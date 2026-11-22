പുകയും കൃഷിയിടങ്ങളിലെ തീയും വില്ലനായി; ഇന്ത്യയിലെ വായു മലിനീകരണം അതിരൂക്ഷം, നയങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം
ഡൽഹിയടക്കം ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ വിഷപ്പുകയിൽ. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി പ്രതിസന്ധിയിൽ രാജ്യം, വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 3000-ത്തിന് മുകളിലെത്തിനിൽക്കുന്നു.
Published : November 22, 2026 at 1:12 PM IST
ഇന്ത്യയിലെ വായു മലിനീകരണം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ. ആഘോഷങ്ങളുടെ ആരവമൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളെ കനത്ത വിഷപ്പുക വിഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (AQI) സർവകാല റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചതോടെ, രാജ്യം ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മോശമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.
വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 3000-ത്തിന് മുകളിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യം രാജ്യത്തെയാകെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നു. ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിലെ സാഹചര്യം ചെർണോബിൽ ആണവ ദുരന്തത്തിന് സമാനമാണെന്ന് വരെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ദീപാവലിക്ക് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പോലും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 300-ന് മുകളിലാണ്.
പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർഷകർ വൈക്കോലും മറ്റ് കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങളും കത്തിക്കുന്നതാണ് വായുമലിനീകരണം വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണം. കൂടാതെ, വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ തോതിൽ മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ വിഷാംശമുള്ള പുക ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ഭീകരമായൊരു യാഥാർഥ്യം.
ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ ഇനി എവിടെ പോകണം?
പൂനെയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെറ്റീരിയോളജി നടത്തിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ദീപാവലി രാത്രിയിൽ ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ 71 ശതമാനത്തിനും കാരണം പടക്കങ്ങളാണെന്നാണ്. ഇതിനു പുറമെ, സെക്കൻഡറി ഓർഗാനിക് എയറോസോളുകൾ (17.5%), വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക (11.7%), സെക്കൻഡറി ഇൻഓർഗാനിക് എയറോസോളുകൾ (11.7%), വിറകും ജൈവവസ്തുക്കളും കത്തിക്കുന്നത് (14%), മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് (7.7%), ധാതു പൊടിപടലങ്ങളും ചാരവും (1.5%) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് മലിനീകരണ സ്രോതസുകൾ.
കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തിനിടെ സർക്കാർ 16,000 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ച വിവിധ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യവസായശാലകൾ മലിനീകരണം തുടരുന്നു, വാഹനങ്ങൾ വിഷപ്പുക പുറന്തള്ളുന്നു, നദികളിൽ വിഷപ്പത നിറയുന്നു, കൃഷിയിടങ്ങളിലെ തീ എന്നിവയാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു എത്രത്തോളം വിഷലിപ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പഠനങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
വായു മലിനീകരണം മൂലം 20 ലക്ഷം മരണങ്ങൾ
വായു മലിനീകരണം മൂലം ഇന്ത്യയിൽ 20 ലക്ഷം മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും, ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ജിഡിപിയുടെ 9.5 ശതമാനത്തോളം നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഓരോ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു. നവജാത ശിശുക്കളിൽ ജന്മനാ വൈകല്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ദരിദ്രരായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണിവയെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ തുടരുമ്പോൾ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്, അതിനാൽ നിലവിലുള്ള നയങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം.
പരിഹാരം എന്ത്?
സർക്കാരിനുള്ളിൽ അഴിമതി വിരുദ്ധ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ പടി. കാരണം, സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ കൈവശം മികച്ച പദ്ധതികളും പരിപാടികളും കടലാസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും, മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അവ പരാജയപ്പെടുന്നു. 16,000 കോടി രൂപ എന്നത് വലിയൊരു തുകയാണ്, വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറും ഇന്ത്യയുടെ ഓഡിറ്റർ ജനറലും ചേർന്ന്, അനുവദിച്ച തുക എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കണം.
