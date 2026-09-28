ETV Bharat / opinion

വാണിജ്യക്കപ്പലുകള്‍ക്കും നാവികര്‍ക്കും സുരക്ഷ വേണം, രാജ്യാന്തര സുരക്ഷ അജണ്ടയില്‍ ഇന്ത്യ

ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ ഇതുവരെ പശ്ചിമേഷ്യയിലും കരിങ്കടലിലുമായി പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യന്‍ നാവികര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായത്. നാല് പേരെ കാണാതായിട്ടുമുണ്ട്.

SAFETY OF COMMERCIAL SHIPPIN INDIA SEAFARERS MERCHANT NAVY unga
Bhargavi, wife of Chief Engineer Patnala Suresh, speaks to the media after her husband was killed in an attack on the Palau-flagged vessel MT Settebello in the Strait of Hormuz, in Visakhapatnam in June (ANI)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : September 28, 2026 at 4:34 PM IST

|

Updated : September 28, 2026 at 4:48 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ജൂണ്‍ പത്തിന് രാവിലെയാണ് പി ബാല ഭാര്‍ഗവിക്ക് വാട്‌സ് ആപ്പില്‍ ഒരു സന്ദേശമെത്തിയത്. അവരുടെ ഭര്‍ത്താവ് പന്തല സുരേഷടക്കം മൂന്ന് നാവികരെ അവരുടെ പലാവു എണ്ണക്കപ്പലായ എം ടി സെത്തെബെല്ലോയ്ക്ക് നേരെ ഒമാന്‍ തീരത്ത് വച്ച് നടന്ന ആക്രമണത്തിനിടെ കാണാതായിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം.

Also Read: അമിത അളവിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം രാജ്യത്തെ വന്‍ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി, കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല

റിക്രൂട്ട്‌മെന്‍റ് ആന്‍ഡ് പ്ലയ്‌സ്‌മെന്‍റ് സര്‍വീസ് ലൈസന്‍സിന്‍റേതായിരുന്നു സന്ദേശം. ആദിത്യ ശര്‍മ്മ, ശിവാനന്ദ് ചൗരസ്യ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് തന്‍റെ ഭര്‍ത്താവിനെയും കാണാതായത് എന്നാണ് സന്ദേശത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഭാര്‍ഗവി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

പിറ്റേദിവസം മറ്റൊരു കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള വിവരം കിട്ടിയത്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം അന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞുണ്ടാകുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കപ്പലിലെ ജനറേറ്റര്‍ പരിശോധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് തന്‍റെ ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചതെന്നും ഭാര്‍ഗവി വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലും രക്ഷപ്പെടാനായില്ല. നാല്‍പ്പത്തിനാലുകാരനായ സുരേഷ് പത്ത് വര്‍ഷമായി ഒരു വാണിജ്യക്കപ്പലിലെ ചീഫ് എന്‍ജിനീയറാണ്. പതിമൂന്നും പത്തും വയസുള്ള രണ്ട് ആണ്‍മക്കളാണ് ഈ ദമ്പതിമാര്‍ക്കുള്ളത്.

ഇത് ഈ കുടുംബത്തിന്‍റെ മാത്രം കഥയല്ല. പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിരവധി കുടുംബങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ പശ്ചിമേഷ്യയിലും കരിങ്കടലിലുമായി നാല് നാവികരെ കാണാതാകുകയും പതിനഞ്ച് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്‌തതായി ഫോര്‍വേഡ് സീമാന്‍സ് യൂണിയന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി മനോജ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുത്തപ്പോള്‍ തന്നെ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകള്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി, ഐഎംഒ, ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ, ഐഎല്‍ഒ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളെ തങ്ങളുടെ ആശങ്ക അറിയിച്ചു. ഒപ്പം വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തെയും. ഉന്നതതല പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കല്‍ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നും തങ്ങള്‍ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടു വരുന്നതായി മനോജ് യാദവ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ നാവിക സേന, ഇന്‍റലിജന്‍സ്, വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം, കപ്പല്‍ ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സംഘങ്ങള്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

ഇപ്പോള്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ നടന്ന ഐക്യരാഷ്‌ട്രപൊതുസഭയുടെ എണ്‍പത്തിയൊന്നാമത് സമ്മേളനത്തില്‍ കടല്‍ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. ഇത്തരം ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും സ്വാഗതാര്‍ഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം നാവിക സുരക്ഷയുടെ കാര്യം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ആശ്വാസകരമാണെന്നും പറഞ്ഞു.

