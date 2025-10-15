ഇന്നലെ, ഇന്ന്, നാളെ, പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ യാത്ര കലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ
ഡോ.കലാമിന്റെ ദാര്ശനിക നേതൃത്വം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയെ മാറ്റി മറിച്ചു. മിസൈല്-ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികതകളില് സ്വയംപര്യാപ്തത പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മെയ്ക്ക് ഇന് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്ക്ക് പ്രചോദനമായി.
Published : October 15, 2025 at 8:18 PM IST
ഡോ.ജി സതീഷ് റെഡ്ഡി
ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങളില് എക്കാലവും പ്രഥമ സ്ഥാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈല് മനുഷ്യന് എന്ന് നാം സ്നേഹപൂര്വം വിളിക്കുന്ന ഡോ. അവുള് പക്കീര് ജൈനലബ്ദീന് അബ്ദുള് കലാം. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്ത് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തില് 1931 ഒക്ടോബര് പതിനഞ്ചിന് പിറന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായ കലാമിന്റെ ജീവിതം അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിന്റെയും നവീകരിക്കുകളുടെയും ആകെത്തുകയാണ്.
രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് കുറച്ച് കാണാനാകില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികള് ഇന്ത്യയെ സാങ്കേതിക കയറ്റുമതി രാജ്യമെന്ന നിലയില് നിന്ന് മിസൈല്, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികതയില് സ്വയംപര്യാപ്തരെന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിച്ചു. തദ്ദേശീയ വികസനം, വിദേശരാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തല്, ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് മികച്ച സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തല് എന്നിവയിലൂന്നിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സര്ക്കാരിന്റെ മെയ്ക്ക് ഇന് ഇന്ത്യ, ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള്. ഇവ നമ്മെ പ്രതിരോധ ഉത്പാദനത്തിലും കയറ്റുമതിയിലും പുത്തന് ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ചു.
കലാമിന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതം ലാളിത്യത്തിന്റെയും അടങ്ങാത്ത വിജ്ഞാനദാഹത്തിന്റേതുമായിരുന്നു. ഡിആര്ഡിഒയുടെ എയ്റോനോട്ടിക്കല് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ആന്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിനൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രലോകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം. നന്ദി എന്ന ഹോവര്ക്രാഫ്റ്റ് നിര്മ്മിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ആയുധ നിര്മാണ മേഖലയില് ഹരിശ്രീ കുറിച്ചത്.
ചെറുതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ജിനീയറിങ് വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രകടമാക്കുന്നതും ഭാവിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിര്ണിക്കുന്നതുമായിരുന്നു.
ബഹിരാകാശ താത്പര്യങ്ങള് അദ്ദേഹത്തെ 1969ല് ഐഎസ്ആര്ഒയിലെത്തിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യന് നാഷണല് കമ്മിറ്റി ഫോര് സ്പെയ്സ് റിസര്ച്ച് അഥവ ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ ഗവേഷണങ്ങള്ക്കുള്ള ദേശിയ സമിതിക്ക് (ഇന്കോസ്പാര്) തന്റെ സേവനങ്ങള് നല്കി. അതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളുടെ അടിത്തറ.
ഈ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായ വിക്രം സാരാഭായിയെ പോലുള്ളവരുടെ സ്വാധീന ഫലമായി അദ്ദേഹം റോക്കറ്റ് സാങ്കേതികതയില് തന്റെ നൈപുണ്യം വികസിപ്പിച്ചു. സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിള്( ഉപഗ്രഹവിക്ഷേപണം വാഹന-എസ്എല്വി) പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണങ്ങള് പാളിപ്പോയി. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതല് ഉള്വലിയാന് ശീലിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങള് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതല് ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംഭാവനകളെ നിര്വചിച്ചതും അത് തന്നെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്രെ പ്രവര്ത്തന പാരമ്പര്യം മുഴുവന് ഡിആര്ഡിഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1982ല് ഡിആര്ഡിഒ മേധാവിയായി തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
ഒരു പറ്റം മിസൈലുകള് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള അഭിമാന പദ്ധതിയായ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈല് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അഥവ സംയോജി മിസൈല് വികസന പദ്ധതി(ഐജിഎംഡിപി)യ്ക്ക് അദ്ദേഹം 1983ല് തുടക്കമിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേല്നോട്ടത്തില് ഇന്ത്യ ഹ്രസ്വദൂര ഭൗമ മിസൈലുകായ പൃഥ്വി, അഗ്നിപോലുള്ള മധ്യദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്, ആകാശ്, തൃശൂല് പോലുള്ള ഭൗമ-വ്യോമ മിസൈലുകള് തുടങ്ങിയവ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചു.
