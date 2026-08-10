ചൈന നേപ്പാളില് തങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര കരുത്ത് കാട്ടിയതും വിജയിച്ചതുമെങ്ങനെ?
ദീര്ഘനാളായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ടിബറ്റന് പഠനങ്ങളില് ഒരു രാജ്യാന്തര സെമിനാര് നടത്തുന്നതില് നിന്ന് നേപ്പാളിനെ പിന്തരിപ്പിക്കുന്നതില് ബീജിങ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു.
Published : August 10, 2026 at 4:31 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ പുത്തന് യുവ നേതൃത്വത്തിന് പാശ്ചാത്യരോടാണ് കൂറെന്ന ചൈനീസ് കാഴ്ചപ്പാടുകള്ക്കിടയിലും ടിബറ്റന് പഠനങ്ങളില് ഒരു രാജ്യാന്തര സെമിനാര് നടത്താനുള്ള അവരുടെ തീരുമാനം റദ്ദാക്കുന്നതില് ചൈന വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ചൈനയുടെ മുന്ധാരണകളെ പാടേ പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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ബീജിങിന്റെ ചൂടന് വിഷയങ്ങളില് നേപ്പാള് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ തന്നെ ഇടപെടുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണമായാണ് ഈ നീക്കത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ടിബറ്റന് വിഷയങ്ങളിലാകുമ്പോള് -അത് സാംസ്കാരികമോ മതപരമോ രാഷ്ട്രീയമോ എന്തിനേറെ അക്കാദമികമോ ആയാല് പോലും.
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നേപ്പാളിന്റെ വടക്കേ അതിര്ത്തിയില് 1,450 മീറ്റര് ചൈനയിലെ ടിബറ്റന് സ്വയംഭരണ മേഖലയുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്നു. പതിനയ്യായിരത്തിലേറെ ടിബറ്റന് അഭയാര്ത്ഥികള് കഴിയുന്ന മേഖലയാണിത്. 1959ലെ പ്രക്ഷോഭകാലത്ത് ടിബറ്റിന് നിന്ന് ദലൈലാമയ്ക്കൊപ്പം പലായനം ചെയ്തവരാണിവര്.
ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 29 വരെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 17-ാമത് ഇന്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ടിബറ്റൻ സ്റ്റഡീസ് (IATS) സെമിനാർ റദ്ദാക്കാൻ നേപ്പാൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദ ബഹാദൂർ കർക്കി ടിബറ്റൻ പഠന സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകരായ കാഠ്മണ്ഡു സർവകലാശാലയോട് (KU) അഭ്യർത്ഥിച്ചതോടെ, ബീജിംഗുമായുള്ള കാഠ്മണ്ഡുവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധം അതേപടി തുടരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി.
40 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 7,000-ത്തിലധികം ടിബറ്റൻ, ബുദ്ധമത പഠന പണ്ഡിതരുടെ ഒത്തുചേരൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, ഇതിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള 159 പേരും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള 100-ഓളം പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചൈനയുടെ ആശങ്കകളെ തുടർന്നാണ് അവസാന നിമിഷം കാർക്കിയുടെ നീക്കം, ജൂലൈ 21 ന് നേപ്പാളിലെ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതി ഴാങ് മാവോമിംഗ് നേപ്പാളിന്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി അമൃത് ബഹാദൂർ റായിയെ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകള് അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ ധർമ്മശാല ആസ്ഥാനമായുള്ള ടിബറ്റൻ പ്രവാസി ഭരണകൂടത്തോട് അടുപ്പമുള്ളവരോ അനുഭാവമുള്ളവരോ ആയ പ്രതിനിധികളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചൈനയ്ക്ക് പ്രത്യേക ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ദേശീയ ഐക്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ടിബറ്റിൽ നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബീജിംഗിന്റെ സമീപകാല നയങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ അവർ ഈ ഫോറം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
“പരിപാടി നടത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞങ്ങൾ സംഘാടകരെ ഉപദേശിച്ചു,” ചീഫ് സെക്രട്ടറി കാർക്കി പറഞ്ഞതായി ദി കാഠ്മണ്ഡു പോസ്റ്റിലെ റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു
“ഇത് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം, നിരവധി ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം, അത് സുരക്ഷാ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, പരിപാടി റദ്ദാക്കാൻ ഞങ്ങൾ സംഘാടകരെ ഉപദേശിച്ചു.”
