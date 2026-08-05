എങ്ങനെയാണ് ഒഡിഷ തങ്ങളുടെ കടം കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ക്രാന്തദര്ശിത്വമുള്ള സംസ്ഥാനമായി മാറിയത്?
ഘടനാപരമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക തിരിച്ച് വരവിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപ നിക്ഷേപമെത്തി. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന നിരക്കിന്റെ 13.6 ശതമാനത്തിലേക്ക് കടബാധ്യത കുറച്ച് കൊണ്ടു വരാനും സാധിച്ചു. മിനാതി സിന്ഹ എഴുതുന്നു.
Published : August 5, 2026 at 12:35 PM IST
ഭുവനേശ്വര്: രണ്ടായിരത്തിന്റെ ആദ്യത്തില് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കടബാധ്യതയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഒഡിഷ. വലിയ തോതിലുള്ള വരുമാനകമ്മിയും വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പലിശനിരക്കും വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ദൗര്ലഭ്യവും എല്ലാം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പരിഷ്ക്കരണങ്ങള് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ കടക്കെണിയില് നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
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സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത, ധനവിനിയോഗ നിയമം (എഫ്ആര്ബിഎം) കൊണ്ടു വന്നതോടെ കടം കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങി. ശക്തമായ ചെലവ് നിയന്ത്രണവും മെച്ചപ്പെട്ട നികുതി പിരിവും ശക്തമായ പൊതുപണം വിനിയോഗവും കരുതലോടെയുള്ള കടമെടുപ്പും ഒഡിഷയെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സാമ്പത്തിക മുന്കരുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി.
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ഈ പരിഷ്കാരങ്ങള്ക്ക് പുറമെ ഖനന മേഖലയില് നിന്നുള്ള നികുതിയേതര വരുമാനം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിര്മ്മിതികളിലുള്ള നിരന്തര നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയവ ഇവരുടെ കടബാധ്യത കുറയ്ക്കാന് സഹായകമായി. മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി നല്ല നിലയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. നീതി ആയോഗിന്റെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സൂചികയില് അഞ്ചാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണിന്ന് ഒഡിഷ. സര്ക്കാരില് നിക്ഷേപകര്ക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ നിക്ഷേപ താത്പര്യത്തില് സന്തുഷ്ടനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹന് മാജി. ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ വ്യവസായവത്ക്കരത്തിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. എന്നാല് ഒഡിഷയാകട്ടെ വളരെ വൈകിയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്ന് വന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല് അതിവേഗത്തില് തങ്ങള് ഈരംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമെത്തി. ഇതുവരെ 453 വ്യവസായ പദ്ധതികള്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കി. ഇതിലൂടെ 9.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കൂടി നിക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് 3.11 ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ 152 പദ്ധതികള്ക്ക് തറക്കല്ലിടുകയോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു. 2.5 ലക്ഷം യുവാക്കള്ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യവസായങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കാനുമാണ് സര്ക്കാര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ സാമ്പത്തിക സര്വേ പ്രകാരം 2026-27ലേക്ക് 3.10 ലക്ഷം കോടിരൂയുടെ ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൊത്ത സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം(ജിഎസ്ഡിപി)7.ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് കടബാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ജിഎസ്ഡിപിയുടെ കേവലം 13.6ശതമാനം മാത്രമാണ് ഒഡിഷയുടെ കടബാധ്യത. പഞ്ചാബ്, പശ്ചിമബംഗാള്, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാള് വളരെ കുറവാണിത്. ഇതിന് പുറമെ ഒഡിഷ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം അധികവരുമാനവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളായ സുഭദ്ര, സിഎം കിസാന് പദ്ധതി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. സംസ്ഥാത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള മൂലധനവും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാള് കൂടുതലാണ്. മൊത്തസംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 6.5ശതമാനമാണിത്.
ഏത് സംസ്ഥാനവും സാമ്പത്തികമായി സുസ്ഥിരമാകുകയാണെങ്കില് ഇത് മികച്ച നയ തുടര്ച്ചയിലേക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളിലേക്കും നയിക്കും. ഇവയെല്ലാം ആത്യന്തികമായി സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതല് നിക്ഷേപം ആകര്ഷിക്കും. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അധികം കടബാധ്യതകളൊന്നുമില്ലെങ്കില് പൊതുപ്പണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കായി ചെലവിടാനാകുമെന്ന് ഒഡിഷയിലെ ധനകാര്യവകുപ്പ് അഡീഷണല് സെക്രട്ടറിയും ബജറ്റ് മേധാവിയുമായ സത്യപ്രിയ രാത് പറയുന്നു.