ആണവ യുദ്ധത്തിന് ശേഷിയുള്ള അഗ്നി പരമ്പര ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ സൈനിക കരുത്തിന് മുതല്ക്കൂട്ടായി. 1998ല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴില് നടന്ന പൊഖ്റാന് രണ്ട് ആണവ പരീക്ഷണങ്ങള് ഇന്ത്യയെ ഒരു ആണവ ശക്തിയായി അടയാളപ്പെടുത്തി. സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഇറക്കുമതി കുറച്ച് കണ്ടുവരാന് സഹായിച്ചു. ഒപ്പം ശാസ്ത്രജ്ഞര്, വ്യവസായികള്, സൈന്യം തുടങ്ങിയവയുമായുള്ള സഹകരണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായകമായി.
സഹകരണത്തിലും ദാര്ശനികതയിലു ഊന്നിയതായിരുന്നു കലാമിന്റെ നേതൃത്വം. അഞ്ഞൂറിലേറെ വ്യവസായങ്ങള് അദ്ദേഹം മിസൈല് ഉത്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഏകോപിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധ ബഹിരാകാശ രംഗങ്ങളില് സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങള്ക്ക് രാജ്യം 1997ല് ഭാരതരത്നയിലൂടെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. സ്വപ്നം കാണുക, സ്വപ്നം കാണുക, സ്വപ്നം കാണുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വം. സ്വപ്നങ്ങള് ചിന്തകളാക്കി മാറ്റുക, ചിന്തകള് പ്രവൃത്തികളും- ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ത്യയെ ആഗോള മിസൈല് സാങ്കേതിക രംഗത്തെ അതികായരായി ഇന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസായം ഇന്ന് നിര്ണായക ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം ഇന്ന് 1.5 ലക്ഷം കോടി കടന്നിരിക്കുന്നു. 2029ഓടെ ഇത് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടന(ഡിആര്ഡിഒ), ഇന്ത്യന് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം(ഐഎസ്ആര്ഒ) തുടങ്ങി കലാം അടിത്തറയിട്ടവയാണ് ഈ നേട്ടങ്ങളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനം. ഒപ്പം സര്ക്കാരിന്റെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത പദ്ധതികളും വിദേശ നിക്ഷേപവും നൂതനതയു ഇതിന് വേഗം കൂട്ടി. കലാമിന്റെ ധാര്മ്മിക ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികതയുടെ സമാധാനപരമായ ഉപയോഗവും അധിനിവേശത്തിലുപരി പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിരോധത്വങ്ങള്ക്ക് രൂപം നല്കി.
1947ല് നാം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ശേഷം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മേഖല നിര്ണായകമായ നേട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സര്ക്കാര് ഉദ്യമങ്ങളിലൂടെയും കലാമിനെ പോലുള്ള ദാര്ശനികരുടെ സംഭാവനകളിലൂടെയുമാണ് ഇത് സാധ്യമായത്. സഹസ്രാബ്ദ്ധ പിറവിയോടെ പല നിര്ണായക മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായി. 2001ല് സര്ക്കാര് പ്രതിരോധ മേഖല നൂറ് ശതമാനം സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിന് തുറന്ന് കൊടുത്തു. 26 ശതമാനം വിദേശ നിക്ഷേപവും അനുവദിച്ചു. പിന്നീട് 2014ല് ഇത് 49ശതമാനവും 2020ല് 74ശതമാനവുമാക്കി ഉയര്ത്തി.
