രാജ്യത്തെ 26ശതമാനം പെണ്കുട്ടികള് വിദ്യാലയങ്ങള് കണ്ടിട്ടില്ല, സാഹചര്യം ഏറെ മോശം തെലങ്കാനയിലും ബിഹാറിലും, ഏറ്റവും കൂടുതല് പെണ്കുട്ടികള് വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തുന്നത് കേരളത്തില്
രാജസ്ഥാനും ഝാര്ഖണ്ഡും ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഏറെ പിന്നാക്കം
Published : August 17, 2026 at 8:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആറ് വയസിന് മുകളില് പ്രായമുള്ള രാജ്യത്തെ 26ശതമാനം പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങള് ജീവിതത്തില് ഒരിക്കല് പോലും വിദ്യാലയങ്ങള് കണ്ടിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാം രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന്റെ എണ്പതാം വാര്ഷികം ഏറെ ആവേശത്തോടെ കൊണ്ടാടിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അടക്കം പല മേഖലകളിലും നാം കഴിഞ്ഞ 79 വര്ഷമായി നിര്ണായ നേട്ടങ്ങള് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ലോകം നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഈ വേളയിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങള് അക്ഷര മധുരം നുണഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നത് ഏറെ ദുഃഖകരമായ വസ്തുത തന്നെയാണ്.
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അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്ന ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്വെ 6(എന്എഫ്എച്ച്എസ്-6) അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ വനിതകള് അപ്രതീക്ഷിതമാം വണ്ണം എല്ലാ മേഖലകളിലും നിര്ണായക നേട്ടങ്ങള് കൈവരിച്ചവരാണ്. എന്നാല് ഇവരെ സ്വയംപര്യാപ്തരാക്കണമെഹ്കില് പല നടപടികളും ഇനിയും കൈക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പല കണക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കേവലം 73.7 ശതമാനം സ്ത്രീകള് മാത്രം അക്ഷരാഭ്യാസം നേടിയത് കൊണ്ട് വികസിത ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാന് നമുക്ക് ആകില്ല.
സാഹചര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങള്
|സംസ്ഥാനം
|വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്താത്ത പെണ്കുട്ടികളുടെ എണ്ണം (ശതമാനത്തില്))
|കേരളം
|3.4
|ലക്ഷദ്വീപ്
|3.8
|മിസോറം
|4.7
|പുതുച്ചേരി
|12.0
|ചണ്ഡിഗഢ്
|12.2
|ഗോവ
|12.8
|നാഗാലാന്ഡ്
|14.4
|ആന്ഡമാന് ആന്ഡ് നിക്കോബാര്
|15.0
|ഡല്ഹി
|15.9
|ത്രിപുര
|16.4
ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം
|സംസ്ഥാനം
|വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്താത്ത പെണ്കുട്ടികളുടെ എണ്ണം (ശതമാനത്തില്)
|തെലങ്കാന
|39.8
|ബിഹാര്
|35.9
|രാജസ്ഥാന്
|35.7
|ഝാര്ഖണ്ഡ്
|32.0
|അരുണാചല്പ്രദേശ്
|31.4
|ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
|30.9
|ലഡാക്
|30.7
|മധ്യപ്രദേശ്
|30.0
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|29.9
പത്ത് വര്ഷമോ അതില് കൂടുതല് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധന
പത്ത് വര്ഷമോ അതില് കൂടുതലോ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന പെണ്കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 46.4 ശതമാനമാണ് ഈ സംഖ്യയിപ്പോള്. കഴിഞ്ഞ റിപ്പോര്ട്ടില് ഇത് 41ശതമാനമായിരുന്നു. പത്ത് വര്ഷത്തില് കൂടുതല് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം 54.6ശതമാനമാണ്.
എന്താണ് ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്വേ?
കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ മന്ത്രാലയമാണ് ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്വേ നടത്തുന്നത്. ഇതിന് പ്രത്യേക കാലയളവൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും മിക്കവാറും മൂന്ന് വര്ഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ഈ സര്വേ നടത്താറ്. പ്രസ് ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോ നല്കുന്ന വിവരങ്ങള് പ്രകാരം ആരോഗ്യ സൂചകങ്ങള്, ജനസംഖ്യ കണക്കുകള്, ആരോഗ്യവും കുടുംബ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്, കുടുംബങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പോഷണവും ജീവിത ചര്യയും തുടങ്ങിയവയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് സര്ക്കാരിനും സര്ക്കാര് ഏജന്സികള്ക്കും നയങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്താനും അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുനപ്പരിശോധിക്കാനും നടപ്പാക്കുന്ന നയങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമ വിലയിരുത്താനും സാധിക്കുന്നു.
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2026 മെയില് പുറത്ത് വന്ന റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പെണ്കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗുരുതര വിവരങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. 2023 -24ല് രാജ്യത്തെ 715 ജില്ലകളിലായി 6.79 ലക്ഷം വീടുകളില് നടത്തിയ സര്വേയാണിത്. മണിപ്പൂരില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള് ഈ റിപ്പോര്ട്ടില് ഇല്ല.
ആദ്യമായി പുത്തന് വിവരങ്ങളും ഉള്പ്പെടുത്തി
സര്വേയില് ആദ്യമായി സര്ക്കാര് പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉള്പ്പെടുത്തി. സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള്, ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത, ബാങ്ക് ഇടപാടുകള് തുടങ്ങിയവയും ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്കാലങ്ങളില് ഇത്തരം വിവരങ്ങള് ശേഖരിച്ചിരുന്നില്ല. മുംബൈിയലെ രാജ്യാന്തര ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രമാണ് രാജ്യത്തെ കുടുംബാരോഗ്യ സര്വേ നടത്താനുള്ള അംഗീകൃത ഏജന്സി. സര്വേയില് ഗ്രാമീണ നഗര മേഖലകളില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 48.6ശതമാനവും വനിതകള്
രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയായ 142.59 കോടിയില് സ്ത്രീകള് 48.65 ശതമാനമാണ്. 2036ഓടെ ഈ കണക്കുകള് വീണ്ടും വര്ദ്ധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.