ച മേഖലയാണിത്.

ചൈനീസ് പ്രവൃത്തികള്‍ അവര്‍ ഇതിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സിക്കിമും അരുണാചല്‍ പ്രദേശുമായി ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന കിഴക്കന്‍ മേഖലയ്ക്കും ഇപ്പോള്‍ ഇവര്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യംനല്‍കുന്നുണ്ട്.

കാലേകൂട്ടിയുള്ളതും നിര്‍ണായകവുമായ വിളവെടുപ്പ്

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നയതന്ത്ര നടപടികള്‍. ഇത് ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ ഇടപെടല്‍ ആവശ്യമാണ്.

പ്രത്യേകിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 25ന് 25മത് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സംഘം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. ബീജിങില്‍ നടന്ന ഈ ചര്‍ച്ചയില്‍ നിര്‍ണായകമായ എട്ടിന പരിപാടി മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു.

ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേശകന്‍ അജിത് ഡോവലും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങി യിയുമാണ് അതിര്‍ത്തി പുനര്‍നിര്‍ണയത്തില്‍ 'മുന്‍പേയുള്ള നിര്‍ണായക വിളവെടുപ്പ്'ധാരണ ആയത്. അധികമായി രണ്ട് കോര്‍പ്‌സ് കമാന്‍ഡര്‍ ഹോട്ട് ലൈനും തുടക്കമിട്ടു. രണ്ട് അതിര്‍ത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇടത്തിനും ധാരണയായി.ഒന്ന് കിഴക്കന്‍ മേഖലയിലും മറ്റൊന്ന് മധ്യമേഖലയിലുമാണ്. ഒപ്പം അതിര്‍ത്തിയിലെ നദികളുടെ ഒഴുക്ക് സംബന്ധിച്ചും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രയോഗം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ ഈ ആശയത്തിന് ദീര്‍ഘകാല ചരിത്രമുണ്ട്. ചൈന ഒരു നേരത്തെയുള്ള വിളവെടുപ്പ് ധാരണ 2019 ഓഗസ്റ്റില്‍ തന്നെ മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. സിക്കിം മേഖല കേന്ദ്രമാക്കിയായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ ഇത് തള്ളി. അതിര്‍ത്തികള്‍ ന്യായമായും സമഗ്രമായി തന്നെ പരിഹരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. എളുപ്പമുള്ള മേഖലകള്‍ ആദ്യവും കടുപ്പമേറിയത് പിന്നീട് എന്നും ഇന്ത്യ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടു.

ഈ നിലപാടില്‍ മാറ്റം വന്നത് 2025 ഓഗസ്റ്റിലെ 25മത് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി യോഗം മുതലാണ്. വിദഗ്ദ്ധ സംഘത്തെ നിയമിക്കാന്‍ ഇരുഭാഗവും ധാരണയിലെത്തി. ഡബ്ല്യഎംസിസിക്ക് കീഴിലുള്ള ഈ സംഘം ശരിയായ മേഖലകളില്‍ നേരത്തെ കൂട്ടി പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ തേടും. ഇതിനൊപ്പം പുത്തന്‍ ജനറല്‍ തല നടപടികളും കിഴക്കന്‍ മധ്യ മേഖലകള്‍ക്കായി കൈക്കൊള്ളാന്‍ ധാരണയായി.

2026ലെ ഫലങ്ങള്‍ ഈ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കും

പുത്തന്‍ കരാറുകള്‍ എങ്ങനെയാകുമെന്നതാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എട്ടിന നിര്‍ദേശങ്ങളിലെ പാക്കേജ് ധാരണയില്‍ നിന്ന് മേഖല തിരിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് ചിലര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുക രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി നടക്കുന്ന പുനര്‍നിര്‍ണയനീക്കങ്ങളാണ്.

അതേസമയം ഇന്ത്യ രാഷ്‌ട്രീയ പരിഹാരത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ 2005ലെ രാഷ്‌ട്രീയ ധാരണപ്രകാരമുള്ള ന്യായമായ പരസ്‌പരം അംഗീകരിക്കാനാകുന്ന പുനര്‍നിര്‍ണയമെന്നതാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട്. വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന വികസനത്തിന് അപ്പുറം സമഗ്രമായ ഒന്നിലേക്ക് പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുത്തലാണ് ആവശ്യം.

എട്ടിന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള വായന കൃത്യമായ സമവായത്തിന്‍റെ അഭാവം വ്യക്തമാക്കും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിശാലമായ അവ്യക്തതയും.

ഇന്ത്യ ചൈന തര്‍ക്കം യഥാര്‍ത്ഥവും കരുതലോടെയും വേണം. അതിര്‍ത്തിയിലെ വിഷയം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാല്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിന്‍റെ ഹേതുവായി ഇത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും.

TAGGED:

BORDER DISPUTE
BRICS 2026
XI MODI
TRUMP
INDIA CHINA DIPLOMACY

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