പ്രതിരോധ സംഭരണ നടപടി പല പ്രാവശ്യം പുതുക്കലുകള്ക്ക് വിധേയമാക്കി. തദ്ദേശീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി തദ്ദേശീയമായ രൂപകല്പ്പന ചെയ്തവ മാത്രം വാങ്ങാന് മുന്ഗണന നല്കി.
2020കളിലെ തന്ത്രങ്ങള് ഇന്ത്യയെ കൂടുതല് ശക്തരാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത് പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വളര്ച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തി.
നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി മുമ്പെങ്ങും ഇത്ര കണ്ട് വികസിച്ചിട്ടില്ല. 2014ല് 690 കോടി ആയിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി ഇന്ന് 23,600 കോടി രൂപയാണ്. 2029ഓടെ ഇത് അന്പതിനായിരം കോടി രൂപയിലെത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2025ലെ പ്രതിരോധ ബ്ലൂപ്രിന്റില് 20247ഓടെ നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, സൈബര് വാര്ഫെയര്, ഹൈപ്പര് സോണിക്സ് എന്നിവയില് നാം ആഗോള നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നാണ് വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്.
ശ്രീജന് ദീപ്(SRIJAN DEEP) പോര്ട്ടല് ഇത്തരത്തിലുള്ള സര്ക്കാരിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വ്യോമയാന-പ്രതിരോധ രംഗത്ത ഡേറ്റ ബെയ്സ് ആണത്. ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി വ്യവസായം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം സംരംഭങ്ങള് എല്ലാര്ക്കും വേണ്ട വിവരങ്ങളും നല്കും. പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഓഫ്ബിസുകളെയും കാലാനുസൃതമായി മാറ്റാനുള്ള നടപടികളും സര്ക്കാര് കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.
ആഗോള കമ്പനികളുമായുള്ള സഹകരണം സാങ്കേതിക കൈമാറ്റവും നമ്മെ പുരോഗതിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ പദ്ധതികള്ക്കായി 75 ശതമാനം മൂലധന നിക്ഷേപം ബജറ്റില് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അദിതി( ഇന്ത്യയ്ക്കായി നൂതന സാങ്കേതിക വികസനം, സംഭരിക്കല്, വികസിപ്പിക്കല്, Acquiring, Devolopng, and Innovating Technologies for India) പദ്ധതിയിലൂടെ കുടില് ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംങ്ങള്ക്കും ഊന്നല് നല്കുന്നു. ഇതും നമ്മെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കുന്നു.
അതേസമയം ചില വെല്ലുവിളികളുമുണ്ട്. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖല, ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപം, തുടങ്ങിയവയാണ് വെല്ലുവിളികള്, എന്നാല് ഇടപെടലുകളും ഉദ്യമങ്ങളും ഇവയെ കാറ്റില് പറത്തുന്നു.
ഒരു പത്രവിതരണക്കാരനില് നിന്ന് രാജ്യത്തെ മിസൈല് മനുഷ്യനായി വളര്ന്ന ഡോ. കലാമിന്റെ ജീവിതം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ യാത്രയുടെ ആകെത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വയംപര്യാപ്ത ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാന് സര്ക്കാര് നിരവധി പരിശ്രമങ്ങള് നടത്തുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതിക്കാരും നൂതന സംരംഭകരും ആക്കി 2047ഓടെ ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. പ്രതിരോധം എന്നത് ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ് നാഥ് സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കലാമിന്റെ സ്വപ്നങ്ങള് രാജ്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
നമ്മുടെ രാജ്യം എത്തിനില്ക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളിലും നാം നമുക്കായി നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലും തീര്ച്ചയായും ആ മനുഷ്യന്അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടാകണം.