അതായത്, മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കുകയും, തുടർന്ന് വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയെ നിയോഗിക്കുകയും വേണം. ഈ മേഖലയിലെ അഴിമതിക്കും പാരിസ്ഥിക നാശത്തിനും ഉത്തരവാദികളായവരെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത പടി. അടുത്തിടെ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ സെക്രട്ടറിതല ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
ഇതിനൊപ്പം, മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താനും, വാഹനങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കാനും, കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും നിർദേശമുണ്ടായി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകൾക്ക് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വൈകിയത് എന്നതാണ് ചോദ്യം? ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും വായു ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതിനാൽ, ഈ നടപടികൾ സ്വാഗതാർഹമാണെങ്കിലും, അവ വളരെ വൈകിപ്പോയി.
വിഷലിപ്തമായ മറ്റൊരു ശൈത്യകാലം?
അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും ഈ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറണമെങ്കിൽ, അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങണം. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുകയും, മലിനീകരണം തടയാൻ ആവശ്യമായ അധികാരം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകൾക്ക് നൽകുകയും വേണം. വ്യവസായങ്ങൾ സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുകയും, ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിക്കുകയോ അഴിമതി നടത്തുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ തന്നെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പകുതി പരിഹരിക്കപ്പെടും.
മറ്റൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലുമാണ്, ഇവിടെ കർഷകർ നെൽവയലുകളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികളോ, അതിനുള്ള സമയമോ, സാമ്പത്തിക സഹായമോ കർഷകർക്കില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും, ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അസംസ്കൃത വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കർഷകർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് യാതൊരു വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് കത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.
അതുകൊണ്ട് കർഷകരിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റം തുടങ്ങണം. സർക്കാരും ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും തങ്ങളുടെ സംഭരണ നയത്തിലും താങ്ങുവില നയത്തിലും മാറ്റം വരുത്തണം. പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നും നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നതിന് പകരം, അവിടത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും മണ്ണിനും അനുയോജ്യമായ മറ്റ് വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.
ജലക്ഷാമം, കുടിയേറ്റം, തൊഴിലാളി ക്ഷാമം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും, വിള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും, എണ്ണക്കുരുക്കൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, മറ്റ് വാണിജ്യ വിളകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വനവൽക്കരണം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം. മറുവശത്ത്, എണ്ണക്കുരുക്കളിലേക്കോ പയർവർഗ്ഗങ്ങളിലേക്കോ മാറുന്നത് കർഷകർക്ക് പ്രയാസകരമായേക്കാം, അതിനാൽ സാമ്പത്തിക ബോണസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉറപ്പായ സംഭരണ സംവിധാനം സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തണം.
ഇതുവഴി കർഷകർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല, ഒപ്പം നെൽവയലുകളിലെ അവശിഷ്രടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഘട്ടംഘട്ടമായി കുറയ്ക്കണം. പകരം, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ബിഹാർ, അസം തുടങ്ങിയ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നെല്ലുൽപ്പാദന മേഖലകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം. ഇതുവഴി ജലസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും, ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
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കൂടാതെ, പ്രധാന പാതയോരങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മുളയും മറ്റ് വേഗത്തിൽ വളരുന്ന മരങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുക്കണം. കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് മാർക്കറ്റിന് കാർഷിക-വനവൽക്കരണ ക്ലസ്റ്ററുകൾക്ക് കൂടുതൽ പണം സ്വരൂപിക്കാനും കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. കൂടുതൽ തോട്ടങ്ങൾക്കായി എൻഎച്ച്എഐ (NHAI) യും പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായ വനനശീകരണത്തിനും തടി മാഫിയയ്ക്കും കർശനമായ ശിക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കണം.
മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന സർക്കാരുകൾ തണ്ണീർത്തട പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും വേണം. നിലവിലുള്ള നെൽവയൽ നയത്തിൽ നിന്ന് മാറി വൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്ന പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാരമ്പര്യ കാർഷിക വിളകളിലേയ്ക്കും പരിസ്ഥിതിയിലേക്കും നാം സ്വയം പുനഃക്രമീകരിക്കണം. വിളവെടുപ്പിനായി കൂടുതൽ യന്ത്രവത്കൃത ഉപകരണങ്ങളാൽ ഇന്ത്യയെ കൂടുതൽ നവീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഈ വിളകളുടെ കൃഷി എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നഗരങ്ങളിൽ കാറുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക വിലയിരുത്തി അടിയന്തര ലോക്ക്ഡൗണുകൾക്കുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. ഇവയെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് സഹായകമാകും.
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