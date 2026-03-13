യുദ്ധം മുറുകിയാല് ഇൻ്റര്നെറ്റും തടസപ്പെടുമോ..? ഇന്ത്യയിലെ ഇൻ്റര്നെറ്റ് സേവനം അപകടത്തിലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ഹോർമുസ് സംഘർഷങ്ങൾ കടലിനടിയിലെ കേബിളുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയെയും ആഗോള സാമ്പത്തിക ശൃംഖലകളെയും അപകടത്തിലാക്കാനും സാധ്യത.
Published : March 13, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : March 13, 2026 at 8:23 PM IST
സുരഭി ഗുപ്ത
ന്യൂഡല്ഹി: ഇറാന് ഇസ്രയേല് അമേരിക്കന് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായതോടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങള് അലയടിക്കുകയാണ്. പ്രധാന വാണിജ്യ വിതരണ കേന്ദ്രമായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ വ്യാപാരത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ എണ്ണ വിലയും എല്പിജി വിലയും കുത്തനെ ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണത്തിനപ്പുറം, ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയെയും ബാധിക്കാനാണ് സാധ്യത. ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കും വഹിക്കുന്ന കടലിനടിയിലെ ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോള് പുതിയ ആശങ്കകൾ ഉയരുന്നത്. ഈ മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രശ്നവും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയെ മന്ദഗതിയിലാക്കുമെന്നും ആഗോള സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്തുമെന്നും സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്ര ചോക്ക്പോയിൻ്റുകളിലൊന്നാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിനും അറേബ്യൻ കടലിനും ഇടയിലാണ് ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണ കയറ്റുമതിക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന പാതയായാണിത്. ഏഷ്യ, പശ്ചിമേഷ്യ, യൂറോപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനി ആശയവിനിമയ കേബിളുകളുടെ ഒരു ഇടതൂർന്ന ശൃംഖല ഇതിനടിയില് കാണപ്പെടുന്നു. കടലിനടിയില് ഇത്രയധികം കേബിളുകളടെ പ്രവാഹം ഉണ്ടെന്ന് കൂടുതല് ആളുകള്ക്കും അറിയില്ല.
ഇന്ത്യയെ യൂറോപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി പ്രധാന കേബിൾ സംവിധാനങ്ങൾ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ഗൾഫ് മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ടെലി ജിയോഗ്രഫി എന്ന സംഘടനയുടെ ആഗോള ടെലികോം മാപ്പിങാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പുറത്ത് വിട്ടത്. SEA-ME-WE 4, I-ME-WE, FALCON എന്നിവയാണ് പ്രധാന കേബിളുകള്.
ആഗോള കണക്റ്റിവിറ്റി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിരവധി സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളും ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാരും പുതിയ സബ് സീ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. ഗൂഗിള് സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദര്ശനത്തിലും ഇന്ത്യയും ആഗോള ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്കുകളും തമ്മിലുള്ള കേബിൾ ലിങ്കുകൾ വികസനം മുഖ്യ വഷയമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക കേബിള് ലിങ്കുകളും പ്രധാന ചര്ച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു.
യൂറോപ്പുമായും മറ്റ് ആഗോള നെറ്റ്വർക്കുകളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഗൾഫ് കേബിൾ റൂട്ടുകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒബ്സർവർ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഗവേഷണം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം 33 ശതമാനാണ് ഈ മേഖലയിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നത്. ഈ മേഖലയെ ഒരു നിർണായക ഡിജിറ്റൽ ഇടനാഴിയായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
തടസപ്പെടാൻ സാധ്യതകളേറെ
സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ കേബിളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ കണക്റ്റിവിറ്റിയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനും മുൻ നാഷണൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോർഡിനേറ്ററുമായ രാജേഷ് പന്ത് പറഞ്ഞു.
“സംഘര്ഷത്തില് കേബിളുകളുടെ ഒരു അറ്റം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും മറുവശം സിഗ്നൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അത് തീർച്ചയായും കണക്ട്വിറ്റിയെ ബാധിക്കും. ഒന്നിലധികം കേബിളുകള്ക്ക് സംഭവിച്ചാല് ശേഷിക്കുന്ന റൂട്ടുകൾ ഓവർലോഡ് ആകുകയും ലേറ്റൻസി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗത കുറയ്ക്കുകയും ഡാറ്റ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ സേവന തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" രാജേഷ് ഇിവി ഭാരതിോട് പറഞ്ഞ.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവറുകൾ റിസർവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ പെട്ടന്ന് ആഘാതം ഉടനടി സംഭവിക്കില്ല. റിസർവിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആഘാതം ഉണ്ടായാലും കുറഞ്ഞത് ഒരു ആഴ്ചയെങ്കിലും ഇതിലൂടെ ചെറുക്കാന് സാധിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലാൻ്റിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന കേബിളുകളും ഉണ്ടെന്ന് രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക് ഇതര കേബിൾ റൂട്ടുകളിലൂടെ താൽക്കാലികമായി വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നിർണായക ഇടനാഴിയിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തടസം ഒടുവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഡാറ്റാ പ്രക്ഷേപണത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കിയേക്കാം.
