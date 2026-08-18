ഇന്ത്യയും അര്മേനിയയും പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇതിനായി പുത്തന് സൈനിക സഹകരണ ചട്ടക്കൂട്
പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങള് കേവലം ആയുധക്കൈമാറ്റത്തില് നിന്ന് വിശാല തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തമായി വികസിച്ചിരിക്കുന്നു.
Published : August 18, 2026 at 3:56 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയും അര്മേനിയയും തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ബന്ധം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പുത്തന് അടിത്തറയിട്ടു കഴിഞ്ഞു. കേവലം സൈനിക ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനപ്പുറം ഇരുരാജ്യത്തെയും സൈനിക വിഭാഗങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സഹകരണമായി ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
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സൈനികര് തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനായി ഒരു പുത്തന് ചട്ടക്കൂട് ഇതിനായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാജേഷ്കുമാര് സിങ് അര്മേനിയ സന്ദര്ശിച്ച വേളയിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ഇത്തരമൊരു ധാരണയുണ്ടായത്. സൈന്യത്തിന്റെ ആസൂത്രണം, നീക്കങ്ങള്, ദൈനംദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നിവ നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് തമ്മിലാണ് സഹകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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പ്രതിരോധ സഹകരണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇനിയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലകള് ഇരുരാജ്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുമെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യം അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സില് കുറിച്ചു. യെറെവനിലുള്ള അര്മേനിയന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി സുരേന് പാപിക്യാനെ ഫോണില് വിളിച്ച് രാജേഷ് കുമാര് സിങ് സംസാരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ എക്സ് കുറിപ്പ്.
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ചകള് നടത്തിയതായി അര്മേനിയന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഫെയ്സ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ഇതിന്റെ രേഖകള് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇന്ത്യ അര്മേനിയയുടെ വലിയൊരു പ്രതിരോധ ഉപകരണ വിതരണക്കാരനപ്പുറം അര്മേനിയയുമായി വിശാലമായ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളാണ് ഇത്. കൃത്യമായ സ്ഥാപന ഇടപെടലും തൊഴില്പരമായ കൈമാറ്റങ്ങളും ആഴത്തിലുള്ള സൈനിക സാങ്കേതിക സഹകരണവും അടക്കം ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ഈ പുത്തന് മാറ്റങ്ങള്ക്ക് വിശാലമായ ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. റഷ്യ ദക്ഷിണ കോക്കസില് പരമ്പരാഗതമായ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഈ വേളയില് അര്മേനിയ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പുനര്നിര്മ്മിക്കുകയും വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. യെറെവാന് ആകട്ടെ ഒരു കൂട്ടം പങ്കാളികളുമായി തങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു.
യൂറോപ്പ്, പശ്ചിമേഷ്യ, മധ്യേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള തന്ത്രപരമായി സുപ്രധാന ഇടങ്ങളില് സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കാന് ഇന്ത്യ ഇതിനിടെ നീക്കങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുത്തന് നടപടികള് കേവലം ഭരണപരമായ ഒരു നീക്കുപോക്കായി വിലയിരുത്താനാകില്ല. വേഗത്തില് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂറേഷ്യന് സുരക്ഷാ പരിസ്ഥിതിയില് ഇന്ത്യയും അര്മേനിയയും പരസ്പരം ദീര്ഘകാല പങ്കാളികളായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കരാര് പ്രതിരോധ സഹകരണമെന്നത് ആയുധക്കൈമാറ്റത്തില് നിന്ന് വിശാല തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദയ്പൂര് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന യുസാനാസ് ഫൗണ്ടേഷന് സിഇഒയും സ്ഥാപകനുമായ അഭിനവ് പാണ്ഡ്യ പറയുന്നു. ഇതുവരെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം കേവലം കച്ചവടക്കാരനും വാങ്ങല്കാരനും തമ്മിലുള്ളതായിരുന്നു. എന്നിലിപ്പോളിത് കൂടുതല് സംയുക്ത പരിശീലന പരിപാടികളും മറ്റും ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കാട്ടു യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും മറ്റും സൈനിക നടപടികള് പോലും അര്മേനിയന് സൈന്യവുമായി പങ്കിടുന്നുവെന്നും പാണ്ഡ്യ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞഅഞു. വിവര കൈമാറ്റവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇവയൊക്കെ പരമപ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയും അര്മേനിയയും തമ്മില് ആദ്യമായി ഔദ്യോഗിക പ്രതിരോധ ചര്ച്ചകള് നടത്തിയത് 2024 മെയിലാണ്. സഹകരണ പദ്ധതിക്ക് 2024-25ല് ധാരണയാകുകയും പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംയുക്ത കര്മ്മ സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
കേവലം ആയുധസംഭരണത്തിനപ്പുറം സൈനിക വിദ്യാഭ്യാസം, ആയുധ പരിശീലനം, അനുഭവങ്ങള് പങ്കിടല്, സൈനിക സാങ്കേതിക സഹകരണം എന്നിവിയലേക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കടന്നു കഴിഞ്ഞു.