ആഴക്കടല് തുറമുഖം, ചരക്ക് ഇടനാഴികള്, ഹരിതോര്ജ്ജ ശൃംഖല, വ്യവസായ പാര്ക്കുകള്, എന്നീ രംഗങ്ങളില് ഒഡിഷ കൂടുതല് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് നിക്ഷേപകര്ക്ക് കൂടുതല് ആത്മവിശ്വാസം നല്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാന് സഹായിക്കുന്നുവെന്നും രാത് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതാണ് കടം കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് മൂലധന ചെലവിന് സഹായിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ സുസ്ഥിര, ബഹുദശകാല സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരാനും സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഈയൊരു സാമ്പത്തിക നിലയിലാണെങ്കില് 2047ഓടെ വികസിത രാഷ്ട്രമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്താന് മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴനാട്, ഗുജറാത്ത്, കര്ണാടക, ഉത്തര്പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഒഡിഷയ്ക്കും രാജ്യത്തെ പ്രഥമ എന്ജിനുകളിലൊന്നാകാന് സാധിക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞര് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
2047ഓടെ ഇന്ത്യയെ 35 ലക്ഷം കോടി ഡോളറിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയാക്കുന്നതില് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കാന് ഒഡിഷയ്ക്കാകും. ഒഡിഷ അടുത്തിടെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സൂചികയില് അഞ്ചാമത്തെത്തി. ഒരു സംസ്ഥാത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം നിക്ഷേപരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ നിയന്ത്രണ സുസ്ഥിരത, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, എന്നിവയും ഇതിലെ ഘടകങ്ങളാണ്. ഒഡിഷയ്ക്ക് ഉരുക്കിനും അലുമിനിയത്തിനും പുറമെ വസ്ത്രം, പെട്രോ കെമിക്കല്സ്, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം, വിനോദസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും വലിയ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന് ചേമ്പര് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഒഡിഷ സംസ്ഥാന കൗണ്സില് ചെയര്മാന് രാജീബ് ശേഖര് സാഹു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എങ്കിലും സര്ക്കാര് സൗജന്യങ്ങള് നല്കാന് കൂടുതല് ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളില് കൂടുതല് നിക്ഷേപം നടത്തണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചെലവ് കൂട്ടാതെ കാര്യക്ഷമമായി ദീര്ഘകാല വികസന പദ്ധതികള്ക്കായാണ് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള് ഊന്നല് നല്കേണ്ടതെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേറെ വരുമാനം നികുതിയേതര വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനമായും ഖനന മേഖലയില് നിന്ന്. പ്രതിവര്ഷം ഈ മേഖലയില് നിന്ന് അന്പതിനായിരം കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന് വരുമാനം കിട്ടുന്നുവെന്ന് മുന്വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനുമായ ദിലീപ് ബിഷ്ണോയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല് ഇതൊരു താത്ക്കാലിക വരുമാനമാണ്. കാരണം ധാതു വിഭങ്ങള് തീരുമ്പോള് ഈ വരുമാനം നിലയ്ക്കുന്നു. ഇത് പോലെ തന്നെ ഉത്പാദനപരമല്ലാത്ത ചെലവുകളായ സുഭദ്ര, സിഎം കിസാന് എന്നിവയിലൂടെയുള്ള ചെലവ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില് കാര്യമായ വിള്ളലുണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
സാമ്പത്തികമായി സംസ്ഥാനം ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒഡിഷ ഇപ്പോഴും ചില പ്രാദേശിക അസന്തുലിതത്വങ്ങള് നേരിടുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒഡിഷ വിജയകരമായി കടബാധ്യതകള് അതിജീവിച്ചു. അടുത്ത ഘട്ടമെന്നത് പ്രാദേശിക അസന്തുലിതത്വങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കലും എല്ലാവരെയും ഉള്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വികസവുമാണെന്നും മുന് ധനമന്ത്രി പഞ്ചാനന് കനുന്ഗോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് ഒഡിഷ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. മിക്ക ധാതുസമ്പന്നമായ ജില്ലകളും അടിസ്ഥാനസൗകര്യമില്ലായ്മ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടന്നു. സമ്പന്നമായ ധാതുക്കള്, കാര്ഷികമേഖലയില് നിന്നുള്ള മിച്ചമൂല്യം, ഉപഭോഗ സംസ്ഥാനം എന്നിവയിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കരുത്താകുന്നത്. അതേസമയം പ്രാദേശിക അസന്തുലിതത്വം പരിഹരിക്കാതെ സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.