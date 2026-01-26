ഇന്ത്യ @ 77: അതിജീവനത്തിൻ്റെ കരുത്ത്, നേട്ടങ്ങളുടെ പെരുമ, മുന്നിലെ വെല്ലുവിളികൾ

ETV Bharat / opinion

77 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം 140 കോടി ജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി ഇന്ത്യ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു.

In this screengrab from a video posted on Jan. 26, 2026, Indian Navy marching contingent, front, and other marching contingents and tableaux proceed during the 77th Republic Day Parade at Kartavya Path, in New Delhi. (PTI)
By Brig Rakesh Bhatia

Published : January 26, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: 1950 ജനുവരി 26-ന് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്നു ഈ രാജ്യം. കടുത്ത ദാരിദ്ര്യവും നിരക്ഷരതയും വിഭജനത്തിൻ്റെ മുറിപ്പാടുകളും പേറുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ജനാധിപത്യം എത്രത്തോളം വഴങ്ങുമെന്ന സംശയം പല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, 77 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം 140 കോടി ജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി ഇന്ത്യ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ലോകം കരുതി?

School students jump to pose for pictures during the 77th Republic Day Parade, at Manekshaw Parade ground, in Bengaluru, Karnataka, Monday, Jan. 26, 2026 (PTI)

ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സംശയം നിലനിന്നിരുന്നു. ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെയും പല മുൻ കൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് ഒരു തലമുറയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ സൈനിക അട്ടിമറികൾക്കോ ഏകാധിപത്യത്തിനോ ആഭ്യന്തര തകർച്ചയ്ക്കോ ഇരയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വൈവിധ്യം ഒരു ബാധ്യതയായും ദാരിദ്ര്യം ജനാധിപത്യത്തിന് തടസ്സമായും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ വ്യത്യസ്‌തമായ പാത തരഞ്ഞെടുത്തു. ജനാധിപത്യം മാറ്റിവെച്ചില്ല, അധികാരം സൈന്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചില്ല. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അധികകാലം മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് ലോകം കരുതിയെങ്കിലും ഇന്ത്യ അവരെയെല്ലാം തിരുത്തി.

വൈവിധ്യങ്ങളെ കോർത്തിണക്കുന്നു

ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അതിജീവനമാണ്. ഭാഷാപരവും മതപരവുമായ വൈവിധ്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് പകരം സംയമനത്തിൻ്റെ പാതയാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത്. 1950-കളിലെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചു. 28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്നും ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമാധാനപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട ഐക്യം കൊണ്ടാണ്.

ജനാധിപത്യം

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ത്യ. 2024-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 100 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു. 65.66 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യത്തിന് സമാനമാണ്. സൈനിക ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാതെ ജനാധിപത്യ ഭരണം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കുന്നു.

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah, centre, with Deputy CM DK Shivakumar, right, during the 77th Republic Day celebrations, at Congress office, in Bengaluru, Karnataka, Monday, Jan. 26, 2026. (PTI)

സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും മാറ്റങ്ങളും

1950-നും 1980-നും ഇടയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കുറവായിരുന്നെങ്കിലും, 1991-ലെ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ മാറ്റിമറിച്ചു. ലോക ബാങ്ക് കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2005-നും 2021-നും ഇടയിൽ 41.5 കോടി ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായി. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ് (നാമമാത്ര ജിഡിപിയിൽ). ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം സുതാര്യമായ സേവന വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

സുരക്ഷയും നയതന്ത്ര സ്വയംഭരണാധികാരവും

അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യ സൈനിക ഭരണത്തിലേക്ക് മാറിയില്ല. വിദേശനയത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്നും സ്വയംഭരണാധികാരം പുലർത്തുന്നു. വൻശക്തികളുടെ ചേരികളിൽ ഭാഗമാകാതെ തന്നെ തന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. കൊവിഡ് കാലത്ത് 90-ലധികം രാജ്യങ്ങൾക്ക് വാക്സിനുകൾ എത്തിച്ചതിലൂടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് സഹായം നൽകുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി.

Super Hercules aircraft flanked by two C-295 aircrafts perform a flypast in 'Arjan' formation over the Kartavya Path during the 77th Republic Day Parade, in New Delhi, Monday, Jan. 26, 2026 (PTI)

മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍

നേട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും രാജ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ

  • സാമൂഹിക ധ്രുവീകരണം: വർധിച്ചു വരുന്ന മതപരവും പ്രാദേശികവുമായ ധ്രുവീകരണങ്ങൾ സാമൂഹിക ഐക്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നു. രാജ്യത്ത് വളര്‍ന്നു വരുന്ന വിഭാഗീയതയും വര്‍ഗീയതയും വലിയ വെല്ലുവിളികള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.
  • അസമത്വം: ദാരിദ്ര്യം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തിക അസമത്വം വർധിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെ ബാധിച്ചേക്കാം.
  • അഴിമതി: ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വഴി ചെറിയ തോതിലുള്ള അഴിമതികൾ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഉന്നതതലത്തിലുള്ള അഴിമതികൾ ഇന്നും പൊതുവിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
  • ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം: അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങളും ആഗോള തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ്.

തിരുത്തലുകളിലൂടെയുള്ള മുന്നേറ്റം

Prime Minister Narendra Modi greets the gathering after the 77th Republic Day Parade, at Kartavya Path, in New Delhi, Monday, Jan. 26, 2026. (PTI)

ഇന്ത്യയുടെ 77 വർഷത്തെ ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നത് ആഘാതങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഈ റപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ കരുത്താണ്. ഭരണഘടനാപരമായ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവുമായ സ്വയംപര്യാപ്‌തത കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള പാത. രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ കൈവിടാതെ സ്വയം പരിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള കഴിവാകണം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി കരുത്ത്.