ഇത് ക്രമേണ 2026 സഹകരണ പദ്ധതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇതില് ഉന്നത, വിദഗ്ദ്ധ സന്ദര്ശനം, പ്രവര്ത്തന പരിചയം പങ്കിടല്, സൈനിക സാങ്കേതിക സഹകരണം എന്നിവയുള്പ്പെടുന്നു. ഉന്നതതല ഇടപെടലുകളും വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അര്മേനിയയുടെ സൈനിക മേധാവി ലഫ്.ജനറല് എഡ്വേഡ് ആസ്രയാന് 2026 ഏപ്രിലില് ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിച്ചു. അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ചീഫ് സ്റ്റാഫ് ആയ ജനറല് അനില് ചൗഹാനുമായും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി സിങുമായും ചര്ച്ച നടത്തി. പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും ആഴത്തിലുള്ള തൊഴില് സഹകരണവുമായിരുന്നു ചര്ച്ചയുടെ പ്രധാന വിഷയങ്ങള്.
2026 ഫെബ്രുവരിയില് ജനറല് ചൗഹാന് അര്മേനിയ സന്ദര്ശിക്കുകയും കൂടുതല് പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നികോള് പാഷിന്യാനുമായി ചര്ച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അര്മേനിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പരമപ്രധാനമാണ്. കാരണം അര്മേനിയയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളുമായി പൂര്ണമായും ഏകാശ്രയം ഇല്ലാതെ റഷ്യയോട് ചരിത്രാതീത കാലം മുതലുള്ള ആശ്രിതത്വം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്.
2020-ൽ അസർബൈജാനുമായുള്ള നഗോർണോ-കറാബക്ക് യുദ്ധം അർമേനിയയുടെ സൈനിക ശേഷിയിലെ ഗുരുതരമായ ബലഹീനതകൾ തുറന്നുകാട്ടി. പ്രത്യേകിച്ച് പീരങ്കികൾ, രഹസ്യാന്വേഷണം, വ്യോമ പ്രതിരോധം, ഡ്രോണുകൾ, എതിര് യുദ്ധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ
അർമേനിയ-റഷ്യ സുരക്ഷാ ബന്ധം തുടർന്ന് വഷളായതും യുക്രെയയ്നിലെ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയുടെ ശ്രദ്ധയും യെരേവനെ അതിന്റെ സൈനിക വിതരണക്കാരെ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബദലുകളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ ഉയർന്നുവന്നു.
സ്വാതി ആയുധ ലൊക്കേറ്റിംഗ് റഡാറുകൾ, പിനാക മൾട്ടിപ്പിൾ-ലോഞ്ച് റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ATAGS പീരങ്കി തോക്കുകൾ, MArG പീരങ്കി സംവിധാനങ്ങൾ, മറ്റ് സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ സംവിധാനങ്ങൾ അർമേനിയ സ്വന്തമാക്കുകയോ കരാർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാതി കരാറിൽ നാല് റഡാറുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, അതിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 40 ലക്ഷം ഡോളറായിരുന്നു.
ATAGS ബന്ധം പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 155-എംഎം അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോവ്ഡ് ആർട്ടിലറി ഗൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആദ്യ വിദേശ ഉപഭോക്താവായി അർമേനിയ മാറി, തുടക്കത്തിൽ ആറ് സിസ്റ്റങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി; അർമേനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരും പിന്നീട് അധിക വാങ്ങലുകൾ ചർച്ച ചെയ്തു.