ഇൻ്റര്നെറ്റ് തടസങ്ങള് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സങ്കീര്ണമാക്കും- അതുൽ കെ താക്കൂർ
കേബിള് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന തടസങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുമെന്ന് പോളിസി പ്രൊഫഷണലും കോളമിസ്റ്റുമായ അതുൽ കെ താക്കൂർ പറഞ്ഞു. ഇത് ആഗോള തലത്തില് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലേക്കുള്ള ഊർജ്ജ വിതരണത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറാൻ പ്രധാന ഷിപ്പിങ് റൂട്ടിൽ നാവിക മൈനുകൾ വിന്യസിച്ചേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
കടലിനടിയിലെ ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഈ മേഖലയിലെ അന്തർവാഹിനി കേബിളുകൾ വഴിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഏത് വലിയ തടസവും ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളെ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും സ്വിഫ്റ്റ് പോലുള്ള ആഗോള ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അന്താരാഷ്ട്ര വ്യവസായ മേഖല ഇതിനെ ഗൗരവായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാര തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന നിലയില് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണ്. ലോകത്തിന് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലും ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തെ ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആക്രമണങ്ങൾ ആഘാതം കൂട്ടും
ടെലികോം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ആക്രമണങ്ങള് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്ന് സെൻ്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ സൈബർ ക്രൈം ആൻഡ് സൈബർ ലോ ചെയർമാൻ അനുജ് അഗർവാൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
"ഇതുവരെ കണക്റ്റിവിറ്റിയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ കേബിളുകൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും വൈദ്യുതിയും ടെലികോം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം" അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.
ടെലികോം വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗതാഗതം പ്രധാനമായും രണ്ട് ഗേറ്റ്വേകളിലൂടെയാണ് പുറത്തുകടക്കുന്നത്, പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് മുംബൈയും കിഴക്ക് ചെന്നൈയും. മുംബൈ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് അറേബ്യൻ കടലും ഗൾഫ് മേഖലയും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കേബിൾ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അദൃശ്യമായ നട്ടെല്ല്
ആഗോള ഇൻ്റർനെറ്റ് കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് അന്തർവാഹിനി കേബിളുകളെയാണെന്ന് സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധൻ അമിത് ദുബെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ''മിക്ക ആളുകളും കരുതുന്നത് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിന് ശക്തി പകരുന്നതെന്ന്, എന്നാൽ യാഥാർഥ്യം എന്തെന്നാൽ ആഗോള ഡാറ്റയുടെ 99% ത്തിലധികവും കടലിനടിയിലെ ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഈ കേബിളുകൾ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ അദൃശ്യമായ നട്ടെല്ലാണ്. ഇമെയിലുകളും ക്ലൗഡ് ട്രാഫിക്കും മുതൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വരെ എല്ലാം വഹിക്കുന്നു” ദുബെ വ്യക്തമാക്കി.
ചെങ്കടലിനും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനും ചുറ്റുമുള്ള ജലാശയങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഡിജിറ്റൽ ഹൈവേകളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചെങ്കടലിനും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനും ചുറ്റുമുള്ള ജലാശയങ്ങൾ ഊർജ്ജ ഇടനാഴികൾ മാത്രമല്ല, അവ ഡിജിറ്റൽ ഹൈവേകളുമാണ്. ഏഷ്യ, ഗൾഫ്, യൂറോപ്പ് എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനി കേബിളുകളുടെ ഒരു ഇടതൂർന്ന ക്ലസ്റ്റർ ഈ ഇടുങ്ങിയ സമുദ്ര ചോക്ക് പോയിൻ്റുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗതാഗതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്കും സബ്മറൈൻ കേബിളുകൾ വഴിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അറേബ്യൻ കടലിലൂടെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഈ പാത ഇന്ത്യയക്ക് പ്രധാനമാണ്.
''ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു തടസവും കാലതാമസം വർധിപ്പിക്കുകയും സേവനങ്ങളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുകയും ആഗോള കണക്റ്റിവിറ്റിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും'' അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. മേഖലയിലെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കടൽത്തീരത്ത് കിടക്കുന്ന കേബിളുകൾക്ക് ആകസ്മികമായോ മനഃപൂർവ്വമായോ കേടുപാടുകൾ വരുത്താനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ദുബെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഒരു സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ കേബിളുകൾ അങ്ങേയറ്റം ദുർബലമാകും. നാവിക മൈനുകൾ, കപ്പൽ നങ്കൂരങ്ങൾ, വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള അട്ടിമറി, അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക പ്രവർത്തനത്തിനിടയിലെ ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾ എന്നിവ ഫൈബർ കേബിളുകൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാം. കൂടാതെ ഒരു യുദ്ധമേഖലയിൽ അവ നന്നാക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
ഒരു പ്രധാന കേബിൾ പാത തടസപ്പെട്ടാൽ, ആഘാതം മന്ദഗതിയിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് വേഗതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. ഒരു പ്രധാന കേബിൾ പാത തടസപ്പെട്ടാൽ, അത് മന്ദഗതിയിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിനെക്കുറിച്ചല്ല. ആഗോള സാമ്പത്തിക ശൃംഖലകൾ, ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, SWIFT പോലുള്ള ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ഡാറ്റ റൂട്ടുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ തടസങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിലും ധനകാര്യത്തിലും അലയടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ ഉയർന്നുവരുന്ന ഭീഷണിയെ ഒരു പുതിയ തരം ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നാണ് ദുബെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു പുതിയ യുദ്ധക്കളത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവമാണ്, കടൽത്തീര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ യുദ്ധം'. പൈപ്പ്ലൈനുകളോ ഊർജ്ജ പാതകളോ പോലെ, അന്തർവാഹിനി കേബിളുകളും ഇപ്പോൾ തന്ത്രപരമായ ആസ്തികളാണ്, കൂടാതെ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഡിജിറ്റൽ ധമനികളെ കൂടുതലായി ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
