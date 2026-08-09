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പ്രാദേശിക വികാരങ്ങള്‍ മാനിക്കുന്നില്ല; ജമ്മുകശ്‌മീര്‍ ജനതയ്ക്കെതിരെ പാക് അധീന കശ്‌മീര്‍ നിവാസികള്‍

ഒരുകാലത്ത് തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത ഇടമായിരുന്ന പാക് അധീന കശ്‌മീര്‍ പോലൊരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്ന ഭീകരസംഘങ്ങളിലാണ് ഇത്തരമൊരു അതൃപ്‌തി ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ലേഖകന്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

POJK JAMMU MILITANTS KASHMIR
Supporters of an outlawed alliance of activist groups "Joint Awami Action Committee" (JAAC) block a road and set on fire woods after clashes with police during protest demanding greater political rights and the abolition of 12 legislative refugee seats, in Muzaffarabad, the capital of Pakistan-occupied Kashmir(PoK), Friday, July 31, 2026 (AP/Ishfaq Hussain)
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By Bilal Bhat

Published : August 9, 2026 at 2:39 PM IST

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പാക് അധീന കശ്‌മീരിലെ റാവല്‍കോട്ടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും നിത്യവും വാര്‍ത്തകളിലിടം പിടിക്കുകയാണ്. ജൂലൈ 27 മുതല്‍ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നുവരെ ഇവിടെ കലാപഭരിതമായിരുന്നു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണാതീതമായി. സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിരവധിയിടങ്ങളില്‍ വെടിവയ്‌പ് നടത്തി. ഇരുഭാഗത്തും ജീവനുകള്‍ നഷ്‌ടമായി. സംഘര്‍ഷം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

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ഇത് ദീര്‍ഘകാലമായി ഇവിടെ തുടരുന്ന സംഭവമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളവര്‍ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം.പ്രാദേശിക വികാരം കണക്കിലെടുക്കാതെ പാകിസ്ഥാന്‍ അനുകൂലമായ നടപടികളാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത്.

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പാകിസ്ഥാനിലെ സ്വയംഭരണമേഖലയായ ഗില്‍ഗിത്- ബാള്‍ട്ടിസ്ഥാന്‍റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് കളയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ 2020 മുതല്‍ തീവ്രമായിയിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഉന്നതര്‍ക്കിടയില്‍ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.

2019ല്‍ ജമ്മുകശ്‌മീരിന്‍റെ പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ അനുച്‌ഛേദം 370 റദ്ദാക്കിയത് മുതല്‍ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് പാക് അധീന കശ്‌മീരിലും ഗില്‍ജിത് -ബാള്‍ട്ടിസ്ഥാന്‍ മേഖലയിലും പ്രാദേശിക രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ ഇത്തരമൊരു ആവശ്യവുമായി തെരുവിലിങ്ങിയിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന്‍റെ ദേശീയ ഭരണഘടനാപരമായ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് ഈ മേഖലയെ കൂടി കൊണ്ടുവരാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടിയായിരന്നു ഇത്. ഒപ്പം അവര്‍ പാകിസ്ഥാനും അവരുടെ നയങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ മുറവിളി കൂട്ടിത്തുടങ്ങി. ഈ നീക്കങ്ങളെല്ലാം ഒരു പുത്തന്‍ പ്രതിരോധ തരംഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഉന്നതരെ ഈ മേഖലയിലെ സ്വയംഭരണ പദവി കൂടുതല്‍ കുപിതരാക്കി. ഇരുപ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യേക പദവിയുണ്ട്. ആ പദവി ഇല്ലാതാക്കി ഈ ഭൂവിഭാഗത്തെ കൂടി പാകിസ്ഥാന്‍റെ മുഖ്യധാര പ്രവിശ്യാഘടനയിലേക്ക് ഫലപ്രദമായി കൊണ്ടുവരാനാണ് നീക്കം.

POJK JAMMU MILITANTS KASHMIR
Supporters of the outlawed Joint Awami Action Committee (JAAC) block a road with a burning barricade after clashes with police during a protest demanding greater political rights and the abolition of 12 legislative refugee seats, in Muzaffarabad, the capital of Pakistan-occupied Kashmir(PoK), Friday, July 31, 2026 (AP/Ishfaq Hussain)

ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ പാകിസ്ഥാനിലെ രാഷ്‌ട്രീയ മണ്ഡലത്തില്‍ തികച്ചും അന്യരായി തുടരുമ്പോള്‍ പാക് അധീന കശ്‌മീരിലെ നാട്ടുകാര്‍, പാകിസ്ഥാനെടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനവും എളുപ്പത്തില്‍ നടപ്പാക്കാനും മേഖലയ്ക്ക് മേല്‍ അവരുടെ അധീശത്വം നടപ്പാക്കാനും വിവിധ നടപടികളിലൂടെ ഇവരുടെ പദവി ഇല്ലാതാക്കാനുമാകുമെന്ന് ക്രമേണ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

അത്തരത്തിലൊരു നടപടിയാണ് ജമ്മുകശ്‌മീര്‍ നിയമസഭയിലെ പന്ത്രണ്ട് കുടിയേറ്റ സംവരണ സീറ്റുകള്‍. ആറെണ്ണം വീതം രണ്ട് പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും അതായത് ജമ്മുവിനും കശ്‌മീരിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളും എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമാണ്. നിയമസഭയിലെ 53 സീറ്റുകളില്‍ 45ഉം നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവയാണ്. ബാക്കിയുള്ള സംവരണവും.