SAFETY OF COMMERCIAL SHIPPIN INDIA SEAFARERS MERCHANT NAVY unga
File photo of Patnala Suresh (Special arrangement)

ഉന്നതതല ശ്രദ്ധയില്‍ ഇക്കാര്യം വന്നതില്‍ ഏറെസന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഭാര്‍ഗവി പറഞ്ഞു. താന്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷം വലിയതോതില്‍ ലോകത്തെ കപ്പല്‍ച്ചാലുകളെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭ സമ്മേളനത്തില്‍ ഇന്ത്യ വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്‌നം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയും ലൈബീരിയയും നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്‌സ് ഓണ്‍ സേഫ്റ്റി ആന്‍ഡ് സെക്യുരിറ്റി ഓഫ് ഷിപ്പിങ് ആന്‍ഡ് സീഫെയറേഴ്‌സ്(GoF on S4)നും തുടക്കമിട്ടു. രാജ്യാന്തര സഹകരണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെയും ചെങ്കടലിലെയും കരിങ്കടലിലെയും വാണിജ്യം തടസപ്പെടുകയും നാവികരുടെ ജീവനുകള്‍ അപകടത്തിലാകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതൊരു പുത്തന്‍ നയതന്ത്ര ഉദ്യമമാണ്.

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഉയര്‍ത്തുന്നതടക്കമുള്ള കടല്‍ഭീഷണികളുടെ മാറിയ സ്വഭാവം നേരിടാന്‍ വേണ്ടി ഇന്ത്യ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഈ സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നത്. വിശാല കടല്‍സുരക്ഷ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് ഉദ്യമങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. പരമ്പരാഗത നാവിക-ഭൗമ ആശങ്കകള്‍ക്കപ്പുറം വാണിജ്യ കപ്പല്‍ ഗതാഗതം, നാവികരുടെക്ഷേമം,സ്വാതന്ത്ര്യം, യാത്രയുടെ സുരക്ഷ, നിര്‍ണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, സൈബര്‍ ഭീഷണികള്‍,പുത്തന്‍ സാങ്കേതികതകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുള്ള ഉപഭോഗം എന്നിവയ്ക്കുമപ്പുറമുള്ള കടല്‍ സുരക്ഷ സംവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യമങ്ങള്‍.

സെപ്റ്റംബര്‍ 25ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറും ലൈബീരിയന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സാറാ ബെയ്‌സ്‌ലോ ന്യയന്തിയും ചേര്‍ന്നാണ് ജിഒഎഫ് ഓണ്‍ എസ് ഫോറിന് തുടക്കമിട്ടത്. കപ്പല്‍ഗതാഗത താത്പര്യങ്ങള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് വന്‍കിട കപ്പല്‍ ഉടമകളായ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍, രാജ്യങ്ങള്‍, വലിയ കപ്പല്‍ രജിസ്‌റ്ററികള്‍ വന്‍കിട നാവിക ശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്‌മയുടെ ലക്ഷ്യം.ആദ്യയോഗത്തില്‍ 25 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് ജയശങ്കര്‍ വ്യക്തമാക്കി.ഇന്ത്യയും ലൈബീരിയയുമാകും സംഘത്തിന്‍റെ സഹ അധ്യക്ഷര്‍.

SAFETY OF COMMERCIAL SHIPPIN INDIA SEAFARERS MERCHANT NAVY unga
MT Settebello (Special arrangement)

