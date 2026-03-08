അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാന് മേല് നടത്തുന്ന യുദ്ധം ഇന്ത്യയിലെ കാര്ഷിക മേഖലയിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതമെന്ത്?
വിത്തും വളവും മുതല് കൊയ്ത് മെതിച്ചെടുത്ത് ഇവ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാം എണ്ണയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നില നില്ക്കുന്നത്. യുദ്ധം മൂലം എണ്ണയുടെ ഒഴുക്ക് തടസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
Published : March 8, 2026 at 12:23 PM IST
അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാന് മേല് യുദ്ധം തുടങ്ങിയതോടെ ലോകം ഒരു അരാജകത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുനു. ഇന്ത്യയിലും ഇതിന്റെ അനുരണനങ്ങള് മെല്ലെ ബാധിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിന്റെ മുഴുവന് ഭാരവും പേറേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കര്ഷകരാണ്. ഭൗമരാഷ്ട്രീയപരമായി ഇന്ത്യ ഇവരുടെ യുദ്ധക്കളമാകുന്നു. ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതി-ബസ്മതി മുതല് തേയില വരെ, ഇറക്കുമതി- വളം മുതല് അസംസ്കൃത എണ്ണ വരെ- എല്ലാത്തിന്റെയും താളം തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം.
എണ്ണ സാഹചര്യം
ആദ്യം നമുക്ക് മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികള് പരിശോധിക്കാം. ഇറാന് കടുത്ത ആക്രമണങ്ങള്ക്കാണ് വിധേയമാകുന്നത്. ഇറാനിലെമ്പാടുമായി ഇതിനകം തന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ബോംബുകള് വര്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിനെതിരെ കനത്ത തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഇറാന് നടത്തുന്നത്. അറേബ്യന് ഉപദ്വീപിലെ അമേരിക്കന് സൈനികത്താവളങ്ങളിലും ഇവര് ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തീര രാജ്യങ്ങളായ ബഹ്റൈന്, യുഎഇ പോലുള്ള ഇടങ്ങളില്. സൗദിയിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകളില് ഡ്രോണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകള് പൊതുവില് അടയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കില് വലിയ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിസൈല് ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള് ഇനിയും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മേഖലയിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഉത്പാദനവും ഏതാണ്ട് നിലച്ച മട്ടാണ്.
Also Read: ഇറാനെ തകര്ക്കാന് സൃഷ്ടിച്ച പത്മവ്യൂഹത്തില് പെട്ട് അമേരിക്ക
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചു എന്നതാണ്. പേര്ഷ്യല് കടലിടുക്കിലെ ഇടുങ്ങിയ കപ്പല്പാതയാണിത്. ഇത് വഴിയാണ് ലോകത്തിലെ ഇരുപത് ശതമാനം എണ്ണ വിതരണം നടക്കുന്നത്. ഒപ്പം മറ്റ് ചരക്കുകളും. ഇറാഖ്, ഇറാന്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങള് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് നിന്ന് വരുന്ന എണ്ണയും സൂയസ് കനാല് വഴി വരുന്ന കപ്പലുകളും ഒന്ന് സങ്കല്പ്പിച്ച് നോക്കൂ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതില് പേര്ഷ്യന് കടലിടുക്കില് നിന്ന് വരുന്ന ടാങ്കറുകളും ചരക്കുകപ്പലുകളും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് കടക്കാന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഈ മേഖലയില് വന്തോതില് ഇപ്പോള് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കന്, ഇറാന്, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ നാവിക സേന മേഖലയില് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നു. കപ്പലുകള് തടയാന് ഇറാന് ആഹ്വാനം ചെയ്താല് പിന്തുണയുമായി തങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് യെമന് വിമത സംഘങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുള്പ്പെടെയുള്ള ആഗോളതലത്തില് കാര്ഷികോത്പാദനത്തില് അസംസ്കൃത എണ്ണ നിര്ണായക ഘടകമാണ്. കാര്ഷികമേഖലയില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാക്ടറുകള് മുതല് ട്രക്കുകള് വരെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് ഫോസില് ഇന്ധനമായ ഡീസലിലാണ്. എണ്ണ ഉത്പാദനം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിതരണവും. അതേസമയം ആവശ്യം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. പ്രതിരോധ ആവശ്യത്തിനായി രാജ്യങ്ങള് എണ്ണ സംഭരിക്കുന്നത് കൂടിയായതോടെ എണ്ണ വില വീപ്പയ്ക്ക് 110-120 ഡോളറിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. തത്ഫലമായി കാര്ഷിക മേഖലയിലെ ചെലവും ഗണ്യമായി കൂടുന്നു.കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വിത്തും വളവും എത്തിക്കുന്നത് മുതല് കൊയ്ത് മെതിച്ചെടുത്ത വിളവുകള് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും എണ്ണയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വര്ദ്ധനവ് വിതരണ ശൃംഖലയെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും വില വര്ദ്ധനയിലേക്കാണ് നീളുക.