ഈ വൈവിധ്യവൽക്കരണം അർമേനിയയ്ക്ക് കൂടുതൽ തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണം നൽകുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ഭൂരാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കാളികൾ ചേരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത്യാധുനിക സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.
ഇന്നത്തെ വിഘടിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിൽ അത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിലപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശമാണ്. ഇന്ത്യ-അർമേനിയ പങ്കാളിത്തത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു ദക്ഷിണ കോക്കസസ് മാനമുണ്ട്.
ദക്ഷിണ കോക്കസസ് - അർമേനിയ, അസർബൈജാൻ, ജോർജിയ - റഷ്യ, തുർക്കി, ഇറാൻ, കരിങ്കടൽ, യൂറോപ്പ്, മധ്യേഷ്യ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ തന്ത്രപരമായി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, സ്വാധീനം, കണക്റ്റിവിറ്റി, സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയ്ക്കായി നിരവധി ശക്തികൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായി ഇത് മാറുകയാണ്.
മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം വിലയിരുത്തൽ, ദക്ഷിണ കോക്കസസിനെ ന്യൂഡൽഹിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നു, ഇത് പ്രതിരോധ സഹകരണം, അന്താരാഷ്ട്ര വടക്ക്-തെക്ക് ഗതാഗത ഇടനാഴി, വളർന്നുവരുന്ന ഇന്ത്യ-ഇറാൻ-അർമേനിയ-ജോർജിയ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.
പാണ്ഡ്യയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മേഖലയിൽ വിശാലവും വിപുലവുമായ ഒരു പങ്കിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, അർമേനിയയെ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാങ്ങുന്നയാളായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കണ്ടിരുന്നത്.
“എന്നാൽ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇന്ന് നടന്ന അർമേനിയൻ സൈന്യവുമായുള്ള പുതിയ ചർച്ചകൾ, ഇന്ത്യ ഒടുവിൽ തങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടുകൾ മറികടന്നുവെന്നും, ദക്ഷിണ കോക്കസസ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ കാൽപ്പാടുകൾ വിശാലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും കാണിക്കുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അർമേനിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, റഷ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും നാഗൊർണോ-കറാബക്ക് സംഘർഷത്തിന്റെ ആഘാതത്തിനുശേഷം സൈനിക ശേഷികൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതിന്റെ സുരക്ഷാ ഘടന വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനും ഇന്ത്യ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അർമേനിയ ഒരേസമയം ഒരു പ്രതിരോധ-കയറ്റുമതി വിജയഗാഥയാണ്, ദക്ഷിണ കോക്കസസിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടമാണ്, റഷ്യൻ, തുർക്കി, ഇറാനിയൻ, യൂറോപ്യൻ, അമേരിക്കൻ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു സാധ്യതയുള്ള ബന്ധിപ്പിക്കല് പങ്കാളിയും തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണാധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗവുമാണ്.
ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ദക്ഷിണ കോക്കസസ് തന്നെ സംഘർഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് കണക്റ്റിവിറ്റിയും മത്സര കേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒന്നിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന നിമിഷത്തിലാണ് ബന്ധം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ അടുത്തിടെ ഒപ്പുവച്ച ത്രിരാഷ്ട്ര മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാണ്ഡ്യ പരാമര്ശിച്ചു.
“ദക്ഷിണേഷ്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റ് വിവിധ മേഖലകളിൽ തുർക്കി, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ എതിരാളികളെ നേരിടാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഇന്ത്യ വിശാലമായ ഓപ്ഷനുകൾ തേടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"തുർക്കിയുടെ അർമേനിയയുമായുള്ള ശത്രുത വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അർമേനിയയുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായ അസർബൈജാനെ തുർക്കി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അർമേനിയയിൽ തന്ത്രപരമായ സാന്നിധ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യ തുർക്കിയെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ അസർബൈജാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാൽ തുർക്കിയെയും പാകിസ്ഥാനെയും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ഇത് സാധ്യമായ ഒരു മാർഗമാണ്." അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.