ലൈബീരിയയെ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് നാവിക മേഖലയില്‍ സുപ്രധാനമാണ്. നാവികരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ വിഭവശേഷിയുണ്ടെന്ന് ജയശങ്കര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. ലൈബീരിയയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കപ്പല്‍ചരക്കു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ കപ്പലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമപ്പുറമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ നാവികര്‍ ലോകത്തെ വാണിജ്യകപ്പലുകളില്‍ സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്നുവെന്നും ജയശങ്കര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അടുത്തിടെയുണ്ടായ പോരാട്ടങ്ങള്‍ കാട്ടുന്നത് ഇവര്‍ ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല അപകടത്തിലാകുന്നത് മറിച്ച് ദീര്‍ഘകാലം ചരക്കുമായി കടലില്‍ കിടക്കേണ്ട സ്ഥിതി കൂടി സംജാതമാകുന്നു. ജീവനക്കാര്‍ മാറുന്നതിന് കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നു. കുടുംബങ്ങളുമായി ദീര്‍ഘകാലം അകന്ന് കഴിയേണ്ടിയും വരുന്നു. ഇതെല്ലാം മാനസികമായും ഇവര്‍ക്ക് വലിയ സമ്മര്‍ദ്ദം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. ആഗോള സമ്പദ്‌ഘടനയുടെ നട്ടെല്ലാണ് കപ്പല്‍ഗതാഗതമെന്നതും പ്രശ്‌നം കൂടുതല്‍ ഗൗരവമുള്ളതാക്കുന്നു. ആഗോള വാണിജ്യത്തിന്‍റെ അഞ്ചില്‍ നാലും കടല്‍ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കടല്‍ വഴിയുള്ള വാണിജ്യം 35 ലക്ഷം കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റേതാണ്.

വിശാലമായ ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ പ്രശ്‌നത്തിന്‍റെ ഫലമായുണ്ടായിട്ടുള്ള കടല്‍ സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്‌മ അടിസ്ഥാന ആഗോള ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു. സംഘര്‍ഷം ഭക്ഷ്യം, ഇന്ധനം, വളം, സാമ്പത്തികം തുടങ്ങിയ-4എഫ്(4Fs) മേഖലകളിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്‌സിന്‍റെ രൂപീകരണ വേളയില്‍ അദ്ദേഹം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. അസ്ഥിരമായ ഒരു ലോകക്രമത്തില്‍ സ്ഥിരതയും ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടാക്കാനാണ് പുത്തന്‍ കൂട്ടായ്‌മയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കടല്‍പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന കപ്പല്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രായോഗിക പരിഹാരത്തിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം. നാവിക അടിയന്തര പിന്തുണ ശൃംഖലയ്ക്ക് രൂപം നല്‍കാന്‍ അടുത്തിടെ ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ബ്രിക്‌സ് സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതായും ജയശങ്കര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഈ നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട സംവിധാനം അപകടമുണ്ടാകുന്ന വേളയില്‍ സമുദ്ര അധികൃതരെയും അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്രകാര്യാലയങ്ങളെയും തമ്മില്‍ വേഗത്തില്‍ ഏകോപന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സഹായിക്കും. ഒപ്പം വൈദ്യസഹായം, കുടുംബങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം, ഒഴിപ്പിക്കല്‍ എന്നിവയും വേഗത്തില്‍ നടക്കും. സാങ്കേതിക രംഗത്ത് കൂടിയുള്ള ഒരു സഹകരണമാണ് ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയില്‍ ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയത്.

ഈ മാസം 25ന് ജയശങ്കറും ഗ്രീക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജോര്‍ജ് ഗെരാപെട്രിറ്റിസും ചേര്‍ന്ന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച യോഗത്തില്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി രാജ്യാന്തര സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് കടല്‍സുരക്ഷയ്ക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് നടന്നത്. കടല്‍ സുരക്ഷയില്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ ചര്‍ച്ചയില്‍ കൈക്കൊണ്ടത്. അവസരങ്ങളും പുത്തന്‍ ഭീഷണികളും ഇതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യവും ഇന്ത്യ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

കടലിലെ സ്ഥലങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചും തെരച്ചിലിനും ദുരന്ത പ്രതികരണത്തിനും എന്തെങ്കിലും സംശയാസ്‌പദ പ്രവൃത്തികള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും തുറമുഖത്തിന്‍റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കും നിര്‍ണായക അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ക്കും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനുമെല്ലാം നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിക്ക് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് എടുത്തുകാട്ടിയ ജയശങ്കര്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിനം കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കാനും ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകളെയും കടലിനടിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള സാധ്യതകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ഈ ഇരട്ട ഉപയോഗ സ്വഭാവം കടല്‍ സുരക്ഷയ്ക്ക് പുതിയ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതികതകള്‍ വികസിപ്പിച്ചത് കടല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവും ആക്കാനാണ്. ഇത് ദൗര്‍ബല്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാനും ശത്രുതാ നീക്കങ്ങള്‍ക്കും കൂടി സൗകര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.

നാവിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സ്വാശ്രയത്വം വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ജയശങ്കര്‍ ഉയര്‍ത്തി. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ഇത് വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമുയര്‍ത്തുന്നു. സ്വതന്ത്ര സംവിധാനം പലപ്പോഴും പല സംഭവങ്ങള്‍ക്കും ഹേതുവാകുന്നു. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ ഇവയ്ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയം മതിയെന്നതും വെല്ലുവിളികള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു.

തിരക്ക് പിടിച്ച കടല്‍ പരിസ്ഥിതികളിലാണ് ഈ വിഷയത്തിന് പ്രാധാന്യമേറുന്നത്. ബഹുരാഷ്‌ട്ര സൈനിക, വാണിജ്യ സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരേ സമയം പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ച്. നിലവിലുള്ള രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ നിന്ന് സാങ്കേതിക വികസനത്തെ മാറ്റി നിര്‍ത്താനാകില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ ചാര്‍ട്ടറും യുഎന്‍ കണ്‍വന്‍ഷന്‍ ഓണ്‍ ദ ലോ ഓഫ് സീയുമടക്കമുള്ള രാജ്യാന്തര ചട്ടങ്ങള്‍ കടലിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവശ്യ ചട്ടക്കൂടായി തുടരണമെന്ന അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ചു.

കൂടുതല്‍ സുതാര്യതയ്ക്കും, ആത്മവിശ്വാസം വളര്‍ത്തുന്ന നടപടികള്‍ക്കും കാര്യശേഷി വികസനത്തിനും സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിനും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ നല്ല ഉപയോഗത്തിനും ഈ തത്വങ്ങളില്‍ ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും ജയശങ്കര്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കടല്‍ സുരക്ഷ അജണ്ട വിശാലമായി എന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ്. ജിഒഎഫ് ഓണ്‍ എസ് ഫോറിന്‍റെ രൂപീകരണവും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിക്ക് നല്‍കിയ ഊന്നലും വ്യത്യസ്‌തമെങ്കിലും വലിയ തോതില്‍ പരസ്‌പര ബന്ധിതമായ മാനങ്ങളാണ് ഒരേ വെല്ലുവിളിക്ക് സ്വീകരിച്ചത്.

ആഗോള വാണിജ്യ രംഗത്ത് വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കുകയും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടികളോടുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണമാണിത്. സാങ്കേതികതയെ എങ്ങനെ കടല്‍ നിരീക്ഷണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സംരക്ഷണം,സൈബര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രതിസന്ധി തീരുമാനമെടുക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി. ഇവ രണ്ടും കേവലമൊരു പ്രാദേശിക നാവിക സുരക്ഷയ്ക്കുമപ്പുറം രാജ്യാന്തര സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി കടല്‍ സുരക്ഷയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാല ചര്‍ച്ചയ്ക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജയശങ്കറിന്‍റെ ഇടപെടലുകള്‍ ബഹുസ്വരതയിലും രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളിലുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ നയതന്ത്ര ഊന്നലാണ് കാട്ടുന്നത്. രാജ്യാന്തര പോരാട്ടങ്ങള്‍ കടലിലേക്കും നീളുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ രാജ്യാന്തര ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ യുഎന്‍ ചാര്‍ട്ടറും യുഎന്‍ക്ലോസും അനുസരിച്ചുള്ള വിശാലമായ രാജ്യാന്തര സഹകരണത്തിനും ശക്തമായ സുതാര്യതയ്ക്കും ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കലിനും ഉള്ള ആഹ്വാനമാണ് ജയശങ്കര്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യാന്തര വാണിജ്യത്തിന് വേണ്ടി കപ്പല്‍ചാലുകളെ സുരക്ഷിതമായി കാക്കുക എന്നതാണ് ഐക്യരാഷ്‌ട്രപൊതുസഭയില്‍ ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകളടെ ആകെത്തുക. ഒപ്പം ഇവ നടത്തുന്നവരുടെ സുരക്ഷയും രാജ്യാന്തര സുരക്ഷ ആശങ്കയായി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും.

Last Updated : September 28, 2026 at 4:48 PM IST

TAGGED:

SAFETY OF COMMERCIAL SHIPPIN
INDIA SEAFARERS
MERCHANT NAVY
UNGA
INDIA MARITIME

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.