നേപ്പാൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അനുമതിയോടെ, അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം ഒരു സുരക്ഷാ അപകടവും സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് സർവകലാശാല നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും, സെമിനാര് റദ്ദാക്കാനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ഉത്തരവ് വന്നതായി പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചൈന നേപ്പാളിന്റെ ഒരു പ്രധാന അയൽക്കാരനാണ്.
2019 ഒക്ടോബർ 13-ന്, ചൈനയെ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാളും തകർന്ന ശരീരങ്ങളിലും അസ്ഥികളിലും കലാശിക്കും എന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അന്നത്തെ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശർമ്മ ഒലിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷന് ചാനലായ സിസിടിവി (ഇപ്പോൾ സിജിടിഎൻ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
നേപ്പാളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ നടക്കുന്ന ടിബറ്റൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പരാമർശിച്ചില്ല.
ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയ ടിബറ്റൻ പഠന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ച കാഠ്മണ്ഡു സർവകലാശാലയിലെ നിയമ പ്രൊഫസറായ ബിപിൻ അധികാരി, ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ
താത്പര്യങ്ങൾക്കായി ബലേന്ദ്ര ഷാ സർക്കാർ അത്തരം സംവേദനക്ഷമത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
“രാഷ്ട്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ, അത്തരം മീറ്റിംഗുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത അയൽക്കാരിൽ ഒരാളായ ചൈനയെ അസന്തുഷ്ടരാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരം പരിപാടികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്,” അധികാരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ടിബറ്റൻ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ചൈനയുടെ സംവേദനക്ഷമത കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു: “നേപ്പാളിലെ നമ്മളും സമാനമായ സാംസ്കാരിക, മത, ദാർശനിക പാരമ്പര്യങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും പങ്കിടുന്നതിനാൽ സെമിനാറിന്റെ
പേര് ഹിമാലയൻ ബുദ്ധിസ പഠനങ്ങൾ എന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇതിനെ ഹിമാലയൻ ബുദ്ധിസമെന്ന് വിളിക്കണം.”
അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം റദ്ദാക്കാനുള്ള കാഠ്മണ്ഡുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രവാസിയായ ടിബറ്റൻ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഞെട്ടലും നിരാശയും പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടിബറ്റൻ ഗവേഷകനായ ടെൻസിംഗ് ദാദുൽ എക്സിൽ എഴുതി: “ഈ സെമിനാർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു, #നേപ്പാളിൽ അത് റദ്ദാക്കാൻ #ചൈനയ്ക്ക് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മാത്രമേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് എനിക്ക് കൗതുകകരമായി തോന്നുന്നത്. #നേപ്പാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈനീസ് സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയത്? സെമിനാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നതിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ മാത്രം #ചൈന സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തത്?”
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടിബറ്റൻ ആക്ടിവിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമായ ടെൻസിൻ സുണ്ടുയി എഴുതി: “നേപ്പാൾ സ്വതന്ത്രമോ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഇടമോ അല്ല. യുവ സർക്കാർ പോലും #ചൈനയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ഇന്നലെ ടിബറ്റൻ പഠന സമ്മേളനം റദ്ദാക്കി. ഈ അക്കാദമിക് സമ്മേളനം നടത്താൻ നേപ്പാൾ ആദ്യം സമ്മതിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? IATS ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പണ്ഡിത സംഘടനയാണ്. ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, പടിഞ്ഞാറൻ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വരുന്നു. ചൈനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിബറ്റൻ എന്നീ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ നിന്നല്ല, ടിബറ്റൻ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത് നിസ്സംഗതയോടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.”
നേപ്പാൾ പരമ്പരാഗതമായി ചൈനയുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്, തൽഫലമായി, ടിബറ്റൻ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, ടിബറ്റൻ പരിപാടി റദ്ദാക്കിയത് ഒരു മോശം മാതൃകയാണെന്ന് മുതിർന്ന നേപ്പാളി പത്രപ്രവർത്തകനും ഹിമാൽ സൗത്തേഷ്യൻ മാസികയുടെ സ്ഥാപകനുമായ കനക് മണി ദീക്ഷിത് പറഞ്ഞു.
“നേപ്പാൾ ദക്ഷിണേഷ്യയിലും ഏഷ്യയിലും മൊത്തത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള ഒരു തുറന്ന കേന്ദ്രമായി വികസിക്കണം, നാല് വർഷമായി തയാറെടുപ്പുകള് നടത്തി വന്ന ടിബറ്റൻ പഠന സമ്മേളനം സർക്കാർ റദ്ദാക്കുന്നത് ഭയാനകമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.