ജമ്മുകശ്‌മീരില്‍ നിന്നുള്ള അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍ പാകിസ്ഥാന്‍റെ മറ്റിടങ്ങളില്‍ താമസിക്കുകയും അവരുടെ രാഷ്‌ട്രീയ സ്വാധീനം ഈ സംവരണ സീറ്റുകളിലെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനിലെ ദേശീയ പാര്‍ട്ടികളെയാകും പാക് അധീന കശ്‌മീരിലെ നിയമസഭയില്‍ ഇവര്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുക. ഇപ്പോള്‍ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാകിസ്ഥാന്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് (നവാസ്) പിഎംഎല്‍ (എന്‍) നെയാണ് വന്‍തോതില്‍ എല്ലാവരും പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. നാളെയാണ് അന്തിമഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. ബിലാവല്‍ ഭൂട്ടോയുടെ പാകിസ്ഥാന്‍ പീപ്പിള്‍് പാര്‍ട്ടി(പിപിപി) കുറച്ച് സീറ്റുകളുമായി ബഹുദൂരം പിന്നിലാണ്.

POJK JAMMU MILITANTS KASHMIR
A motorcyclist navigates through a road barricaded with damaged vehicles set up by supporters of the outlawed Joint Awami Action Committee (JAAC) during a protest demanding greater political rights and the abolition of 12 legislative refugee seats, in Muzaffarabad, the capital of Pakistan-occupied Kashmir(PoK), Saturday, Aug. 1, 2026 (AP/M.D. Mughal)

പ്രാദേശിക സംഘങ്ങളായ നിരോധിതസംഘടന സംയുക്ത അവാമി ആക്‌ഷന്‍ സമിതി(ജെഎഎസി)പോലുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023ല്‍ രൂപീകരിച്ച ഈ സംഘം പ്രാദേശിക സ്വപ്‌നങ്ങളുടെ വക്താക്കളായിരുന്നു. വികസന-പൗര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഇവര്‍ പ്രചാരണം നടത്തി. ജമ്മുവിലെയും കശ്‌മീരിലെയും അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംവരണ സീറ്റുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങളില്‍ പ്രധാനം.

പാക് അധീന കശ്‌മീര്‍ ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. ഹിസ്‌ബുള്‍ മുജാഹിദ്ദീന്‍ പോലുള്ള സംഘങ്ങള്‍ മേഖലയില്‍ താവളമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളമായി ഇവിടം തങ്ങളുടെ അഭയ കേന്ദ്രമായി കരുതി ജീവിച്ച ഇവര്‍ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ഇതര സംവിധാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. മേഖല ഇപ്പോഴാകെ മരവിച്ച സ്ഥിതിയിലാണ്. പാക് അധീന കശ്‌മീരിലെ മിക്കയിടവും ഇത്തരം സംഘത്തിന് സുഗമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് ഇവര്‍ക്ക് പ്രാദേശിക ജനതയില്‍ നിന്നുള്ള സഹായവും കിട്ടിയിരുന്നു. മേഖലയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുവെ സമാധാനപരമായിരുന്നു.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ മുസഫറാബാദിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇവിടെയാണ് പന്ത്രണ്ട് സംവരണ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള മത്സരവും നടന്നത്. മുസഫറാബാദില്‍ ആകെ 1483 വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ 209 എണ്ണ മാത്രമാണ് സാധാരണ നിലയിലുള്ളതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. മറ്റുള്ളവ പ്രശ്‌ന ബാധിതവും തീവ്രപ്രശ്‌നബാധിതവും എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

POJK JAMMU MILITANTS KASHMIR
Supporters of an outlawed alliance of activist groups "Joint Awami Action Committee" (JAAC) block a road with stones after clashes with police during protest demanding greater political rights and the abolition of 12 legislative refugee seats, in Muzaffarabad, the capital of Pakistan-occupied Kashmir(PoK), Friday, July 31, 2026 (AP/Ishfaq Hussain)

വെല്ലുവിളികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ മണ്ഡലങ്ങളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്‍റെ കൃത്യമായ സൂചനയാണ് ഇത്. പ്രത്യേകിച്ച് കശ്‌മീരിലെ പത്ത് ജില്ലകളില്‍ വലിയൊരു പ്രദേശവും അതീവ പ്രശ്‌ന ബാധിതവും തീവ്രപ്രശ്‌നബാധിതവും തന്നെയാണ്. ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുവെ സമാധാനപരമായിരുന്നു. മിക്ക പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളും സാധാരണ നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സമാധാനത്തില്‍ നിന്ന് പാക് അധീന കശ്‌മീര്‍ അക്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് സമീപകാല സംഭവങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. ജനങ്ങള്‍ മുമ്പില്ലാത്ത വിധം പാകിസ്ഥാനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ു. ഒരിക്കല്‍ ജമ്മു കശ്‌മീരിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ച് പോക്കാണിത്.

പാക് അധീന കശ്‌മീരിലെ മുസഫറാബാദിലേക്ക് കശ്‌മീരില്‍ നിനുള്ള ദനങ്ങള്‍ ഹ്രസ്വകാല താമസത്തിനായി അതിര്‍ത്തി കടക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ അവര്‍ സ്ഥിരമായി അവിടെ പാര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് ഊഷ്‌മള സ്വീകരണമാണ് പരമ്പരാഗതമായി നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ ലഭിച്ച് പോന്നിരുന്നത്.

മറ്റിടത്തേക്ക് പോകുന്നവര്‍ വലിയതോതില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍റെ മറ്റിടങ്ങളില്‍ തമ്പടിച്ചു. ദേശീയ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളുമായി അവര്‍ വലിയ അടുപ്പവും സൃഷ്‌ടിച്ചു. ഈ പന്ത്രണ്ട് സംവരണ സീറ്റുകല്‍ പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ പാക് അധീന കശ്‌മീരില്‍ നിര്‍ണായകമായി തുടരുന്നു. മേഖലയാകട്ടെ ക്രമേണ പാക് ആസ്ഥാനമായ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ഭരണത്തിലുമായി.

കശ്‌മീരികളുടെ ഇടയില്‍ ഇതില്‍ അതൃപ്‌തി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാകിസ്ഥാനിലെമ്പാടുമുള്ള ജനതയും മാറി മാറി വന്നള ഇസ്ലാമാബാദിലെ സര്‍ക്കാരുകളും കശ്‌മീര്‍ ജനതയുടെ വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു. ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പാക് അധീന കശ്‌മീരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റുകാരായി. കശ്‌മീരിന്‍റെ പേരിലായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്‍ ദേശീയ കക്ഷികള്‍ ചരിത്രപരമായി വോട്ട് നേടിയിരുന്നത്. കശ്‌മീര്‍ അവരുടെ പ്രധാന നാഡീയായും പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു.

അതേസമയം ജമ്മുകശ്‌മീരില്‍ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പാക് അധീന കശ്‌മീരിലെ അമിത രാഷ്‌ട്രീയ സ്വാധീനം നാട്ടുകാരില്‍ അതൃപ്‌തി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു.സംവരണ സീറ്റുകളിലടെ പാക് അധീന കശ്‌മീരിലെ നിയമസഭയിലെത്തുന്നവര്‍ തങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന തോന്നല്‍ അവരിലുണ്ടായി. പകരം അവര്‍ പാകിസ്ഥാന്‍റെ രാഷട്രീയ കാഴ്‌ചപ്പാടാണ് പാരിസ്ഥിതികവും രാഷ്‌ട്രീയവുമായി ദുര്‍ബലമായ ഈ മേഖലയില്‍ അവര്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

POJK JAMMU MILITANTS KASHMIR
Motorcyclists navigate through a road barricaded with concrete blocks set up by supporters of the outlawed Joint Awami Action Committee (JAAC) during a protest demanding greater political rights and the abolition of 12 legislative refugee seats, in Muzaffarabad, the capital of Pakistan-occupied Kashmir(PoK), Saturday, Aug. 1, 2026 (AP/M.D. Mughal)

അസംതൃപ്‌തി തീവ്രവാദികളിലും പാക് അധീന കശ്‌മീരിലെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ കഴിയുന്ന സുരക്ഷിതമെന്ന തോന്നലുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ നേതാക്കളിലും നിര്‍ണായക സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത്തരം കാലുഷ്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചപ്പോള്‍ അത് ഭിന്നത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയു ചെയ്‌തു. മിക്ക കമാന്‍ഡര്‍മാരും പ്രവര്‍ത്തകരും ഇന്ത്യയുടെ നോട്ടപ്പുള്ളികളാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവര്‍ക്ക് പ്രാദേശിക പിന്തുയില്ലാതെ എങ്ങോട്ടും പോകാനുമാകില്ല. ഇതാകട്ടെ അവര്‍ ഉണ്ടായ നാള്‍ തൊട്ട് തന്നെ അവര്‍ക്ക് ഉള്ളതുമാണ്.

എന്നാല്‍ ഈ പിന്തുണ ഇല്ലാതാകാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ഇവരുടെ അതിജീവന ശേഷിയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വലിയ തോതില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം നേരിടുന്നു.

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KASHMIR
SENTIMENT AGAINST PEOPLE OF J AND K

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