യൂറോപ്യന് യൂണിയന് പ്രകൃതിവാതകം വില്ക്കുന്നത് ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് മികച്ച വിപണികള് തേടുമെന്ന റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമര് പുടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് പിന്നാലെ റഷ്യന് പ്രകൃതി വാതകം വാങ്ങുന്നത് ആറുമാസത്തിനകം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് യൂറോപ്യന് യൂണിയനും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് പ്രകൃതിവാതക സമ്പദ്ഘടനയിലും അലയൊലികള് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടായി രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തന്നെ പ്രകൃതിവാതക വിലയും ഇരട്ടിയായി. ഒരുവശത്ത് പശ്ചിമേഷ്യയില് വാതക ഉത്പാദനം കുറയുകയോ ഇല്ലാതാകുകയോ ചെയ്യുന്നു. യൂറോപ്യന് യൂണിയനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം മൂലം വാതക വില പിന്നെയും പിന്നെയും കുതിച്ചുയരുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ വളം വ്യവസായത്തിന് തിരിച്ചടിയാണ്. ആഗോള ശേഷി കഴിഞ്ഞാഴ്ചയില് വന്തോതില് നിലംപതിച്ചു. ചിലപ്പോള് മാസങ്ങളും വര്ഷങ്ങളും എടുത്ത് മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് പ്രകൃതി വാതക-നൈട്രജന് വളം ഉത്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കാനാകൂ
വളം വിതരണത്തിലുണ്ടായ തടസങ്ങള്
എണ്ണയില് മാത്രമല്ല തടസങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മേഖലയിലെ വളം ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളും അടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. വടക്കന് രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്ഷിക മേഖലയില് ഇത് കൃഷിയിറക്കുന്ന സമയമാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യൂറിയ പ്ലാന്റായ ഖത്തര് എനര്ജിയുടെ പ്ലാന്റില് ഉത്പാദനം നിലച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി. പ്രകൃതി വാതക വിതരണം നിലച്ചതാണ് കാരണം. പ്രദേശത്തെ മിക്ക പ്രകൃതി വാതക, ദ്രവീകൃത വാതക പ്ലാന്റുകളും യുദ്ധത്തില് കേടുപാടുകള്ക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് മേഖലയിലെ എണ്ണ വാതക സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി വാതകമാണ് നൈട്രജന് വളങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് അറുപത് മുതല് എണ്പത് ശതമാനം വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇതുപോലെ തന്നെ സള്ഫര് പോലുള്ള അപൂര്വ ധാതുക്കളുടെ വിതരണവും പശ്ചിമേഷ്യയില് പലയിടത്തും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോകത്തെ സള്ഫര് വാണിജ്യത്തിന്റെ നാല്പ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തില് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉത്പാദനവും തടസപ്പെടാം.
ഉത്പാദനത്തിന് പുറമെ ആഗോള കപ്പല്ചാലുകളെയും യുദ്ധം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല കപ്പലുകള്ക്കും ചരക്ക് ഇറക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യം ആണ്. കപ്പലുകളുടെ ഇന്ഷ്വറന്സും നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വളം കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുവരാനും കപ്പലുകള് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയുമുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ യൂറിയ വിതരണത്തിന്റെ നാല്പ്പത് ശതമാനവും ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചാണ്. എന്നാല് ആഗോളതലത്തില് ഇന്ത്യ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. മേഖലയിലെ കര്ഷകര് യൂറിയ പോലുള്ള നൈട്രജന് വളങ്ങളെ ധാരാളമായി ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇവളം വിപണിയിലെ ഊഹാപോഹങ്ങള്ക്ക് വഴിവച്ചതോടെ ഈജിപ്റ്റ് മുതല് ബ്രസീല് വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില് യൂറിയ വിലയില് 25ശതമാനം വരെ വര്ദ്ധനയുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. റഷ്യ-യുക്രെയ്ന് സംഘര്ഷം തുടങ്ങിയത് മുതല് തന്നെ ആഗോള വളം വിതരണത്തില് പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള് ഇറാനും അയല്രാജ്യങ്ങള്ക്കും മേലെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങള് നിരക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുന്വര്ഷത്തേതിനെക്കാള് കൂടുതല് യൂറിയ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇതും ആഗോളവിപണിയിലെ മറ്റ് ബദലുകളും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നാം വലിയ വളം ദൗര്ലഭ്യം നേരിട്ടു. ഇത് രാജ്യത്ത് വിവിധ കാര്ഷിക പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്കും കാരണമായി. രാജ്യത്തെ ഉത്പാദനവും തകിടം മറിച്ചു.
ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖല
ലോകമെമ്പാടും ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങള്ക്ക് വില കൂടാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം യുദ്ധം തന്നെയാണ്. ഇതിന് പുറമെ വളം വിതരണത്തിലെ അസ്ഥിരതയും ഭയ സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് വളം കിട്ടിയില്ലെങ്കില് വിതച്ചതൊക്കെയും പോകും. ഇത് കാര്ഷിക വ്യവസായത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കര്ഷകര് ഇപ്പോള് വാണിജ്യ കാര്ഷിക രാസ വളങ്ങളായ യൂറിയ, ഡിഎപി തുടങ്ങിയവയെ ആണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ വളങ്ങളെയാണ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണും വിത്തും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇവയില്ലെങ്കില് വിളവെടുപ്പ് പരാജയപ്പെടുകയോ വിള കുറയുകയോ ചെയ്യും.
ഇടനിലക്കാരും ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുമാണ് യുദ്ധസാഹചര്യത്തെയും സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷ്യക്കടത്തും മുതലെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്തന്നെ അറേബ്യന് ഉപദ്വീപിലേക്കും ഇറാനിലേക്കുമൊക്കെയുള്ള ബസ്മതി അരിയും തേയിലയും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമൊക്കെ വിവിധ തുറമുഖങ്ങളില് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ഊഹക്കച്ചവടക്കാരും കരിംചന്തക്കാരും അവസരം മുതലാക്കാന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടും വളത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും. ഒപ്പം അസംസ്കൃത എണ്ണയ്ക്കും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്ക്കും വിലക്കയറ്റവും ഉണ്ടാകും.
ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള് ലേഖകന്റേത് മാത്രമാണ്. ഇതിലെ വസ്തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല.